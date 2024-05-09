День Победы в Москве и Киеве. Главное на Украине на 13:00 9 мая - 09.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240509/1054990000.html
День Победы в Москве и Киеве. Главное на Украине на 13:00 9 мая
День Победы в Москве и Киеве. Главное на Украине на 13:00 9 мая - 09.05.2024 Украина.ру
День Победы в Москве и Киеве. Главное на Украине на 13:00 9 мая
Парад Победы прошёл на Красной площади в Москве. В Киеве люди несут цветы к Вечному огню в парке Славы
2024-05-09T13:00
2024-05-09T13:00
хроники
эксклюзив
красная площадь
владимир путин
россия
украина
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/09/1054989875_0:0:3267:1839_1920x0_80_0_0_bd843b091d6f39a737bb645abe56d7b5.jpg
Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся на Красной площади в Москве. В параде приняли участие около 10 тыс. человек и более 70 единиц техники.Президент России Владимир Путин перед началом парада поздравил сограждан с Днём Победы."Дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы, командиры, фронтовики, герои специальной военной операции, поздравляю вас с Днём Победы", — рассказал он, выступая на параде Победы на Красной площади.Путин подчеркнул, что это самый главный, подлинно народный, священный праздник."Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов, они защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести", - указал глава государства.При этом президент России указал, что сегодня правду о Второй мировой войне пытаются исказить: сносят мемориалы борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей. По словам Путина, реваншизм и издевательства над историей — это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития."Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность, знаем, к чему ведёт непомерность таких амбиций", - подчеркнул Путин.Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но и никому не позволит угрожать ей, добавил президент России, напомнив, что российские стратегические силы всегда в боевой готовности.На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны, но Россия помнит, что судьба человечества решалась в кровопролитных боях от Мурманска до Кавказа и Крыма, продолжил глава государства. В то же время, указал Путин, Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников."Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, подпольщиков, партизан. Никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества", — заявил Путин.Он отметил, что сегодня День Победы отмечается в условиях проведения специальной военной операции."Все её участники, те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, это наши герои. Мы преклоняемся вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами вся Россия, в вас верят, переживают за вас и наши ветераны", — указал Путин.Президент России также напомнил, что День Победы объединяет все поколения."Мы идём вперёд, опираясь на наши вековые традиции. И уверен, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа", - подытожил он.Одной из колонн на параде Победы была колонна участников специальной военной операции. Она шла под знамёнами боевых частей, освобождавших в годы Великой Отечественной войны Донецк, Запорожье, Николаев, Одессу. Во главе строя шёл Герой России подполковник Евгений Хабаров. В строю было семь Героев Российской Федерации, 24 кавалера Ордена Мужества.Военкор Александр Коц рассказал о некоторых из расчёта участников СВО."Без балаклав и масок – с "открытым забралом". Вот оно, славное лицо русского воинства, которое достойно держит высокую планку, заданную предками. Идут, гордо подняв подбородки, смотрят на ветеранов, а те – на них. Вон в передней шеренге идет мой знакомец, Герой России "Леший", мечтавший стать спецназовцем с детства. После срочной службы в армии он заключил контракт. Выполнял боевые задачи в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Сирии. В СВО - с первых дней. Прошёл путь от рядового до лейтенанта. Офицером стал уже здесь, на войне. "Холодная голова, железный характер и воля к победе", — так он описывал мне современного бойца спецназа. А вон шагает "Адлер" - доброволец. За плечами у него — военная академия, 15 лет службы в радиоразведке, уход на гражданку, работа инженером связи. В октябре 2022-го он понял, что больше не может смотреть на СВО со стороны. И пошёл в военкомат. Воюет в составе батальона "Кубань". А вон комбат Борис из 58 армии – канонический портрет русского офицера: жесткие черты лица, волевой характер, спортивная фигура… На День разведчика мы сидели за столом в его батальоне на Запорожском направлении. Он, глотая ком, прощался с бойцами - уезжал в Академию. Они отворачивались и пытались проморгать намокшие глаза…", - писал он.Парадный расчёт войск ВДВ во время прохождения по Красной площади вспомнил о Донбассе."Парадный расчёт войск ВДВ прошёл по брусчатке с такой речевкой: "Раз! Два! Три! Четыре! Пять! ЗА ДОН-БАСС!". Российские десантники с самого начала СВО на переднем крае борьбы за будущее исторических регионов. Многие из них сложили головы в боях на территории Донбасса", - сообщил телеграм-канал "Донбасс решает", выложив видео с парада.Руководители новых регионов России поздравили своих соотечественников с Днём Победы. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли торжественные мероприятия.А в Киеве в парке Славы к Вечному Огню люди несли цветы."Киевляне с утра 9 мая несут цветы к Вечному огню в Парке Славы. Также там находится венок от президента Украины Владимира Зеленского. Но когда его возложили - сегодня или вчера (когда в Украине был официальный праздник), неизвестно", - сообщило украинское издание "Страна".Примечательно, что в этом году Украина впервые за все годы независимости официально не отмечает День Победы. В июне 2023 года Зеленский подписал закон, согласно которому праздник полностью переносился на 8 мая. Именно этот день был объявлен "Днём памяти и победы над нацизмом" - ранее на Украине со времён президентства Петра Порошенко 8 мая отмечался День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Согласно подписанному Зеленским закону 9 мая стало "Днём Европы" и потеряло статус выходного дня.