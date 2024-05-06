https://ukraina.ru/20240506/1054917985.html

Армен Гаспарян о том, почему 9 Мая - это второй день рождения для всех граждан России

Армен Гаспарян о том, почему 9 Мая - это второй день рождения для всех граждан России - 06.05.2024 Украина.ру

Армен Гаспарян о том, почему 9 Мая - это второй день рождения для всех граждан России

Наши деды и прадеды победили, сделав вообще невозможное, потому что даже гипотетически военные эксперты той эпохи в 1941 году не допускали возможности разгрома Вермахта

2024-05-06T15:00

2024-05-06T15:00

2024-05-06T15:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян- Армен Сумбатович, недавно десять лет исполнилось трагедии в Доме Профсоюзов в Одессе. Как гарантировать, что все виновные в тех страшных событиях десятилетней давности не уйдут от наказания? - Это очень сложный вопрос. Это не удалось сделать даже в годы Великой Отечественной войны. Для многих сейчас это вообще прозвучит шокирующе. Но тем не менее. У нас существовал так называемый Малиновый список с именами разыскиваемых органами государственной безопасности военных преступников по итогам Великой Отечественной войны. Там кого только не было, но в том числе были и коллаборационисты. И вот наступил 1989 год. Наш придурковатый генсек за мир боролся, давая все, что только можно. И в результате они в Москве организовали Конгресс за мир. Сейчас вот если вы что-то пьете, то поставьте это на стол, потому что у вас сейчас будет ступор. Они умудрились на него пригласить людей, которые лично писали манифест генерала Власова ноября 1944 года. Я это знаю из первых уст, потому что с этими людьми потом в 90-х годах общался, как уже проявлявший нездоровый интерес к проблематике коллаборационизма. То есть у сверхмощного Советского Союза это не получилось. Теперь если мы говорим про события на Украине и 2 мая 2014 года в Одессе. Я недавно встречался с Владимиром Боделаном, он же тогда возглавлял МЧС по Одессе. Они вывели более 200 человек из Дома профсоюзов, когда проводились спасательные работы. А в СМИ фигурирует цифра 40 человек. То есть, да, в пять раз больше людей спасли. Я это к тому, что наверняка такая же история будет с военными преступниками. Есть вот эти имбецилы, которые все время там лезут в кадр, они себя очень любят пиарить. А есть те, кто за кулисами. И о ком мы еще не знаем. То есть, для того, чтобы установить всех, должна быть проделана абсолютно титаническая работа. Если кто-то сбежит на Запад, шансов на то, что их выдадут, нет. Ну, например, за последние годы, ну скажем, 20 лет, мы пытались получить троих. Теодор Аберлендер, бывший переводчик Зондеркоманды, участник расстрелов советских граждан, уроженец Украины. Номер два - это Катрюк, член 118-го шуцманшафт-батальона, участник уничтожения Хатыни. И третий это Демьянюк. Всех трех мы не получили, потому что Запад очень не любит выдавать всю эту паскуду. - Минобороны Украины включило в перечень годных к службе в ВСУ людей с психическими заболеваниями, больных раком, ВИЧ. Что толку от всей этой безумной активности властей Украины? - Этого я вообще, кстати, не понимаю. Потому что, по идее, им нужны люди мотивированные, которые должны хотеть защищать Украину. Что толку, если ты будешь избивать людей и отправлять их на передок под Часов Яр? Они мало того, что ни к чему не готовы. Они в первый же день, когда в километре от них взорвется ФАБ-3000, потеряют последнее желание вообще чего-то делать, и будут думать о том, как бы побыстрее отсюда сбежать. Если бы Хутор сказал ─ слушайте, ну такое дело, надо всем защищать наше вот это томосоносное селянство, все на фронт, министры, депутаты, олигархи. А получается, что подохнуть должны обычные люди. А все остальные типа заняты важными какими-то большими делами. И самое главное, все ждут какого-то прорывного решения. А его нет. Сейчас вундервафля для них ─ это F-16. Это до тех пор, пока наши первые не собьют и не приволокут в парк на Поклонной горе, где сейчас выставка проходит, она же тоже очень болезненная для Украины. Мы смотрим на ситуацию со стороны темных мобилизованных масс. А есть же еще точно такое же озлобление со стороны военных. Они все недовольны главкомом ВСУ Сырским. У него же не случайны два прозвища ─ "Груз-200" и "Мясник", потому что вся его карьера, начиная с 2014 года, это бесконечные трупы. Они недовольны качеством присылаемого мобилизационного резерва. Потому что там постоянно идет нытье, мол, что толку, что вы прислали каких-то 50-летних пузанов, деревенских алкоголиков, а ты на него эту сбрую надел в 30 кг, и он упал. Потому что он уже ходить с ней не может. Не то, чтобы там куда-то бежать. То есть нужны молодые. А молодых нет.Они же понимают, что солдат без мотивации – это пустое место. Вот русский солдат сейчас все понимает. И у него есть отдельный зуб на всех. Террористы "Азова"* для русского солдата как для быка красная тряпка. - Здесь очень кстати пессимистичное интервью замглавы ГУР Украины The Economist, где он заявил, что и Часов Яр падет, и переговоры нужны. Они что-то пытаются получить от Запада или это все-таки трезвая оценка обстановки? - Я думаю, что здесь два в одном. Во-первых, все прекрасно понимают, что русские своей цели обязательно достигнут. Все понимают, что перелом произошел. Для них очень сложна ситуация с этими пресловутыми переговорами. Дело-то не в том даже, что Зеленский сам себе все это запретил. Зеленский уже может не дожить до переговоров. Дело в том, что непонятно, что будут являться гарантии выполнения. Раньше это было международное право и авторитет политиков. Вот теперь у меня вопрос, а с кем на Хуторе можно договариваться? Допустим они вышли с предложением: все, давайте как бы мы там признаем все потерю всех русских территорий. Вот президент России Владимир Владимирович Путин скажет: прекрасно, с кем из вас надо договариваться об этом? Это кто должен быть? Придурковатый спикер Рады Стефанчук, абсолютное пустое место, пока еще премьер-министр Шмыгаль? Когда же подписывался акт о безоговорочной капитуляции Третьего рейха, то ведь тоже стоял вопрос, а кто уполномочил этих людей? И Советский Союз, и наши тогда еще союзники по антигитлеровской коалиции сначала удостоверились, что Вильгельм Кейтель, генерал-полковник Альфред Йодль и другие лица, которые в Карлсхорсте подписали акт о безоговорочной капитуляции, действительно уполномочены это сделать. Извините, а кто это на нынешней Украине? Надо же постоянно держать в уме, что со времен Булгакова ничего не поменялось. Союзники сволочи, они завтра тебя кинут, и что ты делать будешь? Они даже дав тебе оружие, все время начинают говорить, что это в принципе ничего не меняет ─ на неделю это задержит русских, на две, но концептуально это не меняет ничего. Я прочитал по этому поводу какое-то совершенно запредельное количество статей в западной англоязычной печати. Они же тоже это понимают прекрасно. Надо тогда каким-то образом закидывать удочки. Гиммлер посылал же генерала Вольфа в Швейцарию зондировать обстановку. В данном случае не Гиммлер разрабатывал эту операцию, этим занимался Вальтер Шелленберг, глава СД, это разведка Главного управления имперской безопасности. Так что это нормальная практика. Я больше того скажу, что по мере того, как будет сыпаться фронт на донецком направлении, мы увидим кучу таких зарисовочек. Кстати, я больше чем уверен, что в числе первых появятся все эти паскуды из серии бывшего генпрокурора Луценко, который вспомнит, что он был в Социалистической партии, эта вся мразь из оппозиционной платформы "За жизнь", которая все время голосует так, как велит Ермак. - Перед тем, как поговорить о праздниках, нельзя не вспомнить еще об одном грустном событии, которое