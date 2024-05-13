"Её работоспособность вне сомнений" - Володин о Голиковой
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТоржественное заседание коллегии Роспотребнадзора в день 100-летия санэпидслужбы России
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин назвал и.о вице-премьер-министра Татьяну Голикову высочайшим профессионалом
"Перед вами высочайший профессионал, её работоспособность вне сомнений. Она прошла путь от рядового сотрудника до зампредседателя правительства. Надо бережно относиться к кадрам", - заявил Володин.
Госдума РФ рассматривает вопрос об утверждении исполняющей обязанности вице-премьера РФ Татьяны Голиковой на должность заместителя председателя правительства.
На пленарном заседании Госдумы Володин отмечал, что кандидатуры, внесенные председателем правительства, "хорошо известны".
В субботу, 11 мая, глава правительства Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.