Военнослужащий ВСУ, подстрекавший сослуживцев к бегству, проведет в тюрьме до 12 лет

Как НАТО прикроет ВСУ после их бегства за Днепр и за Збруч и кто сразится за Одессу – Баранчик

Политолог Юрий Баранчик в эфире Украина.ру предложил разделить территории Украины со странами НАТО и назвал регионы, которые России "не нужны". Также он высказал предположения относительно новых точек напряжённости в конфликте на Украине и назвал города, взятие которых деморализует войска киевского режима