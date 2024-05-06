"Саша, давайте я куплю вам брюки!" Журналист Чаленко о ярких встречах с академиком Толочко - 06.05.2024 Украина.ру
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"Саша, давайте я куплю вам брюки!" Журналист Чаленко о ярких встречах с академиком Толочко
"Саша, давайте я куплю вам брюки!" Журналист Чаленко о ярких встречах с академиком Толочко - 06.05.2024 Украина.ру
"Саша, давайте я куплю вам брюки!" Журналист Чаленко о ярких встречах с академиком Толочко
В конце апреля в Киеве скончался один из ведущих историков-специалистов по истории Киевской Руси, академик Толочко, который был сторонников единства всех русских земель. Издание Украина.ру публикует воспоминания о нем журналиста-политэмигранта Александра Чаленко
2024-05-06T06:58
2024-05-06T07:23
эксклюзив
история
русь
киев
москва
украина
александр чаленко
игорь гужва
владимир корнилов
дкр
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Познакомились мы с Петром Толочко в 2004 году, примерно за месяц до Оранжевого Майдана. Игорь Гужва, тогдашний главред киевской "Сегодня", попросил меня взять интервью у академика на тему Киевской Руси. Если память не изменяет, оно должно было выйти в московском "Эксперте", в номере, посвященном Украине. Это интервью вроде как заказал его московский друг – Искандер Хисамов, работавший там замом главреда. Гужва сотрудничал с "Экспертом" давным-давно, еще до того, как владельцем издания "Сегодня" стал Ринат Ахметов.Тогда сражения между Русской и Украинской партиями, как внутри самой Украины, так и на внешнем контуре, велись не только в политической, идеологической и геополитической плоскостях, но и в исторической.В исторических баталиях противоборствующие силы ломали копья вокруг десятка тем, в том числе имеющих прямое отношение к исследованиям Петра Петровича: имеет ли Московия право называться Русью, существовали ли украинцы во времена Древней Руси, украинцы и "москали" один народ или это два разных народа, славяне ли "москали" либо ославяненные финно-угры и так далее. У каждой партии был свой ответ на этот вопрос. Толочко был весьма весомая фигура на историческом фронте – к его мнению прислушивались.На все вышеуказанные вопросы он отвечал как представитель русской партии. Поэтому пророссийски ориентированные интеллектуалы и активисты, ну и Москва, само собой, видели в нем ценный интеллектуальный актив: целый академик с нами! Это очень ценилось, так как большинство представителей украинской академической науки были с Украинской партией – искренне или по конъюнктурным соображениям, не важно. Главное, что они не были с нами. А само пророссийское движение в Киеве было "плебейским" - в основном в нем были представлены "разночинцы". "Аристократии" - крупных политиков, чиновников, бизнесменов – в нем не было. Исключением среди "аристократов" было только церковное начальство.На интервью Толочко согласился быстро. Мы – я и фотограф Анна Солнцева — приехали к нему в киевский Институт археологии. Это было современное здание, которое возвели на Оболони, на улице Героев Днепра рядом с самим Днепром.Петр Петрович радушно принял нас в своем большом кабинете. Угостил чаем. Ему понравилось, что я пришел в компании молодой девушки. Он весь светился: улыбка не сходила с лица, постоянно шутил, обращался к Ане, давая интервью, по имени, глаза у него горели добрым огнем. Поэтому его очень расстроило, что Аня, пофотографировав, посидела с нами ради приличия еще минут десять и стала прощаться. Петр Петрович улыбнулся и так напористо с доброй усмешкой спросил: "Что, Аня, заскучали?" Вопрос Аню смутил, она разулыбалась: "Ну что вы, очень интересно. Я бы осталась, но мне просто к ребенку надо". Толочко встал со своего места и обнял ее…Чувствовалось, что академик был неравнодушен к женскому полу. Женщины его сильно вдохновляли. Он любил видеть в своей аудитории. Увы, интервью в "Эксперте" так и не появилось. Почему не знаю.Во времена нашего знакомства Петру Петровичу было уже далеко за шестьдесят: он был выше среднего роста, седая голова, энергичный, бодрый, красивый. Очень демократичный и открытый. Никакой высокомерной академической спеси, холодности, пренебрежения в нем не было ни капли. Он держался с достоинством, панибратства бы никому не позволил, но общался на равных, очень по-доброму, не агрессивно, с интересом к собеседнику.Еще одна черта мне нравилась в Толочко: он не был колхозником, хотя и родился в селе. Городской и интеллигентный, говорил всегда правильно, аргументированно, четко и ясно.