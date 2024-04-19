Украинцев готовят к увеличению цен на электроэнергию - 19.04.2024 Украина.ру
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Украинцев готовят к увеличению цен на электроэнергию
Украинцев готовят к увеличению цен на электроэнергию - 19.04.2024 Украина.ру
Украинцев готовят к увеличению цен на электроэнергию
Правительство Украины вынуждено приравнять тариф на электроэнергию для населения к уровню себестоимости его производства, так как необходимы средства на восстановление поврежденной энергосистемы, а в госбюджете денег нет. Об этом 19 апреля заявил председатель комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко
2024-04-19T21:02
2024-04-19T21:02
новости
украина
николай кучеренко
верховная рада
электроснабжение
электроэнергетика
обстрелы
сво
вс рф
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Кучеренко уверен, что 99% украинцев такое решение не понравится, однако всем жителям страны следует войти в положение энергетиков и учесть расходы на восстановление энергосистемы, разрушенной обстрелами. Председатель также подчеркнул, что сегодня государственный бюджет не располагает средствами, которые можно было бы потратить на эти цели. До последнего момента эти деньги выделял бизнес, но и он сейчас уже не может удовлетворить такой запрос. Ранее на Украине неоднократно заявляли, что обстрелы никак не повлияют на тарифы за потребление электроэнергии.
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новости, украина, николай кучеренко, верховная рада, электроснабжение, электроэнергетика, обстрелы, сво, вс рф
Новости, Украина, Николай Кучеренко, Верховная Рада, электроснабжение, электроэнергетика, обстрелы, СВО, ВС РФ

Украинцев готовят к увеличению цен на электроэнергию

21:02 19.04.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Правительство Украины вынуждено приравнять тариф на электроэнергию для населения к уровню себестоимости его производства, так как необходимы средства на восстановление поврежденной энергосистемы, а в госбюджете денег нет. Об этом 19 апреля заявил председатель комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко
"Из моих расчетов, из письма правительства следует, что себестоимость (прим. ред. - электроэнергии) 3,5 гривны. Сейчас продают по 2,64. Боюсь, что сейчас правительство будет доводить до этой себестоимости. Я логику такую понимаю", – цитирует его "РБК-Украина".
Кучеренко уверен, что 99% украинцев такое решение не понравится, однако всем жителям страны следует войти в положение энергетиков и учесть расходы на восстановление энергосистемы, разрушенной обстрелами.
Председатель также подчеркнул, что сегодня государственный бюджет не располагает средствами, которые можно было бы потратить на эти цели. До последнего момента эти деньги выделял бизнес, но и он сейчас уже не может удовлетворить такой запрос.
"Бизнес не тянет для этого, понимаете, и поэтому здесь вопрос он не популярный, вынужденный", - подчеркнул Кучеренко.
Ранее на Украине неоднократно заявляли, что обстрелы никак не повлияют на тарифы за потребление электроэнергии.
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