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Работники украинских букмекерских контор получили бронь от мобилизации
Работники украинских букмекерских контор получили бронь от мобилизации - 16.05.2024 Украина.ру
Работники украинских букмекерских контор получили бронь от мобилизации
Сотрудники букмекерских контор, которые обманным путем зарабатывают огромные деньги, а также работники рекламных агентств и компаний с владельцами из США получили бронь от мобилизации в Вооруженных силах Украины. Соответствующий указ Министерства экономики страны опубликовал нардеп Александр Федиенко
2024-05-16T11:07
2024-05-16T11:07
2024-05-16T11:08
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Речь идет о букмекерской конторе Favbet, известной своими мошенническими схемами. Компания была зарегистрирована в 1999 году и среди игроков более известна как "Фаворит". Официально контора работает на Украине как "лотерея-тото" на правах преемницы "Украинской национальной лотереи". В январе 2020 года полиция провела обыски в букмекерской компании. Favbet инкриминировали открытие незаконного доступа через сайты favorit.com.ua и favbet.com к следующим видам азартных игр: покерным картам, игровым автоматам, виртуальной рулетке, ставкам на спортивные события.Кроме этого, Favbet обвиняли в неуплате налогов и отмывании денег.В перечень тех, кто получил бронь от поездки на фронт оказались сотрудники компаний Glovo и Visa. Уточняется, что из всего перечня связь с ВСУ имеет только компания "Корт", которая занимается разработкой систем радиоэлектронной борьбы и дронов.Ранее Министерство культуры признало "Передвижной цирк Украины" критически важным предприятием в связи с чем его сотрудники получили бронь от мобилизации в ВСУ. То же касается работников оперы, украинского телемарафона и других предприятий.
https://ukraina.ru/20240422/1054608816.html
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новости, украина, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво, мошенники
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, мобилизация, ВСУ, СВО, мошенники
Работники украинских букмекерских контор получили бронь от мобилизации
11:07 16.05.2024 (обновлено: 11:08 16.05.2024)
Сотрудники букмекерских контор, которые обманным путем зарабатывают огромные деньги, а также работники рекламных агентств и компаний с владельцами из США получили бронь от мобилизации в Вооруженных силах Украины. Соответствующий указ Министерства экономики страны опубликовал нардеп Александр Федиенко
Речь идет о букмекерской конторе Favbet, известной своими мошенническими схемами. Компания была зарегистрирована в 1999 году и среди игроков более известна как "Фаворит". Официально контора работает на Украине как "лотерея-тото" на правах преемницы "Украинской национальной лотереи".
В январе 2020 года полиция провела обыски в букмекерской компании. Favbet инкриминировали открытие незаконного доступа через сайты favorit.com.ua и favbet.com к следующим видам азартных игр: покерным картам, игровым автоматам, виртуальной рулетке, ставкам на спортивные события.
Кроме этого, Favbet обвиняли в неуплате налогов и отмывании денег.
В перечень тех, кто получил бронь от поездки на фронт оказались сотрудники компаний Glovo и Visa. Уточняется, что из всего перечня связь с ВСУ имеет только компания "Корт", которая занимается разработкой систем радиоэлектронной борьбы и дронов.
Ранее Министерство культуры признало
"Передвижной цирк Украины" критически важным предприятием в связи с чем его сотрудники получили бронь от мобилизации в ВСУ. То же касается работников оперы, украинского телемарафона и других предприятий.