По своим убеждениям он, как бы сказал Василий Шульгин, был богдановцем, то есть сторонником Российской империи и ее воссоздания. Украинских националистов не любил. Украинство не переваривал.В 2012 году он пригласил пророссийский актив Киева к себе на круглый стол, проходивший на Европейской площади в УНИАН. Там были историк ДКР Владимир Корнилов, писатель Олесь Бузина, журналист Владимир Скачко и еще много интересных джентльменов.Помню, я тогда в своей речи обратился к нему с призывом стать нашим пророссийским академиком Сахаровым – нашим политическим и идеологическим вождем. Вождем южнорусских диссидентов. Мало того, я еще и высказал следующее пожелание, которое цитирую в изложении Корнилова, которое тот оставил в социальных сетях:"Зажигает Alexander Chalenko. Призывает академика Толочко написать книгу, в которой бы говорилось, что малороссы и галичане – это разные народы и должны разъединяться. "Если об этом заявлю я, – говорит Саня, - то это сочтут эпатажем. А если заявите вы, академик, здесь будет 23 камеры!". Я (Корнилов. - прим. ред.) добавил: "И одна передвижная…"После слов Володи все стали смеяться, в том числе и Петр Петрович. Он никак не прокомментировал мое предложение, и не потому, что не был с ним согласен, а потому, что не хотел быть ни Сахаровым, ни сидеть в "передвижной камере" за "сепаратизм". Это была не трусость или боязнь репрессий, нет. Просто Толочко жил, как он сам при мне заявлял, не в современности, а во времена Древней Руси.После 2014 года он иногда приезжал в Москву, где проводил публичные встречи на Таганке, в Доме Русского Зарубежья. Туда приходили и мы, южнорусские политэмигранты, жившие тогда уже в столице России.Он презентовал очередную свою книгу по истории Киевской Руси, вышедшую в Москве.Поднимался на сцену, говорил вступительное слово, а мы потом задавали ему вопросы. Далее следовала автограф-сессия и фуршет, в течение которого мы тепло общались.Помню смешной случай на одном из таких мероприятий. Я узнал о предстоящем выступлении Толочко в Доме Русского Зарубежья день в день. И не успевал переодеться, а был я в тот день в рваных по моде джинсах на ногах и коленях. Петр Петрович посмотрел на моё "рваньё" внимательно и без всякого укора предложил: "Саша, давай я тебе брюки куплю…" Мне ничего не оставалось, как рассмеяться и поблагодарить его в ответ.В конце этих небольших воспоминаний скажу, что у меня сжимается сердце от мысли, что Петр Петрович умер в Киеве в полном одиночестве. Не в смысле того, что семьи, родных или близких не было с ним в ту минуту рядом, нет. Он умер в ставшем враждебном ему Киеве, где власть захватили его политические и идеологические противники, ненавидевшие его. Русский Киев, мать городов Русских, который он очень любил, исчез, прервалась связь с его невидимой Родиной – Киевской Русью.Я бы очень хотел, чтобы русское возвратилось в Киев только для того, чтобы у нас, его идеологических друзей, была возможности прийти на его могилу и почтить его память.Дождитесь нас, дорогой Петр Петрович! Рано или поздно мы будем с вами.
https://ukraina.ru/20240428/1054802301.html
https://ukraina.ru/20180410/1020197697.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, история, русь, киев, москва, украина, александр чаленко, игорь гужва, владимир корнилов, дкр
Эксклюзив, История, Русь, Киев, Москва, Украина, Александр Чаленко, Игорь Гужва, Владимир Корнилов, ДКР

"Саша, давайте я куплю вам брюки!" Журналист Чаленко о ярких встречах с академиком Толочко

06:58 06.05.2024 (обновлено: 07:23 06.05.2024)
 
© из личного архива А.ЧаленкоАкадемик Петр Толочко
Академик Петр Толочко
© из личного архива А.Чаленко
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В конце апреля в Киеве скончался один из ведущих историков-специалистов по истории Киевской Руси, академик Толочко, который был сторонников единства всех русских земель. Издание Украина.ру публикует воспоминания о нем журналиста-политэмигранта Александра Чаленко
Познакомились мы с Петром Толочко в 2004 году, примерно за месяц до Оранжевого Майдана. Игорь Гужва, тогдашний главред киевской "Сегодня", попросил меня взять интервью у академика на тему Киевской Руси. Если память не изменяет, оно должно было выйти в московском "Эксперте", в номере, посвященном Украине. Это интервью вроде как заказал его московский друг – Искандер Хисамов, работавший там замом главреда. Гужва сотрудничал с "Экспертом" давным-давно, еще до того, как владельцем издания "Сегодня" стал Ринат Ахметов.
