https://ukraina.ru/20240516/1055108355.html

После скандала на Украине сняли бронь от армии для курьеров и букмекеров

После скандала на Украине сняли бронь от армии для курьеров и букмекеров - 16.05.2024 Украина.ру

После скандала на Украине сняли бронь от армии для курьеров и букмекеров

В ответ на общественное возмущение власти на Украине отменили свое решение по предоставлению брони от мобилизации сотрудникам букмекерских контор, которые обманным путем зарабатывают огромные деньги, а также работникам рекламных агентств и компаний с владельцами из США. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко

2024-05-16T16:58

2024-05-16T16:58

2024-05-16T17:19

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Как уточнялось ранее, государство отдельным указом оградило сотрудников букмекерской конторы Favbet, известной своими мошенническими схемами, от поездки на фронт. Помимо этого, бронь от службы в армии страны получили сотрудники компании доставки Glovo и Visa.В начале мая Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных.Грег Вайнер рассказал "Украина. ру" как во имя украинской мобилизации Европа предала тех, кто бежал от боевых действий.

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новости, украина, сша, верховная рада, мобилизация, всу, сво, спецоперация