Военнослужащий ВСУ, подстрекавший сослуживцев к бегству, проведет в тюрьме до 12 лет
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины отчиталось о задержании солдата ВСУ, который, уехав в отпуск, заявлял, что не вернется на службу, а также подстрекал поступить аналогичным образом сослуживцев
"Работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который хвастался, что не вернется на службу, и подстрекал к бегству других военных", - сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Речь идет о военнослужащем, который уехал в ежегодный отпуск домой в Ивано-Франковскую область, откуда не собирался возвращаться в свою фронтовую часть, о чем через соцсети оповестил коллег.
Работники ГБР из СБУ разыскали и задержали военнослужащего, ему предъявлено обвинение в дезертирстве.
Как уточнили в ведомстве, санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Пока суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее военнопленный украинской армии рассказал о выборе между фронтом и тюрьмой.
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