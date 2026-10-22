https://ukraina.ru/20261022/nash-sosed--rossiya-a-ne-ssha-turtsii-tesno-v-nato-1083975047.html

"Наш сосед — Россия, а не США": Турции тесно в НАТО

"Наш сосед — Россия, а не США": Турции тесно в НАТО - 22.10.2026 Украина.ру

"Наш сосед — Россия, а не США": Турции тесно в НАТО

Знаменитая стамбульская улица Истикляль никогда не молчит. Красный трамвайчик пробирается сквозь толпу, звеня колокольчиком, продавцы жареных каштанов и мороженого зазывают прохожих, из распахнутых дверей магазинов тянется музыка – то старая тягучая песня, то что-то электронное и модное.

2026-10-22T07:51

2026-10-22T07:51

2026-10-22T07:51

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Здесь Стамбул показывает себя таким, каким его любят открытки: торопливым, громким, нарядным, вечно куда-то опаздывающим.А потом – тяжёлая дверь старинного здания, несколько стёртых ступеней, и шум исчезает, будто кто-то повернул невидимый ключ. Так открывается шкатулка с секретом: снаружи резьба, суета и блеск, а внутри – тишина, в которой слышно, как поскрипывает уставший паркет и шуршит бумага.Высокие потолки, толстые стены, помнящие куда больше, чем согласились бы рассказать.Йигит Санер, руководитель отдела международных новостей газеты "Айдынлык", – человек гостеприимный. На столе появляется горький турецкий чай в тонких стаканчиках-тюльпанах и настоящий турецкий кофе, сваренный в турке: густой, с плотной пенкой, с гущей на дне, по которой, как говорят в Стамбуле, можно прочесть будущее.Мы попробуем прочесть его иначе – по словам.У газеты "Айдынлык" – биография, которой хватило бы на роман. Впервые она вышла в 1921 году – первым социалистическим еженедельником в Османской империи, когда сама империя доживала последние годы, республики ещё не существовало.С тех пор её много раз закрывали по политическим причинам и много раз открывали снова. Газета, которая столько раз умирала и возвращалась, – подходящее место, чтобы говорить о стране, оказавшейся на перекрёстке сразу нескольких геополитических бурь: Чёрного моря и Ближнего Востока, Москвы и Киева, Тегерана и Тель-Авива.РОДОВЫЕ СХВАТКИ НОВОГО МИРА– После войны США и Израиля против Ирана ситуация изменилась коренным образом. Раньше мы много говорили о многополярном мире, но, говоря откровенно, многополярности не существовало, была одна сверхдержава – США. Теперь всё меняется, потому что Вашингтон проиграли войну против Тегерана. Неважно, как именно она закончится, – уже очевидно, что прежним мир не будет. Как вы считаете, где мы сейчас находимся? Кто хозяин в мире, кто будет хозяином в этом регионе?– Я считаю, что противостояние двух блоков началось ещё в 2014 году и достигло пика в 2020–2022 годах, во время российской специальной военной операции.– Когда вы говорите "два блока", вы имеете в виду…– Западный блок и противостоящий ему.–Но ведь никакого блока нет – Россия одна. У России нет союзников.– Да, формальных союзников у России нет, но есть партнёры: Китай, Иран. Возможно, они не вступают в войну так, как Запад поддерживает Украину, не на таком уровне, но они идут тем же путём. Это дети нового мирового порядка. И первым вооружённым столкновением, на мой взгляд, стала Украина – ещё до Ирана.– То есть вы связываете эти две войны.– Да, конечно. По-моему, это одни и те же родовые схватки, одни и те же проблемы. Рождается новое дитя, мир переживает эти муки: на Украине, а теперь и на оси Север – Юг, в Иране. Пожалуй, в этот же ряд можно поставить и Газу.– Значит, Украина, Израиль, геноцид в Палестине, а затем Иран. Вы считаете, всё это звенья одной цепи, одного потрясения…– Именно. И то, что происходит в Йемене, – тоже часть этой цепи, ещё одна грань новой геополитической реальности. То, что произошло в Иране, положило конец американскому "зонтику безопасности". Все эти арабские государства полагались на американскую мощь у себя дома, но Иран показал им обратное. Показал, что США неспособны обеспечить безопасность этих стран.А ведь это многочисленные и очень богатые страны. Знаете, одна только Саудовская Аравия закупает 7% всего мирового оружия. Но и этого не хватает, чтобы защититься от Ирана.–Вы серьезно?! 7%?– Всего мирового объёма. Безумная цифра, правда. Но результат при этом – нулевой. Они не могут защититься ни от Йемена, ни от Ирана. А остальные – Кувейт, Бахрейн, Объединённые Арабские Эмираты – и вовсе слабее Саудовской Аравии. Поэтому теперь они ищут новые союзы.И здесь в дело вступает Турция: НАТО уже не та могучая сила, что двадцать лет назад, – альянс переживает трудные времена. Он испытывает серьёзное давление со стороны Китая и России, а Иран продемонстрировал США и всему миру, что можно противостоять ядерной державе, сверхдержаве.– Двум ядерным державам. Ещё и Израилю.– Да, совершенно верно, двум ядерным державам. И им это удалось благодаря асимметричной войне. Что они сделали? Перекрыли Ормузский пролив, начали наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке – и Америка, при всём своём сверхдержавном величии, не может найти выхода.Знаете, что дизельное топливо в Америке сейчас стоит 6,51 доллара за галлон? Это исторический рекорд. Прежний рекорд был установлен при Байдене, в первые месяцы украинской войны. Теперь и Трамп сумел его побить.