Украина построила сеть подземных заводов для перезапуска промышленности - El Mundo
16:48 09.05.2024 (обновлено: 16:49 09.05.2024)
Украина стала прятать военные заводы под землей, чтобы перезапустить оружейную промышленность. Об этом говорится в статье испанского издания El Mundo
Уточняется, что подземное строительство заводов велось под руководством министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина. Расположение таких скрытых предприятий держится в строжайшем секрете.
"Украина создает сеть секретных заводов под землей, чтобы перезапустить свою оружейную промышленность. Камышин построил сеть скрытых заводов, некоторые из которых находятся под землей, а некоторые – на уровне земли, но дублируются, а некоторые замаскированы", – сказано в публикации.
По данным газеты, сегодня на таких скрытых заводах производят боеприпасы и дроны для украинской армии, а также противотанковые ракеты "Стугна" и "Нептун".
Автор статьи подчеркивает, что благодаря таким подземным предприятиям объемы военного производства на Украине выросли в три раза с прошлого года.
Ранее сообщалось, что украинские промышленные регионы вынуждены сократить мощности из-за нехватки электроэнергии, возникшей в результате российских ударов. Речь шла о районах размещения оборонных объектов и тяжелой промышленности.
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