произошло на этой неделе. На 87-м году жизни умер известный историк, археолог Петр Толочко. Имел удовольствие беседовать с ним в 21-м году в этой самой студии, киевский режим его преследовал, но страну он так и не покинул, так и не отрекся от своих идей. Насколько сильным и смелым человеком надо быть, чтобы на сегодняшней Украине оставаться верным своим идеалам? - Прежде всего, надо иметь очень серьезный стержень. Но ушедший от нас ученый был действительно историком. Это ж не Брехуненко, не Вятрович, не прочий сброд, который все подгоняет под придуманные хуторские концепции. Это был настоящий серьезный ученый, который обладал серьезными фундаментальными знаниями. Отрекаться от них он не собирался, даже находясь под домашним арестом и будучи абсолютно изолированным от общественно-политической жизни. Я думаю, что таких людей там на самом деле не так мало. Просто мы о многих же вообще ничего толком не знаем. Если раньше определенные персонажи пилили минимум раз в неделю ролики, то сейчас многие из них стараются не отсвечивать.А были те, кто оказался, насколько я понимаю, вообще в латентной внутренней эмиграции по отношению ко всему тому, что происходило. В том же самом Харьковском университете было огромное число преподавателей, историков. Про кого-нибудь вы слышали за последние несколько лет? Я помню фамилии там двух-трех придурков, которые первыми поддержали разгон Русской весны. А остальные где? Мы слышали пару скандалов, что кого-то там за какие-то симпатии вышвырнули, кого-то там осудили, но в целом огромный пласт людей вообще непонятно где находится. Это же не только историки. Значительная часть актеров где? Всех вот этих русских театров академических, их же там немерено было. И мы же не знаем, в каком они настроении находятся. Я полагаю, что, видя этот террор, они просто предпочли пересидеть.У массы людей, я так подозреваю, желание только одно ─ чтобы это побыстрее закончилось. Придут русские ─ очень хорошо, можно будет быстренько забыть весь этот кошмар. Таковых же тоже очень много. Люди с Украины пишут о том, что вы даже себе не представляете, какой здесь ад. - Ну и напоследок о хорошем. Насколько такие праздники, как Пасха, День Победы объединяют сегодня народ, тех, кого по праву можно назвать нашими? - Это объединяющие праздники для любого русского человека. Ну Пасха это прежде всего для православных, конечно, а 9 мая так это вообще второй день рождения абсолютно всех граждан России, потому что наши деды и прадеды победили, сделав вообще невозможное. Потому что даже гипотетически военные эксперты той эпохи в 41-м году не допускали возможности разгрома Вермахта. Но, тем не менее, наши деды и прадеды это сделали. Поэтому, конечно, это второй день рождения для всех граждан России, святой праздник, который в последние годы, наполнился дополнительным содержанием.Потому что это же продолжение Святой Миссии дедов и прадедов. Потому что опять та же самая болезнь, опять тот же самый нацизм, опять те же самые символы. И, конечно, вот это пробуждает в душах людей в России совершенно определенные эмоции и чувства. Кстати, это колоссальный прокол Запада, что они позволили Украине именно эту нацистскую символику использовать. Если бы ее не было, они бы бегали под каким-нибудь там кулаком, символом вот этих всех оранжевых революций, и если бы они это использовали, то многие бы в России сплюнули, как, собственно, в 2004 году. И на этом бы все закончилось. А когда русский человек видит, "мертвые головы", "черное солнце", "волчий крюк", вольно или невольно у всех просыпается генетическая память. В этом году на парад приглашено очень много участников специальной военной операции. То есть это абсолютное правопреемство.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, армен гаспарян, украина, россия, одесса, владимир зеленский, вермахт, всу, вооруженные силы украины, украина.ру, запад