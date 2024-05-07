Восьмая в истории и пятая для Путина: все инаугурации президентов РФ в цифрах и фактах

10 июля 1991 годаБорис Ельцин впервые возглавил Россию еще тогда, когда она являлась федеративной социалистической республикой в составе Советского Союза.В 1990 году Михаил Горбачев стал президентом СССР, после чего свои президенты стали появляться в союзных и автономных республиках. Ельцин выиграл выборы президента РСФСР и 10 июля 1991 года вступил в должность.Церемония инаугурации проходила во время торжественного заседания съезда народных депутатов РСФСР под председательством Руслана Хасбулатова в Кремлевском Дворце съездов (с 1992 года – Государственный Кремлевский дворец).Хасбулатов пригласил Ельцина к трибуне, на которой располагались Конституция РСФСР и Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Избранный президент положил руку на сердце и зачитал текст присяги:"Горбачев дал согласие [на выступление], хотя поздно вечером позвонил и сказал, что выступит за рамки инаугурации. Мы покачали головой, но он стоял на своем. Мы договорились, что, когда Борис Николаевич закончит свою речь, в зал войдет Горбачев, поднимется за трибуну, выступит и уйдет", - рассказал Филатов.По его словам, Горбачев хотел подчеркнуть тот факт, что он является президентом всего Советского Союза, а инаугурация Ельцина – это уровень ниже."Нужно было, чтобы кто-то выступил из депутатов, причем такой интеллигентного плана и более либеральный по своим взглядам", - объяснял Филатов.После этого Ельцин зачитал клятву, а затем выступил Горбачев."Встал вопрос, чем их поить, у нас был только азербайджанский коньяк, а там были гости и из Грузии, и Армении, и других республики, где в каждой были свои коньяки. Мы долго думали, как нам быть, потому что, если поставить одну бутылку, то другие рассердятся, будут с обидой смотреть. Поэтому мы долго думали и решили по рюмкам разлить коньяк, а дальше пусть сами разбираются", - рассказывал он.9 августа 1996Вторая инаугурация Ельцина, на этот раз в качестве президента Российской Федерации, кардинально отличалась от предыдущей.В начале на сцену через весь зал внесли президентский штандарт, государственный флаг, знак президента и специальную, изданную к этому событию в единственном экземпляре Конституцию.Затем на сцену пригласили председателя Конституционного суда Владимира Туманова, премьера Виктора Черномырдина, председателя Совфеда Егора Строева, спикера Госдумы Геннадия Селезнева, председателя ЦИК Николая Рябова и патриарха Алексия II.После одиннадцатого удара курантов в зал вошел Ельцин. С избранием на второй срок его поздравил Николай Рябов и вручил ему удостоверение президента. После этого Владимир Туманов призвал Ельцина принять присягу, что тот и сделал, положив правую руку на Конституцию.После этого прозвучала "Патриотическая песнь", а Егор Строев возложил на Ельцина знак президента – золотую цепь с равноконечным золотым крестом с расширяющимися концами, с лицевой стороны покрытым рубиновой эмалью. В центре креста – накладное изображение государственного герба РФ.7 мая 2000 годаПервая инаугурация Владимира Путина проходила в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.Как и церемония четырехлетней давности, все началось с выноса штандарта, флага, президентского знака и Конституции. Затем на сцену поднялись председатель Конституционного суда Марат Баглай, Строев, Селезнев, председатель ЦИК Александр Вешняков, а также первый президент Борис Ельцин.Ровно в 12:00 Путин взошел на подиум. После выступления Вешнякова, огласившего итоги выборов, Путин был приведен к присяге Маратом Баглаем.После этого оркестр исполнил гимн, а над куполом Сенатского дворца Кремля был поднят президентский штандарт.Затем с напутственной речью выступил Ельцин, после чего слово взял уже Путин.7 мая 2004 годаВторая для Владимира Путина церемония вступления в должность главы государства мало чем отличалась от предыдущей.Участниками церемонии были: председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, глава Совета Федерации Сергей Миронов и спикер Госдумы Борис Грызлов.После приведения к присяге Путин выступил с инаугурационной речью.7 мая 2008 годаИнаугурация третьего президента РФ Дмитрия Медведева.После появления на сцене Зорькина, Миронова и Грызлова, в Андреевский зал прибыл Владимир Путин. До этого он побывал на Соборной площади, принял рапорт коменданта Кремля о готовности к проведению церемонии инаугурации, после чего уходящий президент поблагодарил Президентский полк и в его лице все Вооруженные силы страны.В полдень под бой курантов в зал вошел Медведев.Первым с речью выступил Путин.Затем Медведев был приведен к присяге, после чего он также выступил с речью.Далее Путин и Медведев прошли в закрытую комнату, где состоялась передача "ядерного чемоданчика" от бывшего президента к вступившему в должность (в трансляцию этот момент не попал).Затем они оба проследовали на Соборную площадь, где с трибуны наблюдали за смотром Президентского полка.7 мая 2012 годаСпустя четыре года сценарий инаугурации остался практически неизменным. На этот раз Медведев и Путин поменялись местами – первый был президентом уходящим, а второй готовился вступить в должность.В церемонии также участвовал Валерий Зорькин, глава Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Сергей Нарышкин.7 мая 2018 годаЧетвертая по счету инаугурация Владимира Путина.Церемония также прошла по сценарию прошлых лет. Помимо Зорькина и Матвиенко, в качестве спикера Госдумы в церемонии принимал участие спикер Госдумы Вячеслав Володин.После приведения к присяге вступивший в должность глава государства выступил с речью.
