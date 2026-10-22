"Наш сосед — Россия, а не США": Турции тесно в НАТО - 22.10.2026 Украина.ру
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"Наш сосед — Россия, а не США": Турции тесно в НАТО
"Наш сосед — Россия, а не США": Турции тесно в НАТО - 22.10.2026 Украина.ру
"Наш сосед — Россия, а не США": Турции тесно в НАТО
Знаменитая стамбульская улица Истикляль никогда не молчит. Красный трамвайчик пробирается сквозь толпу, звеня колокольчиком, продавцы жареных каштанов и мороженого зазывают прохожих, из распахнутых дверей магазинов тянется музыка – то старая тягучая песня, то что-то электронное и модное.
2026-10-22T07:51
2026-10-22T07:51
эксклюзив
турция
иран
россия
эрдоган
джо байден
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Здесь Стамбул показывает себя таким, каким его любят открытки: торопливым, громким, нарядным, вечно куда-то опаздывающим.А потом – тяжёлая дверь старинного здания, несколько стёртых ступеней, и шум исчезает, будто кто-то повернул невидимый ключ. Так открывается шкатулка с секретом: снаружи резьба, суета и блеск, а внутри – тишина, в которой слышно, как поскрипывает уставший паркет и шуршит бумага.Высокие потолки, толстые стены, помнящие куда больше, чем согласились бы рассказать.Йигит Санер, руководитель отдела международных новостей газеты "Айдынлык", – человек гостеприимный. На столе появляется горький турецкий чай в тонких стаканчиках-тюльпанах и настоящий турецкий кофе, сваренный в турке: густой, с плотной пенкой, с гущей на дне, по которой, как говорят в Стамбуле, можно прочесть будущее.Мы попробуем прочесть его иначе – по словам.У газеты "Айдынлык" – биография, которой хватило бы на роман. Впервые она вышла в 1921 году – первым социалистическим еженедельником в Османской империи, когда сама империя доживала последние годы, республики ещё не существовало.С тех пор её много раз закрывали по политическим причинам и много раз открывали снова. Газета, которая столько раз умирала и возвращалась, – подходящее место, чтобы говорить о стране, оказавшейся на перекрёстке сразу нескольких геополитических бурь: Чёрного моря и Ближнего Востока, Москвы и Киева, Тегерана и Тель-Авива.РОДОВЫЕ СХВАТКИ НОВОГО МИРА– После войны США и Израиля против Ирана ситуация изменилась коренным образом. Раньше мы много говорили о многополярном мире, но, говоря откровенно, многополярности не существовало, была одна сверхдержава – США. Теперь всё меняется, потому что Вашингтон проиграли войну против Тегерана. Неважно, как именно она закончится, – уже очевидно, что прежним мир не будет. Как вы считаете, где мы сейчас находимся? Кто хозяин в мире, кто будет хозяином в этом регионе?– Я считаю, что противостояние двух блоков началось ещё в 2014 году и достигло пика в 2020–2022 годах, во время российской специальной военной операции.– Когда вы говорите "два блока", вы имеете в виду…– Западный блок и противостоящий ему.–Но ведь никакого блока нет – Россия одна. У России нет союзников.– Да, формальных союзников у России нет, но есть партнёры: Китай, Иран. Возможно, они не вступают в войну так, как Запад поддерживает Украину, не на таком уровне, но они идут тем же путём. Это дети нового мирового порядка. И первым вооружённым столкновением, на мой взгляд, стала Украина – ещё до Ирана.– То есть вы связываете эти две войны.– Да, конечно. По-моему, это одни и те же родовые схватки, одни и те же проблемы. Рождается новое дитя, мир переживает эти муки: на Украине, а теперь и на оси Север – Юг, в Иране. Пожалуй, в этот же ряд можно поставить и Газу.– Значит, Украина, Израиль, геноцид в Палестине, а затем Иран. Вы считаете, всё это звенья одной цепи, одного потрясения…– Именно. И то, что происходит в Йемене, – тоже часть этой цепи, ещё одна грань новой геополитической реальности. То, что произошло в Иране, положило конец американскому "зонтику безопасности". Все эти арабские государства полагались на американскую мощь у себя дома, но Иран показал им обратное. Показал, что США неспособны обеспечить безопасность этих стран.