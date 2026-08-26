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"Точно против преступности?" Госдеп выделил $40 млн на дроны для украинской полиции
"Точно против преступности?" Госдеп выделил $40 млн на дроны для украинской полиции - 26.08.2026 Украина.ру
"Точно против преступности?" Госдеп выделил $40 млн на дроны для украинской полиции
Госдепартамент США для борьбы с преступностью на Украине выделил уже $40 млн на закупку дронов. Об этом со ссылкой на официальные данные в ночь на 26 августа пишет РИА Новости
2026-08-26T04:09
2026-08-26T04:09
2026-08-26T04:09
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Как следует из данных портала госрасходов США, речь идёт о двух контрактах на беспилотники и наземные станции управления с киевской компанией Stream Techno LLC, подписанных 19 февраля 2026 года. Они реализуются в рамках программ американского Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) на Украине. В марте сообщалось, что Госдеп выделил для этих целей $32 млн."По первому контракту Госдеп первоначально выделил $19,34 млн, а 10 августа добавил еще $5,66 млн. В результате сумма заказа достигла $25 млн. По второму контракту изначально было выделено $12,67 млн, а в августе к нему добавили еще $2,32 млн — почти до $15 млн", — пишет агентство, изучив актуальные документы.Отмечается, что эти контракты в связи с "исключительной срочностью" были заключены без стандартного тендера.Всего США с февраля 2022 года поставили правоохранительным органам киевского режима через INL оборудование на сумму более $140 млн. Уточняется, что на Украину были переданы средства защиты, медицинское и тактическое оснащение, транспорт.Ранее сообщалось, что тернопольская полиция остановила избиение сотрудников ТЦК, попытавшихся мобилизовать мужчину на улице.Подробнее об изуверских мобилизационных планах киевских нацистов - в публикации Ростислава Ищенко Зеленский: женские батальоны вместо американских Patriot.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, сша, украина, новости, госдеп сша, военная помощь украине, гуманитарная помощь, бпла, беспилотники, полиция, мир без границ
Украина.ру, США, Украина, Новости, Госдеп США, военная помощь Украине, гуманитарная помощь, БПЛА, беспилотники, полиция, Мир без границ
"Точно против преступности?" Госдеп выделил $40 млн на дроны для украинской полиции
Госдепартамент США для борьбы с преступностью на Украине выделил уже $40 млн на закупку дронов. Об этом со ссылкой на официальные данные в ночь на 26 августа пишет РИА Новости
Как следует из данных портала госрасходов США, речь идёт о двух контрактах на беспилотники и наземные станции управления с киевской компанией Stream Techno LLC, подписанных 19 февраля 2026 года. Они реализуются в рамках программ американского Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) на Украине. В марте сообщалось, что Госдеп выделил для этих целей $32 млн.
"По первому контракту Госдеп первоначально выделил $19,34 млн, а 10 августа добавил еще $5,66 млн. В результате сумма заказа достигла $25 млн. По второму контракту изначально было выделено $12,67 млн, а в августе к нему добавили еще $2,32 млн — почти до $15 млн", — пишет агентство, изучив актуальные документы.
Отмечается, что эти контракты в связи с "исключительной срочностью" были заключены без стандартного тендера.
Всего США с февраля 2022 года поставили правоохранительным органам киевского режима через INL оборудование на сумму более $140 млн. Уточняется, что на Украину были переданы средства защиты, медицинское и тактическое оснащение, транспорт.
Подробнее об изуверских мобилизационных планах киевских нацистов - в публикации Ростислава Ищенко Зеленский: женские батальоны вместо американских Patriot. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.