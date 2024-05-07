Дмитрий Ефимов: Если ВСУ обрушат "шторм" на Москву, Россия раскинжалит Киев и кое-что напомнит Британии - 07.05.2024 Украина.ру
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Дмитрий Ефимов: Если ВСУ обрушат "шторм" на Москву, Россия раскинжалит Киев и кое-что напомнит Британии
Дмитрий Ефимов: Если ВСУ обрушат "шторм" на Москву, Россия раскинжалит Киев и кое-что напомнит Британии - 07.05.2024 Украина.ру
Дмитрий Ефимов: Если ВСУ обрушат "шторм" на Москву, Россия раскинжалит Киев и кое-что напомнит Британии
Экспериментировать принято на кошках. Но если Польша полезет на Белоруссию и перейдет ее границу, то "огребет" на своей территории — возможно, из ядерного оружия
2024-05-07T17:02
2024-05-07T17:02
интервью
всу
украина
британия
россия
франция
ракеты
владимир путин
израиль
эммануэль макрон
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О том, готова ли Россия использовать ядерный сценарий в сдерживании агрессии Запада, в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.— Дмитрий Борисович, Израиль ударил по Рафаху, вопреки сдерживанию США. Что будет с беженцами, которых не пустил к себе Египет?— По данным военной разведки Израиля АМАН, в Рафахе скрывается четыре последних батальона ХАМАС. Для беженцев рядом с городом развернули палаточные городки. В ООН говорят, что доступны 20 тысяч палаток, в каждой — по 12 мест.В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) посчитали, что все беженцы должны были успеть эвакуироваться. Вот и листовки разбрасывали вчера вечером, 6 мая, прямо перед налетами...Мой прогноз по дальнейшему развитию событий такой. Военно-воздушные силы Израиля будут "утюжить" город до полного разрушения всех зданий в поисках "тоннелей ХАМАС", а беженцев малыми группами будут переселять в два анклава, оставленных в секторе палестинцам.Там будут 15-минутные города без права выезда.[15-минутный город — концепция проектирования городов, которая предполагает расположение больниц, школ, офисов, магазинов, кафе и различных развлекательных заведений на расстоянии, которое человек может пройти за четверть часа пешком или проехать на велосипеде.]— Если ЦАХАЛ подавит ХАМАС, это приведёт к доминированию Израиля в регионе?— Если имеется в виду Ближний Восток, то конечно, нет. ХАМАС просто, как говорится, переобулся в прыжке — сменил хозяев с части элит США и того же Израиля на Катар. Эта суннитская группировка была нужна для дезориентации палестинского сопротивления и разрыва его связей с шиитским Ираном.Именно поэтому слова о том, что Тегеран снабжает сектор Газа оружием — информационная диверсия. Вооружения поступали с базы США в Катаре.Основной противник Израиля — это ливанская "Хезболла". Именно она следующая цель военного кабинета Биби Нетаньяху.Сектор Газа просто зачищают от палестинцев — для построения там нефтегазового хаба и проведения экспериментов по социальному инжинирингу. В этом случае ХАМАС выступает неким жупелом, под борьбу с котором можно списать геноцид местного населения.— Во Франции вновь заговорили об отправке военных на Украину, а британцы заявили о праве Киева использовать их вооружения для ударов по России. Послы этих стран были вызваны в наш МИД. Что им могли сказать? Может быть, что-то из серии: если сорвете инаугурацию президента и празднование 9 мая в России, мы по вам ударим ТЯО?— Возможно, через них было передано обещание на случай, если укрохунта захочет ударить по России ракетами дальнего действия, например, британскими Storm Shadow или французскими SCALP. Дескать, тогда в обязательном порядке мы проведем "раскинжаливание" Банковой улицы.Так как прямых коммуникаций с Киевом нет, пришлось использовать этих негодных посредников. А про печальную судьбу их стран полностью сказал наш президент Владимир Путин — ни убавить, ни прибавить.— Минобороны России сообщило, что Владимир Путин отдал приказ провести учения по отработке вопросов применения нестратегического ядерного оружия. Что именно в ходе этих учений мы будем тренировать?