А ведь это многочисленные и очень богатые страны. Знаете, одна только Саудовская Аравия закупает 7% всего мирового оружия. Но и этого не хватает, чтобы защититься от Ирана.–Вы серьезно?! 7%?– Всего мирового объёма. Безумная цифра, правда. Но результат при этом – нулевой. Они не могут защититься ни от Йемена, ни от Ирана. А остальные – Кувейт, Бахрейн, Объединённые Арабские Эмираты – и вовсе слабее Саудовской Аравии. Поэтому теперь они ищут новые союзы.И здесь в дело вступает Турция: НАТО уже не та могучая сила, что двадцать лет назад, – альянс переживает трудные времена. Он испытывает серьёзное давление со стороны Китая и России, а Иран продемонстрировал США и всему миру, что можно противостоять ядерной державе, сверхдержаве.– Двум ядерным державам. Ещё и Израилю.– Да, совершенно верно, двум ядерным державам. И им это удалось благодаря асимметричной войне. Что они сделали? Перекрыли Ормузский пролив, начали наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке – и Америка, при всём своём сверхдержавном величии, не может найти выхода.Знаете, что дизельное топливо в Америке сейчас стоит 6,51 доллара за галлон? Это исторический рекорд. Прежний рекорд был установлен при Байдене, в первые месяцы украинской войны. Теперь и Трамп сумел его побить.А ведь вице-президент США Вэнс ещё летом говорил, что важнейшая задача сейчас – удержать цены на топливо, на нефть. Когда он это говорил, дизель стоил пять долларов. А в ноябре у них промежуточные выборы. Так что они под огромным давлением.Война, по сути, идёт и на Западе, не только на Ближнем Востоке. Республиканцы и администрация Трампа испытывают сильнейшее давление из-за того, что Иран делает в регионе. Кроме того, Йемен – хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив.Это почти второй Ормуз. Через Баб-эль-Мандеб проходит почти весь нефтяной трафик Саудовской Аравии. Если его перекроют, это станет тяжелейшей проблемой для всех.ЧЕРНОЕ МОРЕ: НА ВАШ СТРАХ И РИСК– Я не понимаю нынешнюю политику Турции в отношении Украины. Ни для кого не секрет, что Турция продаёт Украине много оружия…– Кроме того, они открывают совместные производства оружия. И на территории Украины.– Но при этом Украина бомбит турецкие суда. Эрдоган поднял вопрос безопасности в Черном море.– Но не сказал, кто угрожает этой безопасности. Власти никогда не упоминают Украину, а судовладельцам говорят: будьте осторожны. Вот их позиция: если идёте в Чёрное море – ответственность ложится на ваши плечи.– Кому они это говорят?– Судовладельцам. Они просто говорят: на ваш страх и риск. Это ужасно.– Это просто в голове не укладывается. И турецкие моряки это проглатывают.– Да, в этом и проблема. Мы теряем баланс. Что касается оружия: турецкое правительство просило Госдепартамент США продать Украине ракеты ATACMS, способные бить вглубь российской территории. Они могут долететь даже до Москвы.И знаете, что произошло? Министр иностранных дел Турции был в те дни в Москве и потом заявил турецкой прессе: послушайте, Россия всерьёз задумывается о более жёстких решениях. Он намекал на ядерное оружие. Прямо не сказал, но между строк имел в виду именно это.И он сказал: мы должны урегулировать этот конфликт, потому что терпение России на исходе, а когда оно лопнет, она может прибегнуть к более радикальным мерам. И в те же самые дни они дали Госдепартаменту США добро на передачу турецких ракет Украине.– В этом нет логики. И при этом украинские дроны бьют по турецким торговым судам и убивают турецких моряков. И турецкие медиа молчат.– Мейнстримные СМИ контролируются Западом. Напрямую западной прессой. Они пишут свои статьи, беря новости у Reuters, Washington Post, New York Times. Они перенимают их точку зрения. Но в Турции это не работает, как в Европе. Потому что в Турции антиамериканские настроения исторически очень сильны. Здесь люди за любой бедой, случившейся с Турцией, всегда ищут руку Израиля или США.