https://ukraina.ru/20240516/1055114066.html

Визит Путина в Китай, прощание с Харьковом. Итоги 16 мая на Украине

Визит Путина в Китай, прощание с Харьковом. Итоги 16 мая на Украине - 16.05.2024 Украина.ру

Визит Путина в Китай, прощание с Харьковом. Итоги 16 мая на Украине

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Украину призвали попрощаться с Харьковом

2024-05-16T19:00

2024-05-16T19:00

2024-05-16T19:00

эксклюзив

хроники

владимир путин

си цзиньпин

владимир зеленский

китай

россия

харьков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/10/1055113938_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_7b52f5ea528537af29067c9aed69549a.jpg

Подписанный Владимиром Путиным и Си Цзиньпином документ сегодня в Пекине опубликовали на сайте Кремля. Среди прочего в нём говорится и об Украине."Российская Сторона позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу, разделяет подход, согласно которому конфликты должны решаться на основе Устава ООН во всей его полноте и совокупности. Российская Сторона приветствует готовность Китайской Стороны играть конструктивную роль в вопросе политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса. Стороны исходят из того, что для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины и придерживаться принципа неделимости безопасности, учитывать законные интересы и озабоченности всех стран в области безопасности", - указывается в документе.Также Россия и Китай убеждены в необходимости неукоснительно соблюдать международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервы."Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами", — отмечается в документе.Подчеркивается, что Москва и Пекин будут отстаивать свои законные права и интересы, противостоять попыткам ограничить внешнеполитический и экономический потенциал.Кроме того, в документе Россия и Китай констатируют, что последовательное развитие сотрудничества в сфере обороны, основанное на взаимном стратегическом доверии, эффективно укрепляет безопасность в регионе и мире."Москва и Пекин будут и далее углублять доверие и взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования, <...> постоянно повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы", — отмечается в заявлении.В документе зафиксировано, что обе страны придают важное значение сотрудничеству в области безопасности и борьбы с терроризмом, намерены проявлять нулевую терпимость к "трём силам зла", укреплять сотрудничество в борьбе с транснациональной оргпреступностью, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков.Россия и Китай договорились развивать взаимодействие по линии финансовых разведок для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.Страны будут развивать сотрудничество в обеспечении экономической и энергетической безопасности, стремиться к стабильности и устойчивости глобального энергетического рынка, сохранять логистические цепочки.Также отмечена необходимость развивать взаимодействие в области нефти, природного газа, СПГ, угля и электроэнергии, обеспечивать стабильную работу инфраструктуры и создавать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов.В этот же день американское издание Newsweek со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента США сообщила, что в американском внешнеполитическом ведомстве Китай не может поддерживать Россию, если хочет развивать отношения с Западом."Если Китай заявляет о том, что хочет хороших отношений с Европой и другими странами, он не может продолжать подпитывать крупнейшую угрозу европейской безопасности", - заявил собеседник издания, говоря о России.По словам собеседника издания, это позиция не только США, но также НАТО и "Большой семёрки".За визитом Путина пристально следят и на Украине."Одно из самых важных событий это года - это встреча Путина и Си в Пекине. Оно определяет многое на многое. Главный вопрос, холодная война уже идет? Многие также верно заметили, что Шойгу и Белоусов в Пекине. Значит вопрос взаимодействия двух стран в военном и силовом блоке - приоритет. Основную роль будет играть ВПК и получаемый опыт войны против стран НАТО. Согласимся с коллегами, что Китай начал разворот к стратегии Москвы, после очередных неудачных переговоров с Вашингтоном", - отметил популярный в стране телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный на Украине телеграм-канал - "ЗеРада" - обратил внимание на изменение позиции Китая по украинскому вопросу."Пекин фактически поддержал позицию Москвы о неразрывности мирного решения по Украине с формированием новой мировой архитектуры безопасности. Ранее от обсуждения вопросов глобальной стабильности без решения конфликта у нас и наоборот отказывался Кремль. Как мы многократно писали вопрос не в том, кто будет контролировать Работино или Волчанск. Вопрос в принципах мирного существования на планете на следующие лет 100. Теперь с этим согласен и Китай", - отмечалось в публикации канала.Визит Путина в Китай продолжается.Прощание с ХарьковомПрезидент Украины Владимир Зеленский оценил Харьков в два ЗРК Patriot."Ситуация очень серьёзная. Мы не можем позволить себе потерять Харьков. Всё, что нам нужно, - это две системы Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут", - заявил Зеленский в интервью ABC News.Отвечая на вопрос, кто виноват в новом обострении в Харьковском направлении, Зеленский сказал, что виноват весь мир."Это виноват весь мир. Они дали возможность Путину", - подчеркнул Зеленский.Также 16 мая украинский президент провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего в Харькове."Зеленский посетил Харьков. Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду? Или так хочет?" - прокомментировал приезд Зеленского в Харьков зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.На заседании Ставки Зеленский признал тяжесть положения ВСУ в Харьковской области.

https://ukraina.ru/20240516/1055098681.html

https://ukraina.ru/20240516/1055093572.html

https://ukraina.ru/20240515/1055087483.html

китай

россия

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, си цзиньпин, владимир зеленский, китай, россия, харьков