А ведь и англичан можно обвинить в недостаточной соборности. Эксперты и политики о важности пропаганды - 16.01.2025 Украина.ру
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А ведь и англичан можно обвинить в недостаточной соборности. Эксперты и политики о важности пропаганды
А ведь и англичан можно обвинить в недостаточной соборности. Эксперты и политики о важности пропаганды - 16.01.2025 Украина.ру
А ведь и англичан можно обвинить в недостаточной соборности. Эксперты и политики о важности пропаганды
На Украине и в России думают над тем, насколько эффективна западная пропаганда и что можно ей противопоставить в нынешней ситуации. Тема актуальна, поскольку известно, что Запад, не добившись победы на поле боя, намерен наращивать свои пропагандистские усилия.
2025-01-16T05:22
2025-01-16T05:22
эксклюзив
россия
украина
запад
юрий гагарин
наташа королева
михаил ломоносов
госдума
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Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России депутат Василий Пискарев. По его словам, в связи с этим комиссия завершает разработку пакета законопроектов о дополнительных мерах, "направленных на противодействие со стороны иностранных агентов и других антироссийских сил".Для этого есть серьёзные причины."Изучение последних экспертных оценок американских и британских аналитических центров, работающих в интересах политического истеблишмента Запада, говорит о курсе на системную конфронтацию с Россией", - отметил политик.Он продолжил: "Признавая военные успехи нашей страны в СВО и невозможность нанести нам поражение на поле боя, западники делают расчет на экономическую изоляцию России, усиление информационно-пропагандистских акций, в первую очередь, по социальной повестке, и работу с оппозицией".К этим планам Запада следует относиться серьёзно. Ведь опыт последних десятилетий в новейшей российской истории (да и в истории Советского Союза на его закате) показывает нам высокую эффективность западной пропаганды и необычайную разрушительность последствия этой эффективности для всех нас.Достаточно вспомнить, что совсем недавно по историческим меркам Россия и Украина были фактически единым целым в границах СССР, да и после обретения союзными республиками независимости чего только не говорили со всех трибун об особой "братскости" наших народов.Тем временем за трибунами незаметно работали многочисленные иностранные НКО, в каждой квартире с голубых экранов нёс свой сонм иллюзий Голливуд, газеты "святых 90-х" превратились в криминально-светскую хронику. Всех убеждали в том, что главное в этой жизни — деньги и успех, что ради этого можно и нужно пожертвовать всем. В том числе и Родиной. Многие жертвовали...И это, разумеется, происходило не только на Украине. В России тоже ещё долго придётся расхлёбывать последствия эпохи господства либеральных ценностей — если будем считать, что эта эпоха закончилась или хотя бы заканчивается (что не факт).Сейчас не только украинская, но и российская молодёжь не вполне в курсе, кто такие Ломоносов, Державин, Катаев, Паустовский (а он в своей "Повести о жизни"описывает события, которые происходили на нашей земле всего-то сто лет назад — но как же всё это напоминает то, что происходит сейчас), Кошкин, Королёв… Перечислять фамилии можно долго, увы.Не все уверены уже и в том, кто такой Юрий Гагарин. В одном из импровизированных опросов прозвучало такое предположение — не муж ли это (Полины — Ред.) Гагариной? Звучит как анекдот, но, если вдуматься, это совсем не смешно.Между тем в биографиях наших великих прослеживается тесное переплетение российских и украинских (и не только, конечно) человеческих судеб. Читая эти биографии, отчетливо понимаешь, насколько переплетены и исторические судьбы наших народов, ещё вчера составлявших один великий народ.В том же Гжатске (ныне — город Гагарин), где сохранён дом семьи первого космонавта, до сих пор заботливо ухаживают за млиевскими яблонями, высаженными здесь 60 лет тому назад.И никому здесь не приходит в голову вырубить сад, объявить яблони "вражескими" на том основании, что когда-то саженцы привезли в Россию из Млиева, что расположен в Черкасской области — в самом сердце Украины.Кто теперь помнит об этом на Украине? Кто скажет, что Гагарин, Королёв — это и их герои? Конечно, есть такие люди, но они благоразумно молчат, дожидаясь конца кровавого морока. И нельзя их за это осуждать.Когнитивная война против славян ведётся десятилетиями. К одному из проявлений такой войны украинский политтехнолог Андрей Золотарёв отнёс историю с "похищением" режимом Зеленского православного Рождества — теперь украинцам предписано праздновать его по новоюлианскому календарю, а 7 января исключено из числа праздничных и выходных дней.