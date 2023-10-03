https://ukraina.ru/20231003/1049873674.html

Дмитрий Ефимов: кто он

Дмитрий Ефимов: кто он - 03.10.2023 Украина.ру

Дмитрий Ефимов: кто он

Обозреватель РИА "Катюша" и бывший главный аналитик ФСО России в 90-х годах

2023-10-03T18:21

2023-10-03T18:21

2023-10-03T18:21

новости

дмитрий ефимов

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Дмитрий Борисович Ефимов в советское время окончил военный институт. В студенческие годы увлекался рукопашным боем и волейболом.Проходил службу в центральном аппарате КГБ СССР. В 90-е годы был старшим офицером Штаба ФСО России. После ухода с военной службы в 1999 году, работал в крупнейших российских корпорациях и аналитических центрах. Руководил избирательными кампаниями в РФ и за рубежом. Соавтор концепции первого сайта Президента РФ Владимира Путина. Был членом Экспертного совета при Комиссии Московской городской Думы по безопасности. За эту работу награжден юбилейной медалью «Московская городская Дума, 25 лет». Автор книги «Самоучитель по PR для спортсменов» (Москва, 2016 год, издательство «Спорт»).Специализируется на геополитике, цифровых технологиях и вопросах государственной безопасности, в том числе ее экономической составляющей.

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2023

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Новости

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новости, дмитрий ефимов