Без света и воды: как живет Донецк, терзаемый беспилотным террором - 19.10.2026 Украина.ру
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Без света и воды: как живет Донецк, терзаемый беспилотным террором
Без света и воды: как живет Донецк, терзаемый беспилотным террором - 19.10.2026 Украина.ру
Без света и воды: как живет Донецк, терзаемый беспилотным террором
Новая "инфраструктурная война", объявленная Киевом, обернулась для украинской стороны катастрофой, но и прифронтовым регионам России немало бед принесла. Стойко перенося тяготы и лишения, люди готовятся к тяжелой зиме.
2026-10-19T09:52
2026-10-19T09:52
эксклюзив
донецк
россия
вооруженные силы украины
киев
электроснабжение
электричество
вода
вода днр
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О том, что электричество скоропостижно закончилось, можно догадаться по мерному тарахтению генераторов за окном. В многоквартирный дом эту штуковину не затащишь, но жители частного сектора, что буквально через дорогу, активно пользуются.Часто моргая спросонья, пытаюсь угадать, что случилось. Та-а-ак… Ближе к полуночи застучали пулеметы мобильных огневых групп. В небе то и дело рвались ударные БПЛА противника. Часа эдак в два ночи был сильный взрыв.Мобильная связь, по старой доброй традиции, упала на четыре кости. Выходит, что электричества нет уже часа два-три. А ведь сегодня, на минуточку, День воды. Той, что в баке осталась, хватит на сутки, но шут с ним. Ужмемся как-нибудь.В прошлом году, когда стало понятно, что решение "водной" проблемы – где-то за горизонтом, а перспектива еще лет пять мыться в тазу и спотыкаться о бутылки да бочонки, уже натурально сводит с ума, те, у кого была возможность, принялись закупать насосы да пластиковые баки на тысячу литров.Однако ж весной 2026-го ударных БПЛА у ВСУ стало неприлично много. Тут и выяснилось, что хитрые системы, призванные хоть немного цивилизовать бытие простого дончанина, без электричества не работают.Выбравшись на улицу, отправляюсь искать хоть какую-то связь. Петровский район, благодаря географическому своему положению, всегда жил маленько обособленно, а после того, как мост, соединяющий его с Донецком, закрыли на "плановый", но ремонт, который так и не начался, оказался в изоляции.Как мобильная связь "ложится", так жителем необитаемого острова себя ощущаешь. Если автомобиля не имеешь, так и не сбежишь толком отсюда, ибо такси не вызовешь, а общественный транспорт ходит немногим чаще, чем корабли мимо все тех же необитаемых островов.У подъезда – консилиум. Каждый вышел, надеясь узнать, что тут вообще происходит и каковы перспективы. Впрочем, довольно быстро выяснилось, что полезной информации ни у кого нет. С другой стороны, по домам расходиться будто и незачем. Здесь хотя бы живое общение, цивилизация.Если что и способно утопить местный бизнес, так это налоги. Даже газетный киоски укомплектованы генераторами. В ближайшей кофейне царит ажиотаж. Во-первых, электроплиты и электрочайники без электричества не работают, а хот-дог и кофе – это вполне себе завтрак. Во-вторых, кофейня в Петровском районе – это нечто вроде колодца в деревне. Тут встречают знакомых, делятся новостями и сплетничают.– У вас нынче прямо аншлаг!– Безумное утро! Безумное! С другой стороны, куда еще людям идти?– Слышно что-нибудь?– Кто-то говорит, что к вечеру включат, но один мужчина заявил, что поломка серьезная и дня три еще можно даже не ждать.– Оплата картой, надо полагать, не пройдет?– К сожалению, оплата сегодня только наличными. Второй терминал у нас с SIM-картой, но сами видите, что связи нет.В чистом поле удается поймать связь. Быстро звоню коллеге, что живет на другом конце города:– Утро доброе! Электричество есть у тебя?– Нету с четырех часов утра.– А что слышно? Ты ведь ближе к цивилизации.– Вырубилось по всему городу. Где-то появилось, но очагами. У нас вот с час назад светофоры включились. Будем надеяться.– Будем. Половина Киевского района две недели уже без электричества, никто ничего сделать не может.– Нам еще повезло.Это значит, что день будет длинным, скучным и непродуктивным. Интересно, кстати, что подобные "блэкауты" случаются минимум раз в неделю, в 2022 и 2023 годах – того чаще, а про 2014-й лучше даже не вспоминать.Тем не менее, никакой альтернативной системы оповещения, никаких пунктов взаимопомощи, где люди могли бы хотя бы зарядить аккумуляторы телефонов, местные органы власти так и не запустили. С другой стороны, когда связи нет, аккумулятор телефона заряжать незачем, а когда она есть, полезной информации в официальных источниках так и так не сыщешь.