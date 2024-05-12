Разбираться некогда, всех будем сбивать: эксперт раскрыл, какие аэродромы станут законными целями ВС РФ
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТренировка военной техники к параду Победы в Екатеринбурге
Месяц назад стало известно, что самолеты F-16 для Украины будут базироваться в Румынии, а потом будут переправляться на украинские аэродромы. Запад продолжает повышать градус эскалации, считая, что Россия больше якобы ничем не ответит. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Ранее Москва заявила, что будет рассматривать любой самолет F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, какое вооружение он несет. Потому что радар не покажет, несет ли истребитель ядерное оружие или не нет, рассказал аналитик.
"Разбираться некогда. Мы их всех будем сбивать", - подчеркнул Леонков.
Месяц назад стало известно, что сначала F-16 будут базироваться в Румынии, а потом они будут переброшены на аэродромы на территории Украины, где их заправят и снарядят для боевых действий, отметил эксперт.
"Запад думает, что такими хитрыми ходами он и дальше будет терзать наше население, нанося террористические удары, а мы молча будем на это смотреть. Нет. Президент [России Владимир Путин] сказал, что эти аэродромы станут нашими законными целями", - подчеркнул специалист.
На Западе не услышали предупреждение России. Они продолжают нагнетать градус эскалации, полагая, что Россия больше ничем не ответит. Поэтому глава МИД Британии Дэвид Кэмерон пошел на крайность и заявил, что Киев может применять все западное оружие по всей территории РФ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия точечно ударит по Западу в стиле Ирана, чтобы Польша не заменила ВСУ возле Киева читайте на сайте Украина.ру