Российские войска установили контроль над еще одним селом в Харьковской области - 14.05.2024 Украина.ру
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Российские войска установили контроль над еще одним селом в Харьковской области
Российские войска установили контроль над еще одним селом в Харьковской области - 14.05.2024 Украина.ру
Российские войска установили контроль над еще одним селом в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил России в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области, сообщили 14 мая в Министерстве обороны России
2024-05-14T13:45
2024-05-14T13:49
новости
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
наступление
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сво
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Село Бугроватка находится на правом берегу Печенежского водохранилища у реки Северский Донец в 12-ти километрах от Волчанска.Помимо этого, подразделения ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады и 125-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины в районах Веселого, Волчанска и Липцы в Харьковской области.Также бойцы отразили контратаку штурмовой группы 120-й бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Старица на указанном участке. Подразделения украинской армии только за сутки не досчитались 135-ти военнослужащих, двух боевых бронированных машин и семи автомобилей.Ранее в этот же день разведка Украины сообщала, что в Харьковской области для подразделений ВСУ сложилась критическая ситуация. Аналогичную оценку событиям дают и другие офицеры, а "военные перспективы Украины тускнеют" на фоне российского наступления.
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новости, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, наступление, вс рф, сво, спецоперация, всу, потери всу
Новости, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, наступление, ВС РФ, СВО, Спецоперация, ВСУ, потери ВСУ

Российские войска установили контроль над еще одним селом в Харьковской области

13:45 14.05.2024 (обновлено: 13:49 14.05.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов и операторов БПЛА на Краснолиманском направлении
Боевая работа артиллеристов и операторов БПЛА на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил России в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области, сообщили 14 мая в Министерстве обороны России
Село Бугроватка находится на правом берегу Печенежского водохранилища у реки Северский Донец в 12-ти километрах от Волчанска.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника", - сказано в сводке оборонного ведомства.
Помимо этого, подразделения ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады и 125-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины в районах Веселого, Волчанска и Липцы в Харьковской области.
Также бойцы отразили контратаку штурмовой группы 120-й бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Старица на указанном участке. Подразделения украинской армии только за сутки не досчитались 135-ти военнослужащих, двух боевых бронированных машин и семи автомобилей.
"В ходе контрабатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО "Vampire" чешского производства, 152 мм гаубица Д-20, три 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и зенитная самоходная установка "Gepard" производства ФРГ", - добавили в МО РФ.
Ранее в этот же день разведка Украины сообщала, что в Харьковской области для подразделений ВСУ сложилась критическая ситуация. Аналогичную оценку событиям дают и другие офицеры, а "военные перспективы Украины тускнеют" на фоне российского наступления.
Учения артиллерийских подразделений на Сергеевском полигоне в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Били три часа по двум направлениям: эксперт рассказал о начале операции ВС РФ в Харьковской области10 мая после трехчасовой огневой подготовки тактические группы ротного и батальонного звена ВС РФ ударили на нескольких направлениях между Шебекино и Белгородом. Всего полоса фронта составила 35 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
НовостиХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраинынаступлениеВС РФСВОСпецоперацияВСУпотери ВСУ
 
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