В чём смысл? Это в очередной раз разделяет людей, с вами когда-то просто перестанут иметь дело, если вы "неправильно" отмечаете праздник, сказал эксперт в эфире одного из ютуб-каналов.Такие вот разделения — шаг за шагом — и привели к большому расколу, привели к большой крови.Еще недавно нельзя было и в страшном сне представить себе то, что происходит сейчас ежедневно на поле боя, где братья убивают братьев. Сегодня эта действительно братоубийственная война стала повседневностью, ненависть к ближнему теперь - в порядке вещей. Пропаганда работает в режиме военного времени — происходит расчеловечивание противника (а противники-то — это вчерашние одноклассники, сослуживцы и соседи, если говорить о старшем поколении).Хотя СВО вынужденно начала Россия (что даёт повод Киеву и Западу говорить о "российской агрессии"), но саму эту войну куда раньше развязал Запад, превратив Украину в острие копья или в борьбе с русскими не на жизнь, а на смерть. И это превращение многих и многих русских же в смертельных врагов России стало возможным благодаря не очень-то и заметной сначала, но вполне системной работе западных идеологов и пропагандистов. Работе, к которой и "свои" охотно подключились.Последствия мы видим.Есть ли у России что противопоставить этому продолжающемуся как извне, так и изнутри, мощному давлению? Конечно, есть. Однако нужно не упускать из внимания ряд важных проблем в сфере идеологии, в сфере информационных технологий (и технологического развития в целом) и идеологии, которые необходимо решать.О некоторых из таких проблем говорит со-основатель "Лаборатории Касперского", специалист в сфере IT Наталья Касперская. Так, по её словам, сейчас заметно снизился уровень российской журналистики (что уже само по себе можно рассматривать как угрозу национальной безопасности).Искусственный интеллект (ИИ) легко заменит большинство журналистов и клерков. Так, сгенерированные ИИ тексты во многих случаях уже не отличить от текстов, написанных человеком. А это имеет отношение к идеологии - и не только. Наблюдается снижение уровня профессионализма и в других сферах, "мнимый прогресс приводит к деградации профессий", отмечает Касперская.Наконец, бездумная цифровизация может привести и уже приводит к появлению новых и очень серьёзных угроз. Понятно, что "цифра" сегодня определяет очень многое и в идеологическом противостоянии. Это тема для отдельного серьёзного разговора.А пока в разговоре о том, что касается грядущих идеологических битв, ограничимся упоминанием самого радикального предложения, пусть шуточного, но имеющего, однако, скрытый смысл.Это любопытное предложение содержится в одном из комментариев к вызвавшей дискуссию заметке в соцсети о западной пропаганде и её практических последствиях. Комментатор, скрывшийся под ником "Иван Кузнецов", предлагает не идти на поводу у западных политиков и пропагандистов, ратующих за внедрение по всему свету своих "демократических" и иных стандартов, но действовать в этой сфере совершенно зеркально."...Нужно продвигать внутри их стран свои понятия и предъявлять их как единственно правильные - допустим, обвинить Англию в том, что они недостаточно демокр... ой, недостаточно православны, народны, соборны и скрепны. И на этом основании грозить нанесением удара, как они сделали с Сербией или как они несли демократию на Ближний Восток", - предложил "Иван Кузнецов".А что, можно попробовать. Вот англосаксы удивятся…Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Павла Котова "Не вооружён и особо опасен для врагов России. Ко Дню российской печати"
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россия
украина
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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эксклюзив, россия, украина, запад, юрий гагарин, наташа королева, михаил ломоносов, госдума
Эксклюзив, Россия, Украина, Запад, Юрий Гагарин, Наташа Королева, Михаил Ломоносов, Госдума

А ведь и англичан можно обвинить в недостаточной соборности. Эксперты и политики о важности пропаганды

05:22 16.01.2025
 
© Украина.руКоллаж: что говорят эксперты: Пальчевский, Золотарев, Ищенко
Коллаж: что говорят эксперты: Пальчевский, Золотарев, Ищенко - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине и в России думают над тем, насколько эффективна западная пропаганда и что можно ей противопоставить в нынешней ситуации. Тема актуальна, поскольку известно, что Запад, не добившись победы на поле боя, намерен наращивать свои пропагандистские усилия.
Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России депутат Василий Пискарев. По его словам, в связи с этим комиссия завершает разработку пакета законопроектов о дополнительных мерах, "направленных на противодействие со стороны иностранных агентов и других антироссийских сил".
Для этого есть серьёзные причины.
"Изучение последних экспертных оценок американских и британских аналитических центров, работающих в интересах политического истеблишмента Запада, говорит о курсе на системную конфронтацию с Россией", - отметил политик.
Он продолжил: "Признавая военные успехи нашей страны в СВО и невозможность нанести нам поражение на поле боя, западники делают расчет на экономическую изоляцию России, усиление информационно-пропагандистских акций, в первую очередь, по социальной повестке, и работу с оппозицией".
К этим планам Запада следует относиться серьёзно. Ведь опыт последних десятилетий в новейшей российской истории (да и в истории Советского Союза на его закате) показывает нам высокую эффективность западной пропаганды и необычайную разрушительность последствия этой эффективности для всех нас.
Достаточно вспомнить, что совсем недавно по историческим меркам Россия и Украина были фактически единым целым в границах СССР, да и после обретения союзными республиками независимости чего только не говорили со всех трибун об особой "братскости" наших народов.
Тем временем за трибунами незаметно работали многочисленные иностранные НКО, в каждой квартире с голубых экранов нёс свой сонм иллюзий Голливуд, газеты "святых 90-х" превратились в криминально-светскую хронику. Всех убеждали в том, что главное в этой жизни — деньги и успех, что ради этого можно и нужно пожертвовать всем. В том числе и Родиной. Многие жертвовали...
И это, разумеется, происходило не только на Украине. В России тоже ещё долго придётся расхлёбывать последствия эпохи господства либеральных ценностей — если будем считать, что эта эпоха закончилась или хотя бы заканчивается (что не факт).
Сейчас не только украинская, но и российская молодёжь не вполне в курсе, кто такие Ломоносов, Державин, Катаев, Паустовский (а он в своей "Повести о жизни"описывает события, которые происходили на нашей земле всего-то сто лет назад — но как же всё это напоминает то, что происходит сейчас), Кошкин, Королёв… Перечислять фамилии можно долго, увы.
Не все уверены уже и в том, кто такой Юрий Гагарин. В одном из импровизированных опросов прозвучало такое предположение — не муж ли это (Полины — Ред.) Гагариной? Звучит как анекдот, но, если вдуматься, это совсем не смешно.
Между тем в биографиях наших великих прослеживается тесное переплетение российских и украинских (и не только, конечно) человеческих судеб. Читая эти биографии, отчетливо понимаешь, насколько переплетены и исторические судьбы наших народов, ещё вчера составлявших один великий народ.
В том же Гжатске (ныне — город Гагарин), где сохранён дом семьи первого космонавта, до сих пор заботливо ухаживают за млиевскими яблонями, высаженными здесь 60 лет тому назад.
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
14 января, 06:45
Зеленский продаёт смерть, но гниды-людоловы за всё ответят. Украинские эксперты о Нюрнбергском процессеНа Украине начинают понимать, что даже коррупция бывает во спасение, когда политический режим настроен на полное уничтожение страны и её граждан.
И никому здесь не приходит в голову вырубить сад, объявить яблони "вражескими" на том основании, что когда-то саженцы привезли в Россию из Млиева, что расположен в Черкасской области — в самом сердце Украины.