А в Черном море царит анархия. Сейчас движение в проливах Босфор и Дарданеллы замедляется даже для гражданских судов: не каждому судну разрешают сразу пройти через пролив. Всё из-за украинской угрозы.Что там происходит? Хаос, в том числе из-за цен на нефть. Знаете, иногда США разрешают России продавать нефть в обход санкций – как раз из-за высоких цен. И вот как это работает в таких случаях.Когда США разрешают другим государствам покупать российскую нефть – Греции, например, – те тоже заходят в Чёрное море за покупками. И знаете, что произошло? Украинцы атаковали и греческие суда. И Греция тоже промолчала.Вот поэтому Турции и нужны новые союзы. НАТО не работает. Мир движется в другом направлении. НАТО слабеет. А на другом конце света восходит новое солнце. Поэтому мы считаем, что нам нужно искать новые союзы – с Россией, с Китаем, с Ираном: ведь главная проблема Турции – это Восточное Средиземноморье и кипрский вопрос. Нам нужна поддержка по Восточному Средиземноморью и Кипру, потому что НАТО и ЕС здесь против нас.Есть греческий остров в десяти километрах от турецкого побережья. И они говорят: нет, вот Греция, вот остров, вот Турция – это наша морская зона. Вы не можете её использовать, разве что рыбу ловить. Поэтому Турции нужны союзы – настоящие союзы с теми, кто встанет на её сторону.Потому что членство в НАТО означает, что тебе будут диктовать, что делать.СОСЕД – РОССИЯ, А НЕ США– Допустим, Турция говорит Украине: ладно, мы прекращаем торговлю с Россией. Сколько продержится турецкая экономика без российского газа и российского топлива?– Для турецкой экономики важен не только российский газ. Есть туризм. Есть ещё ядерное партнёрство: одна АЭС "Аккую" строится, а вторую будут строить на Черноморском побережье.Наш сосед – Россия, а не США, понимаете? Мы живём в этом регионе. Но не всё так пессимистично. Партнёр Эрдогана Бахчели – лидер Партии националистического движения. Формально они не входят в правительство, но состоят в коалиции и идут на выборы вместе. И несколько месяцев назад он сказал нечто, скажем так, замечательное.Он сказал: НАТО приходит конец, теперь нам нужно заключить союз с Россией, Ираном и Китаем.Это было очень важное заявление, мы его горячо приветствовали. Пока мы остаёмся с НАТО, наши внешнеполитические проблемы лишь усложняются. Как я уже говорил, Кипр и Восточное Средиземноморье – главные проблемы Турции на ближайшие пять-десять лет.Альянс Кипра, Израиля и Греции. Кто воюет с этими игроками? Иран. Так что вполне логично переориентироваться на тот лагерь, а не на этот.
https://ukraina.ru/20261019/turtsiya-podtverdila-priverzhennost-konventsii-montre-po-propusku-voennykh-korabley-cherez-prolivy-1083905350.html
https://ukraina.ru/20260425/pobedonosnaya-voyna-dlya-erdogana-ischenko-rasskazal-o-motivakh-turtsii-i-uyazvimosti-izrailya-1078183683.html
https://ukraina.ru/20261008/poroshenko-prodaet-kilogrammy-zolota-turtsii-poka-ukraina-nadeetsya-na-zaschitnikov-1083667544.html
https://ukraina.ru/20260925/diplomatiya-chuzhimi-rukami-kiev-cherez-turtsiyu-i-indiyu-pytaetsya-vyprosit-u-rossii-morskoe-peremirie-1083427441.html
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Асламова Дарья
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, турция, иран, россия, эрдоган, джо байден, new york times, reuters, нато, дональд трамп
Эксклюзив, Турция, Иран, Россия, Эрдоган, Джо Байден, New York Times, Reuters, НАТО, Дональд Трамп

"Наш сосед — Россия, а не США": Турции тесно в НАТО

07:51 22.10.2026
 
© AP / Emrah Gurel
- РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© AP / Emrah Gurel
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Асламова Дарья
Обозреватель издания Украина.ру
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Знаменитая стамбульская улица Истикляль никогда не молчит. Красный трамвайчик пробирается сквозь толпу, звеня колокольчиком, продавцы жареных каштанов и мороженого зазывают прохожих, из распахнутых дверей магазинов тянется музыка – то старая тягучая песня, то что-то электронное и модное.
