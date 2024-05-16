https://ukraina.ru/20240516/1055095668.html

Работники украинских букмекерских контор получили бронь от мобилизации

Работники украинских букмекерских контор получили бронь от мобилизации - 16.05.2024 Украина.ру

Работники украинских букмекерских контор получили бронь от мобилизации

Сотрудники букмекерских контор, которые обманным путем зарабатывают огромные деньги, а также работники рекламных агентств и компаний с владельцами из США получили бронь от мобилизации в Вооруженных силах Украины. Соответствующий указ Министерства экономики страны опубликовал нардеп Александр Федиенко

2024-05-16T11:07

2024-05-16T11:07

2024-05-16T11:08

новости

украина

вооруженные силы украины

мобилизация

всу

сво

мошенники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/11/1051132066_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_d956acf676934ff00d7ae0da893101df.jpg.webp

Речь идет о букмекерской конторе Favbet, известной своими мошенническими схемами. Компания была зарегистрирована в 1999 году и среди игроков более известна как "Фаворит". Официально контора работает на Украине как "лотерея-тото" на правах преемницы "Украинской национальной лотереи". В январе 2020 года полиция провела обыски в букмекерской компании. Favbet инкриминировали открытие незаконного доступа через сайты favorit.com.ua и favbet.com к следующим видам азартных игр: покерным картам, игровым автоматам, виртуальной рулетке, ставкам на спортивные события.Кроме этого, Favbet обвиняли в неуплате налогов и отмывании денег.В перечень тех, кто получил бронь от поездки на фронт оказались сотрудники компаний Glovo и Visa. Уточняется, что из всего перечня связь с ВСУ имеет только компания "Корт", которая занимается разработкой систем радиоэлектронной борьбы и дронов.Ранее Министерство культуры признало "Передвижной цирк Украины" критически важным предприятием в связи с чем его сотрудники получили бронь от мобилизации в ВСУ. То же касается работников оперы, украинского телемарафона и других предприятий.

https://ukraina.ru/20240422/1054608816.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво, мошенники