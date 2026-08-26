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"Точно против преступности?" Госдеп выделил $40 млн на дроны для украинской полиции

"Точно против преступности?" Госдеп выделил $40 млн на дроны для украинской полиции - 26.08.2026 Украина.ру

"Точно против преступности?" Госдеп выделил $40 млн на дроны для украинской полиции

Госдепартамент США для борьбы с преступностью на Украине выделил уже $40 млн на закупку дронов. Об этом со ссылкой на официальные данные в ночь на 26 августа пишет РИА Новости

2026-08-26T04:09

2026-08-26T04:09

2026-08-26T04:09

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Как следует из данных портала госрасходов США, речь идёт о двух контрактах на беспилотники и наземные станции управления с киевской компанией Stream Techno LLC, подписанных 19 февраля 2026 года. Они реализуются в рамках программ американского Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) на Украине. В марте сообщалось, что Госдеп выделил для этих целей $32 млн."По первому контракту Госдеп первоначально выделил $19,34 млн, а 10 августа добавил еще $5,66 млн. В результате сумма заказа достигла $25 млн. По второму контракту изначально было выделено $12,67 млн, а в августе к нему добавили еще $2,32 млн — почти до $15 млн", — пишет агентство, изучив актуальные документы.Отмечается, что эти контракты в связи с "исключительной срочностью" были заключены без стандартного тендера.Всего США с февраля 2022 года поставили правоохранительным органам киевского режима через INL оборудование на сумму более $140 млн. Уточняется, что на Украину были переданы средства защиты, медицинское и тактическое оснащение, транспорт.Ранее сообщалось, что тернопольская полиция остановила избиение сотрудников ТЦК, попытавшихся мобилизовать мужчину на улице.Подробнее об изуверских мобилизационных планах киевских нацистов - в публикации Ростислава Ищенко Зеленский: женские батальоны вместо американских Patriot.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, сша, украина, новости, госдеп сша, военная помощь украине, гуманитарная помощь, бпла, беспилотники, полиция, мир без границ