После скандала на Украине сняли бронь от армии для курьеров и букмекеров
16:58 16.05.2024 (обновлено: 17:19 16.05.2024)
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В ответ на общественное возмущение власти на Украине отменили свое решение по предоставлению брони от мобилизации сотрудникам букмекерских контор, которые обманным путем зарабатывают огромные деньги, а также работникам рекламных агентств и компаний с владельцами из США. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко
"Учитывая общественный резонанс, я отменяю указ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно", - сказано в сообщении, опубликованном на странице Свириденко в соцсети.
Как уточнялось ранее, государство отдельным указом оградило сотрудников букмекерской конторы Favbet, известной своими мошенническими схемами, от поездки на фронт. Помимо этого, бронь от службы в армии страны получили сотрудники компании доставки Glovo и Visa.
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