Цены на электроэнергию для украинцев вырастут в 1,5 раза - 09.05.2024 Украина.ру
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Цены на электроэнергию для украинцев вырастут в 1,5 раза
Цены на электроэнергию для украинцев вырастут в 1,5 раза - 09.05.2024 Украина.ру
Цены на электроэнергию для украинцев вырастут в 1,5 раза
Исполняющий обязанности гендиректора "Украинских распределительных сетей" Артём Мартынюк сообщил, что для подготовки к новому отопительному сезону стране понадобится более миллиарда долларов. Вопрос планируют решить за счет повышения тарифов
2024-05-09T17:05
2024-05-09T17:06
новости
украина
верховная рада
электроснабжение
отключение электричества
электроэнергия
тарифы
цены
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По его словам, сегодня Национальная комиссия регулирования электроэнергетики занимается проблемой нехватки средств для нового осенне-зимнего периода, обсуждая варианты.Информацию о нехватке средств и вероятном повышении тарифов подтверждает и депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко. По его данным обсуждается цена в диапазоне 3,5-4 грн/кВт-ч, тогда как сегодняшний тариф - 2,64 грн. Таким образом, подорожание в 1,5 раза может произойти уже с 1 июня.Ранее сообщалось, что правительство Украины вынуждено приравнять тариф на электроэнергию для населения к уровню себестоимости его производства, так как необходимы средства на восстановление поврежденной энергосистемы, а в госбюджете денег нет.
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новости, украина, верховная рада, электроснабжение, отключение электричества, электроэнергия, тарифы, цены, сво
Новости, Украина, Верховная Рада, электроснабжение, отключение электричества, электроэнергия, тарифы, цены, СВО

Цены на электроэнергию для украинцев вырастут в 1,5 раза

17:05 09.05.2024 (обновлено: 17:06 09.05.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДоллары США
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Исполняющий обязанности гендиректора "Украинских распределительных сетей" Артём Мартынюк сообщил, что для подготовки к новому отопительному сезону стране понадобится более миллиарда долларов. Вопрос планируют решить за счет повышения тарифов
По его словам, сегодня Национальная комиссия регулирования электроэнергетики занимается проблемой нехватки средств для нового осенне-зимнего периода, обсуждая варианты.
"По моему мнению, возможно, нам придётся всё же столкнуться с повышением тарифов. На сегодня наших источников внутренних не хватает, нам помогают страны-соседи и доноры", - указал Мартынюк.
Информацию о нехватке средств и вероятном повышении тарифов подтверждает и депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко. По его данным обсуждается цена в диапазоне 3,5-4 грн/кВт-ч, тогда как сегодняшний тариф - 2,64 грн. Таким образом, подорожание в 1,5 раза может произойти уже с 1 июня.
Ранее сообщалось, что правительство Украины вынуждено приравнять тариф на электроэнергию для населения к уровню себестоимости его производства, так как необходимы средства на восстановление поврежденной энергосистемы, а в госбюджете денег нет.
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