Хамский выпад в сторону России: Доронин о территориальных претензиях США в отношении острова Врангеля - 16.01.2025 Украина.ру
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Хамский выпад в сторону России: Доронин о территориальных претензиях США в отношении острова Врангеля
Хамский выпад в сторону России: Доронин о территориальных претензиях США в отношении острова Врангеля - 16.01.2025 Украина.ру
Хамский выпад в сторону России: Доронин о территориальных претензиях США в отношении острова Врангеля
США делали выпады в отношении острова Врангеля, потому что их ближайшая база на Аляске уязвима именно из-за этого куска суши. Об этом в интервью для издания Украина.ру рассказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин
2025-01-16T05:00
2025-01-16T05:00
новости
россия
сша
арктика
севморпуть
остров врангеля (россия)
американцы
аляска
базы
территория
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Проход между островом Врангеля и восточным окончанием России считается российской территорией. Все, что находится между побережьем и этим островом принадлежит стране, которая владеет островом. Поэтому американцы и стали заявлять на него претензию.По мнению эксперта, это был хамский выпад в отношении России: "Мы не признаем протекторат России над островом Врангеля".Понятно, что судьба белых медведей не волнует американцев. Зато трасса Севморпути и военная база, которая контролирует вход в российский сектор Арктики — это важные вещи, указал он."Самая ближайшая база США на Аляске, где находятся их стратегические бомбардировщики, уязвимы именно из-за этого куска, который торчит в Северном Ледовитом океане. Поэтому американцы такие выпады и делали", — подчеркнул эксперт.Сейчас никаких юридически значимых претензий по острову Врангеля у США к России нет, это просто была проверка нашей реакции, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.О ситуации с правовым статусом арктических территорий — в материале Битва за Арктику: проблемы правового статуса.
https://ukraina.ru/20241226/1048430169.html
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сша
арктика
остров врангеля (россия)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, арктика, севморпуть, остров врангеля (россия), американцы, аляска, базы, территория, детали
Новости, Россия, США, Арктика, Севморпуть, Остров Врангеля (Россия), американцы, Аляска, базы, территория, детали

Хамский выпад в сторону России: Доронин о территориальных претензиях США в отношении острова Врангеля

05:00 16.01.2025
 
© РИА Новости . Вера Костамо / Перейти в фотобанкОстров Врангеля
Остров Врангеля - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Вера Костамо
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США делали выпады в отношении острова Врангеля, потому что их ближайшая база на Аляске уязвима именно из-за этого куска суши. Об этом в интервью для издания Украина.ру рассказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин
Проход между островом Врангеля и восточным окончанием России считается российской территорией. Все, что находится между побережьем и этим островом принадлежит стране, которая владеет островом. Поэтому американцы и стали заявлять на него претензию.
По мнению эксперта, это был хамский выпад в отношении России: "Мы не признаем протекторат России над островом Врангеля".
"Там проходит трасса Севморпути. Там находится наша военная база. Там находится наш заповедник — родильный дом белых медведей, популяция которых обитает в районе Восточно-Сибирского моря", — указал Доронин.
Понятно, что судьба белых медведей не волнует американцев. Зато трасса Севморпути и военная база, которая контролирует вход в российский сектор Арктики — это важные вещи, указал он.
"Самая ближайшая база США на Аляске, где находятся их стратегические бомбардировщики, уязвимы именно из-за этого куска, который торчит в Северном Ледовитом океане. Поэтому американцы такие выпады и делали", — подчеркнул эксперт.
Сейчас никаких юридически значимых претензий по острову Врангеля у США к России нет, это просто была проверка нашей реакции, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.
О ситуации с правовым статусом арктических территорий — в материале Битва за Арктику: проблемы правового статуса.
Арктика коллаж
26 декабря 2024, 06:51Аналитика
Где может быть новая точка конфликта. Исторические предпосылки противостояния России и Запада в АрктикеСегодня едва ли не все ведущие страны мира проявляют интерес к Арктике. Это касается и тех государств, территория которых располагается очень далеко от Северного полюса – в том числе Китая, который вкладывает огромные суммы в свои арктические проекты и уже готовится строить собственный ледокольный флот.
 
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