https://ukraina.ru/20240515/1055063595.html

Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО

Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО - 15.05.2024 Украина.ру

Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО

Я не согласен с тем, что Белоусов должен подготовить Россию к затяжной войне с НАТО. Наоборот. При Белоусове наша армия должна набраться такой силы и мощи, чтобы как можно скорее раздавить противника и добиться победы

2024-05-15T05:31

2024-05-15T05:31

2024-05-15T05:31

интервью

россия

вооруженные силы украины

нато

белоусов

харьков

сво

минобороны рф

ядерное оружие

запад

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В этом случае никакой НАТО даже не посмеет подготовиться к войне с нами, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр ПеренджиевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее министром обороны России стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. В экспертном сообществе от него ожидают решения трех ключевых задач.Первое. Искоренение в Минобороны элементов солдафонства, коррупции и бюрократии.Второе. Синхронизация оборонной промышленности с гражданским сектором экономики.Третье. Подготовка ВС РФ к войне со странами НАТО.- Александр Николаевич, за счет чего Белоусов собирается решать все эти задачи?- За счет своего опыта и компетенций, которые он приобрел за время работы в должности первого вице-премьера.Первое. Белоусов востребован на посту министра обороны в том смысле, что он может наладить взаимодействие с другими федеральными органами исполнительной власти. Лучше него сегодня нет специалистов, который может наладить такого рода взаимодействие. Также он сможет наладить взаимодействие с управлением регионами.Второе. Белоусов сможет наладить привлечение ресурсов для фронта в сфере государственно-частного партнёрства и добровольной помощи. Да, это было и раньше, но это было использовано не очень эффективно. А сейчас мы должны направить все наши ресурсы на победу.Третье. Белоусов сможет наладить работу внутри Минобороны. Он сможет разобраться, на что расходуются финансы и насколько эффективно они расходуются. Он поймет, все ли чиновники Минобороны работают во благо страны. От кого-то он просто избавится, а кем-то займутся компетентные органы. И этот процесс уже идет.Четвертое. Белоусов может обеспечить всем необходимым наши войска на линии огня. Наши солдаты и офицеры ни в чем не должны нуждаться. Более того, наши командиры среднего звена (майор или полковник) вынуждены были заниматься не боевыми действиями, а решать вопросы с бюрократией, чтобы получить оружие, технику и продовольствие. Это тоже сказывалось на ходе СВО. И это должно быть устранено.Я не хочу особенно ругать предыдущего министра. Но, возможно, ему так и не хватило компетенций, чтобы полностью разрулить эти вопросы. Надеюсь, Белоусов решит все вопросы управления на всех уровнях.И последнее. Я не согласен с тем, что Белоусов должен подготовить Россию к затяжной войне с НАТО. Наоборот. При Белоусове наша армия должна набраться такой силы и мощи, чтобы как можно скорее раздавить противника и добиться победы. В этом случае никакой НАТО даже не посмеет подготовиться к войне с нами.- Наше текущее продвижение на Харьков может отбить охоту у НАТО с нами воевать?- Пока нет. Но панику оно уже вызвало.Наше наступление в Харьковской области необходимо. Тот же Волчанск находится совсем рядом с Шебекино, который ВСУ часто обстреливают. Нам надо отодвинуть угрозу от Белгородской области, чтобы увести местных жителей с линии огня.И, учитывая, что Харьковская область была не готова с точки зрения фортификационных сооружений по сравнению с Донбассом, это создает благоприятные условия для нашего наступления.Я бы в этой связи хотел озвучить оценки, которые дают западные и украинские эксперты. Наконец-то они начали мыслить трезво и без шапкозакидательства. Так вот они говорят, что продвижение армии России идет лишь силами авангарда. Наши основные силы еще не вступили в бой, а передовые отряды уже добились заметного результата. И уж тем более мы не использовали стратегические резервы. "Мы еще не начинали", а уже сколько шума и страха это вызвало.Противник понимает, что если он не может сдержать вот эту силу, то его ждет катастрофа, когда Россия навалится на него все своими силами.Но мы не торопимся. Зачем подвергать личный состав опасности? Передовые части – это самые обстрелянные бойцы. Остальные военнослужащие – это те, кого хорошо подготовили на полигонах, но которые еще не нюхали пороха. Тем не менее, мы еще готовим резервы, которым тоже придется рано или поздно вступить в бой.- Я бы еще добавил, что Харьков не столь важен для уничтожения военно-политического потенциала Украины. Нам нужна Одесса, а для этого надо двигаться в сторону Запорожья и Днепропетровска. Харьков нужен, чтобы там перебить оставшиеся резервы противника.- С другой стороны, если в Харьковской области мы не встретим значительного сопротивления ВСУ, мы будем двигаться дальше. Мы можем обогнуть Харьков и ударить противнику если не в тыл, то начать резать его коммуникации, чтобы ему было труднее снабжать части в Донбассе и на юге.Кстати, благодаря нашему сегодняшнему продвижению уже открывается путь в глубину противника для наших диверсионных групп.Что касается Одессы, то поскольку мы про нее много говорим, то нас там ждут. А мы ударили на Харьковском направлении, потому что нас там не ждали. И когда ВСУ будут вынуждены бросить большое количество войск на Харьковское направление, ослабив Одессу, мы сможем действовать более активно.Понятно, что противник неглуп. Он умен. Он все прекрасно просчитывает. Но мы можем растянуть резервы противника по всему фронту, чтобы у него осталось 10 солдат на километр. В этом случае в обороне появятся бреши, через которые мы будем прорываться.- Вернемся к теме быстрой/затяжной войны с НАТО. Власти Литвы заявили, что республика направит войска на Украину с учебной миссией. В Вильнюсе также выразили уверенность, что Россия не будет применять против них ядерное оружие, поскольку радиация пойдет на восток. Если они на это решатся, как мы будем реагировать?- Военно-политическое руководство Прибалтики напоминают маленьких и очень злых собак. Если большая собака ведет себя спокойно, то маленькая постоянно лает.Понятно, что у них большие амбиции. И дело даже не в том, готовы ли они воевать и не боятся ли они российского ядерного оружия (это лишь попытка напустить как можно больше тумана). Все очень просто.Если прибалтийский генерал отправит на Украину своих солдат и офицеров, он скажет: "Мы воевали. Дайте нам за это медали, поставьте памятники. И потом, мы же не просто там воевали. Мы выполняли миссию НАТО". Короче говоря, они хотели бы воевать, не воюя. Они хотели бы отсидеться где-то в тылу, а потом заявить о своей героической борьбе. Мол, русские же могли по нам ударить, да еще и ядерным оружием. "Посмотрите, какой опасности мы подвергали наших военнослужащих. Посмотрите, какие мы смелые".А потом Прибалтика будет созывать помпезные мероприятия и говорить, что их армии воюют на Украине с "российским агрессором", поэтому дайте нам денег. Киевский режим уже говорит: "Дайте нам оружие, мы справимся своими людьми". Вильнюс хочет сделать то же самое.Как военный политолог я прекрасно понимаю, что это выглядит именно так. Прибалтика хочет показать, что она не просто отсиживается в тылу, а приняла бой с опасным противником. Понятно, что от литовцев толку на Украине мало. А шума много.Есть только один нюанс. Прибалтика очень боится большое количество "грузов 200", поэтому она пытается обхитрить всех, чтобы и рыбу съесть, и сковородку не испачкать.У военных есть такая шутка: "Война ерунда – главное манёвры". Прибалтийские стратеги тоже пользуются этой поговоркой при планировании своих действий.- А как быть с французами, британцами и поляками? Их приведут в чувства наши учения по отработке тактического ядерного удара?- Конечно. Мы еще не начали эти учения, а Макрон уже выступил с заявлением в духе: "Вы нас неправильно поняли. Мы не совсем хотели воевать. Мы просто хотели сказать, что мы готовы воевать". Это тот случай, когда каждое новое высказывание противоречит предыдущему. Мы вроде бы смелые, но Россия не шутит.Россия действительно не шутит. Что такое учения? Это когда войска учатся что-то применять. Если мы проводим учения с применением тактического ядерного оружия, это значит, что наша армия будет готова его применить в случае крайней необходимости. И западные военные хорошо это понимают.Знаете, в 2010 году, когда в Москве были приглашены военнослужащие из стран НАТО на Парад в честь 65-летия победы в Великой Отечественной войне, я общался с военным дипломатом из Польши, который нормально относится к России. Он сказал: "Наши политики так смело говорят о войне именно потому, что они точно не пойдут воевать. Проливать кровь будем мы. Поэтому мы стараемся остудить наших политиков".Понятно, что с тех пор прошло много лет. Западные военные, которые были настроены как это поляк, давно на пенсии. Их поменяли на оголтелых русофобов, у которых лица с низкой интеллектуальной ответственностью. Я их сам видел. Это же специально делается. Это уже не субъекты политики. Это просто инструменты.Короче говоря, на Западе есть дружественные России люди. И своими ядерными учениями мы покажем, что они снова востребованы.Так что я не знаю, ждет ли нас затяжная война с НАТО. Посмотрим. Если в западных СМИ будет все больше здравых публикаций, это автоматически будет означать движение к худому миру.Я надеюсь, что нам не придется воевать с НАТО, потому что сам НАТО распадется после того, как мы уничтожим киевский режим – главную его прокси-силу.О том, какие задачи еще предстоит решать новому министру обороны России Белоусову в интервью Евгения Ющука: Россия завела ВСУ в харьковский тупик и выстрелила в Запад из пушки

https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html

https://ukraina.ru/20240514/1055055072.html

https://ukraina.ru/20240511/1055010784.html

россия

харьков

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польша

литва

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, вооруженные силы украины, нато, белоусов, харьков, сво, минобороны рф, ядерное оружие, запад, польша, литва, эммануэль макрон