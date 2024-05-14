https://ukraina.ru/20240514/1055061417.html

Какое направление может стать главным: Ераносян о военном наступлении России и бунтах на Украине

Какое направление может стать главным: Ераносян о военном наступлении России и бунтах на Украине - 14.05.2024 Украина.ру

Какое направление может стать главным: Ераносян о военном наступлении России и бунтах на Украине

Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 14.05.2024

2024-05-14T16:14

2024-05-14T16:14

2024-05-14T16:14

россия

видео

владимир ераносян

украина

белгород

сергей шойгу

белоусов

кракен

минобороны

вооруженные силы украины

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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян оценил новые назначения в российском правительстве, объяснил, зачем киевский режим ведёт обстрелы российских мирных городов высокоточным западным оружием и назвал примерный срок перехода к переговорам по украинскому вопросу. 00:40 – о новых назначениях в российском правительстве: отставка Шойгу и роль Белоусова; 07:14 – обстрелы Белгорода и Донецка: новые вехи войны с украинским терроризмом; 13:15 – о продвижении на Харьковском направлении: перспективы ВС России и скорость продвижения; 17:11 – деморализация Киева и его союзников: когда запросят переговоры с Москвой? *во время интервью упоминаются запрещённые террористические организации РДК и "Кракен" , а также внесённый в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Кирилл Буданов

россия

украина

белгород

кнр (китай)

северная корея

китай

иран

донецк

харьков

венгрия

чехия

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