https://ukraina.ru/20240515/1055065926.html

Евгений Ющук: Россия завела ВСУ в харьковский тупик и выстрелила в Запад из пушки

Евгений Ющук: Россия завела ВСУ в харьковский тупик и выстрелила в Запад из пушки - 15.05.2024 Украина.ру

Евгений Ющук: Россия завела ВСУ в харьковский тупик и выстрелила в Запад из пушки

Как на Украине врут про нового главу Миноброны РФ? Примет ли армия России гражданского Белоусова? Почему Харьков не стоит брать сейчас?

2024-05-15T05:25

2024-05-15T05:25

2024-05-15T05:25

интервью

россия

запад

украина

белоусов

владимир зеленский

минобороны

генштаб

всу

харьков

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук.Владимир Путин 12 мая предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова, освободив своим указом от должности Сергея Шойгу. На Харьковском направлении российская армия продолжает теснить ВСУ, а госсекретарь США Энтони Блинкен 14 мая вновь появился с необъявленным визитом в Киеве. — Евгений Леонидович, как считаете, важно или нет, что Белоусов именно экономист?Потому что в моих интервью эксперты выразили точку зрения, что новый министр-экономист поставит на военные рельсы взаимодействие Вооруженных сил и ВПК (военно-промышленный корпус) России, то есть сможет увязать экономику и "военку" в одно целое. — Я думаю, здесь не это важно. Ведь Белоусов будет не доходы генерировать, а распределять бюджет. Его главные плюсы я вижу в другом, и они достаточно серьёзные.Начну с "во-вторых": нельзя прийти с улицы и начать успешно руководить гигантским коллективом, где служат сотни тысяч человек. Нужен опыт. Есть свои специфические алгоритмы в этом деле — о которых многие обыватели даже не подозревают.Но прежде всего, есть специфика именно Минобороны. Это и есть "во-первых", с которого, пожалуй, в любой стране в принципе начинается выбор руководителя военного ведомства. Я бы добавил тут наглядный пример. Если взять любое государство и силовое ведомство в нем — последнее обладает реальной вооруженной силой. Если во главе него стоит "не тот человек" — то есть такой, который негативно относится к лидеру государства — это ставит под угрозу правление последнего. Ведь, в случае нелояльности подобного министра, правитель не сможет опереться на свою армию, а именно она — главная реальная сила в любой стране.Поэтому первая проблема, которую решает руководитель любой страны: министр обороны должен был проверенным, лично надежным чиновником, а не человеком "с улицы". Причем это не может быть формализовано. Это должно быть именно внутреннее убеждение человека. Из круга тех, кто гарантированно лоялен, идет выбор кандидатов.В-третьих, у крупной бюджетной структуры есть свой документооборот и свои правила, которые нарушать нельзя. Иначе можно даже сесть в тюрьму.Андрей Белоусов — крупный государственный управленец, со всеми вышеперечисленными аспектами умеет работать, проверен временем и практикой. Вот это и главное. То, что новый министр обороны разумеет и в оборонной промышленности, и в экономике, полезный для России бонус — не более того.Напомню, что глава Минобороны — это не про боевые действия, а про деньги и промышленность. Например, советский министр обороны, известный и успешный маршал Устинов никогда военным не был — он пришел из оборонной промышленности.Третье. У Минобороны и у военных есть еще одна специфическая особенность. Они не за деньги воюют. У людей, которые "по работе" рискуют жизнью в интересах страны, в принципе механизмы мотивации и жизненные принципы сильно отличаются от установок обычных граждан (которые никогда не были связаны с армией).Конечно, хорошая зарплата им тоже нужна. Но надо четко понимать, что солдат, который идет на войну, по сути на смерть, согласен умирать при условии, что понимает, зачем это делает. То есть у него приоритет — страна и ее безопасность, а не собственная жизнь.Поэтому у хороших военных интересы страны и своего микроколлектива в приоритете. Вспомните, когда герой России в Сирии подрывался гранатой, он выкрикнул "За пацанов!".Поэтому Минобороны нужны хорошие командиры. То есть те, кому лично доверяют солдаты и офицеры.— А Белоусов хороший командир? Примет ли его армия?— Успешность и принятие министра обороны обычно напрямую зависит от компетенций начальника Генштаба Вооруженных сил. Если последний принимает грамотные решения, умеет побеждать и при этом нацелен беречь людей, то и главу Минобороны будут любить в армии за организацию работы оборонной промышленности, военного снабжения и помощь Генштабу.В ином случае, все неудачи Генштаба поставят в вину и самому министру обороны.Обратите внимание, генерал Конашенков подал рапорт об отставке. Так обычно и бывает при смене главного лица в министерстве. Приходит новый человек и меняется остальной состав. Поэтому смею предположить, что может произойти и перестановка лиц в Генеральном штабе.— Кадровые перестановки в Минобороны России стали хитом в западных СМИ. Почему так возбудились на Западе?— На Западе сейчас все сильно дёргаются. Потому что у нас происходит революционное преобразование, учитывая кардинальность мер, в ключевом министерстве, которое напрямую, в прямом смысле — из пушки, влияет на Запад.