Изнутри видно, что информационная политика в стране нуждается в корректировке. Понятно, что панику разводить незачем, но новости о том, как половина Украины сидит без электричества, необходимо разбавлять сообщениями о проблемах в прифронтовых регионах.Не потому даже, что шутки об украинских "пунктах незламности" раздражают, когда тебе негде зарядить телефон. Просто людям, которые оказались в трудной ситуации, важно понимать, что власти в курсе и активно ищут решение. Это помогает держаться.Беспилотный террор, развязанный Киевом, повлиял на все сферы жизни прифронта, включая даже искусство. Тут нужно объяснить, что ваш покорный еще даже не родился, а на бульваре Пушкина по субботам и воскресеньям уже собирались художники. Нечто среднее между выставкой под открытым небом и ярмаркой мастеров.Одна из визитных карточек города.– Молодой человек, вы снимать будете? Какая удача! Мы вот минуту назад говорили о том, что нужно обратиться к телевидению.– Снимать буду. А в чем проблема?– Понимаете, мы тут от Союза художников ДНР. В самые тяжелые времена мы оставались со своим городом. Как бы там ни было, а по выходным мы собирались здесь. Но теперь про нас никто уже и не знает. На той неделе выставка в Донецке прошла в ботаническом саду, а нам про это даже не сказали.А суть, если вкратце, в том, что художники региона, до которых, откровенно говоря, с 2014 до 2022 год никому не было дела, обнищали донельзя, но после вхождения ДНР в состав России получили свой шанс. С "большой земли" приезжали люди, шли на бульвар и удивлялись тому, что картины там продаются за какие-то смешные деньги.Со временем здешних мастеров стали приглашать на выставки, но все это закончилось весной 2026-го, когда полетели дроны. Ибо туда, где на трассах машины жгут, туристы не валят толпами.Но все проблемы, с которыми приходится иметь дело сегодня, не так страшны, как они же на фоне зимней стужи. Поэтому дончане привычно настраиваются на новый сложный период.
https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html
донецк
россия
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Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, донецк, россия, вооруженные силы украины, киев, электроснабжение, электричество, вода, вода днр
Эксклюзив, Донецк, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, электроснабжение, электричество, вода, Вода ДНР

Без света и воды: как живет Донецк, терзаемый беспилотным террором

09:52 19.10.2026
 
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© Фото : Игорь Гомольский
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
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Новая "инфраструктурная война", объявленная Киевом, обернулась для украинской стороны катастрофой, но и прифронтовым регионам России немало бед принесла. Стойко перенося тяготы и лишения, люди готовятся к тяжелой зиме.
О том, что электричество скоропостижно закончилось, можно догадаться по мерному тарахтению генераторов за окном. В многоквартирный дом эту штуковину не затащишь, но жители частного сектора, что буквально через дорогу, активно пользуются.
Часто моргая спросонья, пытаюсь угадать, что случилось. Та-а-ак… Ближе к полуночи застучали пулеметы мобильных огневых групп. В небе то и дело рвались ударные БПЛА противника. Часа эдак в два ночи был сильный взрыв.
Мобильная связь, по старой доброй традиции, упала на четыре кости. Выходит, что электричества нет уже часа два-три. А ведь сегодня, на минуточку, День воды. Той, что в баке осталась, хватит на сутки, но шут с ним. Ужмемся как-нибудь.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© Фото : Игорь Гомольский
В прошлом году, когда стало понятно, что решение "водной" проблемы – где-то за горизонтом, а перспектива еще лет пять мыться в тазу и спотыкаться о бутылки да бочонки, уже натурально сводит с ума, те, у кого была возможность, принялись закупать насосы да пластиковые баки на тысячу литров.
Однако ж весной 2026-го ударных БПЛА у ВСУ стало неприлично много. Тут и выяснилось, что хитрые системы, призванные хоть немного цивилизовать бытие простого дончанина, без электричества не работают.
Выбравшись на улицу, отправляюсь искать хоть какую-то связь. Петровский район, благодаря географическому своему положению, всегда жил маленько обособленно, а после того, как мост, соединяющий его с Донецком, закрыли на "плановый", но ремонт, который так и не начался, оказался в изоляции.
