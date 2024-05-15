https://ukraina.ru/20240515/1055081070.html

Так говорил Блинкен: киевские анекдоты главы Госдепа

Так говорил Блинкен: киевские анекдоты главы Госдепа - 15.05.2024 Украина.ру

Так говорил Блинкен: киевские анекдоты главы Госдепа

Внезапный визит главы Госдепа на Украину 14 мая запомнился отключением света по всей Украине (якобы из-за похолодания, но на самом деле – чтобы произвести впечатление на высокого гостя) и игра этого же высокого гостя на гитаре в каком-то кабаке. Получилось красиво, но легко догадаться, что сыграть на гитаре Блинкен мог и в Вашингтоне

2024-05-15T15:59

2024-05-15T15:59

2024-05-15T15:59

мнения

энтони блинкен

сша

украина

военная помощь

нато

ес

безопасность

внешняя политика

дипломатия

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Особого секрета в поездке Блинкена не было. Причиной стал внезапный успех российского наступления, начавшегося 10 мая. Нынешней администрации накануне президентских выборов необходимо показать, что американская военная помощь Украине эффективна. Стремительное же продвижение российских войск в первые дни наступления явно не подтверждает тезис о том, что Украине и дальше надо помогать.Понятно, что прямо Блинкен ничего такого сказать не мог. Он и не сказал. Публичные заявления главы вашингтонского дипломатического ведомства, недаром названного "туманным дном" (Foggy Bottom), были обтекаемыми и исполненными казённого оптимизма, который выглядел издевательством.Действительно, трудно доказать недоказуемое.Блинкен, например, пытается спорить с самоочевидным суждением о том, что "время на стороне Путина, что у России больше населения". В ответ он высокопарно заявляет: "Россия проигрывает битву за контроль судьбы Украины в течение 20 лет.(…) Время на стороне Украины".Где-то он прав – российскую политику на украинском направлении эффективной не назовешь, раз уж дело дошло до применения вооружённой силы. Но соотношение ресурсов в любом случае не на стороне Украины, и Блинкен отлично это знает, продолжая уговаривать украинцев убиваться об стену.Фразу же главы Госдепа относительно того, что "пока война продолжается, Россия возвращается в прошлое, а Украина движется вперёд" вообще трудно трактовать в пользу Украины. Нет, вообще понятно, что он хотел сказать. Но сказал-то он то, что Россия движется в прошлое – к статусу великой державы, включавшей и территорию Украины. А вот Украина… После Майдана Украина оказалась на краю пропасти, теперь же она делает решительный шаг вперёд! Интересно, знает ли Блинкен этот анекдот?Совершенно анекдотичным выглядят и дифирамбы в адрес украинской экономики:"Европейский союз получит выгоду от одной из самых динамичных, квалифицированных и устойчивых экономик региона. А Европа получит более прочную опору в областях, которые станут движущей силой экономики XXI века, таких как передовые информационные технологии и искусственный интеллект, где Украина уже добилась успеха".Это точно про страну, половина бюджета которой состоит из зарубежной финансовой помощи, и которая за последнее десятилетие твёрдо ассоциируется с протянутой рукой, кажется, уже у всех стран мира, не исключая самых бедных? Да, хороший подарок для ЕС – ничего не скажешь… Впрочем, поскольку целью США является подрыв конкурентоспособности экономики Европы, то подобного "подарка" следовало бы ожидать.Ну а под "искусственным интеллектом" видимо имеется в виду коллективное бессознательное нынешней украинской власти…Много, конечно, говорилось о гарантиях безопасности:"Мы приближаем Украину к НАТО и затем введём её в альянс. (…) Во время последнего саммита НАТО в Вильнюсе наши союзники согласились с тем, что Украине не нужно выполнять существующий план действий по членству в альянсе, что существенно сократит её путь".Джентльмены, конечно, имеют право менять правила во время игры, но выглядит двусмысленно. Безусловно, отказ от выполнения плана действий по поводу членства существенно сокращает путь к членству – примерно до нуля.И тут же, в подтверждение, начинаются разговоры о соглашениях о безопасности Украины, которые ведутся сейчас 32-мя странами. "Эти соглашения посылают четкий сигнал – что Украина может рассчитывать на своих партнёров для устойчивой долгосрочной поддержки". Оно замечательно конечно, но к чему Украине эти соглашения, если она вот-вот станет членом НАТО?