Во вторник, 7 мая, в Москве состоится инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина. В современной российской истории такая церемония пройдет в восьмой раз
10 июля 1991 года
Борис Ельцин впервые возглавил Россию еще тогда, когда она являлась федеративной социалистической республикой в составе Советского Союза.
В 1990 году Михаил Горбачев стал президентом СССР, после чего свои президенты стали появляться в союзных и автономных республиках. Ельцин выиграл выборы президента РСФСР и 10 июля 1991 года вступил в должность.
Церемония инаугурации проходила во время торжественного заседания съезда народных депутатов РСФСР под председательством Руслана Хасбулатова в Кремлевском Дворце съездов (с 1992 года – Государственный Кремлевский дворец).
Хасбулатов пригласил Ельцина к трибуне, на которой располагались Конституция РСФСР и Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Избранный президент положил руку на сердце и зачитал текст присяги:
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики соблюдать Конституцию и законы РСФСР, защищать её суверенитет, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, права народов РСФСР и добросовестно исполнять возложенные на меня народом обязанности
Борис Ельцин
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Вся церемония заняла 40 минут. В зале за ней наблюдали 6 тыс. человек.
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Первый и единственный вице-президент РСФСР/РФ Александр Руцкой в церемонии участия не принимал и клятву на ней не зачитывал, в отличие, например, от аналогичной церемонии в США.
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Как вспоминал на тот момент секретарь президиума Верховного совета Сергей Филатов, участвовавший в подготовке церемонии, при ее разработке они хотели учесть опыт западных стран, но при этом придумать и что-то свое.
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Одним из самых проблемных моментов для организаторов было выступление президента СССР Михаила Горбачева.
"Горбачев дал согласие [на выступление], хотя поздно вечером позвонил и сказал, что выступит за рамки инаугурации. Мы покачали головой, но он стоял на своем. Мы договорились, что, когда Борис Николаевич закончит свою речь, в зал войдет Горбачев, поднимется за трибуну, выступит и уйдет", - рассказал Филатов.
По его словам, Горбачев хотел подчеркнуть тот факт, что он является президентом всего Советского Союза, а инаугурация Ельцина – это уровень ниже.
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В самом начале церемонии со вступлением в должность Ельцина поздравлял патриарх Московский и всея Руси Алексий II, он осенил президента РСФСР крестным знамением.
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Далее слово было предоставлено актеру и депутату Олегу Басилашвили.
"Нужно было, чтобы кто-то выступил из депутатов, причем такой интеллигентного плана и более либеральный по своим взглядам", - объяснял Филатов.
После этого Ельцин зачитал клятву, а затем выступил Горбачев.
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В завершении церемонии прозвучала Патриотическая песнь М.И. Глинки – официальный гимн (без слов, текст так и не был утвержден) РСФСР и РФ с 1990 по 2000 гг. На церемонии ее исполнял вживую оркестр, который был скрыт в глубине сцены за легкой занавесью.
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Согласно воспоминаниям Филатова, у организаторов были затруднения с тем, какие напитки выбрать для участников торжественной части.
