На Украине подтвердили продвижение ВС РФ и бегство ВСУ на Харьковском направлении - 15.05.2024 Украина.ру
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На Украине подтвердили продвижение ВС РФ и бегство ВСУ на Харьковском направлении
На Украине подтвердили продвижение ВС РФ и бегство ВСУ на Харьковском направлении - 15.05.2024 Украина.ру
На Украине подтвердили продвижение ВС РФ и бегство ВСУ на Харьковском направлении
Подразделения российской армии за минувшие сутки продвинулись в направлении Волчанска в Харьковской области, подтверждает украинский аналитический проект Deep State
2024-05-15T09:22
2024-05-15T09:23
новости
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Уточняется, что военнослужащие российской армии уже закрепились к северу от Волчанска на участке Гатище – Плетеневка, а также на северной окраине самого города. Согласно опубликованной карте, ВС РФ также продвинулись к западу от Волчанска с опорой на село Бугроватка. По данным источника, этот населенный пункт уже находится под контролем ВС России. Согласно утренней сводке украинского генштаба, подразделения украинской армии спешно покинули ряд позиций под Волчанском и в районе Лукьянцов. Накануне Министерство обороны России сообщало, подразделения группировки войск "Север" ВС РФ в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника. Эксперт рассказал "Украина.ру", как ВС РФ продвигаются к Харькову из Волчанска, чтобы взять город в "подкову".
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новости, россия, харьковская область, украина, наступление, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Россия, Харьковская область, Украина, наступление, ВС РФ, СВО, Спецоперация

На Украине подтвердили продвижение ВС РФ и бегство ВСУ на Харьковском направлении

09:22 15.05.2024 (обновлено: 09:23 15.05.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащий ВСУ
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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Подразделения российской армии за минувшие сутки продвинулись в направлении Волчанска в Харьковской области, подтверждает украинский аналитический проект Deep State
Уточняется, что военнослужащие российской армии уже закрепились к северу от Волчанска на участке Гатище – Плетеневка, а также на северной окраине самого города. Согласно опубликованной карте, ВС РФ также продвинулись к западу от Волчанска с опорой на село Бугроватка.
По данным источника, этот населенный пункт уже находится под контролем ВС России.
Согласно утренней сводке украинского генштаба, подразделения украинской армии спешно покинули ряд позиций под Волчанском и в районе Лукьянцов.
"На отдельных участках, в районах Лукьянцов и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избегания потерь подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции", - сказано в сообщении.
Накануне Министерство обороны России сообщало, подразделения группировки войск "Север" ВС РФ в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника.
Эксперт рассказал "Украина.ру", как ВС РФ продвигаются к Харькову из Волчанска, чтобы взять город в "подкову".
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