Здесь Стамбул показывает себя таким, каким его любят открытки: торопливым, громким, нарядным, вечно куда-то опаздывающим.
А потом – тяжёлая дверь старинного здания, несколько стёртых ступеней, и шум исчезает, будто кто-то повернул невидимый ключ. Так открывается шкатулка с секретом: снаружи резьба, суета и блеск, а внутри – тишина, в которой слышно, как поскрипывает уставший паркет и шуршит бумага.
Высокие потолки, толстые стены, помнящие куда больше, чем согласились бы рассказать.
Йигит Санер, руководитель отдела международных новостей газеты "Айдынлык", – человек гостеприимный. На столе появляется горький турецкий чай в тонких стаканчиках-тюльпанах и настоящий турецкий кофе, сваренный в турке: густой, с плотной пенкой, с гущей на дне, по которой, как говорят в Стамбуле, можно прочесть будущее.
Мы попробуем прочесть его иначе – по словам.
У газеты "Айдынлык" – биография, которой хватило бы на роман. Впервые она вышла в 1921 году – первым социалистическим еженедельником в Османской империи, когда сама империя доживала последние годы, республики ещё не существовало.
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
19 октября, 07:27
Турция подтвердила Конвенцию Монтре по пропуску военных кораблей через проливыАнкара и впредь не намерена пропускать военные корабли других стран через проливы Босфор и Дарданеллы на фоне обострения ситуации в Чёрном море. Об этом со ссылкой на источник в правительстве Турции утром 19 октября пишет РИА Новости
С тех пор её много раз закрывали по политическим причинам и много раз открывали снова. Газета, которая столько раз умирала и возвращалась, – подходящее место, чтобы говорить о стране, оказавшейся на перекрёстке сразу нескольких геополитических бурь: Чёрного моря и Ближнего Востока, Москвы и Киева, Тегерана и Тель-Авива.
РОДОВЫЕ СХВАТКИ НОВОГО МИРА
– После войны США и Израиля против Ирана ситуация изменилась коренным образом. Раньше мы много говорили о многополярном мире, но, говоря откровенно, многополярности не существовало, была одна сверхдержава США. Теперь всё меняется, потому что Вашингтон проиграли войну против Тегерана. Неважно, как именно она закончится, уже очевидно, что прежним мир не будет. Как вы считаете, где мы сейчас находимся? Кто хозяин в мире, кто будет хозяином в этом регионе?
– Я считаю, что противостояние двух блоков началось ещё в 2014 году и достигло пика в 2020–2022 годах, во время российской специальной военной операции.
Когда вы говорите "два блока", вы имеете в виду…
– Западный блок и противостоящий ему.
Но ведь никакого блока нет Россия одна. У России нет союзников.
– Да, формальных союзников у России нет, но есть партнёры: Китай, Иран. Возможно, они не вступают в войну так, как Запад поддерживает Украину, не на таком уровне, но они идут тем же путём. Это дети нового мирового порядка. И первым вооружённым столкновением, на мой взгляд, стала Украина – ещё до Ирана.
То есть вы связываете эти две войны.
– Да, конечно. По-моему, это одни и те же родовые схватки, одни и те же проблемы. Рождается новое дитя, мир переживает эти муки: на Украине, а теперь и на оси Север – Юг, в Иране. Пожалуй, в этот же ряд можно поставить и Газу.
Значит, Украина, Израиль, геноцид в Палестине, а затем Иран. Вы считаете, всё это звенья одной цепи, одного потрясения…
– Именно. И то, что происходит в Йемене, – тоже часть этой цепи, ещё одна грань новой геополитической реальности. То, что произошло в Иране, положило конец американскому "зонтику безопасности". Все эти арабские государства полагались на американскую мощь у себя дома, но Иран показал им обратное. Показал, что США неспособны обеспечить безопасность этих стран.
II тур президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
25 апреля, 04:45
Победоносная война для Эрдогана: Ищенко рассказал о мотивах Турции и уязвимости ИзраиляЕсли Иран под санкциями, с более слабой армией, сумел продержаться против США и Израиля и поставить их на грань катастрофы, то Турция считает, что против одного Израиля она вполне может выступить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
А ведь это многочисленные и очень богатые страны. Знаете, одна только Саудовская Аравия закупает 7% всего мирового оружия. Но и этого не хватает, чтобы защититься от Ирана.
Вы серьезно?! 7%?
– Всего мирового объёма. Безумная цифра, правда. Но результат при этом – нулевой. Они не могут защититься ни от Йемена, ни от Ирана. А остальные – Кувейт, Бахрейн, Объединённые Арабские Эмираты – и вовсе слабее Саудовской Аравии. Поэтому теперь они ищут новые союзы.
И здесь в дело вступает Турция: НАТО уже не та могучая сила, что двадцать лет назад, – альянс переживает трудные времена. Он испытывает серьёзное давление со стороны Китая и России, а Иран продемонстрировал США и всему миру, что можно противостоять ядерной державе, сверхдержаве.
Двум ядерным державам. Ещё и Израилю.
– Да, совершенно верно, двум ядерным державам. И им это удалось благодаря асимметричной войне. Что они сделали? Перекрыли Ормузский пролив, начали наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке – и Америка, при всём своём сверхдержавном величии, не может найти выхода.
Знаете, что дизельное топливо в Америке сейчас стоит 6,51 доллара за галлон? Это исторический рекорд. Прежний рекорд был установлен при Байдене, в первые месяцы украинской войны. Теперь и Трамп сумел его побить.
А ведь вице-президент США Вэнс ещё летом говорил, что важнейшая задача сейчас – удержать цены на топливо, на нефть. Когда он это говорил, дизель стоил пять долларов. А в ноябре у них промежуточные выборы. Так что они под огромным давлением.
Война, по сути, идёт и на Западе, не только на Ближнем Востоке. Республиканцы и администрация Трампа испытывают сильнейшее давление из-за того, что Иран делает в регионе. Кроме того, Йемен – хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив.
Это почти второй Ормуз. Через Баб-эль-Мандеб проходит почти весь нефтяной трафик Саудовской Аравии. Если его перекроют, это станет тяжелейшей проблемой для всех.
ЧЕРНОЕ МОРЕ: НА ВАШ СТРАХ И РИСК
– Я не понимаю нынешнюю политику Турции в отношении Украины. Ни для кого не секрет, что Турция продаёт Украине много оружия…
– Кроме того, они открывают совместные производства оружия. И на территории Украины.
Пётр Порошенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
8 октября, 09:15
Порошенко* продает килограммы золота Турции, пока Украина "надеется на защитников"Пока украинские чиновники поздравляли военнослужащих ВСУ с Днём защитников, экс-президент Украины Пётр Порошенко* закрывал удачную сделку. В декларации доходов политика говорится о том, что за последние три недели он заработал почти миллиард гривен, продав турецкому банку Türkiye Vakıflar Bankası килограммы золота
– Но при этом Украина бомбит турецкие суда. Эрдоган поднял вопрос безопасности в Черном море.
– Но не сказал, кто угрожает этой безопасности. Власти никогда не упоминают Украину, а судовладельцам говорят: будьте осторожны. Вот их позиция: если идёте в Чёрное море – ответственность ложится на ваши плечи.
– Кому они это говорят?
– Судовладельцам. Они просто говорят: на ваш страх и риск. Это ужасно.
Это просто в голове не укладывается. И турецкие моряки это проглатывают.
– Да, в этом и проблема. Мы теряем баланс. Что касается оружия: турецкое правительство просило Госдепартамент США продать Украине ракеты ATACMS, способные бить вглубь российской территории. Они могут долететь даже до Москвы.
И знаете, что произошло? Министр иностранных дел Турции был в те дни в Москве и потом заявил турецкой прессе: послушайте, Россия всерьёз задумывается о более жёстких решениях. Он намекал на ядерное оружие. Прямо не сказал, но между строк имел в виду именно это.
