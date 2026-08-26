"Точно против преступности?" Госдеп выделил $40 млн на дроны для украинской полиции - 26.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260826/tochno-protiv-prestupnosti-gosdep-vydelil-40-mln-na-drony-dlya-ukrainskoy-politsii-1082797910.html
"Точно против преступности?" Госдеп выделил $40 млн на дроны для украинской полиции
"Точно против преступности?" Госдеп выделил $40 млн на дроны для украинской полиции - 26.08.2026 Украина.ру
"Точно против преступности?" Госдеп выделил $40 млн на дроны для украинской полиции
Госдепартамент США для борьбы с преступностью на Украине выделил уже $40 млн на закупку дронов. Об этом со ссылкой на официальные данные в ночь на 26 августа пишет РИА Новости
2026-08-26T04:09
2026-08-26T04:09
украина.ру
сша
украина
новости
госдеп сша
военная помощь украине
гуманитарная помощь
бпла
беспилотники
полиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103177/24/1031772410_0:120:1281:840_1920x0_80_0_0_870dc04fa05413d2b00ad16d7adccd06.jpg
Как следует из данных портала госрасходов США, речь идёт о двух контрактах на беспилотники и наземные станции управления с киевской компанией Stream Techno LLC, подписанных 19 февраля 2026 года. Они реализуются в рамках программ американского Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) на Украине. В марте сообщалось, что Госдеп выделил для этих целей $32 млн."По первому контракту Госдеп первоначально выделил $19,34 млн, а 10 августа добавил еще $5,66 млн. В результате сумма заказа достигла $25 млн. По второму контракту изначально было выделено $12,67 млн, а в августе к нему добавили еще $2,32 млн — почти до $15 млн", — пишет агентство, изучив актуальные документы.Отмечается, что эти контракты в связи с "исключительной срочностью" были заключены без стандартного тендера.Всего США с февраля 2022 года поставили правоохранительным органам киевского режима через INL оборудование на сумму более $140 млн. Уточняется, что на Украину были переданы средства защиты, медицинское и тактическое оснащение, транспорт.Ранее сообщалось, что тернопольская полиция остановила избиение сотрудников ТЦК, попытавшихся мобилизовать мужчину на улице.Подробнее об изуверских мобилизационных планах киевских нацистов - в публикации Ростислава Ищенко Зеленский: женские батальоны вместо американских Patriot.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
украина
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103177/24/1031772410_0:0:1245:933_1920x0_80_0_0_39d2ed4cfca042a4e91fe737861be364.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, сша, украина, новости, госдеп сша, военная помощь украине, гуманитарная помощь, бпла, беспилотники, полиция, мир без границ
Украина.ру, США, Украина, Новости, Госдеп США, военная помощь Украине, гуманитарная помощь, БПЛА, беспилотники, полиция, Мир без границ

"Точно против преступности?" Госдеп выделил $40 млн на дроны для украинской полиции

04:09 26.08.2026
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание Госдепа США
Здание Госдепа США
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Госдепартамент США для борьбы с преступностью на Украине выделил уже $40 млн на закупку дронов. Об этом со ссылкой на официальные данные в ночь на 26 августа пишет РИА Новости
Как следует из данных портала госрасходов США, речь идёт о двух контрактах на беспилотники и наземные станции управления с киевской компанией Stream Techno LLC, подписанных 19 февраля 2026 года. Они реализуются в рамках программ американского Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) на Украине. В марте сообщалось, что Госдеп выделил для этих целей $32 млн.
"По первому контракту Госдеп первоначально выделил $19,34 млн, а 10 августа добавил еще $5,66 млн. В результате сумма заказа достигла $25 млн. По второму контракту изначально было выделено $12,67 млн, а в августе к нему добавили еще $2,32 млн — почти до $15 млн", — пишет агентство, изучив актуальные документы.
Отмечается, что эти контракты в связи с "исключительной срочностью" были заключены без стандартного тендера.
Всего США с февраля 2022 года поставили правоохранительным органам киевского режима через INL оборудование на сумму более $140 млн. Уточняется, что на Украину были переданы средства защиты, медицинское и тактическое оснащение, транспорт.
Ранее сообщалось, что тернопольская полиция остановила избиение сотрудников ТЦК, попытавшихся мобилизовать мужчину на улице.
Подробнее об изуверских мобилизационных планах киевских нацистов - в публикации Ростислава Ищенко Зеленский: женские батальоны вместо американских Patriot.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руСШАУкраинаНовостиГосдеп СШАвоенная помощь Украинегуманитарная помощьБПЛАбеспилотникиполицияМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:45"Молчаливая оппозиция": политолог объяснил, кто стоит за Фёдоровым и "картонным майданом"
04:37Беспилотники ВСУ атаковали семью в Липецкой области, погибли два человека
04:30"12 миллионов за ракету": Крапивник о провальном проекте американской ПРО
04:09"Точно против преступности?" Госдеп выделил $40 млн на дроны для украинской полиции
03:35Толпа напала на автомобиль с сотрудниками ТЦК в Тернополе, есть раненные
02:49Три человека пострадали в Белгородской области при налёте БПЛА
02:10Ночная атака на Москву: отражена первая волна вражеских БПЛА
01:55Из-за опасности БПЛА ограничены полёты в восьми аэропортах, в трёх — в Подмосковье
01:12"Мирные переговоры зашли в тупик": в Москву прилетал глава ЦРУ
00:32Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:00В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
23:31В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность
23:28ВС России уничтожили замаскированный пункт "Птиц Мадьяра" под Херсоном
23:25Буданов* признал нехватку ракет для отражения ударов ВС России
23:23Читатели Le Figaro высмеяли требование Зеленского увеличить помощь Украине
23:01Российские морпехи обнаружили нацистскую свастику в командном пункте ВСУ
22:46В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
22:42Какая страна испортит планы Трампа и почему экономическая операция США в Иране уже обречена – Канах
22:38Украинский "Сенс банк" отстранил главу департамента финмониторинга
22:35В ДНР при атаках ВСУ один человек погиб, ещё семеро пострадали
Лента новостейМолния