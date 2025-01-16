Хамский выпад в сторону России: Доронин о территориальных претензиях США в отношении острова Врангеля
США делали выпады в отношении острова Врангеля, потому что их ближайшая база на Аляске уязвима именно из-за этого куска суши. Об этом в интервью для издания Украина.ру рассказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин
Проход между островом Врангеля и восточным окончанием России считается российской территорией. Все, что находится между побережьем и этим островом принадлежит стране, которая владеет островом. Поэтому американцы и стали заявлять на него претензию.
По мнению эксперта, это был хамский выпад в отношении России: "Мы не признаем протекторат России над островом Врангеля".
"Там проходит трасса Севморпути. Там находится наша военная база. Там находится наш заповедник — родильный дом белых медведей, популяция которых обитает в районе Восточно-Сибирского моря", — указал Доронин.
Понятно, что судьба белых медведей не волнует американцев. Зато трасса Севморпути и военная база, которая контролирует вход в российский сектор Арктики — это важные вещи, указал он.
"Самая ближайшая база США на Аляске, где находятся их стратегические бомбардировщики, уязвимы именно из-за этого куска, который торчит в Северном Ледовитом океане. Поэтому американцы такие выпады и делали", — подчеркнул эксперт.
Сейчас никаких юридически значимых претензий по острову Врангеля у США к России нет, это просто была проверка нашей реакции, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.
О ситуации с правовым статусом арктических территорий — в материале Битва за Арктику: проблемы правового статуса.
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