И он сказал: мы должны урегулировать этот конфликт, потому что терпение России на исходе, а когда оно лопнет, она может прибегнуть к более радикальным мерам. И в те же самые дни они дали Госдепартаменту США добро на передачу турецких ракет Украине.
В этом нет логики. И при этом украинские дроны бьют по турецким торговым судам и убивают турецких моряков. И турецкие медиа молчат.
– Мейнстримные СМИ контролируются Западом. Напрямую западной прессой. Они пишут свои статьи, беря новости у Reuters, Washington Post, New York Times. Они перенимают их точку зрения. Но в Турции это не работает, как в Европе. Потому что в Турции антиамериканские настроения исторически очень сильны. Здесь люди за любой бедой, случившейся с Турцией, всегда ищут руку Израиля или США.
А в Черном море царит анархия. Сейчас движение в проливах Босфор и Дарданеллы замедляется даже для гражданских судов: не каждому судну разрешают сразу пройти через пролив. Всё из-за украинской угрозы.
- РИА Новости, 1920, 25.09.2026
25 сентября, 12:58
Дипломатия чужими руками: Киев через Турцию и Индию пытается выпросить у России морское перемириеУкраинская сторона решила вовлечь третьи страны в решение своих проблем с судоходством, признал Владимир Зеленский
Что там происходит? Хаос, в том числе из-за цен на нефть. Знаете, иногда США разрешают России продавать нефть в обход санкций – как раз из-за высоких цен. И вот как это работает в таких случаях.
Когда США разрешают другим государствам покупать российскую нефть – Греции, например, – те тоже заходят в Чёрное море за покупками. И знаете, что произошло? Украинцы атаковали и греческие суда. И Греция тоже промолчала.
Вот поэтому Турции и нужны новые союзы. НАТО не работает. Мир движется в другом направлении. НАТО слабеет. А на другом конце света восходит новое солнце. Поэтому мы считаем, что нам нужно искать новые союзы – с Россией, с Китаем, с Ираном: ведь главная проблема Турции – это Восточное Средиземноморье и кипрский вопрос. Нам нужна поддержка по Восточному Средиземноморью и Кипру, потому что НАТО и ЕС здесь против нас.
Есть греческий остров в десяти километрах от турецкого побережья. И они говорят: нет, вот Греция, вот остров, вот Турция – это наша морская зона. Вы не можете её использовать, разве что рыбу ловить. Поэтому Турции нужны союзы – настоящие союзы с теми, кто встанет на её сторону.
Потому что членство в НАТО означает, что тебе будут диктовать, что делать.
СОСЕД – РОССИЯ, А НЕ США
Допустим, Турция говорит Украине: ладно, мы прекращаем торговлю с Россией. Сколько продержится турецкая экономика без российского газа и российского топлива?
– Для турецкой экономики важен не только российский газ. Есть туризм. Есть ещё ядерное партнёрство: одна АЭС "Аккую" строится, а вторую будут строить на Черноморском побережье.
Наш сосед – Россия, а не США, понимаете? Мы живём в этом регионе. Но не всё так пессимистично. Партнёр Эрдогана Бахчели – лидер Партии националистического движения. Формально они не входят в правительство, но состоят в коалиции и идут на выборы вместе. И несколько месяцев назад он сказал нечто, скажем так, замечательное.
- РИА Новости, 1920, 25.09.2026
25 сентября, 13:42
Конец эпохи: НАТО окончательно выродиласьГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте, общаясь с журналистами в Нью-Йорке, заявил, что альянс готов дать гарантии безопасности Украине и разместить там войска после окончания украино-российского конфликта.
Он сказал: НАТО приходит конец, теперь нам нужно заключить союз с Россией, Ираном и Китаем.
Это было очень важное заявление, мы его горячо приветствовали. Пока мы остаёмся с НАТО, наши внешнеполитические проблемы лишь усложняются. Как я уже говорил, Кипр и Восточное Средиземноморье – главные проблемы Турции на ближайшие пять-десять лет.
Альянс Кипра, Израиля и Греции. Кто воюет с этими игроками? Иран. Так что вполне логично переориентироваться на тот лагерь, а не на этот.
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ЭксклюзивТурцияИранРоссияЭрдоганДжо БайденNew York TimesReutersНАТОДональд Трамп
 
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