Увы и ах – если Украина в принципе станет членом НАТО, то произойдёт это не ранее, чем через десять лет – на этот срок рассчитано соглашение со США. Дорожка, конечно, короткая, но всё же два президентских срока…А до тех пор, "если Россия или кто-либо другой совершит нападение на Украину, мы немедленно будем работать с Украиной на самых высоких уровнях для координации, чтобы помочь, чтобы отразить угрозу".Обратите внимание на формулировку – задача состоит не в том, чтобы в принципе сделать невозможным нападение на Украину, а в том, чтобы предоставить помощь – ту же самую, которую она получает сейчас, и которая не в силах не только прекратить конфликт, но даже и обеспечить какое-то превосходство на поле боя."То, что Путин разрушил, Россия должна и обязана восстановить. Этого требует международное право. Это то, чего заслуживает украинский народ. Наш Конгресс дал нам право арестовывать российские активы в Соединённых Штатах. Мы намерены их использовать", – говорит Блинкен.Ну что тут сказать? Кругом прав Блинкен. Действительно, разрушенное войной будет восстанавливать Россия. Как она, к слову, уже делает это в Мариуполе, например. А кто ещё? Запад? После того, как даже Столтенберг заявил, что не собирается ничего восстанавливать?Усилия Соединённых Штатов по передаче Украине украденных средств восстановление разрушенного не ускорят, потому что попадут не по адресу и, что важнее, попадут к людям, которые заведомо неспособны правильно ими распорядиться. Блинкен ведь приехал в том числе сделать суровое внушение киевской администрации относительно запредельной коррупции, в результате которой не были построены укрепления в Харьковской области (США не могли не заметить скандал, которому не помешало даже очевидное отсутствие на Украине свободы слова).Собственно, сам Блинкен об этом же и говорил:"Защита Украины от коррупции должна быть такой же сильной, как и её военная оборона. И мы знаем, что это за защита. Независимая судебная система. Свободная пресса. Живое, инклюзивное гражданское общество, свободные и честные выборы, независимые и надежные антикоррупционные следователи, прокуроры и судьи. На протяжении десятилетий США и Европа помогали вам строить эти демократические столпы".Что интересно, глава Госдепа не видит никаких противоречий в своих словах. А они налицо – Запад на протяжении десятилетий помогает Украине в борьбе с коррупцией и… Как видите – по итогам трёх десятилетий этой помощи Блинкен констатирует наличие отсутствия независимой судебной системы, свободной прессы, гражданского общества и т.п. Ну раз уж коррупция по-прежнему вызывает столь же серьёзную обеспокоенность, как и военная оборона, с которой не всё гладко в том числе из-з коррупции… Может Запад как-то не так помогает с коррупцией бороться?Ну и уж совершенно феноменальным было заявление Блинкена относительно президентских выборов: глава Госдепа заявил, что сроки проведения на Украине новых выборов зависят от воли населения страны.Что значит от воли населения? А как же правовое государство и Конституция? А нет, всё правильно:"Именно за этот путь проголосовали миллионы украинцев из всех регионов страны в 1991 году. Именно за него украинцы вышли на Майдан в 2004 году, а затем снова в 2014-м".Во всех трёх случаях речь идёт о моментах, в высшей степени сомнительных с юридической точки зрения: в 1991 году Украина не воспользовалась имеющейся процедурой выхода из состава СССР, а неконституционность переворотов 2004 и 2014 года доказана неоднократно.В общем, правовое государство и юридические нормы – для слабаков. Украинцы же восхищают Блинкена "решимостью написать будущее своей нации".А так США готовы принять любую волю украинского народа, при условии, что она будет выражена неконституционным путём – согласятся ли украинцы терпеть далее диктатуру Зеленского и или сочтут за лучшее утопить его в Днепре.Впрочем, российский политолог Марат Баширов видит в этом заявлении Блинкена признаки того, что "США опасаются нелегитимности Зеленского и ставят вопрос об их (выборов – Авт.) проведении, и Верховной Рады и президента Украины. Без легитимности сложнее выделять деньги на войну".В общем, с задачей поддержать моральный дух Блинкен справился. Зеленскому должно быть приятно, что не он один умеет шутить на темы глобальной политики.

https://ukraina.ru/20240514/1055057289.html

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мнения, энтони блинкен, сша, украина, военная помощь, нато, ес, безопасность, внешняя политика, дипломатия, россия