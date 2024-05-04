Петр Толочко. Смерть Академика Украины под домашним арестом - 04.05.2024 Украина.ру
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Петр Толочко. Смерть Академика Украины под домашним арестом
Петр Толочко. Смерть Академика Украины под домашним арестом - 04.05.2024 Украина.ру
Петр Толочко. Смерть Академика Украины под домашним арестом
Редакция издания Украина.ру почти полностью состоит из украинских журналистов, вынужденных покинуть или принудительно выкинутых Украиной, то есть с их Родины нынешним государством. Почти все - в пресловутом "Миротворце". И так получилось, все мы знали этого Великого Человека, который ушел от нас на днях. Мы вспоминаем. И мы не забудем.
2024-05-04T18:06
2024-05-04T18:42
украина
киев
россия
василий стоякин
владимир скачко
игорь мирошниченко
россотрудничество
сизо
эксклюзив
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У нас уже вышли эссе о нем Василия Стоякина Пётр Толочко. Послесловие и Владимира Скачко Уход патриархов. Они не давали унизить Киев и Москву глупой враждой. На этот раз публикуем воспоминания Татьяны Чугаенко.Я боялась такой новости, но понимала, что рано или поздно это случится. И вот за неделю до Пасхи появилась печальная информация о том, что в Киеве на 87-м году жизни умер Пётр Толочко - выдающийся учёный и замечательный человек. Академик, автор более 500 научных работ и один из ведущих мировых специалистов по истории Древней Руси. Тот, кем современная Украина должна была гордиться. Но увы…Причиной его смерти называют "комплекс различных болезней". И это неудивительно, учитывая возраст и, что немаловажно, атмосферу, в которой Петру Петровичу пришлось жить на склоне лет. Последние 2 года он провёл под домашним арестом: украинские власти обвинили учёного с мировым именем в государственной измене. Невероятно, но, к сожалению, это факт.Вообще же страна победившего Майдана методично травила Петра Толочко последние 10 лет. Расскажу только об одном случае, свидетельницей которого мне довелось побывать.Июль 2016 года. Киев. Российский центр науки и культуры (он же – "Россотрудничество", так его чаще называли). Через несколько минут здесь должна состояться презентация книги Толочко "Откуда пошла Русская земля". Зал переполнен, люди ждут возможности послушать автора, задать ему вопрос, получить автограф, сфотографироваться на память. В общем, всё как на обычной книжной презентации. Сам Толочко должен вот-вот спуститься (несколькими этажами выше находится кабинет руководителя "Россотрудничества" Константина Воробьёва, и Пётр Петрович зашёл к нему, чтобы немного пообщаться перед началом. Об этом знали очень немногие. Я знала). И вдруг всё пошло не по плану. В зал начинают доноситься какие-то крики. А спустя несколько секунд к нам врываются человек 30, и настроены они явно не дружески. В одном из радикалов я узнаю Игоря Мирошниченко – ярого националиста и одного из лидеров украинского неонацистского объединения "Свобода".