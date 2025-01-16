Эксперт рассказал, какие военные объекты Запада в Арктике представляют серьезную угрозу для России - 16.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250116/1060296702.html
Эксперт рассказал, какие военные объекты Запада в Арктике представляют серьезную угрозу для России
Эксперт рассказал, какие военные объекты Запада в Арктике представляют серьезную угрозу для России - 16.01.2025 Украина.ру
Эксперт рассказал, какие военные объекты Запада в Арктике представляют серьезную угрозу для России
Россию беспокоит и то, что происходит в Норвегии, и то, что происходит на границе с США в районе Берингова пролива. Об этом в интервью для издания Украина.ру рассказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин
2025-01-16T03:45
2025-01-16T03:45
новости
шпицберген
россия
сша
илон маск
нато
арктика
территория
остров врангеля (россия)
север
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060293686_0:271:3000:1959_1920x0_80_0_0_c522bb803dbebfd9b217cc03cdfeb921.jpg
Американцы мечтают разместить на Шпицбергене полноценную военную базу, а не ее гибридные форматы. Устав НАТО это позволяет. Поэтому рано или поздно России на это придется реагировать, считает эксперт.Но технологии идут вперед. Если раньше к спутниковой группировке относились как к чему-то, что нужно десятилетиями создавать и тестировать, то сейчас Илон Маск на деньги правительства США запустил группировку, которая исчисляется тысячами спутников, отметил он."Это представляет угрозу в различных военных аспектах: разведка, гидрометеорологические исследования, получение специальных данных, о которых мы даже не догадываемся. То есть не всегда тебе нужно размещать где-то полноценную базу", — подчеркнул эксперт.Понятно, что военное дело — вещь консервативная. Ничего лучше, чем поставить форт на пути движения армады кораблей, человечество не придумало, потому что это естественная преграда, которая физически все разграничивает, указал ДоронинРоссию беспокоит и то, что происходит в Норвегии, и то, что происходит на границе с США (Берингов пролив, где сосредотачиваются множество интересов). Там в самом узком участке морская граница составляет 10 километров, а это очень близко, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.О том, как представители польских властей накачивают Украину американским вооружением — в материале Алексея Туманова "Трижды не для Украины. Зачем США вооружают Польшу?"
https://ukraina.ru/20250115/1060292103.html
шпицберген
россия
сша
арктика
остров врангеля (россия)
берингово море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060293686_0:0:2612:1959_1920x0_80_0_0_fb8f40afaf642994211b4939b46d754b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, шпицберген, россия, сша, илон маск, нато, арктика, территория, остров врангеля (россия), север, спутник, берингово море, разведка, базы
Новости, Шпицберген, Россия, США, Илон Маск, НАТО, Арктика, территория, Остров Врангеля (Россия), север, спутник, Берингово море, разведка, базы

Эксперт рассказал, какие военные объекты Запада в Арктике представляют серьезную угрозу для России

03:45 16.01.2025
 
© John Pennell
© John Pennell
Читать в
ДзенTelegram
Россию беспокоит и то, что происходит в Норвегии, и то, что происходит на границе с США в районе Берингова пролива. Об этом в интервью для издания Украина.ру рассказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин
Американцы мечтают разместить на Шпицбергене полноценную военную базу, а не ее гибридные форматы. Устав НАТО это позволяет. Поэтому рано или поздно России на это придется реагировать, считает эксперт.
"То есть на Шпицбергене, как и на острове Врангеля, нам надо продолжать присутствовать. Надо обозначать: международный договор действует, у России есть там постоянное население в несколько сотен человек, которые выполняют важную для страны функцию", — указал Доронин.
Но технологии идут вперед. Если раньше к спутниковой группировке относились как к чему-то, что нужно десятилетиями создавать и тестировать, то сейчас Илон Маск на деньги правительства США запустил группировку, которая исчисляется тысячами спутников, отметил он.
"Это представляет угрозу в различных военных аспектах: разведка, гидрометеорологические исследования, получение специальных данных, о которых мы даже не догадываемся. То есть не всегда тебе нужно размещать где-то полноценную базу", — подчеркнул эксперт.
Понятно, что военное дело — вещь консервативная. Ничего лучше, чем поставить форт на пути движения армады кораблей, человечество не придумало, потому что это естественная преграда, которая физически все разграничивает, указал Доронин
Россию беспокоит и то, что происходит в Норвегии, и то, что происходит на границе с США (Берингов пролив, где сосредотачиваются множество интересов). Там в самом узком участке морская граница составляет 10 километров, а это очень близко, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.
О том, как представители польских властей накачивают Украину американским вооружением — в материале Алексея Туманова "Трижды не для Украины. Зачем США вооружают Польшу?"
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Вчера, 19:30
"Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле КлайпедыЕще во времена министра обороны Шойгу в Арктике было построено 470 новых объектов. В том числе было проведено расширение аэродромов, модернизация взлетно-посадочных полос, созданы три новые базы на архипелагах с береговыми ракетными комплексами "Бастион". То есть Арктический регион по всей прибрежной полосе защищен.
 
НовостиШпицбергенРоссияСШАИлон МаскНАТОАрктикатерриторияОстров Врангеля (Россия)северспутникБерингово мореразведкабазы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Экстремизм и терроризм как "хитрый план" Зеленского усилить свои позиции на мирных переговорах
06:30Алексей Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое"
06:20"Космическая" развязка конфликта или микрофоном против дронов. Украина в международном контексте
06:15"Фронт немедленно будет прорван": Алехин раскрыл, в какую хитрую ловушку загнали ВСУ под Купянском
06:10Критикуя колониализм, пытается продать себя и страну ЕС и США. Чем занимается Юлия Тимошенко
06:00Западное, Загрызово и Зеленый Гай: полковник запаса о прорывных действиях ВС РФ на флангах под Купянском
05:45"Все сыпется и сыпется": эксперт объяснил, почему атака на хутор Бердин лишь ухудшила положение ВСУ
05:30Алехин рассказал, как ВС РФ с двух флангов охватывают Купянск и расширяют северный плацдарм на Осколе
05:22А ведь и англичан можно обвинить в недостаточной соборности. Эксперты и политики о важности пропаганды
05:15Выход к Днепропетровску и в подбрюшье Харьковской области: эксперт перечислил задачи армии на 2025 год
05:00Хамский выпад в сторону России: Доронин о территориальных претензиях США в отношении острова Врангеля
04:45Чтобы сорвать белорусско-брянскую авантюру Киева, ВС РФ нужно продолжать бить ВСУ в Донбассе — эксперт
04:30"Мирная база" НАСА и протекторат Норвегии: Доронин о стремительной милитаризации архипелага Шпицберген
04:15Вопросы безопасности, ресурсы и логистика: эксперт раскрыл, зачем США расширяют присутствие в Арктике
04:00Осло "пакостит", США мечтают о базе: Доронин о том, почему России важно присутствие на Шпицбергене
03:45Эксперт рассказал, какие военные объекты Запада в Арктике представляют серьезную угрозу для России
03:30Эксперт объяснил, почему демографическая яма не дает России провести новую операцию "Багратион"
03:15"Теперь это будет наше": Доронин рассказал, как и где США расширяют свои арктические территории
19:42Илон Маск унизил Европу и сделал неприличное предложение Википедии. Хроника мировой информационной войны
19:30"Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды
Лента новостейМолния