Как отмечало издание "Страна", в этом году жители Украины уже начинают активно искать информацию о Дне победы в Google."Этот запрос - "День победы" - с утра стал самым популярным из Украины, по данным сервиса Google Trends", - указывало издание.Оно также рассказало о конфликтных ситуациях в парке Славы. Так, полиция не позволила возложить цветы к Вечному Огню женщине в советской военной форме."Женщину зовут Галина Савченко. Она заявила, что представляет организацию, которая зарегистрирована Минюстом - "всеукраинский союз советских офицеров". По словам правоохранителей, это уже не первый год, когда Галина Савченко приходит с советской символикой. Правоохранители заявили, что если она не снимет пилотку с советской символикой, то её отвезут в Печерское управление полиции", - сообщило издание.Позднее стало известно, что на Савченко составили протокол об административном правонарушении за ношение советской символики. При этом за неё заступались прохожие, которые спорили с полицейским, настаивая на том, что Савченко нужно отпустить.
https://ukraina.ru/20240509/1054984975.html
красная площадь
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/09/1054989875_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_c4995caa3348b8aa8efea289edf13315.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, красная площадь, владимир путин, россия, украина, день победы
Хроники, Эксклюзив, Красная площадь, Владимир Путин, Россия, Украина, День Победы

День Победы в Москве и Киеве. Главное на Украине на 13:00 9 мая

13:00 09.05.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоенный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Парад Победы прошёл на Красной площади в Москве. В Киеве люди несут цветы к Вечному огню в парке Славы
Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся на Красной площади в Москве. В параде приняли участие около 10 тыс. человек и более 70 единиц техники.
Президент России Владимир Путин перед началом парада поздравил сограждан с Днём Победы.
"Дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы, командиры, фронтовики, герои специальной военной операции, поздравляю вас с Днём Победы", — рассказал он, выступая на параде Победы на Красной площади.
Путин подчеркнул, что это самый главный, подлинно народный, священный праздник.
"Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов, они защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести", - указал глава государства.
При этом президент России указал, что сегодня правду о Второй мировой войне пытаются исказить: сносят мемориалы борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей. По словам Путина, реваншизм и издевательства над историей — это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития.
"Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность, знаем, к чему ведёт непомерность таких амбиций", - подчеркнул Путин.
Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но и никому не позволит угрожать ей, добавил президент России, напомнив, что российские стратегические силы всегда в боевой готовности.
На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны, но Россия помнит, что судьба человечества решалась в кровопролитных боях от Мурманска до Кавказа и Крыма, продолжил глава государства. В то же время, указал Путин, Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников.
"Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, подпольщиков, партизан. Никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества", — заявил Путин.
Он отметил, что сегодня День Победы отмечается в условиях проведения специальной военной операции.
"Все её участники, те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, это наши герои. Мы преклоняемся вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами вся Россия, в вас верят, переживают за вас и наши ветераны", — указал Путин.
Президент России также напомнил, что День Победы объединяет все поколения.
"Мы идём вперёд, опираясь на наши вековые традиции. И уверен, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа", - подытожил он.
Одной из колонн на параде Победы была колонна участников специальной военной операции. Она шла под знамёнами боевых частей, освобождавших в годы Великой Отечественной войны Донецк, Запорожье, Николаев, Одессу. Во главе строя шёл Герой России подполковник Евгений Хабаров. В строю было семь Героев Российской Федерации, 24 кавалера Ордена Мужества.
Военкор Александр Коц рассказал о некоторых из расчёта участников СВО.
"Без балаклав и масок – с "открытым забралом". Вот оно, славное лицо русского воинства, которое достойно держит высокую планку, заданную предками. Идут, гордо подняв подбородки, смотрят на ветеранов, а те – на них. Вон в передней шеренге идет мой знакомец, Герой России "Леший", мечтавший стать спецназовцем с детства. После срочной службы в армии он заключил контракт. Выполнял боевые задачи в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Сирии. В СВО - с первых дней. Прошёл путь от рядового до лейтенанта. Офицером стал уже здесь, на войне. "Холодная голова, железный характер и воля к победе", — так он описывал мне современного бойца спецназа. А вон шагает "Адлер" - доброволец. За плечами у него — военная академия, 15 лет службы в радиоразведке, уход на гражданку, работа инженером связи. В октябре 2022-го он понял, что больше не может смотреть на СВО со стороны. И пошёл в военкомат. Воюет в составе батальона "Кубань". А вон комбат Борис из 58 армии – канонический портрет русского офицера: жесткие черты лица, волевой характер, спортивная фигура… На День разведчика мы сидели за столом в его батальоне на Запорожском направлении. Он, глотая ком, прощался с бойцами - уезжал в Академию. Они отворачивались и пытались проморгать намокшие глаза…", - писал он.
