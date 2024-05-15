https://ukraina.ru/20240515/1055071571.html

На Украине подтвердили продвижение ВС РФ и бегство ВСУ на Харьковском направлении

На Украине подтвердили продвижение ВС РФ и бегство ВСУ на Харьковском направлении - 15.05.2024 Украина.ру

На Украине подтвердили продвижение ВС РФ и бегство ВСУ на Харьковском направлении

Подразделения российской армии за минувшие сутки продвинулись в направлении Волчанска в Харьковской области, подтверждает украинский аналитический проект Deep State

2024-05-15T09:22

2024-05-15T09:22

2024-05-15T09:23

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Уточняется, что военнослужащие российской армии уже закрепились к северу от Волчанска на участке Гатище – Плетеневка, а также на северной окраине самого города. Согласно опубликованной карте, ВС РФ также продвинулись к западу от Волчанска с опорой на село Бугроватка. По данным источника, этот населенный пункт уже находится под контролем ВС России. Согласно утренней сводке украинского генштаба, подразделения украинской армии спешно покинули ряд позиций под Волчанском и в районе Лукьянцов. Накануне Министерство обороны России сообщало, подразделения группировки войск "Север" ВС РФ в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника. Эксперт рассказал "Украина.ру", как ВС РФ продвигаются к Харькову из Волчанска, чтобы взять город в "подкову".

https://ukraina.ru/20240515/1055070226.html

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новости, россия, харьковская область, украина, наступление, вс рф, сво, спецоперация