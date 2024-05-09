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Цены на электроэнергию для украинцев вырастут в 1,5 раза
Цены на электроэнергию для украинцев вырастут в 1,5 раза - 09.05.2024 Украина.ру
Цены на электроэнергию для украинцев вырастут в 1,5 раза
Исполняющий обязанности гендиректора "Украинских распределительных сетей" Артём Мартынюк сообщил, что для подготовки к новому отопительному сезону стране понадобится более миллиарда долларов. Вопрос планируют решить за счет повышения тарифов
2024-05-09T17:05
2024-05-09T17:05
2024-05-09T17:06
новости
украина
верховная рада
электроснабжение
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электроэнергия
тарифы
цены
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По его словам, сегодня Национальная комиссия регулирования электроэнергетики занимается проблемой нехватки средств для нового осенне-зимнего периода, обсуждая варианты.Информацию о нехватке средств и вероятном повышении тарифов подтверждает и депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко. По его данным обсуждается цена в диапазоне 3,5-4 грн/кВт-ч, тогда как сегодняшний тариф - 2,64 грн. Таким образом, подорожание в 1,5 раза может произойти уже с 1 июня.Ранее сообщалось, что правительство Украины вынуждено приравнять тариф на электроэнергию для населения к уровню себестоимости его производства, так как необходимы средства на восстановление поврежденной энергосистемы, а в госбюджете денег нет.
https://ukraina.ru/20240501/1054826211.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, верховная рада, электроснабжение, отключение электричества, электроэнергия, тарифы, цены, сво
Новости, Украина, Верховная Рада, электроснабжение, отключение электричества, электроэнергия, тарифы, цены, СВО
Цены на электроэнергию для украинцев вырастут в 1,5 раза
17:05 09.05.2024 (обновлено: 17:06 09.05.2024)
Исполняющий обязанности гендиректора "Украинских распределительных сетей" Артём Мартынюк сообщил, что для подготовки к новому отопительному сезону стране понадобится более миллиарда долларов. Вопрос планируют решить за счет повышения тарифов