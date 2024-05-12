Фронт начинает сыпаться: Алексей Леонков рассказал, почему ВСУ не могут удержать "пустую" линию обороны - 12.05.2024 Украина.ру
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Фронт начинает сыпаться: Алексей Леонков рассказал, почему ВСУ не могут удержать "пустую" линию обороны
Фронт начинает сыпаться: Алексей Леонков рассказал, почему ВСУ не могут удержать "пустую" линию обороны - 12.05.2024 Украина.ру
Фронт начинает сыпаться: Алексей Леонков рассказал, почему ВСУ не могут удержать "пустую" линию обороны
ВСУ несут большие потери в "мясных штурмах" и не могут удержать линию боевого соприкосновения на отдельных участках. Украинские солдаты не хотят сидеть в недостроенных окопах, в которые точно прилетают планирующие авиабомбы ВКС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-05-12T05:05
2024-05-12T05:05
новости
россия
украина
владимир зеленский
всу
потери всу
очеретино
оборона
наступление
укрепления
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Запад пытается прийти на помощь Владимиру Зеленскому в тот момент, когда крах его режима уже близок. Украинский фронт начинает сыпаться, при этом нельзя сказать, что это обвальное явление, рассказал эксперт.Каждую неделю российские войска освобождают новые населенные пункты. И каждую неделю приходит информация о том, что ВСУ несут большие потери в "мясных штурмах", и не могут удержать линию боевого соприкосновения на отдельных участках, добавил он.То, что ВС РФ захватили железнодорожную станцию Очеретино и дальше смогли развивать свое наступление, говорит о том, что у противника за текущей линией обороны не выстроено второй, третьей и четвертой линий, указал аналитик.На новых рубежах украинской обороны, которые строились в этом и в прошлом году, будет происходить то же, что за пределами Авдеевки. Там линия обороны ВСУ оказалась пустой. Солдаты просто не хотят сидеть в недостроенных окопах, в которые точно прилетают планирующие авиабомбы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия отобрала у ВСУ волшебную палочку, чтобы к ноябрю дойти до одного хорошего рубежа читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240511/1054996295.html
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новости, россия, украина, владимир зеленский, всу, потери всу, очеретино, оборона, наступление, укрепления, военная помощь, конгресс сша
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, потери ВСУ, Очеретино, оборона, наступление, укрепления, военная помощь, Конгресс США

Фронт начинает сыпаться: Алексей Леонков рассказал, почему ВСУ не могут удержать "пустую" линию обороны

05:05 12.05.2024
 
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ВСУ несут большие потери в "мясных штурмах" и не могут удержать линию боевого соприкосновения на отдельных участках. Украинские солдаты не хотят сидеть в недостроенных окопах, в которые точно прилетают планирующие авиабомбы ВКС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Запад пытается прийти на помощь Владимиру Зеленскому в тот момент, когда крах его режима уже близок. Украинский фронт начинает сыпаться, при этом нельзя сказать, что это обвальное явление, рассказал эксперт.
Каждую неделю российские войска освобождают новые населенные пункты. И каждую неделю приходит информация о том, что ВСУ несут большие потери в "мясных штурмах", и не могут удержать линию боевого соприкосновения на отдельных участках, добавил он.
"Да, Украина получила от Конгресса США помощь, которая была оформлена задним числом. Но она пока никак не сказывается на общем положении дел на фронте. На тактическом и оперативном уровне положение для Украины ухудшается", - отметил Леонков.
То, что ВС РФ захватили железнодорожную станцию Очеретино и дальше смогли развивать свое наступление, говорит о том, что у противника за текущей линией обороны не выстроено второй, третьей и четвертой линий, указал аналитик.
На новых рубежах украинской обороны, которые строились в этом и в прошлом году, будет происходить то же, что за пределами Авдеевки. Там линия обороны ВСУ оказалась пустой. Солдаты просто не хотят сидеть в недостроенных окопах, в которые точно прилетают планирующие авиабомбы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия отобрала у ВСУ волшебную палочку, чтобы к ноябрю дойти до одного хорошего рубежа читайте на сайте Украина.ру
Вчера, 18:31
Денис Селезнев: Россия превратила бригаду ВСУ в восемь батальонов, чтобы угомонить Запад без Дня ПобедыУкраина и Запад отчасти продемонстрировали, с кем воевали наши предки. До концлагерей и газовых камер они пока не дошли. Именно потому, что очень боятся мощной российской армии и российского ядерного оружия, считает военно-политический обозреватель Денис Селезнев
 
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