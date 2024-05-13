"Её работоспособность вне сомнений" - Володин о Голиковой - 13.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240513/1055028184.html
"Её работоспособность вне сомнений" - Володин о Голиковой
"Её работоспособность вне сомнений" - Володин о Голиковой - 13.05.2024 Украина.ру
"Её работоспособность вне сомнений" - Володин о Голиковой
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин назвал и.о вице-премьер-министра Татьяну Голикову высочайшим профессионалом
2024-05-13T11:35
2024-05-13T11:35
новости
вячеслав володин
россия
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1a/1039082829_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3fe444f6fe59adbcf9cc5a445331369f.jpg
Госдума РФ рассматривает вопрос об утверждении исполняющей обязанности вице-премьера РФ Татьяны Голиковой на должность заместителя председателя правительства. На пленарном заседании Госдумы Володин отмечал, что кандидатуры, внесенные председателем правительства, "хорошо известны".В субботу, 11 мая, глава правительства Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
https://ukraina.ru/20240513/1055027172.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1a/1039082829_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_62dfd4382dc40d5bf57df94c88592062.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вячеслав володин, россия, госдума
Новости, Вячеслав Володин, Россия, Госдума

"Её работоспособность вне сомнений" - Володин о Голиковой

11:35 13.05.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТоржественное заседание коллегии Роспотребнадзора в день 100-летия санэпидслужбы России
Торжественное заседание коллегии Роспотребнадзора в день 100-летия санэпидслужбы России - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин назвал и.о вице-премьер-министра Татьяну Голикову высочайшим профессионалом
"Перед вами высочайший профессионал, её работоспособность вне сомнений. Она прошла путь от рядового сотрудника до зампредседателя правительства. Надо бережно относиться к кадрам", - заявил Володин.
Госдума РФ рассматривает вопрос об утверждении исполняющей обязанности вице-премьера РФ Татьяны Голиковой на должность заместителя председателя правительства.
На пленарном заседании Госдумы Володин отмечал, что кандидатуры, внесенные председателем правительства, "хорошо известны".
В субботу, 11 мая, глава правительства Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
Картаполов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
10:40
"Военное образование — не главное": Картаполов назвал важнейшее качество министра обороныПредседатель комитета по обороне Госдумы России Андрей Картаполов прокомментировал предложение президента Владимира Путина назначить главой Минобороны гражданского Андрея Белоусова
 
НовостиВячеслав ВолодинРоссияГосдума
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:57Белоусов раскритиковал ситуацию с госпиталями для участников СВО
12:47Минимум полмиллиона иностранцев заговорят по-русски в 2030 году
12:46"Никто не ожидал": власти Британии запретили украинским мигрантам привозить детей
12:31Агенты СБУ в Крыму получили до 16 лет тюрьмы
12:09"Самая надежная" линия обороны ВСУ на Харьковщине удалена от границы с РФ
11:35Россия готова к противостоянию с Западом – Лавров
11:35"Её работоспособность вне сомнений" - Володин о Голиковой
11:34Синегубов пожаловался на наступление российских сил в Харьковской области
10:59Экс-сотрудник "Яндекса" задержан за финансирование ВСУ - ФСБ
10:50Елена Зеленская посетила Сербию: записалась в библиотеку и привезла Кулебу
10:40"Военное образование — не главное": Картаполов назвал важнейшее качество министра обороны
10:38Детей из разрушенного дома в Белгороде отправят на лето в "Артек"
10:36Что затеяла Украина в Чернобыле и зачем Россия взмахнула ядерной дубиной – Тиханский
10:16Согласился выступить в Киеве и помочь ВСУ: Макаревич* проговорился в беседе с пранкерами
10:14В зоне СВО взорвали машину депутата
09:56"Их убил киевский режим": Гладков назвал число погибших при атаке ВСУ на Белгород
09:38Белоусов — министр обороны, последствия удара по Белгороду. Главное на Украине на утро 13 мая
09:23Били и травили местных жителей, сбрасывали гранаты на укрытия: зверства украинцев в Семеновке
08:50Экономист назвал "плохими новостями" для Украины вероятное назначение нового главы МО РФ
08:22Генштаб ВСУ признал успехи России на Харьковском направлении
Лента новостейМолния