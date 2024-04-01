https://ukraina.ru/20240401/1054209644.html

Сидят без света: эксперт ракрыл, как удары по ТЭЦ и ДнепроГЭСу уничтожают военную промышленность Украины

Сидят без света: эксперт ракрыл, как удары по ТЭЦ и ДнепроГЭСу уничтожают военную промышленность Украины - 01.04.2024 Украина.ру

Сидят без света: эксперт ракрыл, как удары по ТЭЦ и ДнепроГЭСу уничтожают военную промышленность Украины

Удары по ТЭЦ-5 в Харькове, Бурштынской и Ладыжинской ТЭС приводят к выходу из строя энергоснабжения в центральной Украине. Возможностей для маневра в энергосистеме Украины становится намного меньше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-04-01T04:00

2024-04-01T04:00

2024-04-01T04:00

новости

украина

харьков

россия

борис рожин

днепрогэс

тэц

энергетика

ракетный удар

промышленность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0b/1040724672_0:88:853:568_1920x0_80_0_0_9a6403e6df0e8d231cc27e478a1eb5f2.jpg

Удары по энергетике Украины осенью 2022 вывели из строя до 40% энергетики страны. При этом текущие удары российских сил опираются на фундамент тех успехов. Удары по ТЭЦ-5 в Харькове, Бурштынской и Ладыжинской ТЭС приводят к выходу из строя энергоснабжения в центральной Украине, рассказал эксперт.Потому что текущих мощностей уже не хватает, чтобы устранять последствия новых российских ударов. Возможностей для маневра в энергосистеме Украины становится намного меньше, добавил журналист.Понятно, что Украина в ущерб собственному населению будет перенаправлять оставшееся электричество на военную промышленность. Но это уже вызывает серьезные трудности. А у ВС РФ есть опция продолжения этих ударов по ослабленной системе, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240330/1054193586.html

украина

харьков

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, харьков, россия, борис рожин, днепрогэс, тэц, энергетика, ракетный удар, промышленность, тэс, электроэнергия