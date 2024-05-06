https://ukraina.ru/20240506/1054924647.html

Грег Вайнер: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная война

Грег Вайнер: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная война - 06.05.2024 Украина.ру

Грег Вайнер: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная война

На Западе кричали, что Россия не пойдет на применение тактического ядерного оружия (ТЯО). Но оказалось, что учения, которые могут предварять такие вещи, как минимум, возможны. Что будет дальше, и почему в США идут разговоре о замене Байдена Обамой, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Грег Вайнер.

2024-05-06T16:24

2024-05-06T16:24

2024-05-06T16:24

интервью

украина

сша

россия

джо байден

ядерное оружие

выборы

мишель обама

барак обама

война

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США могут ввести войска на Украину, если та потерпит поражение в конфликте с Россией, заявил демократ-конгрессмен Хаким Джеффрис телеканалу CBS. Ранее 5 мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.— Грег, насколько реально выдвижение Мишель Обамы вместо Джо Байдена?— Ранее я не раз говорил про то, что Байден сойдет с гонки и на его место придет Обама. Видимо, все к тому и идет. Не знаю, насколько верны источники немецкой газеты, но если это так, предвыборная ситуация становится все интереснее.Получается, что семейные кланы в Америке уходят во власть. Смотрите, был клан Бушей (папа и сын). Потом президентствовали Клинтоны: сначала Билл 8 лет заседал в Белом доме, потом Хиллари была сенатором и госсекретарем в истеблишменте США. Можно еще Кеннеди вспомнить.И вот сейчас, если все слухи верны, намечается возвращение Мишель Обамы в Белый дом. Ее муж был восемь лет президентом США. А после прихода к власти Байдена неофициально был в его тени в администрации. То есть семьи правят Америкой.— Но если Мишель Обама планирует избираться, почему ее нет на публике, где ее президентская пиар-кампания?— А зачем ей это? Ее муж Барак Обама был самым популярным главой Соединенных Штатов. Он так и остался им. Поэтому Мишель не нужен никакой пиар.Как только она, грубо говоря, откроет рот и заявит, что собирается баллотироваться на пост президента США, вся либеральная общественность зарыдает и ее поддержит.— Она обойдет Трампа?— Да, конечно. Как мы говорил ранее в интервью, у нее масса преимуществ. Во-первых, она черная женщина. Во-вторых, у нее влиятельный и любимый многими муж. В-третьих, президентом США еще ни разу не была женщина. Все как принято в Америке.— Сам Байден готов к таким переменам?— Я думаю, Байден сам не знает, к чему готов. Тут скорее надо говорить о том, насколько вариант с Мишель Обамой приемлет его близкое окружение.В принципе, если его сыну Хантеру и брату Джеймсу Байденам даны определенные гарантии, полагаю, нынешний президент спокойно уйдет на покой. То есть следующая администрация Белого дома должна поручиться, что родственников Джо Байдена не привлекут к ответственности за их преступления и остальные темные делишки.— Но Байден победил на праймериз. У него же есть карт-бланш от избирателей Демократической партии, получается?— На этих праймериз выбирали, по сути, делегатов, которые поедут на конвент в августе, где пройдет окончательное голосование. Так что пока ничего не решено. Это лишь промежуточный этап.— Почему мы не обсуждаем замену Байдена на выборах на Камалу Харрис?— Ее ежедневная работа, переговоры и другие действия не показали результатов. Она не оправдала надежд избирателей и выглядит слабым политиком. Кроме того, за Мишель Обамой стоит ее муж, а это очень немало. Он здесь главное звено.— Есть мнение среди экспертного сообщества, что, будь у власти Барак Обама, войны на Украине с Россией не было бы. Вы согласны с этим?— Обама грозился один раз превратить российскую экономику в кошмар. Этого не получилось. Вообще, он достаточно трезвый политик. Я думаю Мишель Обама, если станет президентом, сделает так, что ее муж станет главным peacemaker (миротворцем) и получит за мирную Украину Нобелевскую премию. Это мечта всех американских президентов.Сам Обама, как я уже заметил, человек неглупый, образованный, прекрасно понимает, какой урон наносит украинский кризис мировому сообществу. Уверен — если клан Обамы придет снова к власти, то война на Украине будет быстро свернута. Во всяком случае они много для этого сделают.— Лидер демократов в палате представителей Джеффрис допустил ввод войск на Украину. Чем он известен и почему начались такие разговоры в США?— Это главная фигура демократов в Конгрессе США. Я слушал интервью с ним, но не нашел там ничего драматического. Тут нет ничего нового. Он по сути лишь повторил то, что говорили до него различные политические деятели Америки.То есть — мы не можем допустить, чтобы Украина проиграла, потому что тогда Владимир Путин пойдет дальше захватывать весь мир, и мы его должны остановить. Такие заявления Джеффриса — чисто демократическая пропаганда.— Что в понимании истеблишмента Америки значит "Украина потерпит поражение"?— Я думаю речь идет о том, что российские войска окажутся за три километра от Киева или войдут в город. Для США важно этого не допустить. Украина, по соображениям американского истеблишмента, последний барьер перед тем, как Россия нападет на всю Европу.— Готова ли Америка отдать своих граждан на войну с Россией на далекой Украине?— Небольшой эксперимент есть — французский Иностранный легион. Какие-то ребятишки прилетели на Украину, и кто-то из них уже погиб там. Иностранный легион состоит не из граждан Франции, поэтому они могут там гибнуть сотнями. Париж такое себе может позволить.В Соединенных Штатах такого нет. Если американские граждане начнут гибнуть на территории другого государства — большой вопрос, чем это закончится. Тем более в преддверии выборов в США.— Послы Британии и Франции вызваны в МИД России с целью потребовать от правительств стран прекратить эскалацию войны на Украине. Именно поэтому, как сказал Дмитрий Песков, мы проводим учения по применению нестратегического ядерного оружия. Как все это влияет на политическую ситуацию вокруг Украины?— Я думаю, это серьезные заявления и действия со стороны России. Здесь важно посмотреть, какова будет реакция международного сообщества на учения. Как говорится, по одежке протягивай ножки.Нужно следить, как это оценят на Западе, как пройдут сами учения, что они будут из себя представлять и так далее. Я напомню, что ранее все кричали, что Россия не пойдет на применение ТЯО, и вообще ядерный вариант невозможен. Но оказалось, что учения, которые могут предварять такие вещи, как минимум, возможны. А что будет дальше —жизнь покажет.Также о том, как НАТО "отравило" Украину и готовит вторжение в Белоруссию, читайте в интервью с экспертом Владимир Мамонтов: Когда Украина кончится, НАТО бросит в топку "задир-собачек" из Прибалтики

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

https://ukraina.ru/20240505/1054897354.html

https://ukraina.ru/20240502/1054847567.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, сша, россия, джо байден, ядерное оружие, выборы, мишель обама, барак обама, война, франция