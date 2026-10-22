"Наш сосед — Россия, а не США": Турции тесно в НАТО
© AP / Emrah Gurel
© AP / Emrah Gurel
Знаменитая стамбульская улица Истикляль никогда не молчит. Красный трамвайчик пробирается сквозь толпу, звеня колокольчиком, продавцы жареных каштанов и мороженого зазывают прохожих, из распахнутых дверей магазинов тянется музыка – то старая тягучая песня, то что-то электронное и модное.
Здесь Стамбул показывает себя таким, каким его любят открытки: торопливым, громким, нарядным, вечно куда-то опаздывающим.
А потом – тяжёлая дверь старинного здания, несколько стёртых ступеней, и шум исчезает, будто кто-то повернул невидимый ключ. Так открывается шкатулка с секретом: снаружи резьба, суета и блеск, а внутри – тишина, в которой слышно, как поскрипывает уставший паркет и шуршит бумага.
Высокие потолки, толстые стены, помнящие куда больше, чем согласились бы рассказать.
Йигит Санер, руководитель отдела международных новостей газеты "Айдынлык", – человек гостеприимный. На столе появляется горький турецкий чай в тонких стаканчиках-тюльпанах и настоящий турецкий кофе, сваренный в турке: густой, с плотной пенкой, с гущей на дне, по которой, как говорят в Стамбуле, можно прочесть будущее.
Мы попробуем прочесть его иначе – по словам.
У газеты "Айдынлык" – биография, которой хватило бы на роман. Впервые она вышла в 1921 году – первым социалистическим еженедельником в Османской империи, когда сама империя доживала последние годы, республики ещё не существовало.
19 октября, 07:27Турция подтвердила Конвенцию Монтре по пропуску военных кораблей через проливыАнкара и впредь не намерена пропускать военные корабли других стран через проливы Босфор и Дарданеллы на фоне обострения ситуации в Чёрном море. Об этом со ссылкой на источник в правительстве Турции утром 19 октября пишет РИА Новости
С тех пор её много раз закрывали по политическим причинам и много раз открывали снова. Газета, которая столько раз умирала и возвращалась, – подходящее место, чтобы говорить о стране, оказавшейся на перекрёстке сразу нескольких геополитических бурь: Чёрного моря и Ближнего Востока, Москвы и Киева, Тегерана и Тель-Авива.
РОДОВЫЕ СХВАТКИ НОВОГО МИРА
– После войны США и Израиля против Ирана ситуация изменилась коренным образом. Раньше мы много говорили о многополярном мире, но, говоря откровенно, многополярности не существовало, была одна сверхдержава – США. Теперь всё меняется, потому что Вашингтон проиграли войну против Тегерана. Неважно, как именно она закончится, – уже очевидно, что прежним мир не будет. Как вы считаете, где мы сейчас находимся? Кто хозяин в мире, кто будет хозяином в этом регионе?
– Я считаю, что противостояние двух блоков началось ещё в 2014 году и достигло пика в 2020–2022 годах, во время российской специальной военной операции.
– Когда вы говорите "два блока", вы имеете в виду…
– Западный блок и противостоящий ему.
–Но ведь никакого блока нет – Россия одна. У России нет союзников.
– Да, формальных союзников у России нет, но есть партнёры: Китай, Иран. Возможно, они не вступают в войну так, как Запад поддерживает Украину, не на таком уровне, но они идут тем же путём. Это дети нового мирового порядка. И первым вооружённым столкновением, на мой взгляд, стала Украина – ещё до Ирана.
– То есть вы связываете эти две войны.
– Да, конечно. По-моему, это одни и те же родовые схватки, одни и те же проблемы. Рождается новое дитя, мир переживает эти муки: на Украине, а теперь и на оси Север – Юг, в Иране. Пожалуй, в этот же ряд можно поставить и Газу.
