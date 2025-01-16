Эксперт рассказал, какие военные объекты Запада в Арктике представляют серьезную угрозу для России
© John Pennell
© John Pennell
Россию беспокоит и то, что происходит в Норвегии, и то, что происходит на границе с США в районе Берингова пролива. Об этом в интервью для издания Украина.ру рассказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин
Американцы мечтают разместить на Шпицбергене полноценную военную базу, а не ее гибридные форматы. Устав НАТО это позволяет. Поэтому рано или поздно России на это придется реагировать, считает эксперт.
"То есть на Шпицбергене, как и на острове Врангеля, нам надо продолжать присутствовать. Надо обозначать: международный договор действует, у России есть там постоянное население в несколько сотен человек, которые выполняют важную для страны функцию", — указал Доронин.
Но технологии идут вперед. Если раньше к спутниковой группировке относились как к чему-то, что нужно десятилетиями создавать и тестировать, то сейчас Илон Маск на деньги правительства США запустил группировку, которая исчисляется тысячами спутников, отметил он.
"Это представляет угрозу в различных военных аспектах: разведка, гидрометеорологические исследования, получение специальных данных, о которых мы даже не догадываемся. То есть не всегда тебе нужно размещать где-то полноценную базу", — подчеркнул эксперт.
Понятно, что военное дело — вещь консервативная. Ничего лучше, чем поставить форт на пути движения армады кораблей, человечество не придумало, потому что это естественная преграда, которая физически все разграничивает, указал Доронин
Россию беспокоит и то, что происходит в Норвегии, и то, что происходит на границе с США (Берингов пролив, где сосредотачиваются множество интересов). Там в самом узком участке морская граница составляет 10 километров, а это очень близко, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.
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Вчера, 19:30"Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле КлайпедыЕще во времена министра обороны Шойгу в Арктике было построено 470 новых объектов. В том числе было проведено расширение аэродромов, модернизация взлетно-посадочных полос, созданы три новые базы на архипелагах с береговыми ракетными комплексами "Бастион". То есть Арктический регион по всей прибрежной полосе защищен.