"Встал вопрос, чем их поить, у нас был только азербайджанский коньяк, а там были гости и из Грузии, и Армении, и других республики, где в каждой были свои коньяки. Мы долго думали, как нам быть, потому что, если поставить одну бутылку, то другие рассердятся, будут с обидой смотреть. Поэтому мы долго думали и решили по рюмкам разлить коньяк, а дальше пусть сами разбираются", - рассказывал он.
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Флаг РСФСР, под которым проходила присяга, в 2023 году был передан в фонд Музея Ельцина министром внешнеэкономических связей РСФСР в 1990-1991 гг. Виктором Ярошенко.
Торжественное заседание Съезда народных депутатов, посвященное вступлению в должность президента РСФСР Бориса Николаевича Ельцина. Кремлевский Дворец съездов. 10 июля 1991 года.
Б.Н. Ельцин и Председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Имранович Хасбулатов во время церемонии принятия присяги и вступления в должность президента РСФСР.
Торжественное заседание Съезда народных депутатов, посвященное вступлению в должность президента РСФСР Бориса Николаевича Ельцина. Кремлевский Дворец съездов. 10 июля 1991 года.
Борис Николаевич Ельцин во время церемонии принятия присяги и вступления в должность президента РСФСР.
Торжественное заседание Съезда народных депутатов, посвященное вступлению в должность президента РСФСР Бориса Николаевича Ельцина. Кремлевский Дворец съездов. 10 июля 1991 года.
Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев (справа) поздравил
Б.Н.Ельцина с вступлением в должность президента РСФСР.
Торжественное заседание Съезда народных депутатов, посвященное вступлению в должность президента РСФСР Бориса Николаевича Ельцина. Кремлевский Дворец съездов. 10 июля 1991 года.
Президент РСФСР Б.Н.Ельцин и Патриарх Московский и Всея Руси
Алексий II.
Торжественное заседание Съезда народных депутатов, посвященное вступлению в должность президента РСФСР Бориса Николаевича Ельцина. Кремлевский Дворец съездов. 10 июля 1991 года.
Б.Н. Ельцин и Председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Имранович Хасбулатов во время церемонии принятия присяги и вступления в должность президента РСФСР.
Торжественное заседание Съезда народных депутатов, посвященное вступлению в должность президента РСФСР Бориса Николаевича Ельцина. Кремлевский Дворец съездов. 10 июля 1991 года.
Борис Николаевич Ельцин во время церемонии принятия присяги и вступления в должность президента РСФСР.
Торжественное заседание Съезда народных депутатов, посвященное вступлению в должность президента РСФСР Бориса Николаевича Ельцина. Кремлевский Дворец съездов. 10 июля 1991 года.
Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев (справа) поздравил
Б.Н.Ельцина с вступлением в должность президента РСФСР.
Торжественное заседание Съезда народных депутатов, посвященное вступлению в должность президента РСФСР Бориса Николаевича Ельцина. Кремлевский Дворец съездов. 10 июля 1991 года.
Президент РСФСР Б.Н.Ельцин и Патриарх Московский и Всея Руси
Алексий II.
Вторая инаугурация Ельцина, на этот раз в качестве президента Российской Федерации, кардинально отличалась от предыдущей.
В начале на сцену через весь зал внесли президентский штандарт, государственный флаг, знак президента и специальную, изданную к этому событию в единственном экземпляре Конституцию.
Затем на сцену пригласили председателя Конституционного суда Владимира Туманова, премьера Виктора Черномырдина, председателя Совфеда Егора Строева, спикера Госдумы Геннадия Селезнева, председателя ЦИК Николая Рябова и патриарха Алексия II.
После одиннадцатого удара курантов в зал вошел Ельцин. С избранием на второй срок его поздравил Николай Рябов и вручил ему удостоверение президента. После этого Владимир Туманов призвал Ельцина принять присягу, что тот и сделал, положив правую руку на Конституцию.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу
Борис Ельцин
После этого прозвучала "Патриотическая песнь", а Егор Строев возложил на Ельцина знак президента – золотую цепь с равноконечным золотым крестом с расширяющимися концами, с лицевой стороны покрытым рубиновой эмалью. В центре креста – накладное изображение государственного герба РФ.
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Первоначально планировалось, что инаугурация будет проведена на Соборной площади Кремля, однако от этой идеи отказались ради экономии.
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Из-за тяжелого состояния здоровья Ельцина длительность церемонии с изначально запланированных двух часов сократили до 16 минут, а сама речь президента длилась рекордно малые 45 секунд.
