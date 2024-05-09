ВС РФ атаковали порт в Одесской области, сообщило подполье - 09.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240509/1054985968.html
ВС РФ атаковали порт в Одесской области, сообщило подполье
ВС РФ атаковали порт в Одесской области, сообщило подполье - 09.05.2024 Украина.ру
ВС РФ атаковали порт в Одесской области, сообщило подполье
Российская армия продолжает "добивать" портовую инфраструктуру Одесской области, минувшей ночью по объектам зафиксировано не менее трех ударов, сообщило подполье координатору Сергея Лебедеву
2024-05-09T09:49
2024-05-09T09:50
новости
одесская область
россия
ильичевск
сво
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103079/04/1030790464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39b398b510a30936a28912e6ef85371f.jpg.webp
В своем телеграм-канале он написал, что как минимум "один хороший "прилет" был в районе порта Ильичевск (ныне Черноморск). Ему также сообщили о попадании в порт в Аккерман.По словам местных жителей, ночью в небе "было диско". Отмечается, что в регионе звучала сирена воздушной тревоги.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ходе спецоперации, заявил, что "в этот месяц" надо забирать Одессу и Харьков.
https://ukraina.ru/20240508/1054964050.html
одесская область
россия
ильичевск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103079/04/1030790464_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_7c06aef79cdfb1a13534cf5da3946ac8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесская область, россия, ильичевск, сво, вс рф
Новости, Одесская область, Россия, Ильичевск, СВО, ВС РФ

ВС РФ атаковали порт в Одесской области, сообщило подполье

09:49 09.05.2024 (обновлено: 09:50 09.05.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВ порт Одессы вошли военные корабли НАТО
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Читать в
Российская армия продолжает "добивать" портовую инфраструктуру Одесской области, минувшей ночью по объектам зафиксировано не менее трех ударов, сообщило подполье координатору Сергея Лебедеву
В своем телеграм-канале он написал, что как минимум "один хороший "прилет" был в районе порта Ильичевск (ныне Черноморск). Ему также сообщили о попадании в порт в Аккерман.
По словам местных жителей, ночью в небе "было диско". Отмечается, что в регионе звучала сирена воздушной тревоги.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ходе спецоперации, заявил, что "в этот месяц" надо забирать Одессу и Харьков.
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Вчера, 09:58
Бегство одесситов, активизация политиков и переориентация аграриев на войну. Что происходит в ОдессеВ Южной Пальмире накануне Дня Победы власти вновь предупреждают население о запрете использования советской символики. Националисты в соцсетях собираются дежурить возле памятных мест ради показательного унижения тех одесситов, которые осмелятся возложить цветы
 
НовостиОдесская областьРоссияИльичевскСВОВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:58Маршал Победы. Астрологический портрет Георгия Жукова
10:45Путин об участниках СВО: с вами вся Россия
10:41А значит нам нужна Победа…
10:33Юго-Западное направление в войнах России
10:27Путин: Мы отвергаем претензии любого государства на исключительность
10:13Путин встречает приехавших на парад Победы зарубежных лидеров в Кремле
09:51Военный эксперт объяснил, как русский флот с предзвуковой скоростью будет драться с Польшей за Балтику
09:49ВС РФ атаковали порт в Одесской области, сообщило подполье
09:31Дмитрий Выдрин: Растворить Европу в Победе можно, но Победу в Европе — вряд ли
09:27Атака на НПЗ и обстрел Белгорода. Главное на Украине на утро 9 мая
08:05Великая Отечественная война на Украине
07:15Иначе эта гангрена останется потомкам: Ищенко ответил, как России нужно закончить СВО
07:00Не Киев или не только лишь он: военный историк заявил, что Запад чертит красные линии не там
06:44А мы тем временем понаступаем всласть: аналитик ФСО оценил олимпийское перемирие Макрона
06:32Гаспарян: 9 мая - второй день рождения россиян, наполненный современным содержанием
06:15"Это проверка": боец "Румын" рассказал, как Запад "прощупывает" ядерное настроение России
06:00"Моральный дух надломлен": Васильев раскрыл, как ВС РФ загонят в котел и заставят бежать ВСУ
05:45"Есть все шансы покончить с Украиной": эксперт назвал месяц, когда российские войска расшатают фронт
05:31"Багратион" мы не увидим: Храпач ответил, будет ли наступление на Харьков
05:15Боец "Курц": у Запада нет украинской ядерной карты
Лента новостейМолния