Конечно, они беспокоятся, что ВСУ могут потерпеть поражение, если наш новый министр и Генштаб под его руководством будет работать хорошо. Они прекрасно помнят, как Суровикин выстроил линию обороны, о которую они себе лоб расшибли и которая по сути спасла нас от военного поражения.Неудивительно, что ЦРУ и ЦИПсО начинают атаковать прицельно Суровикина — причем явно "профилактически", на случай если его вдруг решат назначить на какой-то военный пост в России. При этом технологии их фальшивок выглядят смешно и топорно.Бывшая российская организация, ныне окопавшаяся во Франции, например, использует свои же старые фейки от ЦРУ — о том, что ФСБ якобы недорасследовали обстоятельства мятежа Пригожина. Получатся, что сегодня они ссылаются на свою же неправду, замкнув сделанный ими же круг лжи. Но ведь это заведомая чушь. Потому что власти досконально знают, что было на самом деле. Народ знает, что спрятавшиеся от уголовных дел во Франции деятели живут на деньги ЦРУ — соответственно, и верить им смысла нет.Но ведь деньги нужно как-то зарабатывать — вот и сидят беглые российские уголовники, стряпают в пользу Запада и Украины фальшивки…— Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко заявил, что "опытный управленец" Андрей Белоусов может обеспечить "долгосрочную войну на истощение". Кроме того, Литвиненко выразил мнение, что Белоусов обладает "серьезными связями" в российской разведке. Что значат такие заявления?— Я думаю, дело было так. Сидел Литвиненко и пил кофе. Пришли к нему местные журналисты и спросили, что он думает по поводу перестановок в Минобороны России. Не будет же Литвиненко молчать. Вот он и сочинил пришедшую ему в голову историю о новом министре ведомства Белоусове. Корреляция с реальностью ему безразлична.— Как оцениваете обстановку в районе Липцы и Волчанска? Вообще какие у нас перспективы на Харьковском направлении?— Я не могу комментировать Харьков просто потому, что не знаю, какие у нас там цели и задачи, какие у нас расклады и возможности, сколько сил и техники у нас и какие ресурсы у ВСУ.Если у нас цель снизить обстрел Белгорода, необходимо отодвигать войска противника от наших границ, а не Харьков брать. Для того, чтобы оградить наши территории от обстрелов ВСУ из относительно легкого вооружения, необходимо отодвигать противника на 10 километров; от ударов тяжелой артиллерии — на 50 километров. Останутся у украинцев, условно говоря, HIMARS, на обстрел из которых по Белгороду им нужно получать разрешение Запада.То есть минимизировать обстрелы, конечно, можно. Но зачем нам сейчас тратить все свои силы на Харьков? Зачем он нам вообще нужен именно сейчас?Может быть, наоборот, нужно оставить город на шее у Украины — загнивать потихоньку. Он же был процветающим транзитным и промышленным городом, а теперь логистическим тупиком становится для Украины — сам развалится рано или поздно. Это тоже не исключено.Но, повторюсь, у меня слишком мало данных, чтобы делать обоснованные выводы и расставлять приоритеты гипотез.— Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал с необъявленным визитом в Киев, встретился с Зеленским и пообещал всецелую поддержку "будущей сильной, успешной, процветающей Украине". Ходят слухи в политикуме, что Зеленского объявят нелегитимным. Как считаете, в этом есть доля смысла?— Сама по себе условная нелегитимность Зеленского, по-моему, американцев вообще не сильно волнует. Они прекрасно помнят, что 20-го числа истекает срок полномочий Зеленского. Вряд ли его сейчас спонтанно решат снять.Украинские аналитики считают, что Блинкен будет корректировать позицию Зеленского по переговорам, потому что упертость последнего мешает Байдену на выборах в США. Я склонен полагать, что им виднее расклады внутри Украины и корректировка позиции по переговорам вполне возможна.Причем Зеленский ведь сам себе запретил проводить их с Россией, сам что-то там насочинял. Ему не составит сложность взять и поменять свое мнение.— Экс-депутат украинского парламента Андрей Деркач заявил, что намерен инициировать международный трибунал по преступлениям стран НАТО. Он долго молчал, и вдруг такое заявление…— Думаю, это происходит исключительно в рамках самопиара украинского экс-депутата. В принципе практически любой человек может, наверное, написать на электронную почту в ООН, что он требует инициировать трибунал по какому-либо поводу. А потом рассказать об этом в СМИ. Практическая ценность такой инициативы тоже понятна, если это делает не руководитель крупного государства.Также о том, как российская армия обманет ВСУ под Сумами и о деталях назначения нового министра обороны РФ читайте в интервью эксперта Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы.

https://ukraina.ru/20221117/1040939015.html

https://ukraina.ru/20240514/1055055072.html

https://ukraina.ru/20240513/1055041123.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, запад, украина, белоусов, владимир зеленский, минобороны, генштаб, всу, харьков, наступление, министр обороны, ципсо, энтони блинкен