Как мобильная связь "ложится", так жителем необитаемого острова себя ощущаешь. Если автомобиля не имеешь, так и не сбежишь толком отсюда, ибо такси не вызовешь, а общественный транспорт ходит немногим чаще, чем корабли мимо все тех же необитаемых островов.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© Фото : Игорь Гомольский
У подъезда – консилиум. Каждый вышел, надеясь узнать, что тут вообще происходит и каковы перспективы. Впрочем, довольно быстро выяснилось, что полезной информации ни у кого нет. С другой стороны, по домам расходиться будто и незачем. Здесь хотя бы живое общение, цивилизация.
Если что и способно утопить местный бизнес, так это налоги. Даже газетный киоски укомплектованы генераторами. В ближайшей кофейне царит ажиотаж. Во-первых, электроплиты и электрочайники без электричества не работают, а хот-дог и кофе – это вполне себе завтрак. Во-вторых, кофейня в Петровском районе – это нечто вроде колодца в деревне. Тут встречают знакомых, делятся новостями и сплетничают.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© Фото : Игорь Гомольский
– У вас нынче прямо аншлаг!
– Безумное утро! Безумное! С другой стороны, куда еще людям идти?
– Слышно что-нибудь?
– Кто-то говорит, что к вечеру включат, но один мужчина заявил, что поломка серьезная и дня три еще можно даже не ждать.
– Оплата картой, надо полагать, не пройдет?
– К сожалению, оплата сегодня только наличными. Второй терминал у нас с SIM-картой, но сами видите, что связи нет.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© Фото : Игорь Гомольский
В чистом поле удается поймать связь. Быстро звоню коллеге, что живет на другом конце города:
– Утро доброе! Электричество есть у тебя?
– Нету с четырех часов утра.
– А что слышно? Ты ведь ближе к цивилизации.
– Вырубилось по всему городу. Где-то появилось, но очагами. У нас вот с час назад светофоры включились. Будем надеяться.
– Будем. Половина Киевского района две недели уже без электричества, никто ничего сделать не может.
– Нам еще повезло.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© Фото : Игорь Гомольский
Это значит, что день будет длинным, скучным и непродуктивным. Интересно, кстати, что подобные "блэкауты" случаются минимум раз в неделю, в 2022 и 2023 годах – того чаще, а про 2014-й лучше даже не вспоминать.
Тем не менее, никакой альтернативной системы оповещения, никаких пунктов взаимопомощи, где люди могли бы хотя бы зарядить аккумуляторы телефонов, местные органы власти так и не запустили. С другой стороны, когда связи нет, аккумулятор телефона заряжать незачем, а когда она есть, полезной информации в официальных источниках так и так не сыщешь.
Изнутри видно, что информационная политика в стране нуждается в корректировке. Понятно, что панику разводить незачем, но новости о том, как половина Украины сидит без электричества, необходимо разбавлять сообщениями о проблемах в прифронтовых регионах.
Не потому даже, что шутки об украинских "пунктах незламности" раздражают, когда тебе негде зарядить телефон. Просто людям, которые оказались в трудной ситуации, важно понимать, что власти в курсе и активно ищут решение. Это помогает держаться.
Беспилотный террор, развязанный Киевом, повлиял на все сферы жизни прифронта, включая даже искусство. Тут нужно объяснить, что ваш покорный еще даже не родился, а на бульваре Пушкина по субботам и воскресеньям уже собирались художники. Нечто среднее между выставкой под открытым небом и ярмаркой мастеров.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© Фото : Игорь Гомольский
Одна из визитных карточек города.
– Молодой человек, вы снимать будете? Какая удача! Мы вот минуту назад говорили о том, что нужно обратиться к телевидению.
– Снимать буду. А в чем проблема?
– Понимаете, мы тут от Союза художников ДНР. В самые тяжелые времена мы оставались со своим городом. Как бы там ни было, а по выходным мы собирались здесь. Но теперь про нас никто уже и не знает. На той неделе выставка в Донецке прошла в ботаническом саду, а нам про это даже не сказали.
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
А суть, если вкратце, в том, что художники региона, до которых, откровенно говоря, с 2014 до 2022 год никому не было дела, обнищали донельзя, но после вхождения ДНР в состав России получили свой шанс. С "большой земли" приезжали люди, шли на бульвар и удивлялись тому, что картины там продаются за какие-то смешные деньги.
Со временем здешних мастеров стали приглашать на выставки, но все это закончилось весной 2026-го, когда полетели дроны. Ибо туда, где на трассах машины жгут, туристы не валят толпами.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© Фото : Игорь Гомольский
Но все проблемы, с которыми приходится иметь дело сегодня, не так страшны, как они же на фоне зимней стужи. Поэтому дончане привычно настраиваются на новый сложный период.
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