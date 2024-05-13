https://ukraina.ru/20240513/1055028184.html

"Её работоспособность вне сомнений" - Володин о Голиковой

"Её работоспособность вне сомнений" - Володин о Голиковой - 13.05.2024 Украина.ру

"Её работоспособность вне сомнений" - Володин о Голиковой

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин назвал и.о вице-премьер-министра Татьяну Голикову высочайшим профессионалом

2024-05-13T11:35

2024-05-13T11:35

2024-05-13T11:35

новости

вячеслав володин

россия

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1a/1039082829_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3fe444f6fe59adbcf9cc5a445331369f.jpg

Госдума РФ рассматривает вопрос об утверждении исполняющей обязанности вице-премьера РФ Татьяны Голиковой на должность заместителя председателя правительства. На пленарном заседании Госдумы Володин отмечал, что кандидатуры, внесенные председателем правительства, "хорошо известны".В субботу, 11 мая, глава правительства Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.

https://ukraina.ru/20240513/1055027172.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вячеслав володин, россия, госдума