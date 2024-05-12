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Гаспарян: Толочко остался верен себе и показал пример другим

Гаспарян: Толочко остался верен себе и показал пример другим - 12.05.2024 Украина.ру

Гаспарян: Толочко остался верен себе и показал пример другим

Украинский историк и археолог Петр Толочко продемонстрировал железную верность своим идеалам, и он такой не один. На Украине осталось немало ученых, которые не согласны с происходящим в стране и ждут, когда всё это побыстрее закончится

2024-05-12T04:16

2024-05-12T04:16

2024-05-12T04:16

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Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян.В конце апреля в Киеве под домашним арестом скончался один из ведущих специалистов по истории Киевской Руси, академик Петр Толочко, который был сторонником единства русских земель."Прежде всего, надо иметь очень серьезный стержень. Но ушедший от нас ученый был действительно историком. Это был настоящий серьезный ученый, который обладал серьезными фундаментальными знаниями. Отрекаться от них он не собирался, даже находясь под домашним арестом и будучи абсолютно изолированным от общественно-политической жизни", - сказал о Толочко Гаспарян.Он добавил, что остались на Украине и другие ученые, а также преподаватели, актеры и другие представители интеллигенции, которые остались верны своим идеалам, но из соображений безопасности предпочитают просто пересидеть террор киевского режима.В своей статье Пётр Толочко. Послесловие автор издания Украина.ру Василий Стоякин напомнил, что Толочко с самого начала своей научной деятельности специализировался на археологии раннесредневекового Киева и ещё в советское время стал непререкаемым авторитетом в этой сфере.Кандидатская диссертация Толочко была посвящена топографии древнего Киева, а докторская – роли Киева в XII-XIII веках."Естественно, научные взгляды Толочко, наработанные за десятилетия исследовательской работы, не слишком радовали новых правителей Украины. Они радикально расходились с новой украинской идеологией. Толочко критиковал и навязанные западными фондами украинские учебники, и деятельность института национальной памяти и многое другое, чего ругать на Украине небезопасно", - отметил Стоякин.Петр Толочко. Смерть Академика Украины под домашним арестом"Саша, давай я куплю тебе брюки!" Журналист Чаленко о ярких встречах с академиком ТолочкоИНТЕРВЬЮ АРМЕН ГАСПАРЯН о том, почему 9 Мая — это второй день рождения для всех граждан России

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