https://ukraina.ru/20240417/1054533795.html

Почти взяты Бердычи, наступаем на Уманское: военный обозреватель рассказал, что происходит за Авдеевкой

Почти взяты Бердычи, наступаем на Уманское: военный обозреватель рассказал, что происходит за Авдеевкой - 17.04.2024 Украина.ру

Почти взяты Бердычи, наступаем на Уманское: военный обозреватель рассказал, что происходит за Авдеевкой

Рано или поздно ВС РФ полностью зачистят Бердычи. Когда это произойдет, они получат хороший плацдарм для наступления в сторону Очеретино. Также войска начали продвигаться в районе Новокалиново, пытаясь закрепиться в поселке. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-04-17T04:50

2024-04-17T04:50

2024-04-17T04:50

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За Авдеевкой российские войска закрепились на правом берегу реки Дурная. Уже на 1\3 взят поселок Семеновка, практически взяты Бердычи, идет активное наступление на Уманское. Украинские источники утверждают, что там якобы серая зона. Но это не так, там идет продвижение ВС РФ, рассказал обозреватель.Наиболее трудная ситуация складывается под Невельским. Там идут бои, пока ВС РФ его полностью не контролируют. Плюс ко всему, с юга начался штурм Красногоровки, добавил он.Очень важно, что российские войска начали продвигаться в районе Новокалиново. Это направление было стабильным с января 2024 года. Но теперь ВС РФ зашли в сам населенный пункт и пытаются там закрепиться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия готовит удар с юга и севера, который оставит ВСУ без "Таврии" и "Хортицы" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240416/1054519474.html

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новости, россия, авдеевка, днр, донбасс, наступление, всу, река, освобождение, плацдарм, бои