МВД РФ объявило в розыск репера Oxxxymiron* - 09.05.2024 Украина.ру
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МВД РФ объявило в розыск репера Oxxxymiron*
МВД РФ объявило в розыск репера Oxxxymiron* - 09.05.2024 Украина.ру
МВД РФ объявило в розыск репера Oxxxymiron*
Министерство внутренних дел России объявило в розыск Мирона Яновича Федорова, широко известного под псевдонимом Oxxxymiron*, следует из базы розыска. Ранее репер был признан иноагентом в РФ
2024-05-09T13:45
2024-05-09T13:48
новости
россия
мвд
розыск
иноагент
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По какой именно статье уголовного кодекса он попал в базу розыска не уточняется. Примечательно, что в карточке Федорова не значится национальность.После того, как российский Минюст включил репера в октябре 2022 года в список иноагентов, он улетел в Лондон, где до этого уже жил много лет. Oxxxymiron* гастролирует по городам Европы и Америки и на каждом концерте высказывается в поддержку Украины.Ранее МВД России объявило в розыск бывших высокопоставленных чиновников Украины, а также главу киевского режима Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. *признан иностранным агентом
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новости, россия, мвд, розыск, иноагент
Новости, Россия, МВД, розыск, иноагент

МВД РФ объявило в розыск репера Oxxxymiron*

13:45 09.05.2024 (обновлено: 13:48 09.05.2024)
 
Oxxxymiron*
Oxxxymiron*
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Министерство внутренних дел России объявило в розыск Мирона Яновича Федорова, широко известного под псевдонимом Oxxxymiron*, следует из базы розыска. Ранее репер был признан иноагентом в РФ
По какой именно статье уголовного кодекса он попал в базу розыска не уточняется. Примечательно, что в карточке Федорова не значится национальность.
После того, как российский Минюст включил репера в октябре 2022 года в список иноагентов, он улетел в Лондон, где до этого уже жил много лет. Oxxxymiron* гастролирует по городам Европы и Америки и на каждом концерте высказывается в поддержку Украины.
Ранее МВД России объявило в розыск бывших высокопоставленных чиновников Украины, а также главу киевского режима Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.
*признан иностранным агентом
БИ2
6 апреля, 13:30
Что достают из широких штанин наши иноагенты и релоканты. Новая серия: "Мы банкроты"Десятилетиями эти люди пребывали в почётном статусе русских артистов и даже "звёзд".
 
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Заголовок открываемого материала
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