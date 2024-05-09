Военнослужащий ВСУ, подстрекавший сослуживцев к бегству, проведет в тюрьме до 12 лет - 09.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240509/1054994659.html
Военнослужащий ВСУ, подстрекавший сослуживцев к бегству, проведет в тюрьме до 12 лет
Военнослужащий ВСУ, подстрекавший сослуживцев к бегству, проведет в тюрьме до 12 лет - 09.05.2024 Украина.ру
Военнослужащий ВСУ, подстрекавший сослуживцев к бегству, проведет в тюрьме до 12 лет
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины отчиталось о задержании солдата ВСУ, который, уехав в отпуск, заявлял, что не вернется на службу, а также подстрекал поступить аналогичным образом сослуживцев
2024-05-09T15:48
2024-05-09T15:48
новости
украина
вооруженные силы украины
гбр
сбу
всу
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051002364_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_ea4a0ff8cf2c25d96dfe8a07bc410f67.jpg
Речь идет о военнослужащем, который уехал в ежегодный отпуск домой в Ивано-Франковскую область, откуда не собирался возвращаться в свою фронтовую часть, о чем через соцсети оповестил коллег.Работники ГБР из СБУ разыскали и задержали военнослужащего, ему предъявлено обвинение в дезертирстве.Как уточнили в ведомстве, санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Пока суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.Ранее военнопленный украинской армии рассказал о выборе между фронтом и тюрьмой.
https://ukraina.ru/20240411/1054441599.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051002364_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2586c1347b412f9c780410fd48d308d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вооруженные силы украины, гбр, сбу, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, ГБР, СБУ, ВСУ, СВО, Спецоперация

Военнослужащий ВСУ, подстрекавший сослуживцев к бегству, проведет в тюрьме до 12 лет

15:48 09.05.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины отчиталось о задержании солдата ВСУ, который, уехав в отпуск, заявлял, что не вернется на службу, а также подстрекал поступить аналогичным образом сослуживцев
"Работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который хвастался, что не вернется на службу, и подстрекал к бегству других военных", - сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Речь идет о военнослужащем, который уехал в ежегодный отпуск домой в Ивано-Франковскую область, откуда не собирался возвращаться в свою фронтовую часть, о чем через соцсети оповестил коллег.
Работники ГБР из СБУ разыскали и задержали военнослужащего, ему предъявлено обвинение в дезертирстве.
Как уточнили в ведомстве, санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Пока суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее военнопленный украинской армии рассказал о выборе между фронтом и тюрьмой.
- РИА Новости, 1920, 11.04.2024
11 апреля, 11:52
Как НАТО прикроет ВСУ после их бегства за Днепр и за Збруч и кто сразится за Одессу – БаранчикПолитолог Юрий Баранчик в эфире Украина.ру предложил разделить территории Украины со странами НАТО и назвал регионы, которые России "не нужны". Также он высказал предположения относительно новых точек напряжённости в конфликте на Украине и назвал города, взятие которых деморализует войска киевского режима
 
НовостиУкраинаВооруженные силы УкраиныГБРСБУВСУСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:08Война после 9 мая: операция "Немыслимое"
17:05Цены на электроэнергию для украинцев вырастут в 1,5 раза
16:48Украина построила сеть подземных заводов для перезапуска промышленности - El Mundo
16:31Украинский суд приговорил пенсионерку к пяти годам за поддержку России
16:15В базе розыска МВД России уже не значатся Зеленский и Порошенко
16:08Максим Вилков: Залужный получил синекуру и повторит судьбу Яценюка, а Зеленского уберут при двух условиях
16:02В небе над Белгородской областью сбито еще 4 дрона ВСУ
15:48Военнослужащий ВСУ, подстрекавший сослуживцев к бегству, проведет в тюрьме до 12 лет
15:36Идём на обострение: о тех, кто заставил нервничать НАТО, ядерной войне и новом Дне Победы – Селезнёв
15:15ВС России установили флаг СССР в еще одном селе на Авдеевском направлении – Bild
14:54Победители: ближе к концу войны так устали, что спали на ногах стоя
14:50Пять украинских министерств остались без руководителей
14:23"Китай развязал мешок с деньгами". Си Цзиньпин в Европе строит единую судьбу человечества?
14:11Зеленский уволил Залужного и командующего Сил специальных операций
13:57В результате ударов ВС РФ еще две украинские ГЭС вышли из строя
13:45МВД РФ объявило в розыск рэпера Oxxxymiron*
13:33Путин о высоких технологиях в ПВК: РФ необходимо быть на шаг впереди
13:21Не надо экономить. Эксперт о том, какое превосходство России померкло на фоне трех ужасающих бед ВСУ
13:06Медведев предложил провести "Нюрнберг 2.0" для Киева и его спонсоров
13:00День Победы в Москве и Киеве. Главное на Украине на 13:00 9 мая
Лента новостейМолния