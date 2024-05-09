https://ukraina.ru/20240509/1054994277.html

ВС России установили флаг СССР в еще одном селе на Авдеевском направлении – Bild

ВС России установили флаг СССР в еще одном селе на Авдеевском направлении – Bild - 09.05.2024 Украина.ру

ВС России установили флаг СССР в еще одном селе на Авдеевском направлении – Bild

Российские войска прорвали украинскую оборону в населенном пункте Уманское, расположенном к западу от Авдеевки и установили там флаг СССР. Об этом сообщает эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке

2024-05-09T15:15

2024-05-09T15:15

2024-05-09T15:16

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Свои предположения он строит на основе данных из открытых источников. Репке утверждает, что после того, как российская армия установила полный контроль над Авдеевкой, украинские подразделения держали оборону к западу от города на линии Бердычи — Семёновка — Орловка — Тоненькое.Вместе с тем, он отмечает, что южная и западная части Уманского "пока остаются под контролем украинской армии". Опубликованные в сети кадры свидетельствуют об ожесточённых атаках на окопы ВСУ к востоку от села и отход украинских подразделений на запад.Подробнее о наступление ВС РФ на Уманское сообщил в интервью изданию "Украина.ру" военный обозреватель "Студии 2022".

https://ukraina.ru/20240505/1054902958.html

авдеевка

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донбасс

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новости, авдеевка, вооруженные силы украины, россия, bild, вс рф, наступление, донбасс, днр, донецкая народная республика, новые регионы, сво