Парадный расчёт войск ВДВ во время прохождения по Красной площади вспомнил о Донбассе.
"Парадный расчёт войск ВДВ прошёл по брусчатке с такой речевкой: "Раз! Два! Три! Четыре! Пять! ЗА ДОН-БАСС!". Российские десантники с самого начала СВО на переднем крае борьбы за будущее исторических регионов. Многие из них сложили головы в боях на территории Донбасса", - сообщил телеграм-канал "Донбасс решает", выложив видео с парада.
Руководители новых регионов России поздравили своих соотечественников с Днём Победы. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли торжественные мероприятия.
последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
09:27
Атака на НПЗ и обстрел Белгорода. Главное на Украине на утро 9 маяУкраинские беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае. ВСУ обстреляли жилые дома в Белгороде, есть жертвы
А в Киеве в парке Славы к Вечному Огню люди несли цветы.
"Киевляне с утра 9 мая несут цветы к Вечному огню в Парке Славы. Также там находится венок от президента Украины Владимира Зеленского. Но когда его возложили - сегодня или вчера (когда в Украине был официальный праздник), неизвестно", - сообщило украинское издание "Страна".
Примечательно, что в этом году Украина впервые за все годы независимости официально не отмечает День Победы. В июне 2023 года Зеленский подписал закон, согласно которому праздник полностью переносился на 8 мая. Именно этот день был объявлен "Днём памяти и победы над нацизмом" - ранее на Украине со времён президентства Петра Порошенко 8 мая отмечался День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Согласно подписанному Зеленским закону 9 мая стало "Днём Европы" и потеряло статус выходного дня.
Как отмечало издание "Страна", в этом году жители Украины уже начинают активно искать информацию о Дне победы в Google.
"Этот запрос - "День победы" - с утра стал самым популярным из Украины, по данным сервиса Google Trends", - указывало издание.
Оно также рассказало о конфликтных ситуациях в парке Славы. Так, полиция не позволила возложить цветы к Вечному Огню женщине в советской военной форме.
"Женщину зовут Галина Савченко. Она заявила, что представляет организацию, которая зарегистрирована Минюстом - "всеукраинский союз советских офицеров". По словам правоохранителей, это уже не первый год, когда Галина Савченко приходит с советской символикой. Правоохранители заявили, что если она не снимет пилотку с советской символикой, то её отвезут в Печерское управление полиции", - сообщило издание.
Позднее стало известно, что на Савченко составили протокол об административном правонарушении за ношение советской символики. При этом за неё заступались прохожие, которые спорили с полицейским, настаивая на том, что Савченко нужно отпустить.
 
ХроникиЭксклюзивКрасная площадьВладимир ПутинРоссияУкраинаДень Победы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:57В результате ударов ВС РФ еще две украинские ГЭС вышли из строя
13:45МВД РФ объявило в розыск репера Oxxxymiron*
13:33Путин о высоких технологиях в ПВК: РФ необходимо быть на шаг впереди
13:21Не надо экономить. Эксперт о том, какое превосходство России померкло на фоне трех ужасающих бед ВСУ
13:06Медведев предложил провести "Нюрнберг 2.0" для Киева и его спонсоров
13:00День Победы в Москве и Киеве. Главное на Украине на 13:00 9 мая
12:46Дроны атаковали промзону города Салават в Башкирии
12:41Полтава, Днепропетровск, Одесса. Эксперт о том, какой из этих городов на Украине сдастся первым
12:19Путин: Белоруссия и РФ синхронизируют ядерные учения
12:15Один мой дед дошел до Берлина, второй брал Дрезден
12:14Мой дед, Никифор Саввич Лизан, был в артиллерии
12:13Оба моих деда дошли до Берлина
12:12Искандер Хисамов: Отец не любил вспоминать о войне
12:09Я внук солдата-победителя, и это самое главное, как оказалось!
11:55У солдат глаза всегда ясные и молодые, но в то же время старые
11:54Мой дед Пётр Литвинов был в Смерше
11:53В Киеве полиция не пустила пенсионерку к Вечному огню
11:52Зеленский устроил цирковое шоу. Ирина Верхуша о том, как Киев заменил День Победы на европейскую подделку
11:52Александр Чаленко чуть не погиб в Севастополе, а в Варне закрутил роман с французской певицей
11:51Одна семья. Две истории героев Победы
Лента новостейМолния