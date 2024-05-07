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Восьмая в истории и пятая для Путина: все инаугурации президентов РФ в цифрах и фактах

Восьмая в истории и пятая для Путина: все инаугурации президентов РФ в цифрах и фактах - 07.05.2024 Украина.ру

Восьмая в истории и пятая для Путина: все инаугурации президентов РФ в цифрах и фактах

Во вторник, 7 мая, в Москве состоится инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина. В современной российской истории такая церемония пройдет в восьмой раз

2024-05-07T05:38

2024-05-07T05:38

2024-05-07T05:38

эксклюзив

владимир путин

дмитрий медведев

борис ельцин

инаугурация

россия

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10 июля 1991 годаБорис Ельцин впервые возглавил Россию еще тогда, когда она являлась федеративной социалистической республикой в составе Советского Союза.В 1990 году Михаил Горбачев стал президентом СССР, после чего свои президенты стали появляться в союзных и автономных республиках. Ельцин выиграл выборы президента РСФСР и 10 июля 1991 года вступил в должность.Церемония инаугурации проходила во время торжественного заседания съезда народных депутатов РСФСР под председательством Руслана Хасбулатова в Кремлевском Дворце съездов (с 1992 года – Государственный Кремлевский дворец).Хасбулатов пригласил Ельцина к трибуне, на которой располагались Конституция РСФСР и Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Избранный президент положил руку на сердце и зачитал текст присяги:"Горбачев дал согласие [на выступление], хотя поздно вечером позвонил и сказал, что выступит за рамки инаугурации. Мы покачали головой, но он стоял на своем. Мы договорились, что, когда Борис Николаевич закончит свою речь, в зал войдет Горбачев, поднимется за трибуну, выступит и уйдет", - рассказал Филатов.По его словам, Горбачев хотел подчеркнуть тот факт, что он является президентом всего Советского Союза, а инаугурация Ельцина – это уровень ниже."Нужно было, чтобы кто-то выступил из депутатов, причем такой интеллигентного плана и более либеральный по своим взглядам", - объяснял Филатов.После этого Ельцин зачитал клятву, а затем выступил Горбачев."Встал вопрос, чем их поить, у нас был только азербайджанский коньяк, а там были гости и из Грузии, и Армении, и других республики, где в каждой были свои коньяки. Мы долго думали, как нам быть, потому что, если поставить одну бутылку, то другие рассердятся, будут с обидой смотреть. Поэтому мы долго думали и решили по рюмкам разлить коньяк, а дальше пусть сами разбираются", - рассказывал он.9 августа 1996Вторая инаугурация Ельцина, на этот раз в качестве президента Российской Федерации, кардинально отличалась от предыдущей.В начале на сцену через весь зал внесли президентский штандарт, государственный флаг, знак президента и специальную, изданную к этому событию в единственном экземпляре Конституцию.Затем на сцену пригласили председателя Конституционного суда Владимира Туманова, премьера Виктора Черномырдина, председателя Совфеда Егора Строева, спикера Госдумы Геннадия Селезнева, председателя ЦИК Николая Рябова и патриарха Алексия II.После одиннадцатого удара курантов в зал вошел Ельцин. С избранием на второй срок его поздравил Николай Рябов и вручил ему удостоверение президента. После этого Владимир Туманов призвал Ельцина принять присягу, что тот и сделал, положив правую руку на Конституцию.После этого прозвучала "Патриотическая песнь", а Егор Строев возложил на Ельцина знак президента – золотую цепь с равноконечным золотым крестом с расширяющимися концами, с лицевой стороны покрытым рубиновой эмалью. В центре креста – накладное изображение государственного герба РФ.7 мая 2000 годаПервая инаугурация Владимира Путина проходила в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.Как и церемония четырехлетней давности, все началось с выноса штандарта, флага, президентского знака и Конституции. Затем на сцену поднялись председатель Конституционного суда Марат Баглай, Строев, Селезнев, председатель ЦИК Александр Вешняков, а также первый президент Борис Ельцин.Ровно в 12:00 Путин взошел на подиум. После выступления Вешнякова, огласившего итоги выборов, Путин был приведен к присяге Маратом Баглаем.После этого оркестр исполнил гимн, а над куполом Сенатского дворца Кремля был поднят президентский штандарт.Затем с напутственной речью выступил Ельцин, после чего слово взял уже Путин.7 мая 2004 годаВторая для Владимира Путина церемония вступления в должность главы государства мало чем отличалась от предыдущей.Участниками церемонии были: председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, глава Совета Федерации Сергей Миронов и спикер Госдумы Борис Грызлов.После приведения к присяге Путин выступил с инаугурационной речью.7 мая 2008 годаИнаугурация третьего президента РФ Дмитрия Медведева.После появления на сцене Зорькина, Миронова и Грызлова, в Андреевский зал прибыл Владимир Путин. До этого он побывал на Соборной площади, принял рапорт коменданта Кремля о готовности к проведению церемонии инаугурации, после чего уходящий президент поблагодарил Президентский полк и в его лице все Вооруженные силы страны.В полдень под бой курантов в зал вошел Медведев.Первым с речью выступил Путин.Затем Медведев был приведен к присяге, после чего он также выступил с речью.Далее Путин и Медведев прошли в закрытую комнату, где состоялась передача "ядерного чемоданчика" от бывшего президента к вступившему в должность (в трансляцию этот момент не попал).Затем они оба проследовали на Соборную площадь, где с трибуны наблюдали за смотром Президентского полка.7 мая 2012 годаСпустя четыре года сценарий инаугурации остался практически неизменным. На этот раз Медведев и Путин поменялись местами – первый был президентом уходящим, а второй готовился вступить в должность.В церемонии также участвовал Валерий Зорькин, глава Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Сергей Нарышкин.7 мая 2018 годаЧетвертая по счету инаугурация Владимира Путина.Церемония также прошла по сценарию прошлых лет. Помимо Зорькина и Матвиенко, в качестве спикера Госдумы в церемонии принимал участие спикер Госдумы Вячеслав Володин.После приведения к присяге вступивший в должность глава государства выступил с речью.

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Павел Котов

эксклюзив, владимир путин, дмитрий медведев, борис ельцин, инаугурация, россия