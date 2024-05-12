https://ukraina.ru/20240512/1055007434.html

Разбираться некогда, всех будем сбивать: эксперт раскрыл, какие аэродромы станут законными целями ВС РФ

Разбираться некогда, всех будем сбивать: эксперт раскрыл, какие аэродромы станут законными целями ВС РФ - 12.05.2024 Украина.ру

Разбираться некогда, всех будем сбивать: эксперт раскрыл, какие аэродромы станут законными целями ВС РФ

Месяц назад стало известно, что самолеты F-16 для Украины будут базироваться в Румынии, а потом будут переправляться на украинские аэродромы. Запад продолжает повышать градус эскалации, считая, что Россия больше якобы ничем не ответит. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-05-12T05:20

2024-05-12T05:20

2024-05-12T05:20

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вкс

аэродромы

румыния

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Ранее Москва заявила, что будет рассматривать любой самолет F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, какое вооружение он несет. Потому что радар не покажет, несет ли истребитель ядерное оружие или не нет, рассказал аналитик. "Разбираться некогда. Мы их всех будем сбивать", - подчеркнул Леонков.Месяц назад стало известно, что сначала F-16 будут базироваться в Румынии, а потом они будут переброшены на аэродромы на территории Украины, где их заправят и снарядят для боевых действий, отметил эксперт.На Западе не услышали предупреждение России. Они продолжают нагнетать градус эскалации, полагая, что Россия больше ничем не ответит. Поэтому глава МИД Британии Дэвид Кэмерон пошел на крайность и заявил, что Киев может применять все западное оружие по всей территории РФ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия точечно ударит по Западу в стиле Ирана, чтобы Польша не заменила ВСУ возле Киева читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240510/1054997029.html

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