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Инаугурация 1996 года – единственная, когда вступающий в должность президент надевал на себя президентский знак, по закону это делать не обязательно.
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На инаугурации присутствовали около 4,5 тыс. гостей.
Первая инаугурация Владимира Путина проходила в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.
Как и церемония четырехлетней давности, все началось с выноса штандарта, флага, президентского знака и Конституции. Затем на сцену поднялись председатель Конституционного суда Марат Баглай, Строев, Селезнев, председатель ЦИК Александр Вешняков, а также первый президент Борис Ельцин.
Ровно в 12:00 Путин взошел на подиум. После выступления Вешнякова, огласившего итоги выборов, Путин был приведен к присяге Маратом Баглаем.
После этого оркестр исполнил гимн, а над куполом Сенатского дворца Кремля был поднят президентский штандарт.
Затем с напутственной речью выступил Ельцин, после чего слово взял уже Путин.
Мы верим в свои силы, в то, что мы можем по-настоящему преобразовать и преобразить страну. У нас общие цели, мы хотим, чтобы наша Россия была свободной, процветающей, богатой, сильной, цивилизованной страной, страной, которой гордятся ее граждане и которую уважают в мире
Владимир Путин
—
Первая инаугурация, проведенная в Большом Кремлевском дворце, все последующие церемонии будут проводиться там же.
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Впервые в трансляцию инаугурации были включены кадры приезда в Кремль избранного президента в составе президентского кортежа. Был показан его проезд начиная с Кремлевской набережной.
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Все участники церемонии, которые имеют служебную форму, были одеты в эту форму. Например, председатель Конституционного суда был в судейской мантии.
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Последняя инаугурация, на которой в качестве гимна исполнялась "Патриотическая песнь" Глинки.
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После завершения церемонии Путин и Ельцин вышли на Соборную площадь, где глава государства принял рапорт командира Президентского полка.
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Мероприятие завершил артиллерийский салют из 30 залпов.
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Начиная с инаугурации 2000 года патриарх Московский и всея Руси участвует в церемонии исключительно в качестве зрителя. Эта поправка была принята накануне инаугурации. Из президиума также исключили председателя правительства (автоматически уходит в отставку после вступления в должность нового президента).
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В качестве гостей на инаугурацию были приглашены порядка 1,5 тыс. человек, в том числе первая учительница Путина и его бывший тренер по дзюдо.
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Начиная с инаугурации 2000 года эта церемония проходит 7 мая.
Вторая для Владимира Путина церемония вступления в должность главы государства мало чем отличалась от предыдущей.
Участниками церемонии были: председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, глава Совета Федерации Сергей Миронов и спикер Госдумы Борис Грызлов.
После приведения к присяге Путин выступил с инаугурационной речью.
Наше прошлое, безусловно, придает нам силы. Но даже самая славная история сама по себе не обеспечит нам лучшей жизни. Это величие должно быть подкреплено. Подкреплено новыми делами сегодняшних поколений граждан нашей страны
Владимир Путин
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Самая короткая инаугурация в истории, ее продолжительность составляла около 20 минут.
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Из президиума был выведен председатель ЦИК, который ранее объявлял итоги президентских выборов.
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На церемонии присутствовали около 1,7 тыс. гостей.
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Бывший президент Борис Ельцин на церемонии отсутствовал из-за проблем со здоровьем.
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Впервые на инаугурации в качестве гимна прозвучала композиция на слова С.В. Михалкова и музыку А.В. Александрова.
Инаугурация третьего президента РФ Дмитрия Медведева.
После появления на сцене Зорькина, Миронова и Грызлова, в Андреевский зал прибыл Владимир Путин. До этого он побывал на Соборной площади, принял рапорт коменданта Кремля о готовности к проведению церемонии инаугурации, после чего уходящий президент поблагодарил Президентский полк и в его лице все Вооруженные силы страны.
В полдень под бой курантов в зал вошел Медведев.
Первым с речью выступил Путин.
Вступление вновь избранного президента в должность — ответственный этап демократического оформления власти, которая должна стать объединяющей для всех регионов России
Владимир Путин
Затем Медведев был приведен к присяге, после чего он также выступил с речью.
