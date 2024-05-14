Российские войска установили контроль над еще одним селом в Харьковской области
13:45 14.05.2024 (обновлено: 13:49 14.05.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов и операторов БПЛА на Краснолиманском направлении
Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил России в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области, сообщили 14 мая в Министерстве обороны России
Село Бугроватка находится на правом берегу Печенежского водохранилища у реки Северский Донец в 12-ти километрах от Волчанска.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника", - сказано в сводке оборонного ведомства.
Помимо этого, подразделения ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады и 125-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины в районах Веселого, Волчанска и Липцы в Харьковской области.
Также бойцы отразили контратаку штурмовой группы 120-й бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Старица на указанном участке. Подразделения украинской армии только за сутки не досчитались 135-ти военнослужащих, двух боевых бронированных машин и семи автомобилей.
"В ходе контрабатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО "Vampire" чешского производства, 152 мм гаубица Д-20, три 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и зенитная самоходная установка "Gepard" производства ФРГ", - добавили в МО РФ.
Ранее в этот же день разведка Украины сообщала, что в Харьковской области для подразделений ВСУ сложилась критическая ситуация. Аналогичную оценку событиям дают и другие офицеры, а "военные перспективы Украины тускнеют" на фоне российского наступления.
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