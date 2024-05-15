Зеленский внезапно отменил заграничные поездки, журналисты назвали причину
10:09 15.05.2024 (обновлено: 10:29 15.05.2024)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отменил заграничные поездки из-за ситуации на фронте. Об этом сообщает телеканал CNN Portugal
"Владимир Зеленский отменил поездку на Пиренейский полуостров из-за сложной ситуации на фронте, в частности в Харьковской области", — говорится в материале.
Журналисты отметили, что украинские власти сочли заграничные поездки неуместными в данной ситуации.
Президент Украины должен был посетить с визитом Испанию 17 мая. Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес планировали подписать двусторонние соглашения о безопасности. Однако визит был отменён.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне заслушал доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова. Зеленский назвал ситуацию в Харьковской области "одной из наиболее горячих" из-за продвижения российских войск на этом направлении.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активное наступление на Харьковском направлении. Это подтверждаети украинский аналитический проект Deep State. За минувшие сутки российские войска продвинулись в направлении Волчанска в Харьковской области. Украинские подразделения спешно покинули ряд позиции в этом районе.
В Минобороны РФ накануне сообщили об освобождении населенного пункта Бугроватка в Харьковской области.