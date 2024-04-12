https://ukraina.ru/20240412/1054484545.html

"Сербия предала Россию и Китай". Куда ведёт Вучича его новый друг Макрон

"Сербия предала Россию и Китай". Куда ведёт Вучича его новый друг Макрон - 12.04.2024 Украина.ру

"Сербия предала Россию и Китай". Куда ведёт Вучича его новый друг Макрон

Намерение Белграда приобрести 12 французских истребителей Rafale журналисты китайского издания Sohu восприняли как предательство дружбы с Москвой и Пекином. Так они оценили итоги недавнего официального визита президента Сербии Александра Вучича в Париж и его переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном

2024-04-12T19:06

2024-04-12T19:06

2024-04-12T19:06

эксклюзив

сербия

франция

александр вучич

эммануэль макрон

нато

rafale

минобороны

ес

владимир путин

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Издание напомнило, что сербским властям раньше удавалось лавировать между Москвой и Брюсселем, однако недавно в риторике Белграда произошли неприятные изменения."Сербия предала Китай и Россию", - заявили журналисты издания, подчеркивая, что изначально Белград обсуждал покупку российских или китайских самолетов."Фактически Москву и Пекин обманули", - полагают авторы материала. По их мнению, история с французскими истребителями – это тревожный звонок, который может повлиять на взаимоотношения России и Сербии.Намерение Белграда подписать соглашение о закупке 12 боевых самолетов Rafale подтвердил 9 апреля во время визита во Францию президент Сербии Александр Вучич. По его словам, сделка может состоятся в течение ближайших двух месяцев.По словам государственного секретаря Минобороны Сербии Немани Старовича, закупка французских истребителей не должна испортить хорошие отношения с Китаем, Россией или какой бы то ни было другой страной. Сербия придерживается военного нейтралитета и поэтому она должна сама заботиться о защите своего неба, отметил он.Прежде всего Сербия опирается на собственные силы, но когда речь идет о том вооружении, которое она не в состоянии произвести у себя дома, власти страны ищут лучшие предложения на международном рынке, рассказал чиновник минобороны.Сам Вучич заявил, что выбор в пользу французских самолетов продиктован вопросами логистики. По его словам, Сербия хотела бы приобрести американские, китайские и российские самолеты, но вопрос заключается в том, какие образцы боевой техники она может купить, а какие ей могут доставить. Ранее президент Сербии уже указывал на то, что страны Запада не позволяют Белграду приобретать оружие на Востоке, и что страна не может получить уже заказанные в России системы радиоэлектронной борьбы "Красуха" и "Репеллент".Куда уходит нейтралитет?На первый взгляд безупречная аргументация официальных лиц Сербии все-таки оказалась недостаточно убедительной для китайских журналистов. Дело в том, что вопрос приобретения такого стратегически важного типа вооружений как боевые самолеты намного шире, чем просто выбор товара по соотношению цена-качество.Это одновременно и поставки соответствующих боеприпасов, обучение сербских военных летчиков, обслуживание и ремонт самолетов. Все это подразумевает, что Сербия будет ориентирована на тесное сотрудничество со страной НАТО, которая, к слову, находилась среди агрессоров, бомбивших территорию балканского государства в 1999 году в ходе операции по насильственному отторжению части его территории – автономного края Косово и Метохия.Также возникает вопрос, откуда Сербия возьмет средства для покупки "Рафалей". Кроме кредита от французских банков, не исключено, что Белграду придется поделиться с Парижем долей в своих предприятиях, выпускающих боеприпасы.Накануне поездки во Францию Вучич заявил, что в ходе его визита будет обсуждаться сотрудничество оборонной промышленности и военных производств двух стран."Наша оборонная промышленность в этом году выпустит столько же или чуть больше снарядов и ракет калибра от 122 до 155 миллиметров, чем Франция. Знайте, что у нас есть наша собственная сила, наши мощности, только мы должны их утроить или учетверить", - сказал президент Сербии.При этом не очень сложно догадаться, для чего (или, вернее, для кого) Франции нужны сербские снаряды калибра 155 мм.Нельзя сказать, что в позиции сербского руководства по отношению к партнерству со странами НАТО с одной стороны и с Россией и Китаем с другой за последние два года появились какие-то принципиально новые моменты. Отношения Сербии с Североатлантическим альянсом определяет ряд договоренностей ─ таких, как "Индивидуальный план партнерства" (IPAP, заключено в 2015 году) и "Соглашение о статусе сил" (SOFA, заключено в 2014 году и ратифицировано годом позже).Взаимодействие официального Белграда с НАТО непрерывно углубляется, а обязательства сербских властей перед блоком растут. При этом речь идет не только об обязательствах в сфере военного сотрудничества, но и об обязательствах политического характера. Поэтому ряд сербских независимых экспертов отмечает, что между Сербией и НАТО достигнут наивысший уровень сотрудничества из тех, что возможен между альянсом и страной, в него не входящей.