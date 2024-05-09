https://ukraina.ru/20240509/1054965685.html

А мы тем временем понаступаем всласть: аналитик ФСО оценил олимпийское перемирие Макрона

А мы тем временем понаступаем всласть: аналитик ФСО оценил олимпийское перемирие Макрона - 09.05.2024 Украина.ру

А мы тем временем понаступаем всласть: аналитик ФСО оценил олимпийское перемирие Макрона

Китай поддержал идею олимпийского перемирия президента Франции Эммануэля Макрона. А вот Россия в этом мероприятии не участвует, поэтому даже раздумывать не придется, а значит будут время и силы заняться действительно важным - наступлением на фронте

2024-05-09T06:44

2024-05-09T06:44

2024-05-09T06:44

новости

аналитики

эммануэль макрон

перемирие

олимпиада

россия

фронт

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103322/97/1033229783_0:0:3460:1947_1920x0_80_0_0_da1c81919a461729bcaf25cfefce6e84.jpg

Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.Тем временем российские военкоры сообщают о продвижении ВС РФ на фронте. В частности, ряд журналистов написали о том, что ВСУ потеряли поселок Кисловка на Сватово-Купянском направлении, а чуть раньше российские войска освободили поселок Котляровка.Ранее военкор Евгений Лисицын сообщил, что "ВС РФ подошли к ключевому участку обороны в районе Часова Яра. Это место считается определяющим для дальнейшего развития событий в регионе. Передовые отряды расположились возле труб канала Северский Донец".Позже он уточнил эту информацию, отметив, что российские бойцы "прорвались через лесопосадки к югу от Часова Яра, также захватили несколько опорных пунктов и уничтожили мост, вследствие чего нарушили логистику для ВСУ"."ВС РФ подошли к ключевому участку обороны": что происходит на фронтеТакже за последнее время стало известно об освобождении Новомихайловки, Красногоровки, Очеретино и Архангельского, продвижении российской группировки войск "Запад" в районе села Терны под Донецком, улучшении тактического положения бойцами группировки "Центр" и других успехах российских бойцов на фронте."Мы фактически прорвали фронт": военный политолог рассказал о мощном продвижении армии РФ под ОчеретиноНесколько дней назад замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что военная помощь Запада не изменит положение дел на фронте.Также он отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВОИНТЕРВЬЮ ДМИТРИЙ ЕФИМОВ: Если ВСУ обрушат "шторм" на Москву, Россия раскинжалит Киев и кое-что напомнит Британии

https://ukraina.ru/20240508/1054958172.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, аналитики, эммануэль макрон, перемирие, олимпиада, россия, фронт, наступление