После скандала на Украине сняли бронь от армии для курьеров и букмекеров - 16.05.2024 Украина.ру
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После скандала на Украине сняли бронь от армии для курьеров и букмекеров
После скандала на Украине сняли бронь от армии для курьеров и букмекеров - 16.05.2024 Украина.ру
После скандала на Украине сняли бронь от армии для курьеров и букмекеров
В ответ на общественное возмущение власти на Украине отменили свое решение по предоставлению брони от мобилизации сотрудникам букмекерских контор, которые обманным путем зарабатывают огромные деньги, а также работникам рекламных агентств и компаний с владельцами из США. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко
2024-05-16T16:58
2024-05-16T17:19
новости
украина
сша
верховная рада
мобилизация
всу
сво
спецоперация
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Как уточнялось ранее, государство отдельным указом оградило сотрудников букмекерской конторы Favbet, известной своими мошенническими схемами, от поездки на фронт. Помимо этого, бронь от службы в армии страны получили сотрудники компании доставки Glovo и Visa.В начале мая Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных.Грег Вайнер рассказал "Украина. ру" как во имя украинской мобилизации Европа предала тех, кто бежал от боевых действий.
https://ukraina.ru/20240516/1055090780.html
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новости, украина, сша, верховная рада, мобилизация, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, США, Верховная Рада, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация

После скандала на Украине сняли бронь от армии для курьеров и букмекеров

16:58 16.05.2024 (обновлено: 17:19 16.05.2024)
 
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
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В ответ на общественное возмущение власти на Украине отменили свое решение по предоставлению брони от мобилизации сотрудникам букмекерских контор, которые обманным путем зарабатывают огромные деньги, а также работникам рекламных агентств и компаний с владельцами из США. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко
"Учитывая общественный резонанс, я отменяю указ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно", - сказано в сообщении, опубликованном на странице Свириденко в соцсети.
Как уточнялось ранее, государство отдельным указом оградило сотрудников букмекерской конторы Favbet, известной своими мошенническими схемами, от поездки на фронт. Помимо этого, бронь от службы в армии страны получили сотрудники компании доставки Glovo и Visa.
В начале мая Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных.
Грег Вайнер рассказал "Украина. ру" как во имя украинской мобилизации Европа предала тех, кто бежал от боевых действий.
- РИА Новости, 1920, 16.05.2024
06:04
Ожидание российского наступления, мобилизация инфарктников и отключения света. Что происходит в СумахВ Сумах, на северо-востоке Украины, с начала мая постоянно нарастает напряжение, связанное с вероятным наступлением РФ в этом регионе. Украинские военные рассказывают о накоплении сил ВС РФ по ту сторону границы, о заходе российских ДРГ, после чего бесследно пропадают украинские пограничники
 
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