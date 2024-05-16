Визит Путина в Китай, прощание с Харьковом. Итоги 16 мая на Украине - 16.05.2024 Украина.ру
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Визит Путина в Китай, прощание с Харьковом. Итоги 16 мая на Украине
Визит Путина в Китай, прощание с Харьковом. Итоги 16 мая на Украине - 16.05.2024 Украина.ру
Визит Путина в Китай, прощание с Харьковом. Итоги 16 мая на Украине
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Украину призвали попрощаться с Харьковом
2024-05-16T19:00
2024-05-16T19:00
эксклюзив
хроники
владимир путин
си цзиньпин
владимир зеленский
китай
россия
харьков
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Подписанный Владимиром Путиным и Си Цзиньпином документ сегодня в Пекине опубликовали на сайте Кремля. Среди прочего в нём говорится и об Украине."Российская Сторона позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу, разделяет подход, согласно которому конфликты должны решаться на основе Устава ООН во всей его полноте и совокупности. Российская Сторона приветствует готовность Китайской Стороны играть конструктивную роль в вопросе политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса. Стороны исходят из того, что для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины и придерживаться принципа неделимости безопасности, учитывать законные интересы и озабоченности всех стран в области безопасности", - указывается в документе.Также Россия и Китай убеждены в необходимости неукоснительно соблюдать международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервы."Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами", — отмечается в документе.Подчеркивается, что Москва и Пекин будут отстаивать свои законные права и интересы, противостоять попыткам ограничить внешнеполитический и экономический потенциал.Кроме того, в документе Россия и Китай констатируют, что последовательное развитие сотрудничества в сфере обороны, основанное на взаимном стратегическом доверии, эффективно укрепляет безопасность в регионе и мире."Москва и Пекин будут и далее углублять доверие и взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования, &lt;...&gt; постоянно повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы", — отмечается в заявлении.В документе зафиксировано, что обе страны придают важное значение сотрудничеству в области безопасности и борьбы с терроризмом, намерены проявлять нулевую терпимость к "трём силам зла", укреплять сотрудничество в борьбе с транснациональной оргпреступностью, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков.Россия и Китай договорились развивать взаимодействие по линии финансовых разведок для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.Страны будут развивать сотрудничество в обеспечении экономической и энергетической безопасности, стремиться к стабильности и устойчивости глобального энергетического рынка, сохранять логистические цепочки.Также отмечена необходимость развивать взаимодействие в области нефти, природного газа, СПГ, угля и электроэнергии, обеспечивать стабильную работу инфраструктуры и создавать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов.В этот же день американское издание Newsweek со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента США сообщила, что в американском внешнеполитическом ведомстве Китай не может поддерживать Россию, если хочет развивать отношения с Западом."Если Китай заявляет о том, что хочет хороших отношений с Европой и другими странами, он не может продолжать подпитывать крупнейшую угрозу европейской безопасности", - заявил собеседник издания, говоря о России.По словам собеседника издания, это позиция не только США, но также НАТО и "Большой семёрки".За визитом Путина пристально следят и на Украине."Одно из самых важных событий это года - это встреча Путина и Си в Пекине. Оно определяет многое на многое. Главный вопрос, холодная война уже идет? Многие также верно заметили, что Шойгу и Белоусов в Пекине. Значит вопрос взаимодействия двух стран в военном и силовом блоке - приоритет. Основную роль будет играть ВПК и получаемый опыт войны против стран НАТО. Согласимся с коллегами, что Китай начал разворот к стратегии Москвы, после очередных неудачных переговоров с Вашингтоном", - отметил популярный в стране телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный на Украине телеграм-канал - "ЗеРада" - обратил внимание на изменение позиции Китая по украинскому вопросу."Пекин фактически поддержал позицию Москвы о неразрывности мирного решения по Украине с формированием новой мировой архитектуры безопасности. Ранее от обсуждения вопросов глобальной стабильности без решения конфликта у нас и наоборот отказывался Кремль. Как мы многократно писали вопрос не в том, кто будет контролировать Работино или Волчанск. Вопрос в принципах мирного существования на планете на следующие лет 100. Теперь с этим согласен и Китай", - отмечалось в публикации канала.Визит Путина в Китай продолжается.Прощание с ХарьковомПрезидент Украины Владимир Зеленский оценил Харьков в два ЗРК Patriot."Ситуация очень серьёзная. Мы не можем позволить себе потерять Харьков. Всё, что нам нужно, - это две системы Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут", - заявил Зеленский в интервью ABC News.Отвечая на вопрос, кто виноват в новом обострении в Харьковском направлении, Зеленский сказал, что виноват весь мир."Это виноват весь мир. Они дали возможность Путину", - подчеркнул Зеленский.Также 16 мая украинский президент провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего в Харькове."Зеленский посетил Харьков. Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду? Или так хочет?" - прокомментировал приезд Зеленского в Харьков зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.На заседании Ставки Зеленский признал тяжесть положения ВСУ в Харьковской области.
https://ukraina.ru/20240516/1055098681.html
https://ukraina.ru/20240516/1055093572.html
https://ukraina.ru/20240515/1055087483.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
4.7
96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир путин, си цзиньпин, владимир зеленский, китай, россия, харьков
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, Китай, Россия, Харьков

Визит Путина в Китай, прощание с Харьковом. Итоги 16 мая на Украине

19:00 16.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Украину призвали попрощаться с Харьковом
Подписанный Владимиром Путиным и Си Цзиньпином документ сегодня в Пекине опубликовали на сайте Кремля. Среди прочего в нём говорится и об Украине.
"Российская Сторона позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу, разделяет подход, согласно которому конфликты должны решаться на основе Устава ООН во всей его полноте и совокупности. Российская Сторона приветствует готовность Китайской Стороны играть конструктивную роль в вопросе политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса. Стороны исходят из того, что для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины и придерживаться принципа неделимости безопасности, учитывать законные интересы и озабоченности всех стран в области безопасности", - указывается в документе.
Также Россия и Китай убеждены в необходимости неукоснительно соблюдать международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервы.
"Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами", — отмечается в документе.
Зеленский в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
13:34
Ставка в Харькове, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 маяПрезидент Украины Владимир Зеленский провёл в Харькове заседание Ставки верховного главнокомандующего. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Подчеркивается, что Москва и Пекин будут отстаивать свои законные права и интересы, противостоять попыткам ограничить внешнеполитический и экономический потенциал.
Кроме того, в документе Россия и Китай констатируют, что последовательное развитие сотрудничества в сфере обороны, основанное на взаимном стратегическом доверии, эффективно укрепляет безопасность в регионе и мире.
"Москва и Пекин будут и далее углублять доверие и взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования, <...> постоянно повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы", — отмечается в заявлении.
В документе зафиксировано, что обе страны придают важное значение сотрудничеству в области безопасности и борьбы с терроризмом, намерены проявлять нулевую терпимость к "трём силам зла", укреплять сотрудничество в борьбе с транснациональной оргпреступностью, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков.
Россия и Китай договорились развивать взаимодействие по линии финансовых разведок для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Страны будут развивать сотрудничество в обеспечении экономической и энергетической безопасности, стремиться к стабильности и устойчивости глобального энергетического рынка, сохранять логистические цепочки.
Также отмечена необходимость развивать взаимодействие в области нефти, природного газа, СПГ, угля и электроэнергии, обеспечивать стабильную работу инфраструктуры и создавать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов.
09:52
Фицо в коме, на Украине угрожают Орбану, ATACMS по Крыму. Главное на Украине на утро 16 маяПосле покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо украинские пользователи начали угрожать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Украина нанесла удар по Крыму при помощи ATACMS
В этот же день американское издание Newsweek со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента США сообщила, что в американском внешнеполитическом ведомстве Китай не может поддерживать Россию, если хочет развивать отношения с Западом.
"Если Китай заявляет о том, что хочет хороших отношений с Европой и другими странами, он не может продолжать подпитывать крупнейшую угрозу европейской безопасности", - заявил собеседник издания, говоря о России.
По словам собеседника издания, это позиция не только США, но также НАТО и "Большой семёрки".
