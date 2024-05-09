https://ukraina.ru/20240509/1054992178.html

МВД РФ объявило в розыск репера Oxxxymiron*

МВД РФ объявило в розыск репера Oxxxymiron* - 09.05.2024 Украина.ру

МВД РФ объявило в розыск репера Oxxxymiron*

Министерство внутренних дел России объявило в розыск Мирона Яновича Федорова, широко известного под псевдонимом Oxxxymiron*, следует из базы розыска. Ранее репер был признан иноагентом в РФ

2024-05-09T13:45

2024-05-09T13:45

2024-05-09T13:48

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По какой именно статье уголовного кодекса он попал в базу розыска не уточняется. Примечательно, что в карточке Федорова не значится национальность.После того, как российский Минюст включил репера в октябре 2022 года в список иноагентов, он улетел в Лондон, где до этого уже жил много лет. Oxxxymiron* гастролирует по городам Европы и Америки и на каждом концерте высказывается в поддержку Украины.Ранее МВД России объявило в розыск бывших высокопоставленных чиновников Украины, а также главу киевского режима Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. *признан иностранным агентом

https://ukraina.ru/20240406/1054333828.html

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новости, россия, мвд, розыск, иноагент