Зеленский внезапно отменил заграничные поездки, журналисты назвали причину - 15.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240515/1055072053.html
Зеленский внезапно отменил заграничные поездки, журналисты назвали причину
Зеленский внезапно отменил заграничные поездки, журналисты назвали причину - 15.05.2024 Украина.ру
Зеленский внезапно отменил заграничные поездки, журналисты назвали причину
Президент Украины Владимир Зеленский отменил заграничные поездки из-за ситуации на фронте. Об этом сообщает телеканал CNN Portugal
2024-05-15T10:09
2024-05-15T10:29
новости
украина
харьковская область
испания
владимир зеленский
cnn
визит
всу
вс рф
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053469451_0:0:1079:607_1920x0_80_0_0_6636a416426b04bbb94d50bc4e40dd6d.png
"Владимир Зеленский отменил поездку на Пиренейский полуостров из-за сложной ситуации на фронте, в частности в Харьковской области", — говорится в материале.Журналисты отметили, что украинские власти сочли заграничные поездки неуместными в данной ситуации.Президент Украины должен был посетить с визитом Испанию 17 мая. Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес планировали подписать двусторонние соглашения о безопасности. Однако визит был отменён.Президент Украины Владимир Зеленский накануне заслушал доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова. Зеленский назвал ситуацию в Харьковской области "одной из наиболее горячих" из-за продвижения российских войск на этом направлении.Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активное наступление на Харьковском направлении. Это подтверждаети украинский аналитический проект Deep State. За минувшие сутки российские войска продвинулись в направлении Волчанска в Харьковской области. Украинские подразделения спешно покинули ряд позиции в этом районе.В Минобороны РФ накануне сообщили об освобождении населенного пункта Бугроватка в Харьковской области.
https://ukraina.ru/20240514/1055065005.html
украина
харьковская область
испания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053469451_31:0:840:607_1920x0_80_0_0_33976298a60b5ab21b23e659cd899fd1.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, харьковская область, испания, владимир зеленский, cnn, визит, всу, вс рф, наступление
Новости, Украина, Харьковская область, Испания, Владимир Зеленский, CNN, визит, ВСУ, ВС РФ, наступление

Зеленский внезапно отменил заграничные поездки, журналисты назвали причину

10:09 15.05.2024 (обновлено: 10:29 15.05.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский отменил заграничные поездки из-за ситуации на фронте. Об этом сообщает телеканал CNN Portugal
"Владимир Зеленский отменил поездку на Пиренейский полуостров из-за сложной ситуации на фронте, в частности в Харьковской области", — говорится в материале.
Журналисты отметили, что украинские власти сочли заграничные поездки неуместными в данной ситуации.
Президент Украины должен был посетить с визитом Испанию 17 мая. Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес планировали подписать двусторонние соглашения о безопасности. Однако визит был отменён.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне заслушал доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова. Зеленский назвал ситуацию в Харьковской области "одной из наиболее горячих" из-за продвижения российских войск на этом направлении.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активное наступление на Харьковском направлении. Это подтверждаети украинский аналитический проект Deep State. За минувшие сутки российские войска продвинулись в направлении Волчанска в Харьковской области. Украинские подразделения спешно покинули ряд позиции в этом районе.
В Минобороны РФ накануне сообщили об освобождении населенного пункта Бугроватка в Харьковской области.
Рассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации
Вчера, 18:01
Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев, планы министра Белоусова. Итоги 14 маяВС РФ наступают в Харьковской области; Блинкен посетил Киев; назначение главы МО
 
НовостиУкраинаХарьковская областьИспанияВладимир ЗеленскийCNNвизитВСУВС РФнаступление
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:51"Могильщик украинской государственности": Азаров перечислил достижения Зеленского
10:30Путин сменил пятерых губернаторов российских регионов
10:09Зеленский внезапно отменил заграничные поездки, журналисты назвали причину
10:07Киевлян без предупреждения лишают электроэнергии из-за дефицита мощности систем
09:56ВСУ атаковали Крым и приграничные регионы РФ ракетами и авиабомбами. ПВО уничтожила цели
09:22На Украине подтвердили продвижение ВС РФ и бегство ВСУ на Харьковском направлении
09:00Проблема переговоров, провалы ВСУ, критика "концерта" Блинкена. Главное на Украине на утро 15 мая
08:11Главное за ночь 15 мая
08:00Художник-поэт Васнецов: русские былины, киевские фрески
07:42Что происходит под Харьковом? Мнение экспертов
07:19Дагестанский доброволец Агай: Здесь у нас появилось выражение "слушать воздух"
07:03Украина: Добро пожаловать или от ворот поворот?
06:41На грани транспортного коллапса. Кем заменят мобилизованных украинских водителей
06:25Экономика Украины и война: бизнес на мобилизации, аварийные отключения и уход от налогов за экспорт зерна
06:00Сдаются "пачками": полковник объяснил проблемы ВСУ под Харьковом
05:50Придется идти напролом: Роман Алехин объяснил, как ВС РФ могут ударить по ВСУ в Сумской области
05:42"Воровство или умышленный саботаж?!" Украинские эксперты о катастрофической ситуации на фронте и в тылу
05:40"Мы готовы к наступлению на Харьков": военный эксперт о том, как армия РФ защитит Белгород от обстрелов
05:37Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ
05:31Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО
Лента новостейМолния