В результате ударов ВС РФ еще две украинские ГЭС вышли из строя
13:57 09.05.2024 (обновлено: 13:58 09.05.2024)
Две гидроэлектростанции на Украине выведены из эксплуатации из-за повреждений в результате массированной атаки российской армии. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба компании "Укргидроэнерго"
"На сегодняшний день вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует немалых усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств", - уточнили в ведомстве.
Подробнее о том, в какие регионах страны расположены поврежденные ГЭС не уточняется. "Военная хроника" пишет, что вероятнее всего речь идёт о Кременчугской и Среднеднепровской ГЭС за Днепром.
Отмечается, что ДнепроГЭС, судя по всему, повторным атакам пока не подвергался.
Ранее эксперт рассказал "Украина.ру", как удары по ТЭЦ и ГЭС уничтожают военную промышленность Украины.
25 марта, 03:40Алексей Анпилогов объяснил, нужно ли повторить удары по ДнепроГЭСу и за какой срок Киев поменяет турбиныПоврежденные гидротурбины на электростанциях очень трудно восстанавливаются. Это штучные изделия, на складах их нет. Для восстановления работы ГЭС как единого целого Украине потребуется несколько месяцев или даже год. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов