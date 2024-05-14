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Российские войска установили контроль над еще одним селом в Харьковской области

Российские войска установили контроль над еще одним селом в Харьковской области - 14.05.2024 Украина.ру

Российские войска установили контроль над еще одним селом в Харьковской области

Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил России в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области, сообщили 14 мая в Министерстве обороны России

2024-05-14T13:45

2024-05-14T13:45

2024-05-14T13:49

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Село Бугроватка находится на правом берегу Печенежского водохранилища у реки Северский Донец в 12-ти километрах от Волчанска.Помимо этого, подразделения ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады и 125-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины в районах Веселого, Волчанска и Липцы в Харьковской области.Также бойцы отразили контратаку штурмовой группы 120-й бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Старица на указанном участке. Подразделения украинской армии только за сутки не досчитались 135-ти военнослужащих, двух боевых бронированных машин и семи автомобилей.Ранее в этот же день разведка Украины сообщала, что в Харьковской области для подразделений ВСУ сложилась критическая ситуация. Аналогичную оценку событиям дают и другие офицеры, а "военные перспективы Украины тускнеют" на фоне российского наступления.

https://ukraina.ru/20240514/1055027481.html

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новости, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, наступление, вс рф, сво, спецоперация, всу, потери всу