Тогда сражения между Русской и Украинской партиями, как внутри самой Украины, так и на внешнем контуре, велись не только в политической, идеологической и геополитической плоскостях, но и в исторической.
Петр Толочко - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
28 апреля, 17:49
Пётр Толочко. ПослесловиеАкадемик Пётр Толочко, умерший 28 апреля 2024 года, безусловно относится к числу тех выдающихся киевских интеллигентов, которые на протяжении десятилетий формировали научное и культурное лицо города. К их числу можно отнести, например, ныне покойных Николая Амосова, Богдана Ступку, Бориса Патона, Бориса Олейника… Да мало ли – всех перечислять долго
В исторических баталиях противоборствующие силы ломали копья вокруг десятка тем, в том числе имеющих прямое отношение к исследованиям Петра Петровича: имеет ли Московия право называться Русью, существовали ли украинцы во времена Древней Руси, украинцы и "москали" один народ или это два разных народа, славяне ли "москали" либо ославяненные финно-угры и так далее. У каждой партии был свой ответ на этот вопрос. Толочко был весьма весомая фигура на историческом фронте – к его мнению прислушивались.
© из личного архива А.Чаленко
Петр Толочко подписывает книгу Александру Чаленко
1 из 1
© из личного архива А.Чаленко
1 из 1
© из личного архива А.Чаленко
На все вышеуказанные вопросы он отвечал как представитель русской партии. Поэтому пророссийски ориентированные интеллектуалы и активисты, ну и Москва, само собой, видели в нем ценный интеллектуальный актив: целый академик с нами! Это очень ценилось, так как большинство представителей украинской академической науки были с Украинской партией – искренне или по конъюнктурным соображениям, не важно.
Главное, что они не были с нами. А само пророссийское движение в Киеве было "плебейским" - в основном в нем были представлены "разночинцы". "Аристократии" - крупных политиков, чиновников, бизнесменов – в нем не было. Исключением среди "аристократов" было только церковное начальство.
Марш в День Героев во Львове - РИА Новости, 1920, 10.04.2018
10 апреля 2018, 15:11
Толочко: Националистический подход к истории привел Украину к трагедииСоветский и украинский историк, доктор исторических наук, член-корреспондент НАН Украины Алексей Толочко рассказал об архаизации украинского сознания и о причинах кризиса постмайданной Украины
На интервью Толочко согласился быстро. Мы – я и фотограф Анна Солнцева — приехали к нему в киевский Институт археологии. Это было современное здание, которое возвели на Оболони, на улице Героев Днепра рядом с самим Днепром.
Петр Петрович радушно принял нас в своем большом кабинете. Угостил чаем. Ему понравилось, что я пришел в компании молодой девушки. Он весь светился: улыбка не сходила с лица, постоянно шутил, обращался к Ане, давая интервью, по имени, глаза у него горели добрым огнем. Поэтому его очень расстроило, что Аня, пофотографировав, посидела с нами ради приличия еще минут десять и стала прощаться. Петр Петрович улыбнулся и так напористо с доброй усмешкой спросил: "Что, Аня, заскучали?" Вопрос Аню смутил, она разулыбалась: "Ну что вы, очень интересно. Я бы осталась, но мне просто к ребенку надо". Толочко встал со своего места и обнял ее…
Чувствовалось, что академик был неравнодушен к женскому полу. Женщины его сильно вдохновляли. Он любил видеть в своей аудитории.
Увы, интервью в "Эксперте" так и не появилось. Почему не знаю.
Во времена нашего знакомства Петру Петровичу было уже далеко за шестьдесят: он был выше среднего роста, седая голова, энергичный, бодрый, красивый. Очень демократичный и открытый. Никакой высокомерной академической спеси, холодности, пренебрежения в нем не было ни капли. Он держался с достоинством, панибратства бы никому не позволил, но общался на равных, очень по-доброму, не агрессивно, с интересом к собеседнику.
12 июня 2021, 11:26
Академик Толочко рассказал, когда и как русские превратились в украинцевАкадемик Национальной академии наук (НАН) Украины, профессор Петр Толочко совместно с киевским издателем Дмитрием Бураго в эфире Украина.ру представили книгу «От Руси до Украины», посвященную истории формирования и развития Украины со времен Древней Руси до наших дней, а также ее неразрывной исторической связи с русским народом
Еще одна черта мне нравилась в Толочко: он не был колхозником, хотя и родился в селе. Городской и интеллигентный, говорил всегда правильно, аргументированно, четко и ясно.
