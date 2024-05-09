В результате ударов ВС РФ еще две украинские ГЭС вышли из строя

Алексей Анпилогов объяснил, нужно ли повторить удары по ДнепроГЭСу и за какой срок Киев поменяет турбины

Поврежденные гидротурбины на электростанциях очень трудно восстанавливаются. Это штучные изделия, на складах их нет. Для восстановления работы ГЭС как единого целого Украине потребуется несколько месяцев или даже год. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов