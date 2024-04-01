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Сидят без света: эксперт ракрыл, как удары по ТЭЦ и ДнепроГЭСу уничтожают военную промышленность Украины
Сидят без света: эксперт ракрыл, как удары по ТЭЦ и ДнепроГЭСу уничтожают военную промышленность Украины - 01.04.2024 Украина.ру
Сидят без света: эксперт ракрыл, как удары по ТЭЦ и ДнепроГЭСу уничтожают военную промышленность Украины
Удары по ТЭЦ-5 в Харькове, Бурштынской и Ладыжинской ТЭС приводят к выходу из строя энергоснабжения в центральной Украине. Возможностей для маневра в энергосистеме Украины становится намного меньше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-04-01T04:00
2024-04-01T04:00
2024-04-01T04:00
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Удары по энергетике Украины осенью 2022 вывели из строя до 40% энергетики страны. При этом текущие удары российских сил опираются на фундамент тех успехов. Удары по ТЭЦ-5 в Харькове, Бурштынской и Ладыжинской ТЭС приводят к выходу из строя энергоснабжения в центральной Украине, рассказал эксперт.Потому что текущих мощностей уже не хватает, чтобы устранять последствия новых российских ударов. Возможностей для маневра в энергосистеме Украины становится намного меньше, добавил журналист.Понятно, что Украина в ущерб собственному населению будет перенаправлять оставшееся электричество на военную промышленность. Но это уже вызывает серьезные трудности. А у ВС РФ есть опция продолжения этих ударов по ослабленной системе, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240330/1054193586.html
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Украина.ру
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новости, украина, харьков, россия, борис рожин, днепрогэс, тэц, энергетика, ракетный удар, промышленность, тэс, электроэнергия
Новости, Украина, Харьков, Россия, Борис Рожин, ДнепроГЭС, ТЭЦ, энергетика, ракетный удар, промышленность, ТЭС, электроэнергия
Сидят без света: эксперт ракрыл, как удары по ТЭЦ и ДнепроГЭСу уничтожают военную промышленность Украины
Удары по ТЭЦ-5 в Харькове, Бурштынской и Ладыжинской ТЭС приводят к выходу из строя энергоснабжения в центральной Украине. Возможностей для маневра в энергосистеме Украины становится намного меньше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин