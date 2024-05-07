Кадыров призвал забрать Одессу и Харьков в этом месяце и посадить Зеленского - 07.05.2024 Украина.ру
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Кадыров призвал забрать Одессу и Харьков в этом месяце и посадить Зеленского
Кадыров призвал забрать Одессу и Харьков в этом месяце и посадить Зеленского - 07.05.2024 Украина.ру
Кадыров призвал забрать Одессу и Харьков в этом месяце и посадить Зеленского
Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ходе спецоперации в эфире телеканала "Россия 1", заявил, что "в этот месяц" надо забирать Одессу и Харьков
2024-05-07T14:11
2024-05-07T14:11
кадыров
вс рф
новости
одесса
россия
харьков
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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"Я считаю, что нужно более активнее нападать, бить надо жестко, пока есть время, вот в этот месяц, нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно надо Одессу, Харьков забрать. И потом посадить этого Зеленского, и нужно заставить его подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, для граждан, для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины", - сказал Кадыров.Также он отметил, что ждет "приятных изменений" после 9 мая: "мы идем вперед, экономика РФ растет, перед будущим правительством президент России поставил задачи".
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кадыров, вс рф, новости, одесса, россия, харьков, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Кадыров, ВС РФ, Новости, Одесса, Россия, Харьков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Кадыров призвал забрать Одессу и Харьков в этом месяце и посадить Зеленского

14:11 07.05.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ходе спецоперации в эфире телеканала "Россия 1", заявил, что "в этот месяц" надо забирать Одессу и Харьков
"Я считаю, что нужно более активнее нападать, бить надо жестко, пока есть время, вот в этот месяц, нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно надо Одессу, Харьков забрать. И потом посадить этого Зеленского, и нужно заставить его подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, для граждан, для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины", - сказал Кадыров.
Также он отметил, что ждет "приятных изменений" после 9 мая: "мы идем вперед, экономика РФ растет, перед будущим правительством президент России поставил задачи".
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КадыровВС РФНовостиОдессаРоссияХарьковВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
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