Кто теперь помнит об этом на Украине? Кто скажет, что Гагарин, Королёв — это и их герои? Конечно, есть такие люди, но они благоразумно молчат, дожидаясь конца кровавого морока. И нельзя их за это осуждать.
Когнитивная война против славян ведётся десятилетиями. К одному из проявлений такой войны украинский политтехнолог Андрей Золотарёв отнёс историю с "похищением" режимом Зеленского православного Рождества — теперь украинцам предписано праздновать его по новоюлианскому календарю, а 7 января исключено из числа праздничных и выходных дней.
В чём смысл? Это в очередной раз разделяет людей, с вами когда-то просто перестанут иметь дело, если вы "неправильно" отмечаете праздник, сказал эксперт в эфире одного из ютуб-каналов.
Такие вот разделения — шаг за шагом — и привели к большому расколу, привели к большой крови.
Еще недавно нельзя было и в страшном сне представить себе то, что происходит сейчас ежедневно на поле боя, где братья убивают братьев. Сегодня эта действительно братоубийственная война стала повседневностью, ненависть к ближнему теперь - в порядке вещей. Пропаганда работает в режиме военного времени — происходит расчеловечивание противника (а противники-то — это вчерашние одноклассники, сослуживцы и соседи, если говорить о старшем поколении).
Хотя СВО вынужденно начала Россия (что даёт повод Киеву и Западу говорить о "российской агрессии"), но саму эту войну куда раньше развязал Запад, превратив Украину в острие копья или в борьбе с русскими не на жизнь, а на смерть. И это превращение многих и многих русских же в смертельных врагов России стало возможным благодаря не очень-то и заметной сначала, но вполне системной работе западных идеологов и пропагандистов. Работе, к которой и "свои" охотно подключились.
Последствия мы видим.
Есть ли у России что противопоставить этому продолжающемуся как извне, так и изнутри, мощному давлению? Конечно, есть. Однако нужно не упускать из внимания ряд важных проблем в сфере идеологии, в сфере информационных технологий (и технологического развития в целом) и идеологии, которые необходимо решать.
О некоторых из таких проблем говорит со-основатель "Лаборатории Касперского", специалист в сфере IT Наталья Касперская. Так, по её словам, сейчас заметно снизился уровень российской журналистики (что уже само по себе можно рассматривать как угрозу национальной безопасности).
Искусственный интеллект (ИИ) легко заменит большинство журналистов и клерков. Так, сгенерированные ИИ тексты во многих случаях уже не отличить от текстов, написанных человеком. А это имеет отношение к идеологии - и не только. Наблюдается снижение уровня профессионализма и в других сферах, "мнимый прогресс приводит к деградации профессий", отмечает Касперская.
Наконец, бездумная цифровизация может привести и уже приводит к появлению новых и очень серьёзных угроз. Понятно, что "цифра" сегодня определяет очень многое и в идеологическом противостоянии. Это тема для отдельного серьёзного разговора.
А пока в разговоре о том, что касается грядущих идеологических битв, ограничимся упоминанием самого радикального предложения, пусть шуточного, но имеющего, однако, скрытый смысл.
Это любопытное предложение содержится в одном из комментариев к вызвавшей дискуссию заметке в соцсети о западной пропаганде и её практических последствиях. Комментатор, скрывшийся под ником "Иван Кузнецов", предлагает не идти на поводу у западных политиков и пропагандистов, ратующих за внедрение по всему свету своих "демократических" и иных стандартов, но действовать в этой сфере совершенно зеркально.
"...Нужно продвигать внутри их стран свои понятия и предъявлять их как единственно правильные - допустим, обвинить Англию в том, что они недостаточно демокр... ой, недостаточно православны, народны, соборны и скрепны. И на этом основании грозить нанесением удара, как они сделали с Сербией или как они несли демократию на Ближний Восток", - предложил "Иван Кузнецов".
А что, можно попробовать. Вот англосаксы удивятся…
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Павла Котова "Не вооружён и особо опасен для врагов России. Ко Дню российской печати"
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаЗападЮрий ГагаринНаташа КоролеваМихаил ЛомоносовГосдума
 
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