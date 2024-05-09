https://ukraina.ru/20240509/1054995904.html

Цены на электроэнергию для украинцев вырастут в 1,5 раза

Цены на электроэнергию для украинцев вырастут в 1,5 раза - 09.05.2024 Украина.ру

Цены на электроэнергию для украинцев вырастут в 1,5 раза

Исполняющий обязанности гендиректора "Украинских распределительных сетей" Артём Мартынюк сообщил, что для подготовки к новому отопительному сезону стране понадобится более миллиарда долларов. Вопрос планируют решить за счет повышения тарифов

2024-05-09T17:05

2024-05-09T17:05

2024-05-09T17:06

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По его словам, сегодня Национальная комиссия регулирования электроэнергетики занимается проблемой нехватки средств для нового осенне-зимнего периода, обсуждая варианты.Информацию о нехватке средств и вероятном повышении тарифов подтверждает и депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко. По его данным обсуждается цена в диапазоне 3,5-4 грн/кВт-ч, тогда как сегодняшний тариф - 2,64 грн. Таким образом, подорожание в 1,5 раза может произойти уже с 1 июня.Ранее сообщалось, что правительство Украины вынуждено приравнять тариф на электроэнергию для населения к уровню себестоимости его производства, так как необходимы средства на восстановление поврежденной энергосистемы, а в госбюджете денег нет.

https://ukraina.ru/20240501/1054826211.html

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новости, украина, верховная рада, электроснабжение, отключение электричества, электроэнергия, тарифы, цены, сво