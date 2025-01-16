"Все сыпется и сыпется": эксперт объяснил, почему атака на хутор Бердин лишь ухудшила положение ВСУ - 16.01.2025 Украина.ру
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"Все сыпется и сыпется": эксперт объяснил, почему атака на хутор Бердин лишь ухудшила положение ВСУ
"Все сыпется и сыпется": эксперт объяснил, почему атака на хутор Бердин лишь ухудшила положение ВСУ - 16.01.2025 Украина.ру
"Все сыпется и сыпется": эксперт объяснил, почему атака на хутор Бердин лишь ухудшила положение ВСУ
Наступление на Бердин нужно было Украине для передышки. Чтобы сорвать белорусско-брянскую авантюру ВСУ, российской армии надо продолжать бить их в Донбассе, не давая противнику накапливать свободные резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-01-16T05:45
2025-01-16T05:45
новости
украина
донбасс
киев
курская область
наступление
вс рф
всу
брянская область
граница
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Вряд ли сейчас у Киева есть силы и средства, чтобы повторить свой замысел с "белорусской авантюрой" 2023 года. Если что-то и будет, так это некий удар на стыке Гомельской и Брянской областей, считает эксперт.По его мнению, чтобы сорвать белорусско-брянскую авантюру ВСУ, российской армии надо продолжать бить их в Донбассе, не давая противнику накапливать свободные резервы. Наступление на Бердин нужно было Украине для передышки. Но она получила не передышку, а существенное поражение, указал майор.Может сложиться впечатление, что 5 января для этой атаки противник использовал небольшие силы и средства. На самом деле это не так, отметил эксперт."Мои бывшие сослуживцы, которые воюют под Курском, говорят, что ВСУ туда (в атаку на хутор Бердин Курской области. — Ред.) бросили шесть батальонно-тактических групп. Просто мы по ним сразу отработали, поэтому они далеко не прошли", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир на сайте Украина.ру.
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новости, украина, донбасс, киев, курская область, наступление, вс рф, всу, брянская область, граница, бои, резервы, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Донбасс, Киев, Курская область, наступление, ВС РФ, ВСУ, Брянская область, граница, бои, резервы, СВО, детали, Спецоперация

"Все сыпется и сыпется": эксперт объяснил, почему атака на хутор Бердин лишь ухудшила положение ВСУ

05:45 16.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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Наступление на Бердин нужно было Украине для передышки. Чтобы сорвать белорусско-брянскую авантюру ВСУ, российской армии надо продолжать бить их в Донбассе, не давая противнику накапливать свободные резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Вряд ли сейчас у Киева есть силы и средства, чтобы повторить свой замысел с "белорусской авантюрой" 2023 года. Если что-то и будет, так это некий удар на стыке Гомельской и Брянской областей, считает эксперт.
"Но этого нападения может не произойти по одной простой причине: наши успехи в Донбассе не позволят Украине собрать для этого силы. Причем ситуация в Донбассе настолько вышла из-под контроля Киева, что он уже ничего не сможет сделать, чтобы ее стабилизировать. Все сыпется, сыпется и сыпется", — подчеркнул Рамм.
По его мнению, чтобы сорвать белорусско-брянскую авантюру ВСУ, российской армии надо продолжать бить их в Донбассе, не давая противнику накапливать свободные резервы. Наступление на Бердин нужно было Украине для передышки. Но она получила не передышку, а существенное поражение, указал майор.
Может сложиться впечатление, что 5 января для этой атаки противник использовал небольшие силы и средства. На самом деле это не так, отметил эксперт.
"Мои бывшие сослуживцы, которые воюют под Курском, говорят, что ВСУ туда (в атаку на хутор Бердин Курской области. — Ред.) бросили шесть батальонно-тактических групп. Просто мы по ним сразу отработали, поэтому они далеко не прошли", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир на сайте Украина.ру.
Евгений Ющук интервью
Вчера, 07:15
Мир через эскалацию. Евгений Ющук о том, почему России нужно применить шоковый сценарий развития событий Запад может вынудить Россию выжать из сложившейся ситуации максимум для себя: например, быстро и неотвратимо пробить коридоры в обороне ВСУ неконвенциальным оружием.
 
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