— Возможно, новые системы доставки, методы выхода на цель, противодействие системам РЭБ и многое другое.— Учения ТЯО — ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации. Как считаете, нам удастся напугать Запад? Или цель не в этом?— Цель — напомнить, что мы ядерная держава, а не "колосс на глиняных ногах". Поколение политиков от Сороса училось по его учебникам истории, и поэтому вообще ее не знает.Кстати, было бы неплохо во время учений рвануть один тактический заряд где-нибудь на полигоне. А потом распространить по Сети запись последствий взрыва — в виде вирусного ролика.— Насколько мы готовы применить всю свою ядерную мощь против противника? С кого начнем — с Вашингтона или Лондона?— Хорошая шутка. Но экспериментировать принято на кошках. Вот полезут поляки на Белоруссию, огребут на своей территории, как только границу перейдут.— Китай поддержал идею олимпийского перемирия Макрона. Нужно ли России подобное олимпийское перемирие, например, на наших условиях?— Если бы мы участвовали в Олимпиаде, то могли бы раздумывать над этим. Так — нет, ни под каким видом. Помните, как в стихотворении у Александра Сергеевича Пушкина "Ах, обмануть меня не трудно!…Я сам обманываться рад!".Так вот президент России сказал, что больше "обманываться не рад". Оставим это нашему "миролюбивому" противнику. Пусть он берет на себя такие обязательства. А мы тем временем понаступаем всласть.Также о том, почему Западу стоит серьезно относиться к ядерным учениям России, читайте в интервью с экспертом Грег Вайнер: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная война
https://ukraina.ru/20231003/1049873674.html
https://ukraina.ru/20240506/1054924647.html
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Анна Черкасова
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
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интервью, всу, украина, британия, россия, франция, ракеты, владимир путин, израиль, эммануэль макрон, хамас, запад, ядерная война
Интервью, ВСУ, Украина, Британия, Россия, Франция, ракеты, Владимир Путин, Израиль, Эммануэль Макрон, ХАМАС, Запад, ядерная война

Дмитрий Ефимов: Если ВСУ обрушат "шторм" на Москву, Россия раскинжалит Киев и кое-что напомнит Британии

17:02 07.05.2024
 
© из личного архиваДмитрий Ефимов интервью
Дмитрий Ефимов интервью
© из личного архива
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Экспериментировать принято на кошках. Но если Польша полезет на Белоруссию и перейдет ее границу, то "огребет" на своей территории — возможно, из ядерного оружия
О том, готова ли Россия использовать ядерный сценарий в сдерживании агрессии Запада, в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.
— Дмитрий Борисович, Израиль ударил по Рафаху, вопреки сдерживанию США. Что будет с беженцами, которых не пустил к себе Египет?
— По данным военной разведки Израиля АМАН, в Рафахе скрывается четыре последних батальона ХАМАС. Для беженцев рядом с городом развернули палаточные городки. В ООН говорят, что доступны 20 тысяч палаток, в каждой — по 12 мест.
В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) посчитали, что все беженцы должны были успеть эвакуироваться. Вот и листовки разбрасывали вчера вечером, 6 мая, прямо перед налетами...
Мой прогноз по дальнейшему развитию событий такой. Военно-воздушные силы Израиля будут "утюжить" город до полного разрушения всех зданий в поисках "тоннелей ХАМАС", а беженцев малыми группами будут переселять в два анклава, оставленных в секторе палестинцам.
Там будут 15-минутные города без права выезда.
[15-минутный город — концепция проектирования городов, которая предполагает расположение больниц, школ, офисов, магазинов, кафе и различных развлекательных заведений на расстоянии, которое человек может пройти за четверть часа пешком или проехать на велосипеде.]
Дмитрий Ефимов
3 октября 2023, 18:21
Дмитрий Ефимов: кто онОбозреватель РИА "Катюша" и бывший главный аналитик ФСО России в 90-х годах
— Если ЦАХАЛ подавит ХАМАС, это приведёт к доминированию Израиля в регионе?
