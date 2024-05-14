Какое направление может стать главным: Ераносян о военном наступлении России и бунтах на Украине - 14.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240514/1055061417.html
Какое направление может стать главным: Ераносян о военном наступлении России и бунтах на Украине
Какое направление может стать главным: Ераносян о военном наступлении России и бунтах на Украине - 14.05.2024 Украина.ру
Какое направление может стать главным: Ераносян о военном наступлении России и бунтах на Украине
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 14.05.2024
2024-05-14T16:14
2024-05-14T16:14
россия
видео
владимир ераносян
украина
белгород
сергей шойгу
белоусов
кракен
минобороны
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055061043_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8c64c15a295178321e4d76a27401ea68.jpg
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян оценил новые назначения в российском правительстве, объяснил, зачем киевский режим ведёт обстрелы российских мирных городов высокоточным западным оружием и назвал примерный срок перехода к переговорам по украинскому вопросу. 00:40 – о новых назначениях в российском правительстве: отставка Шойгу и роль Белоусова; 07:14 – обстрелы Белгорода и Донецка: новые вехи войны с украинским терроризмом; 13:15 – о продвижении на Харьковском направлении: перспективы ВС России и скорость продвижения; 17:11 – деморализация Киева и его союзников: когда запросят переговоры с Москвой? *во время интервью упоминаются запрещённые террористические организации РДК и "Кракен" , а также внесённый в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Кирилл Буданов
россия
украина
белгород
кнр (китай)
северная корея
китай
иран
донецк
харьков
венгрия
чехия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055061043_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0a939e677f7fc2811b587a2608a4dd73.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, видео, владимир ераносян, украина, белгород, сергей шойгу, белоусов, кракен, минобороны, вооруженные силы украины, минобороны рф, сво, спецоперация, война, всу, экономика, кнр (китай), промышленность, оборонпром, производство, импортозамещение, северная корея, китай, иран, терроризм, донецк, владимир зеленский, снаряды, убийство, ракеты, рсзо, террорист, харьков, военкомат, военком, мобилизация, андрей ермак, си цзиньпин, переговоры, венгрия, виктор орбан, дональд трамп, роберт фицо, чехия, коррупция, президент, видео
Россия, Видео, Владимир Ераносян, Украина, Белгород, Сергей Шойгу, Белоусов, Кракен, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Минобороны РФ, СВО, Спецоперация, война, ВСУ, экономика, КНР (Китай), промышленность, Оборонпром, производство, импортозамещение, Северная Корея, Китай, Иран, терроризм, Донецк, Владимир Зеленский, снаряды, убийство, ракеты, РСЗО, террорист, Харьков, военкомат, военком, мобилизация, Андрей Ермак, Си Цзиньпин, переговоры, Венгрия, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Роберт Фицо, Чехия, коррупция, президент

Какое направление может стать главным: Ераносян о военном наступлении России и бунтах на Украине

16:14 14.05.2024
 
Читать в
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян оценил новые назначения в российском правительстве, объяснил, зачем киевский режим ведёт обстрелы российских мирных городов высокоточным западным оружием и назвал примерный срок перехода к переговорам по украинскому вопросу.

00:40 – о новых назначениях в российском правительстве: отставка Шойгу и роль Белоусова;
07:14 – обстрелы Белгорода и Донецка: новые вехи войны с украинским терроризмом;
13:15 – о продвижении на Харьковском направлении: перспективы ВС России и скорость продвижения;
17:11 – деморализация Киева и его союзников: когда запросят переговоры с Москвой?

*во время интервью упоминаются запрещённые террористические организации РДК и "Кракен" , а также внесённый в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Кирилл Буданов
 
РоссияВидеоВладимир ЕраносянУкраинаБелгородСергей ШойгуБелоусовКракенМинобороныВооруженные силы УкраиныМинобороны РФСВОСпецоперациявойнаВСУэкономикаКНР (Китай)промышленностьОборонпромпроизводствоимпортозамещениеСеверная КореяКитайИрантерроризмДонецкВладимир ЗеленскийснарядыубийстворакетыРСЗОтеррористХарьковвоенкоматвоенкоммобилизацияАндрей ЕрмакСи ЦзиньпинпереговорыВенгрияВиктор ОрбанДональд ТрампРоберт ФицоЧехиякоррупцияпрезидент
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:29Без победы денег не видать: Запад не хочет восстанавливать Украину
16:22Новый министр обороны взял ответственность за происходящее на фронте и дал клятву россиянам
16:14Какое направление может стать главным: Ераносян о военном наступлении России и бунтах на Украине
16:13Провал на харьковском направлении: выкрутится ли Буданов*
16:04Глава МВД России объявил о подготовке миграционной реформы
16:00Легендарный "вратарь" Григорий Плужник
15:29Белоусов назвал первоочередные задачи на посту главы МО РФ
15:20Белоусов рассказал о проблемах в сфере военного образования
15:10ВСУ потеряли позиции под Лукьянцами в Харьковской области - генштаб
15:07Российские военные взяли под огневой контроль часть трассы Харьков-Липцы
15:07Комплектование Вооруженных сил не означает мобилизацию - Белоусов
15:05Газета Politico рассказала, чем обернется для Киева потеря контроля над Харьковом
14:45"Коллапс и ночной кошмар". Дела Украины настолько плохи, что Блинкен приехал впервые за восемь месяцев
14:16Эвакуация населения началась в Сумской области из-за вероятного наступления ВС РФ – власти
14:09Жильцы обрушенного в Белгороде дома получат выплаты - Гладков
13:53Саудовская Аравия: покушение, которого не было, и убийство, изменившее историю
13:45Российские войска установили контроль над еще одним селом в Харьковской области
13:32Новая группа неонацистов из "Кракена" попала в плен на Харьковщине
13:22Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы
13:00Обстановка под Харьковом, ВСУ на пределе, причастные к подрывам СП. Главное на Украине на 13:00 14 мая
Лента новостейМолния