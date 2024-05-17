https://ukraina.ru/20240517/1055105397.html

Политтехнолог: Белоусов - надежный человек с "полезным бонусом" для России

Политтехнолог: Белоусов - надежный человек с "полезным бонусом" для России - 17.05.2024 Украина.ру

Политтехнолог: Белоусов - надежный человек с "полезным бонусом" для России

Министр обороны должен был надежным чиновником, а не человеком с улицы, и глава Минобороны — это не про боевые действия, а про деньги и промышленность. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог Евгений Ющук

2024-05-17T04:00

2024-05-17T04:00

2024-05-17T04:00

андрей белоусов

вс рф

россия

минобороны

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Он добавил, что у Минобороны и военных есть еще одна специфическая особенность: "они не за деньги воюют, приоритет военного - страна и ее безопасность, а не собственная жизнь".Ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов в интервью изданию Украина.ру отметил, что знания Белоусова в области экономики играют немаловажную роль в назначении его на новую должность."Пришло время поставить на военные рельсы взаимодействие военно-промышленного комплекса (ВПК) и ВС РФ — с учётом складывающейся экономической ситуации в стране и в мире, с учётом западных санкций. Опыт специалиста и руководителя экономики Белоусова как раз пригодится", - подытожил полковник.Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" СумыВоенный политолог Александр Перенджиев добавил, что Белоусов "востребован на посту министра обороны в том смысле, что он может наладить взаимодействие с другими федеральными органами исполнительной власти".Также эксперт обратил внимание, что человек с таким внушительным экономическим опытом сможет не только разобраться, на что расходуются военные финансы и насколько эффективно это делается, но и сможет обеспечить всем необходимым "наши войска на линии огня".Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТОПохожую точку зрения в интервью изданию Украина.ру выразил и председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой."Андрей Белоусов, находясь на ключевой должности силовой структуры, сможет увязать финансовые возможности, экономику и потребности Минобороны страны. Соответственно, это позволит более эффективно проводить политику по развитию и оснащению передовыми вооружениями Вооруженных сил России (ВС РФ)", - заявил Липовой.Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и МинскаВ конце прошлой недели президент РФ Владимир Путин отстранил Сергея Шойгу от должности главы военного ведомства и предложил назначить на это место Андрея Белоусова.Андрею Белоусову 65 лет. Он экономист по образованию, закончил МГУ. С 2006 года работал в экономическом блоке российского правительства. C 2012 по 2013 год был министром экономического развития РФ, потом помощником президента. С 2020 года — вице-премьер.Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия завела ВСУ в харьковский тупик и выстрелила в Запад из пушки читайте на сайте Украина.ру.

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андрей белоусов, вс рф, россия, минобороны