https://ukraina.ru/20240509/1054990000.html

День Победы в Москве и Киеве. Главное на Украине на 13:00 9 мая

День Победы в Москве и Киеве. Главное на Украине на 13:00 9 мая - 09.05.2024 Украина.ру

День Победы в Москве и Киеве. Главное на Украине на 13:00 9 мая

Парад Победы прошёл на Красной площади в Москве. В Киеве люди несут цветы к Вечному огню в парке Славы

2024-05-09T13:00

2024-05-09T13:00

2024-05-09T13:00

хроники

эксклюзив

красная площадь

владимир путин

россия

украина

день победы

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Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся на Красной площади в Москве. В параде приняли участие около 10 тыс. человек и более 70 единиц техники.Президент России Владимир Путин перед началом парада поздравил сограждан с Днём Победы."Дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы, командиры, фронтовики, герои специальной военной операции, поздравляю вас с Днём Победы", — рассказал он, выступая на параде Победы на Красной площади.Путин подчеркнул, что это самый главный, подлинно народный, священный праздник."Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов, они защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести", - указал глава государства.При этом президент России указал, что сегодня правду о Второй мировой войне пытаются исказить: сносят мемориалы борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей. По словам Путина, реваншизм и издевательства над историей — это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития."Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность, знаем, к чему ведёт непомерность таких амбиций", - подчеркнул Путин.Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но и никому не позволит угрожать ей, добавил президент России, напомнив, что российские стратегические силы всегда в боевой готовности.На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны, но Россия помнит, что судьба человечества решалась в кровопролитных боях от Мурманска до Кавказа и Крыма, продолжил глава государства. В то же время, указал Путин, Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников."Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, подпольщиков, партизан. Никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества", — заявил Путин.Он отметил, что сегодня День Победы отмечается в условиях проведения специальной военной операции."Все её участники, те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, это наши герои. Мы преклоняемся вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами вся Россия, в вас верят, переживают за вас и наши ветераны", — указал Путин.Президент России также напомнил, что День Победы объединяет все поколения."Мы идём вперёд, опираясь на наши вековые традиции. И уверен, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа", - подытожил он.Одной из колонн на параде Победы была колонна участников специальной военной операции. Она шла под знамёнами боевых частей, освобождавших в годы Великой Отечественной войны Донецк, Запорожье, Николаев, Одессу. Во главе строя шёл Герой России подполковник Евгений Хабаров. В строю было семь Героев Российской Федерации, 24 кавалера Ордена Мужества.Военкор Александр Коц рассказал о некоторых из расчёта участников СВО."Без балаклав и масок – с "открытым забралом". Вот оно, славное лицо русского воинства, которое достойно держит высокую планку, заданную предками. Идут, гордо подняв подбородки, смотрят на ветеранов, а те – на них. Вон в передней шеренге идет мой знакомец, Герой России "Леший", мечтавший стать спецназовцем с детства. После срочной службы в армии он заключил контракт. Выполнял боевые задачи в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Сирии. В СВО - с первых дней. Прошёл путь от рядового до лейтенанта. Офицером стал уже здесь, на войне. "Холодная голова, железный характер и воля к победе", — так он описывал мне современного бойца спецназа. А вон шагает "Адлер" - доброволец. За плечами у него — военная академия, 15 лет службы в радиоразведке, уход на гражданку, работа инженером связи. В октябре 2022-го он понял, что больше не может смотреть на СВО со стороны. И пошёл в военкомат. Воюет в составе батальона "Кубань". А вон комбат Борис из 58 армии – канонический портрет русского офицера: жесткие черты лица, волевой характер, спортивная фигура… На День разведчика мы сидели за столом в его батальоне на Запорожском направлении. Он, глотая ком, прощался с бойцами - уезжал в Академию. Они отворачивались и пытались проморгать намокшие глаза…", - писал он.Парадный расчёт войск ВДВ во время прохождения по Красной площади вспомнил о Донбассе."Парадный расчёт войск ВДВ прошёл по брусчатке с такой речевкой: "Раз! Два! Три! Четыре! Пять! ЗА ДОН-БАСС!". Российские десантники с самого начала СВО на переднем крае борьбы за будущее исторических регионов. Многие из них сложили головы в боях на территории Донбасса", - сообщил телеграм-канал "Донбасс решает", выложив видео с парада.Руководители новых регионов России поздравили своих соотечественников с Днём Победы. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли торжественные мероприятия.А в Киеве в парке Славы к Вечному Огню люди несли цветы."Киевляне с утра 9 мая несут цветы к Вечному огню в Парке Славы. Также там находится венок от президента Украины Владимира Зеленского. Но когда его возложили - сегодня или вчера (когда в Украине был официальный праздник), неизвестно", - сообщило украинское издание "Страна".Примечательно, что в этом году Украина впервые за все годы независимости официально не отмечает День Победы. В июне 2023 года Зеленский подписал закон, согласно которому праздник полностью переносился на 8 мая. Именно этот день был объявлен "Днём памяти и победы над нацизмом" - ранее на Украине со времён президентства Петра Порошенко 8 мая отмечался День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Согласно подписанному Зеленским закону 9 мая стало "Днём Европы" и потеряло статус выходного дня.Как отмечало издание "Страна", в этом году жители Украины уже начинают активно искать информацию о Дне победы в Google."Этот запрос - "День победы" - с утра стал самым популярным из Украины, по данным сервиса Google Trends", - указывало издание.Оно также рассказало о конфликтных ситуациях в парке Славы. Так, полиция не позволила возложить цветы к Вечному Огню женщине в советской военной форме."Женщину зовут Галина Савченко. Она заявила, что представляет организацию, которая зарегистрирована Минюстом - "всеукраинский союз советских офицеров". По словам правоохранителей, это уже не первый год, когда Галина Савченко приходит с советской символикой. Правоохранители заявили, что если она не снимет пилотку с советской символикой, то её отвезут в Печерское управление полиции", - сообщило издание.Позднее стало известно, что на Савченко составили протокол об административном правонарушении за ношение советской символики. При этом за неё заступались прохожие, которые спорили с полицейским, настаивая на том, что Савченко нужно отпустить.

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, красная площадь, владимир путин, россия, украина, день победы