– Значит, Украина, Израиль, геноцид в Палестине, а затем Иран. Вы считаете, всё это звенья одной цепи, одного потрясения…
– Именно. И то, что происходит в Йемене, – тоже часть этой цепи, ещё одна грань новой геополитической реальности. То, что произошло в Иране, положило конец американскому "зонтику безопасности". Все эти арабские государства полагались на американскую мощь у себя дома, но Иран показал им обратное. Показал, что США неспособны обеспечить безопасность этих стран.
25 апреля, 04:45Победоносная война для Эрдогана: Ищенко рассказал о мотивах Турции и уязвимости ИзраиляЕсли Иран под санкциями, с более слабой армией, сумел продержаться против США и Израиля и поставить их на грань катастрофы, то Турция считает, что против одного Израиля она вполне может выступить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
А ведь это многочисленные и очень богатые страны. Знаете, одна только Саудовская Аравия закупает 7% всего мирового оружия. Но и этого не хватает, чтобы защититься от Ирана.
–Вы серьезно?! 7%?
– Всего мирового объёма. Безумная цифра, правда. Но результат при этом – нулевой. Они не могут защититься ни от Йемена, ни от Ирана. А остальные – Кувейт, Бахрейн, Объединённые Арабские Эмираты – и вовсе слабее Саудовской Аравии. Поэтому теперь они ищут новые союзы.
И здесь в дело вступает Турция: НАТО уже не та могучая сила, что двадцать лет назад, – альянс переживает трудные времена. Он испытывает серьёзное давление со стороны Китая и России, а Иран продемонстрировал США и всему миру, что можно противостоять ядерной державе, сверхдержаве.
– Двум ядерным державам. Ещё и Израилю.
– Да, совершенно верно, двум ядерным державам. И им это удалось благодаря асимметричной войне. Что они сделали? Перекрыли Ормузский пролив, начали наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке – и Америка, при всём своём сверхдержавном величии, не может найти выхода.
Знаете, что дизельное топливо в Америке сейчас стоит 6,51 доллара за галлон? Это исторический рекорд. Прежний рекорд был установлен при Байдене, в первые месяцы украинской войны. Теперь и Трамп сумел его побить.
А ведь вице-президент США Вэнс ещё летом говорил, что важнейшая задача сейчас – удержать цены на топливо, на нефть. Когда он это говорил, дизель стоил пять долларов. А в ноябре у них промежуточные выборы. Так что они под огромным давлением.
Война, по сути, идёт и на Западе, не только на Ближнем Востоке. Республиканцы и администрация Трампа испытывают сильнейшее давление из-за того, что Иран делает в регионе. Кроме того, Йемен – хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив.
Это почти второй Ормуз. Через Баб-эль-Мандеб проходит почти весь нефтяной трафик Саудовской Аравии. Если его перекроют, это станет тяжелейшей проблемой для всех.
ЧЕРНОЕ МОРЕ: НА ВАШ СТРАХ И РИСК
– Я не понимаю нынешнюю политику Турции в отношении Украины. Ни для кого не секрет, что Турция продаёт Украине много оружия…
– Кроме того, они открывают совместные производства оружия. И на территории Украины.
8 октября, 09:15Порошенко* продает килограммы золота Турции, пока Украина "надеется на защитников"Пока украинские чиновники поздравляли военнослужащих ВСУ с Днём защитников, экс-президент Украины Пётр Порошенко* закрывал удачную сделку. В декларации доходов политика говорится о том, что за последние три недели он заработал почти миллиард гривен, продав турецкому банку Türkiye Vakıflar Bankası килограммы золота
– Но при этом Украина бомбит турецкие суда. Эрдоган поднял вопрос безопасности в Черном море.
– Но не сказал, кто угрожает этой безопасности. Власти никогда не упоминают Украину, а судовладельцам говорят: будьте осторожны. Вот их позиция: если идёте в Чёрное море – ответственность ложится на ваши плечи.
– Кому они это говорят?
– Судовладельцам. Они просто говорят: на ваш страх и риск. Это ужасно.
– Это просто в голове не укладывается. И турецкие моряки это проглатывают.
– Да, в этом и проблема. Мы теряем баланс. Что касается оружия: турецкое правительство просило Госдепартамент США продать Украине ракеты ATACMS, способные бить вглубь российской территории. Они могут долететь даже до Москвы.
И знаете, что произошло? Министр иностранных дел Турции был в те дни в Москве и потом заявил турецкой прессе: послушайте, Россия всерьёз задумывается о более жёстких решениях. Он намекал на ядерное оружие. Прямо не сказал, но между строк имел в виду именно это.
И он сказал: мы должны урегулировать этот конфликт, потому что терпение России на исходе, а когда оно лопнет, она может прибегнуть к более радикальным мерам. И в те же самые дни они дали Госдепартаменту США добро на передачу турецких ракет Украине.
– В этом нет логики. И при этом украинские дроны бьют по турецким торговым судам и убивают турецких моряков. И турецкие медиа молчат.
– Мейнстримные СМИ контролируются Западом. Напрямую западной прессой. Они пишут свои статьи, беря новости у Reuters, Washington Post, New York Times. Они перенимают их точку зрения. Но в Турции это не работает, как в Европе. Потому что в Турции антиамериканские настроения исторически очень сильны. Здесь люди за любой бедой, случившейся с Турцией, всегда ищут руку Израиля или США.
А в Черном море царит анархия. Сейчас движение в проливах Босфор и Дарданеллы замедляется даже для гражданских судов: не каждому судну разрешают сразу пройти через пролив. Всё из-за украинской угрозы.
Что там происходит? Хаос, в том числе из-за цен на нефть. Знаете, иногда США разрешают России продавать нефть в обход санкций – как раз из-за высоких цен. И вот как это работает в таких случаях.
Когда США разрешают другим государствам покупать российскую нефть – Греции, например, – те тоже заходят в Чёрное море за покупками. И знаете, что произошло? Украинцы атаковали и греческие суда. И Греция тоже промолчала.
Вот поэтому Турции и нужны новые союзы. НАТО не работает. Мир движется в другом направлении. НАТО слабеет. А на другом конце света восходит новое солнце. Поэтому мы считаем, что нам нужно искать новые союзы – с Россией, с Китаем, с Ираном: ведь главная проблема Турции – это Восточное Средиземноморье и кипрский вопрос. Нам нужна поддержка по Восточному Средиземноморью и Кипру, потому что НАТО и ЕС здесь против нас.
Есть греческий остров в десяти километрах от турецкого побережья. И они говорят: нет, вот Греция, вот остров, вот Турция – это наша морская зона. Вы не можете её использовать, разве что рыбу ловить. Поэтому Турции нужны союзы – настоящие союзы с теми, кто встанет на её сторону.
Потому что членство в НАТО означает, что тебе будут диктовать, что делать.
СОСЕД – РОССИЯ, А НЕ США
– Допустим, Турция говорит Украине: ладно, мы прекращаем торговлю с Россией. Сколько продержится турецкая экономика без российского газа и российского топлива?
– Для турецкой экономики важен не только российский газ. Есть туризм. Есть ещё ядерное партнёрство: одна АЭС "Аккую" строится, а вторую будут строить на Черноморском побережье.
Наш сосед – Россия, а не США, понимаете? Мы живём в этом регионе. Но не всё так пессимистично. Партнёр Эрдогана Бахчели – лидер Партии националистического движения. Формально они не входят в правительство, но состоят в коалиции и идут на выборы вместе. И несколько месяцев назад он сказал нечто, скажем так, замечательное.
Он сказал: НАТО приходит конец, теперь нам нужно заключить союз с Россией, Ираном и Китаем.
Это было очень важное заявление, мы его горячо приветствовали. Пока мы остаёмся с НАТО, наши внешнеполитические проблемы лишь усложняются. Как я уже говорил, Кипр и Восточное Средиземноморье – главные проблемы Турции на ближайшие пять-десять лет.
Альянс Кипра, Израиля и Греции. Кто воюет с этими игроками? Иран. Так что вполне логично переориентироваться на тот лагерь, а не на этот.
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