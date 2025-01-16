https://ukraina.ru/20250116/1060275375.html

"Все сыпется и сыпется": эксперт объяснил, почему атака на хутор Бердин лишь ухудшила положение ВСУ

"Все сыпется и сыпется": эксперт объяснил, почему атака на хутор Бердин лишь ухудшила положение ВСУ - 16.01.2025 Украина.ру

"Все сыпется и сыпется": эксперт объяснил, почему атака на хутор Бердин лишь ухудшила положение ВСУ

Наступление на Бердин нужно было Украине для передышки. Чтобы сорвать белорусско-брянскую авантюру ВСУ, российской армии надо продолжать бить их в Донбассе, не давая противнику накапливать свободные резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-01-16T05:45

2025-01-16T05:45

2025-01-16T05:45

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граница

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Вряд ли сейчас у Киева есть силы и средства, чтобы повторить свой замысел с "белорусской авантюрой" 2023 года. Если что-то и будет, так это некий удар на стыке Гомельской и Брянской областей, считает эксперт.По его мнению, чтобы сорвать белорусско-брянскую авантюру ВСУ, российской армии надо продолжать бить их в Донбассе, не давая противнику накапливать свободные резервы. Наступление на Бердин нужно было Украине для передышки. Но она получила не передышку, а существенное поражение, указал майор.Может сложиться впечатление, что 5 января для этой атаки противник использовал небольшие силы и средства. На самом деле это не так, отметил эксперт."Мои бывшие сослуживцы, которые воюют под Курском, говорят, что ВСУ туда (в атаку на хутор Бердин Курской области. — Ред.) бросили шесть батальонно-тактических групп. Просто мы по ним сразу отработали, поэтому они далеко не прошли", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250115/1060266818.html

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