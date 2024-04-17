Почти взяты Бердычи, наступаем на Уманское: военный обозреватель рассказал, что происходит за Авдеевкой - 17.04.2024 Украина.ру
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Почти взяты Бердычи, наступаем на Уманское: военный обозреватель рассказал, что происходит за Авдеевкой
Почти взяты Бердычи, наступаем на Уманское: военный обозреватель рассказал, что происходит за Авдеевкой - 17.04.2024 Украина.ру
Почти взяты Бердычи, наступаем на Уманское: военный обозреватель рассказал, что происходит за Авдеевкой
Рано или поздно ВС РФ полностью зачистят Бердычи. Когда это произойдет, они получат хороший плацдарм для наступления в сторону Очеретино. Также войска начали продвигаться в районе Новокалиново, пытаясь закрепиться в поселке. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-04-17T04:50
2024-04-17T04:50
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россия
авдеевка
днр
донбасс
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всу
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За Авдеевкой российские войска закрепились на правом берегу реки Дурная. Уже на 1\3 взят поселок Семеновка, практически взяты Бердычи, идет активное наступление на Уманское. Украинские источники утверждают, что там якобы серая зона. Но это не так, там идет продвижение ВС РФ, рассказал обозреватель.Наиболее трудная ситуация складывается под Невельским. Там идут бои, пока ВС РФ его полностью не контролируют. Плюс ко всему, с юга начался штурм Красногоровки, добавил он.Очень важно, что российские войска начали продвигаться в районе Новокалиново. Это направление было стабильным с января 2024 года. Но теперь ВС РФ зашли в сам населенный пункт и пытаются там закрепиться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия готовит удар с юга и севера, который оставит ВСУ без "Таврии" и "Хортицы" читайте на сайте Украина.ру
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авдеевка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, авдеевка, днр, донбасс, наступление, всу, река, освобождение, плацдарм, бои
Новости, Россия, Авдеевка, ДНР, Донбасс, наступление, ВСУ, река, освобождение, плацдарм, бои

Почти взяты Бердычи, наступаем на Уманское: военный обозреватель рассказал, что происходит за Авдеевкой

04:50 17.04.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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Рано или поздно ВС РФ полностью зачистят Бердычи. Когда это произойдет, они получат хороший плацдарм для наступления в сторону Очеретино. Также войска начали продвигаться в районе Новокалиново, пытаясь закрепиться в поселке. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
За Авдеевкой российские войска закрепились на правом берегу реки Дурная. Уже на 1\3 взят поселок Семеновка, практически взяты Бердычи, идет активное наступление на Уманское. Украинские источники утверждают, что там якобы серая зона. Но это не так, там идет продвижение ВС РФ, рассказал обозреватель.
Наиболее трудная ситуация складывается под Невельским. Там идут бои, пока ВС РФ его полностью не контролируют. Плюс ко всему, с юга начался штурм Красногоровки, добавил он.

"Рано или поздно мы Бердычи полностью зачистим. Когда это произойдет, мы получим хороший плацдарм для наступления в сторону Очеретино. От Бердычей до Очеретино всего 4 километра", - подчеркнул Угольный.

Очень важно, что российские войска начали продвигаться в районе Новокалиново. Это направление было стабильным с января 2024 года. Но теперь ВС РФ зашли в сам населенный пункт и пытаются там закрепиться, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия готовит удар с юга и севера, который оставит ВСУ без "Таврии" и "Хортицы" читайте на сайте Украина.ру
Михаил Онуфриенко интервью
Вчера, 05:36
Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на ВолыниДа, киевской хунте тяжелее, чем год назад. Да, она отступает. Но мы то же Работино штурмуем уже 1,5 месяца. Мы не сможем так выполнить задачу, которую поставил верховный главнокомандующий — денацификация и демилитаризация Украины
 
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