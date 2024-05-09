https://ukraina.ru/20240509/1054965685.html
А мы тем временем понаступаем всласть: аналитик ФСО оценил олимпийское перемирие Макрона
А мы тем временем понаступаем всласть: аналитик ФСО оценил олимпийское перемирие Макрона - 09.05.2024 Украина.ру
А мы тем временем понаступаем всласть: аналитик ФСО оценил олимпийское перемирие Макрона
Китай поддержал идею олимпийского перемирия президента Франции Эммануэля Макрона. А вот Россия в этом мероприятии не участвует, поэтому даже раздумывать не придется, а значит будут время и силы заняться действительно важным - наступлением на фронте
2024-05-09T06:44
2024-05-09T06:44
2024-05-09T06:44
новости
аналитики
эммануэль макрон
перемирие
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фронт
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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.Тем временем российские военкоры сообщают о продвижении ВС РФ на фронте. В частности, ряд журналистов написали о том, что ВСУ потеряли поселок Кисловка на Сватово-Купянском направлении, а чуть раньше российские войска освободили поселок Котляровка.Ранее военкор Евгений Лисицын сообщил, что "ВС РФ подошли к ключевому участку обороны в районе Часова Яра. Это место считается определяющим для дальнейшего развития событий в регионе. Передовые отряды расположились возле труб канала Северский Донец".Позже он уточнил эту информацию, отметив, что российские бойцы "прорвались через лесопосадки к югу от Часова Яра, также захватили несколько опорных пунктов и уничтожили мост, вследствие чего нарушили логистику для ВСУ"."ВС РФ подошли к ключевому участку обороны": что происходит на фронтеТакже за последнее время стало известно об освобождении Новомихайловки, Красногоровки, Очеретино и Архангельского, продвижении российской группировки войск "Запад" в районе села Терны под Донецком, улучшении тактического положения бойцами группировки "Центр" и других успехах российских бойцов на фронте."Мы фактически прорвали фронт": военный политолог рассказал о мощном продвижении армии РФ под ОчеретиноНесколько дней назад замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что военная помощь Запада не изменит положение дел на фронте.Также он отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВОИНТЕРВЬЮ ДМИТРИЙ ЕФИМОВ: Если ВСУ обрушат "шторм" на Москву, Россия раскинжалит Киев и кое-что напомнит Британии
https://ukraina.ru/20240508/1054958172.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, аналитики, эммануэль макрон, перемирие, олимпиада, россия, фронт, наступление
Новости, аналитики, Эммануэль Макрон, перемирие, Олимпиада, Россия, фронт, наступление
А мы тем временем понаступаем всласть: аналитик ФСО оценил олимпийское перемирие Макрона
Китай поддержал идею олимпийского перемирия президента Франции Эммануэля Макрона. А вот Россия в этом мероприятии не участвует, поэтому даже раздумывать не придется, а значит будут время и силы заняться действительно важным - наступлением на фронте
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.
"Помните, как в стихотворении у Александра Сергеевича Пушкина "Ах, обмануть меня не трудно!… Я сам обманываться рад!". Так вот президент России сказал, что больше "обманываться не рад". Оставим это нашему "миролюбивому" противнику. Пусть он берет на себя такие обязательства. А мы тем временем понаступаем всласть", - сказал аналитик.
Тем временем российские военкоры сообщают о продвижении ВС РФ на фронте. В частности, ряд журналистов написали о том, что ВСУ потеряли поселок Кисловка на Сватово-Купянском направлении, а чуть раньше российские войска освободили поселок Котляровка.
Ранее военкор Евгений Лисицын сообщил, что "ВС РФ подошли к ключевому участку обороны в районе Часова Яра. Это место считается определяющим для дальнейшего развития событий в регионе. Передовые отряды расположились возле труб канала Северский Донец".
Позже он уточнил эту информацию, отметив, что российские бойцы "прорвались через лесопосадки к югу от Часова Яра, также захватили несколько опорных пунктов и уничтожили мост, вследствие чего нарушили логистику для ВСУ".
Также за последнее время стало известно об освобождении Новомихайловки, Красногоровки, Очеретино и Архангельского, продвижении российской группировки войск "Запад" в районе села Терны под Донецком, улучшении тактического положения бойцами группировки "Центр" и других успехах российских бойцов на фронте.
Несколько дней назад замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что военная помощь Запада не изменит положение дел на фронте.
Также он отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.