Решение приходит мгновенно. Я буквально вылетаю из зала. Очень тороплюсь, чтобы предупредить Петра Петровича и спасти его от встречи со "свободовцами". Как оказалось, он уже знает. Более того: он собирается идти к незваным гостям. Я пытаюсь отговорить его от этой затеи, поскольку понимаю, что ничем хорошим данная встреча не закончится. Но Пётр Петрович непреклонен: он хочет поговорить с этими людьми, послушать их аргументы и привести собственные. Поначалу я считаю его наивным. А потом понимаю, он мыслит совсем иными категориями. Как учёный, он рассчитывает на диспут.Диспута, конечно же, не получилось. Его оппоненты не были настроены на дискуссию, их цель была совсем иной. Да и неспособны они на подобные вещи. Они не натом, более низком уровне – и умственно, и культурно. Но об этом чуть позже. А в тот момент, невзирая на мои (и уже не только мои, поскольку за это время ко мне присоединяется несколько моих товарищей) бурные протесты, Толочко всё-таки идёт на встречу с украинскими неонацистами. Нам за него страшно. А вот он, похоже, не боится. Пётр Петрович абсолютно спокоен и уверен - и в своих силах, и в своей правоте.О том, что было дальше, мягко говоря, неприятно вспоминать. Можно было бы сказать, что "свободовцы" вели себя как обезьяны, но животных мне обижать не хочется. Они орали, угрожали Толочко расправой, оскорбляли и его самого, и людей, пришедших к нему на презентацию. Книгу они называли украинофобской и заявляли, что Пётр Толочко "возвеличивает Россию — страну-агрессора"… Да много чего ещё.Пётр Петрович держался с достоинством. А о том, что в тот момент творилось в его душе, можно только догадываться. К счастью, до бойни тогда не дошло. Но погром в здании "Россотрудничества" украинские боевики устроили основательный.Когда всё закончилось, один из моих друзей, киевский публицист Дмитрий Скворцов (теперь тоже попавший под репрессии украинского режима - уже больше года он сидит в СИЗО по обвинению в госизмене за статьи защищающие Украинскую православную церковь от произвола неофашистов), пытаясь хоть как-то поддержать Петра Петровича, сказал ему в шутку: "ну, не всё ж Вам изучать. Теперь и Вы попали в историю". На что Толочко ему с улыбкой ответил: "влип!"А через несколько дней был праздник. День Петра и Павла. Я позвонила Петру Петровичу, чтобы поздравить его с именинами. Судя по голосу, ему было очень тяжело. Нет, он мне не жаловался – ни до этого, ни тогда, ни потом. Но ведь некоторые вещи можно почувствовать и без слов. Я почувствовала…И вот именно таким я и запомню Петра Толочко: интеллигентным, спокойным и рассудительным, смелым, решительным и твёрдым. Но, при этом, очень тонким и ранимым. Человеком со светлым умом и чистой душой. Тем, кем очень гордилась прежняя (адекватная) Украина и тем, кого не смогла (не захотела намеренно?) оценить Украина нынешняя, но кого там обязательно оценят потом. Потому что, как поётся в одной из песен группы "Смысловые галлюцинации" (весьма говорящее по нынешним временам название, правда?), "разум когда-нибудь победит".Публикую фотографию с той самой встречи Академика с неонацистами. Она сама за себя всё говорит.
https://ukraina.ru/20210612/1031632216.html
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Татьяна Чугаенко
Татьяна Чугаенко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, киев, россия, василий стоякин, владимир скачко, игорь мирошниченко, россотрудничество, сизо, эксклюзив
Украина, Киев, Россия, Василий Стоякин, Владимир Скачко, Игорь Мирошниченко, Россотрудничество, СИЗО, Эксклюзив