Баланс в сфере военного сотрудничества с НАТО и с Россией до 2020 года Сербия поддерживала периодическим проведением военных учений то с одной, то с другой стороной. К примеру, сербские военные с 2015 года участвовали в российско-сербско-белорусских учениях "Славянское братство". Но в 2020 году Белград отказался от этого формата, сославшись на давление Евросоюза. Сначала Сербия приостановила участие во всех международных военных учениях, а потом возобновила его со странами НАТО.Пока вступление в Евросоюз является внешнеполитическим приоритетом официального Белграда, он не может отказаться от сотрудничества с НАТО. Наоборот, от сербских властей ждут, что они будут расширять его вплоть до вступления в альянс вслед за другими балканскими странами, вставшими в очередь на прием в ЕС.Александр Вучич не может открыто говорить об этом своим избирателям, которые помнят 1999 год и бомбардировки СР Югославии. Зато с начала СВО он получил возможность более открыто дистанцироваться от взаимодействия с Россией, списывая это на геополитику.Спорная дружба с ФранциейКогда в 2022 году началась специальная военная операция, президент Сербии Александр Вучич немного притих и перестал хвастаться количеством личных встреч с российским лидером Владимиром Путиным. Теперь Вучич публично гордится своей дружбой с президентом Франции Эммануэлем Макроном и особо подчеркивает готовность французского лидера всегда выслушать, что президент Сербии расскажет ему о проблемах своей страны.Правда, население Сербии часто не понимает, зачем мировым лидерам слушать речи о его их проблемах, если уже давно пора их решать, а если не решать, то хотя бы не создавать новые.После последней встречи с французским лидером Вучич, кроме закупки боевых самолетов, анонсировал реализацию ряда крупных бизнес-проектов с участием французских партнеров. Среди них несколько стратегически важных для развития Сербии проектов, в которых ранее проявляла заинтересованность Россия.Один из них – строительство белградского метро, которое пройдет с участием французских и китайских компаний, хотя еще в начале нулевых существовали планы привлечения к работам по этому проекту специалистов из России. О готовности поучаствовать в тендере на строительство метро в Белграде еще в 2002 году заявлял тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков во время своего визита в столицу тогда еще Югославии.В 2017 году российские компании выбыли из тендера на реконструкцию аэропорта Белграда. В итоге право на реконструкцию и 25-летнюю эксплуатацию аэропорта получила французская компания Vinci.В 2007 году крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" составила предложение о покупке сербского авиаперевозчика JAT Airways. "Аэрофлот" предложил тогда оставить весь персонал, выплатить долги компании и купить новые самолеты для того, чтобы сделать JAT одним из ведущих авиаперевозчиков в Юго-восточной Европе. В итоге сербский JAT был продан арабской компании Etihad Airways. Случилось этом в 2013 году, после прихода к власти Сербской прогрессивной партии Александра Вучича.В настоящее время сербское правительство ведет с французскими партнерами переговоры о строительстве атомной электростанции. Об этом сербский лидер также заявил по итогам визита во Францию 8 и 9 апреля. По его словам, речь идет об "огромных инвестициях", а Сербия готова близко сотрудничать с Францией в сфере реализации стратегических проектов.Выбор руководства Сербии в пользу взаимодействия с французскими компаниями в сфере развития ядерной энергетики, транспортной инфраструктуры и военной промышленности (области, в которых преуспевает Россия), можно истолковать по-разному. Причины могут быть экономическими, политическими, стратегическими, какими угодно. При этом не надо воспринимать выбор действующей политической элиты как выбор Сербии или сербского народа. Население страны понимает, что интеграция в евроатлантические структуры не в состоянии обеспечить сербам защиту насущных национальных интересов ─ скорее, наоборот.Об этом свидетельствуют опросы общественного мнения, в соответствии с которыми большинство сербов выступает против членства страны в НАТО и против вступления в ЕС, если оно подразумевает отказ от Косово. И именно Франция является одним из двух соавторов (второй - Германия) плана косовского урегулирования, призванного обеспечить окончательный трансфер власти на севере Косово и Метохии, населенном преимущественно сербами.Реализация этого плана подразумевает передачу всех оставшихся органов сербского местного самоуправления в руки албанских сепаратистов, а также вступление Косово в международные организации, вплоть до ООН.В Париже Александр Вучич похвастался тем, что до 2026 года люксовый французский бренд "Луи Виттон" откроет свое представительство в Белграде. По его словам, это чрезвычайно важно для развития туризма в Сербии. Неясно, предложит ли бренд каждой сербской семье, которая в результате "успешных" инициатив французской дипломатии решиться покинуть свой дом в Косово и Метохии, по одному фирменному чемодану, чтобы упаковать в него свои вещи.

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, сербия, франция, александр вучич, эммануэль макрон, нато, rafale, минобороны, ес, владимир путин, белград, россия