А ведь вице-президент США Вэнс ещё летом говорил, что важнейшая задача сейчас – удержать цены на топливо, на нефть. Когда он это говорил, дизель стоил пять долларов. А в ноябре у них промежуточные выборы. Так что они под огромным давлением.Война, по сути, идёт и на Западе, не только на Ближнем Востоке. Республиканцы и администрация Трампа испытывают сильнейшее давление из-за того, что Иран делает в регионе. Кроме того, Йемен – хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив.Это почти второй Ормуз. Через Баб-эль-Мандеб проходит почти весь нефтяной трафик Саудовской Аравии. Если его перекроют, это станет тяжелейшей проблемой для всех.ЧЕРНОЕ МОРЕ: НА ВАШ СТРАХ И РИСК– Я не понимаю нынешнюю политику Турции в отношении Украины. Ни для кого не секрет, что Турция продаёт Украине много оружия…– Кроме того, они открывают совместные производства оружия. И на территории Украины.– Но при этом Украина бомбит турецкие суда. Эрдоган поднял вопрос безопасности в Черном море.– Но не сказал, кто угрожает этой безопасности. Власти никогда не упоминают Украину, а судовладельцам говорят: будьте осторожны. Вот их позиция: если идёте в Чёрное море – ответственность ложится на ваши плечи.– Кому они это говорят?– Судовладельцам. Они просто говорят: на ваш страх и риск. Это ужасно.– Это просто в голове не укладывается. И турецкие моряки это проглатывают.– Да, в этом и проблема. Мы теряем баланс. Что касается оружия: турецкое правительство просило Госдепартамент США продать Украине ракеты ATACMS, способные бить вглубь российской территории. Они могут долететь даже до Москвы.И знаете, что произошло? Министр иностранных дел Турции был в те дни в Москве и потом заявил турецкой прессе: послушайте, Россия всерьёз задумывается о более жёстких решениях. Он намекал на ядерное оружие. Прямо не сказал, но между строк имел в виду именно это.И он сказал: мы должны урегулировать этот конфликт, потому что терпение России на исходе, а когда оно лопнет, она может прибегнуть к более радикальным мерам. И в те же самые дни они дали Госдепартаменту США добро на передачу турецких ракет Украине.– В этом нет логики. И при этом украинские дроны бьют по турецким торговым судам и убивают турецких моряков. И турецкие медиа молчат.– Мейнстримные СМИ контролируются Западом. Напрямую западной прессой. Они пишут свои статьи, беря новости у Reuters, Washington Post, New York Times. Они перенимают их точку зрения. Но в Турции это не работает, как в Европе. Потому что в Турции антиамериканские настроения исторически очень сильны. Здесь люди за любой бедой, случившейся с Турцией, всегда ищут руку Израиля или США.А в Черном море царит анархия. Сейчас движение в проливах Босфор и Дарданеллы замедляется даже для гражданских судов: не каждому судну разрешают сразу пройти через пролив. Всё из-за украинской угрозы.Что там происходит? Хаос, в том числе из-за цен на нефть. Знаете, иногда США разрешают России продавать нефть в обход санкций – как раз из-за высоких цен. И вот как это работает в таких случаях.Когда США разрешают другим государствам покупать российскую нефть – Греции, например, – те тоже заходят в Чёрное море за покупками. И знаете, что произошло? Украинцы атаковали и греческие суда. И Греция тоже промолчала.Вот поэтому Турции и нужны новые союзы. НАТО не работает. Мир движется в другом направлении. НАТО слабеет. А на другом конце света восходит новое солнце. Поэтому мы считаем, что нам нужно искать новые союзы – с Россией, с Китаем, с Ираном: ведь главная проблема Турции – это Восточное Средиземноморье и кипрский вопрос. Нам нужна поддержка по Восточному Средиземноморью и Кипру, потому что НАТО и ЕС здесь против нас.Есть греческий остров в десяти километрах от турецкого побережья. И они говорят: нет, вот Греция, вот остров, вот Турция – это наша морская зона. Вы не можете её использовать, разве что рыбу ловить. Поэтому Турции нужны союзы – настоящие союзы с теми, кто встанет на её сторону.Потому что членство в НАТО означает, что тебе будут диктовать, что делать.СОСЕД – РОССИЯ, А НЕ США– Допустим, Турция говорит Украине: ладно, мы прекращаем торговлю с Россией. Сколько продержится турецкая экономика без российского газа и российского топлива?– Для турецкой экономики важен не только российский газ. Есть туризм. Есть ещё ядерное партнёрство: одна АЭС "Аккую" строится, а вторую будут строить на Черноморском побережье.Наш сосед – Россия, а не США, понимаете? Мы живём в этом регионе. Но не всё так пессимистично. Партнёр Эрдогана Бахчели – лидер Партии националистического движения. Формально они не входят в правительство, но состоят в коалиции и идут на выборы вместе. И несколько месяцев назад он сказал нечто, скажем так, замечательное.Он сказал: НАТО приходит конец, теперь нам нужно заключить союз с Россией, Ираном и Китаем.Это было очень важное заявление, мы его горячо приветствовали. Пока мы остаёмся с НАТО, наши внешнеполитические проблемы лишь усложняются. Как я уже говорил, Кипр и Восточное Средиземноморье – главные проблемы Турции на ближайшие пять-десять лет.Альянс Кипра, Израиля и Греции. Кто воюет с этими игроками? Иран. Так что вполне логично переориентироваться на тот лагерь, а не на этот.

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Асламова Дарья

эксклюзив, турция, иран, россия, эрдоган, джо байден, new york times, reuters, нато, дональд трамп