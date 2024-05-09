МВД РФ объявило в розыск репера Oxxxymiron*
13:45 09.05.2024 (обновлено: 13:48 09.05.2024)
Oxxxymiron*
Министерство внутренних дел России объявило в розыск Мирона Яновича Федорова, широко известного под псевдонимом Oxxxymiron*, следует из базы розыска. Ранее репер был признан иноагентом в РФ
По какой именно статье уголовного кодекса он попал в базу розыска не уточняется. Примечательно, что в карточке Федорова не значится национальность.
После того, как российский Минюст включил репера в октябре 2022 года в список иноагентов, он улетел в Лондон, где до этого уже жил много лет. Oxxxymiron* гастролирует по городам Европы и Америки и на каждом концерте высказывается в поддержку Украины.
Ранее МВД России объявило в розыск бывших высокопоставленных чиновников Украины, а также главу киевского режима Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.
*признан иностранным агентом