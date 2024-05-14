https://ukraina.ru/20240514/1055055072.html

Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы

Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы - 14.05.2024 Украина.ру

Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы

Сумское направление будет "открыто" в свое время. Это станет второстепенным действием, чтобы оттянуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) с целью нанесения российской армией главного удара по Харькову

2024-05-14T13:22

2024-05-14T13:22

2024-05-14T13:22

интервью

россия

харьков

украина

белоусов

сергей шойгу

минобороны

всу

наступление

запад

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов.Владимир Путин 12 мая предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова. Президент России своим указом освободил Сергея Шойгу от должности главы военного ведомства, назначив его секретарем Совета безопасности РФ. Николай Патрушев продолжит свою деятельность в другом месте.На фронте в это время на Харьковском направлении российская армия продолжает наступление.— Тимур, в Сети активно обсуждают версию, что Сергей Шойгу был хороший министр обороны в мирное время, а теперь нам нужен "министр войны". Как в связи с этим можете оценить назначение Андрея Белоусова?— Сергей Кужугетович Шойгу более двух лет руководил Вооружёнными силами России (ВС РФ) в качестве министра обороны в рамках Cпециальной военной операции (СВО). Поэтому странно его называть "министр обороны мирного времени". Я с этим категорически не согласен.Что касается назначения Белоусова на должность министра обороны, думаю, пришло время поставить на военные рельсы взаимодействие военно-промышленного комплекса (ВПК) и ВС РФ — с учётом складывающейся экономической ситуации в стране и в мире, с учётом западных санкций. Опыт специалиста и руководителя экономики Белоусова как раз пригодится.Назначение, конечно, интересное, неожиданное. Понаблюдаем, как будет развиваться кадровая политика нового министра обороны.Уверен, Андрей Рэмович обязательно проведёт аудит ведомства — и административный, и финансовый, и технический. Это позволит понять, в каком положении дела Минобороны и верно распределить силы и средства для того, чтобы Россия как можно быстрее одержала долгожданную победу на Украине.— Как вы оцениваете военную ситуацию на харьковском направлении, в частности — в районе Волчанска?— Когда-то мы должны были вновь вернуться на эти территории. Вот это и произошло. Российская армия вернулась на эти земли, что называется, на плечах противника. Гонит силы ВСУ дальше на запад, в сторону Харькова, захватывая новые опорные и населенные пункты. Счет их идет на десятки.Несомненно, враг нам активно противостоит. Но напомню, что на этом направлении в основном стоят войска теробороны ВСУ. Это по сути солдаты, которых нацисткая Украина заставила силком идти на фронт, которых выловили на улицах сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК). Так вот они "пачками", целыми подразделениями сдаются на Харьковском направлении в плен военнослужащим России.Кроме того, Вооруженные силы Украины в течение нескольких дней продолжают переброску под Харьков резервов с других направлений.Ресурсов у них нет в нужно количестве — чтобы залатать дыры, снимая тактические подразделения с Херсонского и Запорожского направлений.Противник и главком ВСУ Сырский оставляют значительные бреши и на указанных направлениях, которые стратегически важны для ВС РФ. Благодаря этому нас могут ждать значительные достижения и победы там.При этом мы сможем сохранить жизни наших военнослужащих, которые первыми идут штурмовать захваченные населенные пункты украинских националистов.— Будем ли мы заходить в Сумскую область?— По моему мнению, скорее всего Сумское направление будет "открыто" в нужное время. Это, думаю, станет второстепенным действием, отвлекающим маневром — чтобы оттянуть силы врага с целью нанесенияВС РФ главного удара по Харькову. Тогда мы достигнем цели и освободим русский город.— Вооруженные силы России проведут учения с целью отработки применения нестратегического ядерного оружия. Белоруссия присоединится к РФ на втором этапе учений, по словам Владимира Путина. Какими должны быть результаты этих испытаний, чтобы Запад действительно понял, что мы готовы применять тактическое ядерное оружие?— Это своевременные учения. Я считаю, сам факт организации таких маневров совместно с союзной Белоруссией отрезвит Запад и Киев — с учетом громогласных заявлений представителей западной коалиции, которые они делают последнее время.Россия показывает им, что может не только говорить, но и предпринимать определенные действия, чтобы заткнуть Запад.Также о том, как российская армия вынуждает ВСУ оголять "вторые эшелоны", читайте в интервью эксперта Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска.

https://ukraina.ru/20230507/1046014341.html

https://ukraina.ru/20240513/1055041123.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, россия, харьков, украина, белоусов, сергей шойгу, минобороны, всу, наступление, запад, вс рф, министр обороны, сво