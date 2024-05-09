https://ukraina.ru/20240509/1054985968.html

ВС РФ атаковали порт в Одесской области, сообщило подполье

ВС РФ атаковали порт в Одесской области, сообщило подполье - 09.05.2024 Украина.ру

ВС РФ атаковали порт в Одесской области, сообщило подполье

Российская армия продолжает "добивать" портовую инфраструктуру Одесской области, минувшей ночью по объектам зафиксировано не менее трех ударов, сообщило подполье координатору Сергея Лебедеву

2024-05-09T09:49

2024-05-09T09:49

2024-05-09T09:50

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В своем телеграм-канале он написал, что как минимум "один хороший "прилет" был в районе порта Ильичевск (ныне Черноморск). Ему также сообщили о попадании в порт в Аккерман.По словам местных жителей, ночью в небе "было диско". Отмечается, что в регионе звучала сирена воздушной тревоги.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ходе спецоперации, заявил, что "в этот месяц" надо забирать Одессу и Харьков.

https://ukraina.ru/20240508/1054964050.html

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новости, одесская область, россия, ильичевск, сво, вс рф