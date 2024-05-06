Бывшие высокопоставленные чиновники Украины объявлены в розыск — МВД России - 06.05.2024 Украина.ру
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Бывшие высокопоставленные чиновники Украины объявлены в розыск — МВД России
Бывшие высокопоставленные чиновники Украины объявлены в розыск — МВД России - 06.05.2024 Украина.ру
Бывшие высокопоставленные чиновники Украины объявлены в розыск — МВД России
Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана и экс-главу СНБО, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова, следует из базы ведомства
2024-05-06T07:07
2024-05-06T07:07
новости
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донбасс
арсен аваков
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владимир гройсман
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верховная рада
снбо
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Кроме того, в базе значится экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ).Также разыскивается экс-министр информационной политики Украины Юрий Стець.Статья, по которой они разыскиваются, не разглашается.Климкин находился на должности главы украинского МИД с июня 2014 года по август 2019 года. Гройсман в 2014-2016 годах был спикером Верховной Рады. Данилов был главой СНБО Украины в 2019-2024 годах. Аваков занимал должность главы МВД Украины с 2014 по 2021 годы.Ранее СК РФ сообщал о предъявлении обвинений за совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донбасса ряду высокопоставленных чиновников, которые входили в состав Совета нацбезопасности и обороны Украины. Отмечалось, что они поддержали решение о проведении в Донбассе так называемой антитеррористической операции, а также приняли участие в руководстве ею. В перечне лиц, которым предъявлены обвинения, упоминается и Стець, который занимал пост министра информационной политики в 2014-2019 годах.На днях в розыск был объявлен президент Украины Владимир Зеленский.
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новости, украина, россия, донбасс, арсен аваков, павел климкин, владимир гройсман, мвд, верховная рада, снбо
Новости, Украина, Россия, Донбасс, Арсен Аваков, Павел Климкин, Владимир Гройсман, МВД, Верховная Рада, СНБО

Бывшие высокопоставленные чиновники Украины объявлены в розыск — МВД России

07:07 06.05.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМВД РФ
МВД РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана и экс-главу СНБО, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова, следует из базы ведомства
Кроме того, в базе значится экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ).
"Арсен Борисович Аваков, 2.1.1964. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.
Также разыскивается экс-министр информационной политики Украины Юрий Стець.
Статья, по которой они разыскиваются, не разглашается.
Климкин находился на должности главы украинского МИД с июня 2014 года по август 2019 года. Гройсман в 2014-2016 годах был спикером Верховной Рады. Данилов был главой СНБО Украины в 2019-2024 годах. Аваков занимал должность главы МВД Украины с 2014 по 2021 годы.
Ранее СК РФ сообщал о предъявлении обвинений за совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донбасса ряду высокопоставленных чиновников, которые входили в состав Совета нацбезопасности и обороны Украины. Отмечалось, что они поддержали решение о проведении в Донбассе так называемой антитеррористической операции, а также приняли участие в руководстве ею. В перечне лиц, которым предъявлены обвинения, упоминается и Стець, который занимал пост министра информационной политики в 2014-2019 годах.
На днях в розыск был объявлен президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Рогов интервью - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Вчера, 19:47
Запахло жаренным: Рогов объяснил, что значит объявление Зеленского в розыскРоссия подала четкий сигнал, объявив действующего президента Украины Владимир Зеленского в розыск, дав понять, что с ним никто не намерен вести переговоры. Таким мнением поделился сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов
 
НовостиУкраинаРоссияДонбассАрсен АваковПавел КлимкинВладимир ГройсманМВДВерховная РадаСНБО
 
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