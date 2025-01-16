https://ukraina.ru/20250116/1060296702.html

Эксперт рассказал, какие военные объекты Запада в Арктике представляют серьезную угрозу для России

Эксперт рассказал, какие военные объекты Запада в Арктике представляют серьезную угрозу для России - 16.01.2025 Украина.ру

Эксперт рассказал, какие военные объекты Запада в Арктике представляют серьезную угрозу для России

Россию беспокоит и то, что происходит в Норвегии, и то, что происходит на границе с США в районе Берингова пролива. Об этом в интервью для издания Украина.ру рассказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин

2025-01-16T03:45

2025-01-16T03:45

2025-01-16T03:45

новости

шпицберген

россия

сша

илон маск

нато

арктика

территория

остров врангеля (россия)

север

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Американцы мечтают разместить на Шпицбергене полноценную военную базу, а не ее гибридные форматы. Устав НАТО это позволяет. Поэтому рано или поздно России на это придется реагировать, считает эксперт.Но технологии идут вперед. Если раньше к спутниковой группировке относились как к чему-то, что нужно десятилетиями создавать и тестировать, то сейчас Илон Маск на деньги правительства США запустил группировку, которая исчисляется тысячами спутников, отметил он."Это представляет угрозу в различных военных аспектах: разведка, гидрометеорологические исследования, получение специальных данных, о которых мы даже не догадываемся. То есть не всегда тебе нужно размещать где-то полноценную базу", — подчеркнул эксперт.Понятно, что военное дело — вещь консервативная. Ничего лучше, чем поставить форт на пути движения армады кораблей, человечество не придумало, потому что это естественная преграда, которая физически все разграничивает, указал ДоронинРоссию беспокоит и то, что происходит в Норвегии, и то, что происходит на границе с США (Берингов пролив, где сосредотачиваются множество интересов). Там в самом узком участке морская граница составляет 10 километров, а это очень близко, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.О том, как представители польских властей накачивают Украину американским вооружением — в материале Алексея Туманова "Трижды не для Украины. Зачем США вооружают Польшу?"

https://ukraina.ru/20250115/1060292103.html

шпицберген

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сша

арктика

остров врангеля (россия)

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новости, шпицберген, россия, сша, илон маск, нато, арктика, территория, остров врангеля (россия), север, спутник, берингово море, разведка, базы