— Если имеется в виду Ближний Восток, то конечно, нет. ХАМАС просто, как говорится, переобулся в прыжке — сменил хозяев с части элит США и того же Израиля на Катар. Эта суннитская группировка была нужна для дезориентации палестинского сопротивления и разрыва его связей с шиитским Ираном.
Именно поэтому слова о том, что Тегеран снабжает сектор Газа оружием — информационная диверсия. Вооружения поступали с базы США в Катаре.
Основной противник Израиля — это ливанская "Хезболла". Именно она следующая цель военного кабинета Биби Нетаньяху.
Сектор Газа просто зачищают от палестинцев — для построения там нефтегазового хаба и проведения экспериментов по социальному инжинирингу. В этом случае ХАМАС выступает неким жупелом, под борьбу с котором можно списать геноцид местного населения.
— Во Франции вновь заговорили об отправке военных на Украину, а британцы заявили о праве Киева использовать их вооружения для ударов по России. Послы этих стран были вызваны в наш МИД. Что им могли сказать? Может быть, что-то из серии: если сорвете инаугурацию президента и празднование 9 мая в России, мы по вам ударим ТЯО?
— Возможно, через них было передано обещание на случай, если укрохунта захочет ударить по России ракетами дальнего действия, например, британскими Storm Shadow или французскими SCALP. Дескать, тогда в обязательном порядке мы проведем "раскинжаливание" Банковой улицы.
Так как прямых коммуникаций с Киевом нет, пришлось использовать этих негодных посредников. А про печальную судьбу их стран полностью сказал наш президент Владимир Путин — ни убавить, ни прибавить.
— Минобороны России сообщило, что Владимир Путин отдал приказ провести учения по отработке вопросов применения нестратегического ядерного оружия. Что именно в ходе этих учений мы будем тренировать?
— Возможно, новые системы доставки, методы выхода на цель, противодействие системам РЭБ и многое другое.
Грег Вайнер интервью
Вчера, 16:24
Грег Вайнер: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная войнаНа Западе кричали, что Россия не пойдет на применение тактического ядерного оружия (ТЯО). Но оказалось, что учения, которые могут предварять такие вещи, как минимум возможны. Что будет дальше, и почему в США идут разговоре о замене Байдена Обамой, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Грег Вайнер
— Учения ТЯО — ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации. Как считаете, нам удастся напугать Запад? Или цель не в этом?
— Цель — напомнить, что мы ядерная держава, а не "колосс на глиняных ногах". Поколение политиков от Сороса училось по его учебникам истории, и поэтому вообще ее не знает.
Кстати, было бы неплохо во время учений рвануть один тактический заряд где-нибудь на полигоне. А потом распространить по Сети запись последствий взрыва — в виде вирусного ролика.
— Насколько мы готовы применить всю свою ядерную мощь против противника? С кого начнем — с Вашингтона или Лондона?
— Хорошая шутка. Но экспериментировать принято на кошках. Вот полезут поляки на Белоруссию, огребут на своей территории, как только границу перейдут.
— Китай поддержал идею олимпийского перемирия Макрона. Нужно ли России подобное олимпийское перемирие, например, на наших условиях?
— Если бы мы участвовали в Олимпиаде, то могли бы раздумывать над этим. Так — нет, ни под каким видом. Помните, как в стихотворении у Александра Сергеевича Пушкина "Ах, обмануть меня не трудно!…Я сам обманываться рад!".
Инаугурация президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
13:42
"Выбор за ними": Путин заявил о готовности вести диалог с ЗападомРоссия готова к диалогу с западными государствами. Об этом заявил президент России Владимир Путин 7 мая во время торжественной церемонии инаугурации
Так вот президент России сказал, что больше "обманываться не рад". Оставим это нашему "миролюбивому" противнику. Пусть он берет на себя такие обязательства. А мы тем временем понаступаем всласть.
Также о том, почему Западу стоит серьезно относиться к ядерным учениям России, читайте в интервью с экспертом Грег Вайнер: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная война
 
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