Петр Толочко. Смерть Академика Украины под домашним арестом

18:06 04.05.2024 (обновлено: 18:42 04.05.2024)
 
Толочко и неонацисты
Толочко и неонацисты
Читать в
Татьяна Чугаенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Редакция издания Украина.ру почти полностью состоит из украинских журналистов, вынужденных покинуть или принудительно выкинутых Украиной, то есть с их Родины нынешним государством. Почти все - в пресловутом "Миротворце". И так получилось, все мы знали этого Великого Человека, который ушел от нас на днях. Мы вспоминаем. И мы не забудем.
У нас уже вышли эссе о нем Василия Стоякина Пётр Толочко. Послесловие и Владимира Скачко Уход патриархов. Они не давали унизить Киев и Москву глупой враждой. На этот раз публикуем воспоминания Татьяны Чугаенко.
Я боялась такой новости, но понимала, что рано или поздно это случится. И вот за неделю до Пасхи появилась печальная информация о том, что в Киеве на 87-м году жизни умер Пётр Толочко - выдающийся учёный и замечательный человек. Академик, автор более 500 научных работ и один из ведущих мировых специалистов по истории Древней Руси. Тот, кем современная Украина должна была гордиться. Но увы…
Причиной его смерти называют "комплекс различных болезней". И это неудивительно, учитывая возраст и, что немаловажно, атмосферу, в которой Петру Петровичу пришлось жить на склоне лет. Последние 2 года он провёл под домашним арестом: украинские власти обвинили учёного с мировым именем в государственной измене. Невероятно, но, к сожалению, это факт.
Вообще же страна победившего Майдана методично травила Петра Толочко последние 10 лет. Расскажу только об одном случае, свидетельницей которого мне довелось побывать.
Июль 2016 года. Киев. Российский центр науки и культуры (он же – "Россотрудничество", так его чаще называли). Через несколько минут здесь должна состояться презентация книги Толочко "Откуда пошла Русская земля". Зал переполнен, люди ждут возможности послушать автора, задать ему вопрос, получить автограф, сфотографироваться на память. В общем, всё как на обычной книжной презентации.
Сам Толочко должен вот-вот спуститься (несколькими этажами выше находится кабинет руководителя "Россотрудничества" Константина Воробьёва, и Пётр Петрович зашёл к нему, чтобы немного пообщаться перед началом. Об этом знали очень немногие. Я знала). И вдруг всё пошло не по плану.
12 июня 2021, 11:26
Академик Толочко рассказал, когда и как русские превратились в украинцевАкадемик Национальной академии наук (НАН) Украины, профессор Петр Толочко совместно с киевским издателем Дмитрием Бураго в эфире Украина.ру представили книгу «От Руси до Украины», посвященную истории формирования и развития Украины со времен Древней Руси до наших дней, а также ее неразрывной исторической связи с русским народом
В зал начинают доноситься какие-то крики. А спустя несколько секунд к нам врываются человек 30, и настроены они явно не дружески. В одном из радикалов я узнаю Игоря Мирошниченко – ярого националиста и одного из лидеров украинского неонацистского объединения "Свобода".
Решение приходит мгновенно. Я буквально вылетаю из зала. Очень тороплюсь, чтобы предупредить Петра Петровича и спасти его от встречи со "свободовцами". Как оказалось, он уже знает. Более того: он собирается идти к незваным гостям. Я пытаюсь отговорить его от этой затеи, поскольку понимаю, что ничем хорошим данная встреча не закончится. Но Пётр Петрович непреклонен: он хочет поговорить с этими людьми, послушать их аргументы и привести собственные. Поначалу я считаю его наивным. А потом понимаю, он мыслит совсем иными категориями. Как учёный, он рассчитывает на диспут.
Диспута, конечно же, не получилось. Его оппоненты не были настроены на дискуссию, их цель была совсем иной. Да и неспособны они на подобные вещи. Они не натом, более низком уровне – и умственно, и культурно. Но об этом чуть позже. А в тот момент, невзирая на мои (и уже не только мои, поскольку за это время ко мне присоединяется несколько моих товарищей) бурные протесты, Толочко всё-таки идёт на встречу с украинскими неонацистами. Нам за него страшно. А вот он, похоже, не боится. Пётр Петрович абсолютно спокоен и уверен - и в своих силах, и в своей правоте.
О том, что было дальше, мягко говоря, неприятно вспоминать. Можно было бы сказать, что "свободовцы" вели себя как обезьяны, но животных мне обижать не хочется. Они орали, угрожали Толочко расправой, оскорбляли и его самого, и людей, пришедших к нему на презентацию. Книгу они называли украинофобской и заявляли, что Пётр Толочко "возвеличивает Россию — страну-агрессора"… Да много чего ещё.
Пётр Петрович держался с достоинством. А о том, что в тот момент творилось в его душе, можно только догадываться. К счастью, до бойни тогда не дошло. Но погром в здании "Россотрудничества" украинские боевики устроили основательный.
Когда всё закончилось, один из моих друзей, киевский публицист Дмитрий Скворцов (теперь тоже попавший под репрессии украинского режима - уже больше года он сидит в СИЗО по обвинению в госизмене за статьи защищающие Украинскую православную церковь от произвола неофашистов), пытаясь хоть как-то поддержать Петра Петровича, сказал ему в шутку: "ну, не всё ж Вам изучать. Теперь и Вы попали в историю". На что Толочко ему с улыбкой ответил: "влип!"
А через несколько дней был праздник. День Петра и Павла. Я позвонила Петру Петровичу, чтобы поздравить его с именинами. Судя по голосу, ему было очень тяжело. Нет, он мне не жаловался – ни до этого, ни тогда, ни потом. Но ведь некоторые вещи можно почувствовать и без слов. Я почувствовала…
И вот именно таким я и запомню Петра Толочко: интеллигентным, спокойным и рассудительным, смелым, решительным и твёрдым. Но, при этом, очень тонким и ранимым. Человеком со светлым умом и чистой душой. Тем, кем очень гордилась прежняя (адекватная) Украина и тем, кого не смогла (не захотела намеренно?) оценить Украина нынешняя, но кого там обязательно оценят потом. Потому что, как поётся в одной из песен группы "Смысловые галлюцинации" (весьма говорящее по нынешним временам название, правда?), "разум когда-нибудь победит".
Публикую фотографию с той самой встречи Академика с неонацистами. Она сама за себя всё говорит.
 
УкраинаКиевРоссияВасилий СтоякинВладимир СкачкоИгорь МирошниченкоРоссотрудничествоСИЗОЭксклюзив
 
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