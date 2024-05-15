https://ukraina.ru/20240515/1055072053.html

Зеленский внезапно отменил заграничные поездки, журналисты назвали причину

Зеленский внезапно отменил заграничные поездки, журналисты назвали причину - 15.05.2024 Украина.ру

Зеленский внезапно отменил заграничные поездки, журналисты назвали причину

Президент Украины Владимир Зеленский отменил заграничные поездки из-за ситуации на фронте. Об этом сообщает телеканал CNN Portugal

2024-05-15T10:09

2024-05-15T10:09

2024-05-15T10:29

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"Владимир Зеленский отменил поездку на Пиренейский полуостров из-за сложной ситуации на фронте, в частности в Харьковской области", — говорится в материале.Журналисты отметили, что украинские власти сочли заграничные поездки неуместными в данной ситуации.Президент Украины должен был посетить с визитом Испанию 17 мая. Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес планировали подписать двусторонние соглашения о безопасности. Однако визит был отменён.Президент Украины Владимир Зеленский накануне заслушал доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова. Зеленский назвал ситуацию в Харьковской области "одной из наиболее горячих" из-за продвижения российских войск на этом направлении.Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активное наступление на Харьковском направлении. Это подтверждаети украинский аналитический проект Deep State. За минувшие сутки российские войска продвинулись в направлении Волчанска в Харьковской области. Украинские подразделения спешно покинули ряд позиции в этом районе.В Минобороны РФ накануне сообщили об освобождении населенного пункта Бугроватка в Харьковской области.

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новости, украина, харьковская область, испания, владимир зеленский, cnn, визит, всу, вс рф, наступление