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Украина построила сеть подземных заводов для перезапуска промышленности - El Mundo

Украина построила сеть подземных заводов для перезапуска промышленности - El Mundo - 09.05.2024 Украина.ру

Украина построила сеть подземных заводов для перезапуска промышленности - El Mundo

Украина стала прятать военные заводы под землей, чтобы перезапустить оружейную промышленность. Об этом говорится в статье испанского издания El Mundo

2024-05-09T16:48

2024-05-09T16:48

2024-05-09T16:49

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Уточняется, что подземное строительство заводов велось под руководством министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина. Расположение таких скрытых предприятий держится в строжайшем секрете.По данным газеты, сегодня на таких скрытых заводах производят боеприпасы и дроны для украинской армии, а также противотанковые ракеты "Стугна" и "Нептун".Автор статьи подчеркивает, что благодаря таким подземным предприятиям объемы военного производства на Украине выросли в три раза с прошлого года.Ранее сообщалось, что украинские промышленные регионы вынуждены сократить мощности из-за нехватки электроэнергии, возникшей в результате российских ударов. Речь шла о районах размещения оборонных объектов и тяжелой промышленности.

https://ukraina.ru/20240419/1054618729.html

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новости, украина, впк, военная техника, производство, завод, всу, сво, спецоперация