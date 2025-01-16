https://ukraina.ru/20250116/1060294371.html

Хамский выпад в сторону России: Доронин о территориальных претензиях США в отношении острова Врангеля

Хамский выпад в сторону России: Доронин о территориальных претензиях США в отношении острова Врангеля - 16.01.2025 Украина.ру

Хамский выпад в сторону России: Доронин о территориальных претензиях США в отношении острова Врангеля

США делали выпады в отношении острова Врангеля, потому что их ближайшая база на Аляске уязвима именно из-за этого куска суши. Об этом в интервью для издания Украина.ру рассказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин

2025-01-16T05:00

2025-01-16T05:00

2025-01-16T05:00

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американцы

аляска

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территория

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Проход между островом Врангеля и восточным окончанием России считается российской территорией. Все, что находится между побережьем и этим островом принадлежит стране, которая владеет островом. Поэтому американцы и стали заявлять на него претензию.По мнению эксперта, это был хамский выпад в отношении России: "Мы не признаем протекторат России над островом Врангеля".Понятно, что судьба белых медведей не волнует американцев. Зато трасса Севморпути и военная база, которая контролирует вход в российский сектор Арктики — это важные вещи, указал он."Самая ближайшая база США на Аляске, где находятся их стратегические бомбардировщики, уязвимы именно из-за этого куска, который торчит в Северном Ледовитом океане. Поэтому американцы такие выпады и делали", — подчеркнул эксперт.Сейчас никаких юридически значимых претензий по острову Врангеля у США к России нет, это просто была проверка нашей реакции, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.О ситуации с правовым статусом арктических территорий — в материале Битва за Арктику: проблемы правового статуса.

https://ukraina.ru/20241226/1048430169.html

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новости, россия, сша, арктика, севморпуть, остров врангеля (россия), американцы, аляска, базы, территория, детали