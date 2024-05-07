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Кадыров призвал забрать Одессу и Харьков в этом месяце и посадить Зеленского
Кадыров призвал забрать Одессу и Харьков в этом месяце и посадить Зеленского - 07.05.2024 Украина.ру
Кадыров призвал забрать Одессу и Харьков в этом месяце и посадить Зеленского
Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ходе спецоперации в эфире телеканала "Россия 1", заявил, что "в этот месяц" надо забирать Одессу и Харьков
2024-05-07T14:11
2024-05-07T14:11
2024-05-07T14:11
кадыров
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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"Я считаю, что нужно более активнее нападать, бить надо жестко, пока есть время, вот в этот месяц, нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно надо Одессу, Харьков забрать. И потом посадить этого Зеленского, и нужно заставить его подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, для граждан, для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины", - сказал Кадыров.Также он отметил, что ждет "приятных изменений" после 9 мая: "мы идем вперед, экономика РФ растет, перед будущим правительством президент России поставил задачи".
https://ukraina.ru/20240105/1052560137.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кадыров, вс рф, новости, одесса, россия, харьков, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Кадыров, ВС РФ, Новости, Одесса, Россия, Харьков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Кадыров призвал забрать Одессу и Харьков в этом месяце и посадить Зеленского
Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ходе спецоперации в эфире телеканала "Россия 1", заявил, что "в этот месяц" надо забирать Одессу и Харьков