ВС РФ атаковали порт в Одесской области, сообщило подполье
09:49 09.05.2024 (обновлено: 09:50 09.05.2024)
Российская армия продолжает "добивать" портовую инфраструктуру Одесской области, минувшей ночью по объектам зафиксировано не менее трех ударов, сообщило подполье координатору Сергея Лебедеву
В своем телеграм-канале он написал, что как минимум "один хороший "прилет" был в районе порта Ильичевск (ныне Черноморск). Ему также сообщили о попадании в порт в Аккерман.
По словам местных жителей, ночью в небе "было диско". Отмечается, что в регионе звучала сирена воздушной тревоги.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ходе спецоперации, заявил, что "в этот месяц" надо забирать Одессу и Харьков.
Вчера, 09:58Бегство одесситов, активизация политиков и переориентация аграриев на войну. Что происходит в ОдессеВ Южной Пальмире накануне Дня Победы власти вновь предупреждают население о запрете использования советской символики. Националисты в соцсетях собираются дежурить возле памятных мест ради показательного унижения тех одесситов, которые осмелятся возложить цветы