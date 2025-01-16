"Все сыпется и сыпется": эксперт объяснил, почему атака на хутор Бердин лишь ухудшила положение ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Наступление на Бердин нужно было Украине для передышки. Чтобы сорвать белорусско-брянскую авантюру ВСУ, российской армии надо продолжать бить их в Донбассе, не давая противнику накапливать свободные резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Вряд ли сейчас у Киева есть силы и средства, чтобы повторить свой замысел с "белорусской авантюрой" 2023 года. Если что-то и будет, так это некий удар на стыке Гомельской и Брянской областей, считает эксперт.
"Но этого нападения может не произойти по одной простой причине: наши успехи в Донбассе не позволят Украине собрать для этого силы. Причем ситуация в Донбассе настолько вышла из-под контроля Киева, что он уже ничего не сможет сделать, чтобы ее стабилизировать. Все сыпется, сыпется и сыпется", — подчеркнул Рамм.
По его мнению, чтобы сорвать белорусско-брянскую авантюру ВСУ, российской армии надо продолжать бить их в Донбассе, не давая противнику накапливать свободные резервы. Наступление на Бердин нужно было Украине для передышки. Но она получила не передышку, а существенное поражение, указал майор.
Может сложиться впечатление, что 5 января для этой атаки противник использовал небольшие силы и средства. На самом деле это не так, отметил эксперт.
"Мои бывшие сослуживцы, которые воюют под Курском, говорят, что ВСУ туда (в атаку на хутор Бердин Курской области. — Ред.) бросили шесть батальонно-тактических групп. Просто мы по ним сразу отработали, поэтому они далеко не прошли", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.
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