За визитом Путина пристально следят и на Украине.
"Одно из самых важных событий это года - это встреча Путина и Си в Пекине. Оно определяет многое на многое. Главный вопрос, холодная война уже идет? Многие также верно заметили, что Шойгу и Белоусов в Пекине. Значит вопрос взаимодействия двух стран в военном и силовом блоке - приоритет. Основную роль будет играть ВПК и получаемый опыт войны против стран НАТО. Согласимся с коллегами, что Китай начал разворот к стратегии Москвы, после очередных неудачных переговоров с Вашингтоном", - отметил популярный в стране телеграм-канал "Легитимный".
Другой популярный на Украине телеграм-канал - "ЗеРада" - обратил внимание на изменение позиции Китая по украинскому вопросу.
"Пекин фактически поддержал позицию Москвы о неразрывности мирного решения по Украине с формированием новой мировой архитектуры безопасности. Ранее от обсуждения вопросов глобальной стабильности без решения конфликта у нас и наоборот отказывался Кремль. Как мы многократно писали вопрос не в том, кто будет контролировать Работино или Волчанск. Вопрос в принципах мирного существования на планете на следующие лет 100. Теперь с этим согласен и Китай", - отмечалось в публикации канала.
Визит Путина в Китай продолжается.
Вчера, 18:53
Покушение на премьер-министра Словакии, песни и рассказы Энтони Блинкена. Итоги 15 маяНа премьер-министра Словакии Фицо совершено нападение; Блинкен подвел итоги своего визита в Киев; Путин рассказал, почему Белоусов стал главой Минобороны
Прощание с Харьковом
Президент Украины Владимир Зеленский оценил Харьков в два ЗРК Patriot.
"Ситуация очень серьёзная. Мы не можем позволить себе потерять Харьков. Всё, что нам нужно, - это две системы Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут", - заявил Зеленский в интервью ABC News.
Отвечая на вопрос, кто виноват в новом обострении в Харьковском направлении, Зеленский сказал, что виноват весь мир.
"Это виноват весь мир. Они дали возможность Путину", - подчеркнул Зеленский.
Также 16 мая украинский президент провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего в Харькове.
"Зеленский посетил Харьков. Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду? Или так хочет?" - прокомментировал приезд Зеленского в Харьков зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
На заседании Ставки Зеленский признал тяжесть положения ВСУ в Харьковской области.
 
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Заголовок открываемого материала
19:00Визит Путина в Китай, прощание с Харьковом. Итоги 16 мая на Украине
19:00Вадим Трухачев о покушении на Фицо и о том, как ВСУ превратили Чехию в "больного человека Европы"
18:53"США сами создают альянс Китай-Россия-Иран-КНДР". Итоги первого дня визита Владимира Путина в Китай
18:17Байден и Трамп решились на долгожданный шаг. В президентской гонке в США вырисовывается фаворит
17:50"Звёздная сила ослабевает": журналисты The Economist просят Зеленского объявить выборы
17:45Сергей Липовой: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье
17:37Визит Зеленского в Харьков был прощальным – Медведев
17:18Потрясающий: Симоньян восхитило трогательное прощание Дюмина с Тульской областью
17:08Большинство поляков хотят помочь украинцам вернуться домой
16:58После скандала на Украине сняли бронь от армии для курьеров и букмекеров
16:49Жидкий газ на лед. Грег Вайнер о том, что может предложить Путин и принять Си
16:25В Черном море уничтожены 12 безэкипажных катеров ВМС Украины
16:18Макрон ввел войска – но не на Украину. Трагедия Новой Каледонии
16:14Зеленский оценил Харьков в две системы Patriot
16:04Выступал за помощь Украине: в Словакии рассказали подробности о стрелявшем в Фицо
15:47"Толстый намёк Орбану и другим". Почему стреляли в Роберта Фицо
15:30Зеленский обвинил весь мир в том, что происходит в Харькове
15:05Немцы развернут производство ПВО на Украине
15:01Чем опасен искусственный интеллект: Малькевич о стыке современных технологий и сознания людей
14:59"Алкосостав и наркоманы": украинский военный медик рассказал, что приведёт к падению фронта
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