Комплектование Вооруженных сил не означает мобилизацию - Белоусов - 14.05.2024 Украина.ру
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Комплектование Вооруженных сил не означает мобилизацию - Белоусов
Комплектование Вооруженных сил не означает мобилизацию - Белоусов - 14.05.2024 Украина.ру
Комплектование Вооруженных сил не означает мобилизацию - Белоусов
Первоочередной задачей является комплектование Вооруженных сил Российской Федерации, о мобилизации речи не идёт. Об этом заявил кандидат на должность министра обороны РФ Андрей Белоусов
2024-05-14T15:07
2024-05-14T15:07
новости
россия
белоусов
владимир путин
сергей шойгу
совет федерации
минобороны рф
министр
министр обороны
мобилизация
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"Речь идёт о комплектовании Вооруженных сил. Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идёт о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах. Речь идёт о плановых мерах. Но тем не менее этот процесс уже запущен как призыв граждан, так и особенно важно контрактование", - заявил Белоусов.Президент России Владимир Путин 12 мая предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова. Отдельным указом Путин освободил Сергея Шойгу от должности главы Минобороны РФ.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала кандидатуру Белоусова удачным выбором, так как он "человек-стратег, очень образованный, умный, широкого кругозора, с выдающимися профессиональными качествами и большим опытом в сфере развития и внедрения инноваций".
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новости, россия, белоусов, владимир путин, сергей шойгу, совет федерации, минобороны рф, министр, министр обороны, мобилизация
Новости, Россия, Белоусов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Совет Федерации, Минобороны РФ, министр, министр обороны, мобилизация

Комплектование Вооруженных сил не означает мобилизацию - Белоусов

15:07 14.05.2024
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкРассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации
Рассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
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Первоочередной задачей является комплектование Вооруженных сил Российской Федерации, о мобилизации речи не идёт. Об этом заявил кандидат на должность министра обороны РФ Андрей Белоусов
"Речь идёт о комплектовании Вооруженных сил. Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идёт о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах. Речь идёт о плановых мерах. Но тем не менее этот процесс уже запущен как призыв граждан, так и особенно важно контрактование", - заявил Белоусов.
Президент России Владимир Путин 12 мая предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова. Отдельным указом Путин освободил Сергея Шойгу от должности главы Минобороны РФ.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала кандидатуру Белоусова удачным выбором, так как он "человек-стратег, очень образованный, умный, широкого кругозора, с выдающимися профессиональными качествами и большим опытом в сфере развития и внедрения инноваций".
Президент Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства БАМа - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
12:43
"Сначала РЭБ, а потом ВЭБ". Что предстоит Белоусову на посту министра обороныВоскресный вечер 12 мая отметился важными назначениями в силовом блоке. Но самым неожиданным стала рекомендация Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова
 
НовостиРоссияБелоусовВладимир ПутинСергей ШойгуСовет ФедерацииМинобороны РФминистрминистр оборонымобилизация
 
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