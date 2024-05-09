Украина построила сеть подземных заводов для перезапуска промышленности - El Mundo - 09.05.2024 Украина.ру
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Украина построила сеть подземных заводов для перезапуска промышленности - El Mundo
Украина построила сеть подземных заводов для перезапуска промышленности - El Mundo - 09.05.2024 Украина.ру
Украина построила сеть подземных заводов для перезапуска промышленности - El Mundo
Украина стала прятать военные заводы под землей, чтобы перезапустить оружейную промышленность. Об этом говорится в статье испанского издания El Mundo
2024-05-09T16:48
2024-05-09T16:49
новости
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военная техника
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Уточняется, что подземное строительство заводов велось под руководством министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина. Расположение таких скрытых предприятий держится в строжайшем секрете.По данным газеты, сегодня на таких скрытых заводах производят боеприпасы и дроны для украинской армии, а также противотанковые ракеты "Стугна" и "Нептун".Автор статьи подчеркивает, что благодаря таким подземным предприятиям объемы военного производства на Украине выросли в три раза с прошлого года.Ранее сообщалось, что украинские промышленные регионы вынуждены сократить мощности из-за нехватки электроэнергии, возникшей в результате российских ударов. Речь шла о районах размещения оборонных объектов и тяжелой промышленности.
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новости, украина, впк, военная техника, производство, завод, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, ВПК, военная техника, производство, завод, ВСУ, СВО, Спецоперация

Украина построила сеть подземных заводов для перезапуска промышленности - El Mundo

16:48 09.05.2024 (обновлено: 16:49 09.05.2024)
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Украина стала прятать военные заводы под землей, чтобы перезапустить оружейную промышленность. Об этом говорится в статье испанского издания El Mundo
Уточняется, что подземное строительство заводов велось под руководством министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина. Расположение таких скрытых предприятий держится в строжайшем секрете.
"Украина создает сеть секретных заводов под землей, чтобы перезапустить свою оружейную промышленность. Камышин построил сеть скрытых заводов, некоторые из которых находятся под землей, а некоторые – на уровне земли, но дублируются, а некоторые замаскированы", – сказано в публикации.
По данным газеты, сегодня на таких скрытых заводах производят боеприпасы и дроны для украинской армии, а также противотанковые ракеты "Стугна" и "Нептун".
Автор статьи подчеркивает, что благодаря таким подземным предприятиям объемы военного производства на Украине выросли в три раза с прошлого года.
Ранее сообщалось, что украинские промышленные регионы вынуждены сократить мощности из-за нехватки электроэнергии, возникшей в результате российских ударов. Речь шла о районах размещения оборонных объектов и тяжелой промышленности.
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