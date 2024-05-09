ВС России установили флаг СССР в еще одном селе на Авдеевском направлении – Bild - 09.05.2024 Украина.ру
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ВС России установили флаг СССР в еще одном селе на Авдеевском направлении – Bild
ВС России установили флаг СССР в еще одном селе на Авдеевском направлении – Bild - 09.05.2024 Украина.ру
ВС России установили флаг СССР в еще одном селе на Авдеевском направлении – Bild
Российские войска прорвали украинскую оборону в населенном пункте Уманское, расположенном к западу от Авдеевки и установили там флаг СССР. Об этом сообщает эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке
2024-05-09T15:15
2024-05-09T15:16
новости
авдеевка
вооруженные силы украины
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bild
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днр
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Свои предположения он строит на основе данных из открытых источников. Репке утверждает, что после того, как российская армия установила полный контроль над Авдеевкой, украинские подразделения держали оборону к западу от города на линии Бердычи — Семёновка — Орловка — Тоненькое.Вместе с тем, он отмечает, что южная и западная части Уманского "пока остаются под контролем украинской армии". Опубликованные в сети кадры свидетельствуют об ожесточённых атаках на окопы ВСУ к востоку от села и отход украинских подразделений на запад.Подробнее о наступление ВС РФ на Уманское сообщил в интервью изданию "Украина.ру" военный обозреватель "Студии 2022".
https://ukraina.ru/20240505/1054902958.html
авдеевка
россия
донбасс
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новости, авдеевка, вооруженные силы украины, россия, bild, вс рф, наступление, донбасс, днр, донецкая народная республика, новые регионы, сво
Новости, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Россия, Bild, ВС РФ, наступление, Донбасс, ДНР, Донецкая Народная Республика, Новые регионы, СВО

ВС России установили флаг СССР в еще одном селе на Авдеевском направлении – Bild

15:15 09.05.2024 (обновлено: 15:16 09.05.2024)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские войска прорвали украинскую оборону в населенном пункте Уманское, расположенном к западу от Авдеевки и установили там флаг СССР. Об этом сообщает эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке
Свои предположения он строит на основе данных из открытых источников. Репке утверждает, что после того, как российская армия установила полный контроль над Авдеевкой, украинские подразделения держали оборону к западу от города на линии Бердычи — Семёновка — Орловка — Тоненькое.
"К концу марта ВС РФ прорвали эту линию и продвинулись на запад. ВСУ заняли оборону в следующих сёлах к западу, первое из которых — Уманское. Теперь российские войска вошли и в него. На памятнике погибшим во Второй мировой войне установили красный флаг СССР с серпом и молотом", - утверждает военный аналитик.
Вместе с тем, он отмечает, что южная и западная части Уманского "пока остаются под контролем украинской армии". Опубликованные в сети кадры свидетельствуют об ожесточённых атаках на окопы ВСУ к востоку от села и отход украинских подразделений на запад.
Подробнее о наступление ВС РФ на Уманское сообщил в интервью изданию "Украина.ру" военный обозреватель "Студии 2022".
Пинчук
5 мая, 12:59
Что мешает большому стратегическому наступлению России на ВСУ: Пинчук о зоне смерти
 
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