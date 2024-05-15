На Украине подтвердили продвижение ВС РФ и бегство ВСУ на Харьковском направлении
09:22 15.05.2024 (обновлено: 09:23 15.05.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Подразделения российской армии за минувшие сутки продвинулись в направлении Волчанска в Харьковской области, подтверждает украинский аналитический проект Deep State
Уточняется, что военнослужащие российской армии уже закрепились к северу от Волчанска на участке Гатище – Плетеневка, а также на северной окраине самого города. Согласно опубликованной карте, ВС РФ также продвинулись к западу от Волчанска с опорой на село Бугроватка.
По данным источника, этот населенный пункт уже находится под контролем ВС России.
Согласно утренней сводке украинского генштаба, подразделения украинской армии спешно покинули ряд позиций под Волчанском и в районе Лукьянцов.
"На отдельных участках, в районах Лукьянцов и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избегания потерь подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции", - сказано в сообщении.
Накануне Министерство обороны России сообщало, подразделения группировки войск "Север" ВС РФ в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника.
Эксперт рассказал "Украина.ру", как ВС РФ продвигаются к Харькову из Волчанска, чтобы взять город в "подкову".