https://ukraina.ru/20240512/1055015262.html

Фронт начинает сыпаться: Алексей Леонков рассказал, почему ВСУ не могут удержать "пустую" линию обороны

Фронт начинает сыпаться: Алексей Леонков рассказал, почему ВСУ не могут удержать "пустую" линию обороны - 12.05.2024 Украина.ру

Фронт начинает сыпаться: Алексей Леонков рассказал, почему ВСУ не могут удержать "пустую" линию обороны

ВСУ несут большие потери в "мясных штурмах" и не могут удержать линию боевого соприкосновения на отдельных участках. Украинские солдаты не хотят сидеть в недостроенных окопах, в которые точно прилетают планирующие авиабомбы ВКС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-05-12T05:05

2024-05-12T05:05

2024-05-12T05:05

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Запад пытается прийти на помощь Владимиру Зеленскому в тот момент, когда крах его режима уже близок. Украинский фронт начинает сыпаться, при этом нельзя сказать, что это обвальное явление, рассказал эксперт.Каждую неделю российские войска освобождают новые населенные пункты. И каждую неделю приходит информация о том, что ВСУ несут большие потери в "мясных штурмах", и не могут удержать линию боевого соприкосновения на отдельных участках, добавил он.То, что ВС РФ захватили железнодорожную станцию Очеретино и дальше смогли развивать свое наступление, говорит о том, что у противника за текущей линией обороны не выстроено второй, третьей и четвертой линий, указал аналитик.На новых рубежах украинской обороны, которые строились в этом и в прошлом году, будет происходить то же, что за пределами Авдеевки. Там линия обороны ВСУ оказалась пустой. Солдаты просто не хотят сидеть в недостроенных окопах, в которые точно прилетают планирующие авиабомбы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия отобрала у ВСУ волшебную палочку, чтобы к ноябрю дойти до одного хорошего рубежа читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240511/1054996295.html

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