По своим убеждениям он, как бы сказал Василий Шульгин, был богдановцем, то есть сторонником Российской империи и ее воссоздания. Украинских националистов не любил. Украинство не переваривал.
В 2012 году он пригласил пророссийский актив Киева к себе на круглый стол, проходивший на Европейской площади в УНИАН. Там были историк ДКР Владимир Корнилов, писатель Олесь Бузина, журналист Владимир Скачко и еще много интересных джентльменов.
Помню, я тогда в своей речи обратился к нему с призывом стать нашим пророссийским академиком Сахаровым – нашим политическим и идеологическим вождем. Вождем южнорусских диссидентов. Мало того, я еще и высказал следующее пожелание, которое цитирую в изложении Корнилова, которое тот оставил в социальных сетях:
"Зажигает Alexander Chalenko. Призывает академика Толочко написать книгу, в которой бы говорилось, что малороссы и галичане – это разные народы и должны разъединяться. "Если об этом заявлю я, – говорит Саня, - то это сочтут эпатажем. А если заявите вы, академик, здесь будет 23 камеры!". Я (Корнилов. - прим. ред.) добавил: "И одна передвижная…"
После слов Володи все стали смеяться, в том числе и Петр Петрович. Он никак не прокомментировал мое предложение, и не потому, что не был с ним согласен, а потому, что не хотел быть ни Сахаровым, ни сидеть в "передвижной камере" за "сепаратизм". Это была не трусость или боязнь репрессий, нет. Просто Толочко жил, как он сам при мне заявлял, не в современности, а во времена Древней Руси.
После 2014 года он иногда приезжал в Москву, где проводил публичные встречи на Таганке, в Доме Русского Зарубежья. Туда приходили и мы, южнорусские политэмигранты, жившие тогда уже в столице России.
Петр Толочко - РИА Новости, 1920, 21.03.2018
21 марта 2018, 17:40
Академик Толочко: Не мыслю себя без Украины, но понимаю, что она уже не мояАкадемику Петру Петровичу Толочко на днях исполнилось 80 лет. Юбилей известный украинский историк встретил изданием очередной книги об Украине. А еще, как он признался в нашей беседе, с двойственным чувством: он не мыслит себя вне Киева, вне своей Родины и в то же время понимает, что Украина стала ему чужой
Он презентовал очередную свою книгу по истории Киевской Руси, вышедшую в Москве.
Поднимался на сцену, говорил вступительное слово, а мы потом задавали ему вопросы. Далее следовала автограф-сессия и фуршет, в течение которого мы тепло общались.
Помню смешной случай на одном из таких мероприятий. Я узнал о предстоящем выступлении Толочко в Доме Русского Зарубежья день в день. И не успевал переодеться, а был я в тот день в рваных по моде джинсах на ногах и коленях. Петр Петрович посмотрел на моё "рваньё" внимательно и без всякого укора предложил: "Саша, давай я тебе брюки куплю…" Мне ничего не оставалось, как рассмеяться и поблагодарить его в ответ.
В конце этих небольших воспоминаний скажу, что у меня сжимается сердце от мысли, что Петр Петрович умер в Киеве в полном одиночестве. Не в смысле того, что семьи, родных или близких не было с ним в ту минуту рядом, нет. Он умер в ставшем враждебном ему Киеве, где власть захватили его политические и идеологические противники, ненавидевшие его. Русский Киев, мать городов Русских, который он очень любил, исчез, прервалась связь с его невидимой Родиной – Киевской Русью.
Я бы очень хотел, чтобы русское возвратилось в Киев только для того, чтобы у нас, его идеологических друзей, была возможности прийти на его могилу и почтить его память.
Дождитесь нас, дорогой Петр Петрович! Рано или поздно мы будем с вами.
 
ЭксклюзивИсторияРусьКиевМоскваУкраинаАлександр ЧаленкоИгорь ГужваВладимир КорниловДКР
 
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Заголовок открываемого материала
07:29США собираются вмешаться в конфликт на Украине - американский конгрессмен
07:07Бывшие высокопоставленные чиновники Украины объявлены в розыск — МВД России
06:58"Саша, давайте я куплю вам брюки!" Журналист Чаленко о ярких встречах с академиком Толочко
06:44Краткая история литературы Поднебесной. Китайская поэзия и проза как поиск собственной идентичности
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