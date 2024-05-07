https://ukraina.ru/20240507/1054951414.html

Кадыров призвал забрать Одессу и Харьков в этом месяце и посадить Зеленского

Кадыров призвал забрать Одессу и Харьков в этом месяце и посадить Зеленского - 07.05.2024 Украина.ру

Кадыров призвал забрать Одессу и Харьков в этом месяце и посадить Зеленского

Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ходе спецоперации в эфире телеканала "Россия 1", заявил, что "в этот месяц" надо забирать Одессу и Харьков

2024-05-07T14:11

2024-05-07T14:11

2024-05-07T14:11

кадыров

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россия

харьков

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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"Я считаю, что нужно более активнее нападать, бить надо жестко, пока есть время, вот в этот месяц, нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно надо Одессу, Харьков забрать. И потом посадить этого Зеленского, и нужно заставить его подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, для граждан, для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины", - сказал Кадыров.Также он отметил, что ждет "приятных изменений" после 9 мая: "мы идем вперед, экономика РФ растет, перед будущим правительством президент России поставил задачи".

https://ukraina.ru/20240105/1052560137.html

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кадыров, вс рф, новости, одесса, россия, харьков, владимир зеленский, вооруженные силы украины