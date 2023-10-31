https://ukraina.ru/20231031/1050656931.html

Военнопленный ВСУ рассказал о выборе между фронтом и тюрьмой

Военнопленный ВСУ рассказал о выборе между фронтом и тюрьмой - 31.10.2023 Украина.ру

Военнопленный ВСУ рассказал о выборе между фронтом и тюрьмой

Военнослужащий ВСУ Роман Ткачук рассказал в российском плену, как военкомы поставили его перед непростым выбором. Он также сообщил об обстоятельствах своего пленения в видеоматериале, опубликованном 31 октября Минобороны РФ.

2023-10-31T19:06

2023-10-31T19:06

2023-10-31T19:06

новости

сво

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плен

контрнаступление

военнопленные

мобилизация

минобороны рф

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В публикации сказано о том, что военнопленный не желал воевать, но был насильственно мобилизован. Украинские военкомы вручили ему повестку и забрали, чтобы отправить на фронт. При отказе был другой вариант – тюрьма."Все не хотят, но никто не отпускает, заставляют. Говорят, если не пойдешь, то посадят", - рассказал военнопленный.В публикации Минобороны сказано: "Оказавшись на передовой с одним лишь автоматом, украинский боец понял, что выжить он сможет, только попав в российский плен. Роман сложил оружие и сдался. Он решил сохранить свою жизнь, чтобы вернуться домой, к семье и детям, вместо бесславной гибели за преступный киевский режим".Минобороны России в сводке от 31 октября сообщило, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, пять боевых бронемашин, шесть пикапов, две гаубицы М109 Paladin.На Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики потери ВСУ составили до 160-ти военнослужащих, две боевые бронемашины, семь автомобилей и САУ "Гвоздика".На Донецком направлении подразделения "Южной" в районах населённых пунктов Клещеевка и Курдюмовка ДНР потери ВСУ составили до 170-ти военнослужащих, три танка, две БМП Bradley, три боевые бронемашины и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены гаубицы М198 и М119, Д-20 и Д-30, САУ Krab, "Акация" и "Гвоздика", а также две боевые машины РСЗО "Град".На Краснолиманском направлении в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики потери ВСУ составили до 250-ти военнослужащих, танк, две боевые бронемашины, два пикапа, а также две артиллерийские системы М777.На Купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих, четыре танка (из них два Leopard), три боевые бронемашины, два автомобиля и две САУ "Гвоздика".Руководитель запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил 31 октября РИА Новости: "Противник на ореховском направлении проводит ротацию, так как те подразделения, которые находятся на передовой, понесли большие потери и утратили весь наступательный потенциал. Они, скорее всего, в ближайшем будущем смогут только держать оборону, а не пытаться идти вперед".

https://ukraina.ru/20231031/1050653530.html

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новости, сво, потери всу, плен, контрнаступление, военнопленные, мобилизация, минобороны рф