Важнейшая задача – дальнейшее развитие гражданских и экономических свобод, создание новых гражданских возможностей. Много еще предстоит сделать, чтобы государство было действительно справедливым и заботливым по отношению к гражданам, чтобы обеспечить самые высокие стандарты жизни, чтобы как можно больше людей могли причислить себя к среднему классу
Дмитрий Медведев
Далее Путин и Медведев прошли в закрытую комнату, где состоялась передача "ядерного чемоданчика" от бывшего президента к вступившему в должность (в трансляцию этот момент не попал).
Затем они оба проследовали на Соборную площадь, где с трибуны наблюдали за смотром Президентского полка.
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Впервые в церемонии принимали участие уходящий и избранный президенты (в 2000 году Ельцин уже был экс-президентом, Путин исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 года).
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Была сокращена функция председателя Конституционного суда, который ранее брал из рук военнослужащих Президентского полка знак президента и Конституции, после чего устанавливал их на трибуне. На этот раз эти действия произвели сами военнослужащие.
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Медведев прибыл на церемонию аналогично предыдущим инаугурациям – в президентском кортеже. Путин пришел в Андреевский зал пешком из своего кабинета в Сенатском дворце.
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Перед входом в Большой Кремлевский дворец со стороны Красного крыльца Путин поприветствовал построенный там по этому случаю президентский полк. После вступления в должность это же сделал уже Медведев.
7 мая 2008. Вдова первого президента России Наина Ельцина, Владимир Путин, спикер Совета Федерации Сергей Миронов, супруга президента РФ Светлана Медведева, президент России Дмитрий Медведев (слева направо на первом плане), председатель Госдумы Борис Грызлов и руководитель администрации президента РФ Сергей Собянин (слева направо на втором плане) после инаугурации главы российского государства в Кремле.
7 мая 2008. Вдова первого президента России Наина Ельцина, Владимир Путин, спикер Совета Федерации Сергей Миронов, супруга президента РФ Светлана Медведева, президент России Дмитрий Медведев (слева направо на первом плане), председатель Госдумы Борис Грызлов и руководитель администрации президента РФ Сергей Собянин (слева направо на втором плане) после инаугурации главы российского государства в Кремле.
Спустя четыре года сценарий инаугурации остался практически неизменным. На этот раз Медведев и Путин поменялись местами – первый был президентом уходящим, а второй готовился вступить в должность.
В церемонии также участвовал Валерий Зорькин, глава Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Сергей Нарышкин.
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Всего гостями церемонии стали около 3 тыс. человек, в том числе супруга первого президента Бориса Ельцина Наина Ельцина, которая в качестве зрителя наблюдала уже за пятой инаугурацией.
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Главное отличие церемонии 2012 года – проезд президентского кортежа. На этот раз в телетрансляции был показан весь его путь от Дома правительства (там работал Путин в качестве премьер-министра) до Кремля.
Церемония также прошла по сценарию прошлых лет. Помимо Зорькина и Матвиенко, в качестве спикера Госдумы в церемонии принимал участие спикер Госдумы Вячеслав Володин.
После приведения к присяге вступивший в должность глава государства выступил с речью.
За более чем тысячелетнюю историю России не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний и всегда, всегда возрождалась, как птица Феникс, достигала таких высот, которые другим были не под силу, считались недостижимыми, а для нашей страны, напротив, становились новым трамплином, новым историческим рубежом для дальнейшего, мощного рывка вперед
Владимир Путин
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Путин прибыл в Большой Кремлевский дворец из Сенатского дворца, где располагается его кабинет. Расстояние между ними (600 метров) он проделал впервые на российском лимузине Aurus Senat Limousine.
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Инаугурационная речь Путина в этот раз стала самой продолжительной по времени. Она заняла 12 минут и состояла из 1246 слов. До этого самой долгой речью было выступление Ельцина в 1991 году – 748 слов.
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Организаторы церемонии рассматривали вариант возвращения к неосуществленному плану 1996 года с проведением мероприятия на одной из площадей в Кремле, эту информацию подтверждал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По данным СМИ, одним из вариантов было проведение инаугурации на Ивановской площади.
7 мая 2018. Избранный президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время церемонии инаугурации в Кремле. Второй слева - экс-канцлер Германии Герхард Шредер, справа - супруга премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Светлана Медведева.
7 мая 2018. Избранный президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время церемонии инаугурации в Кремле. Второй слева - экс-канцлер Германии Герхард Шредер, справа - супруга премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Светлана Медведева.