https://ukraina.ru/20261022/fontan-rusofobii-mid-otsenil-plany-zapada-po-sudokhodstvu-1083985676.html

Фонтан русофобии: МИД оценил планы Запада по судоходству

Фонтан русофобии: МИД оценил планы Запада по судоходству - 22.10.2026 Украина.ру

Фонтан русофобии: МИД оценил планы Запада по судоходству

Коллективный Запад в последнее время буквально фонтанирует деструктивными антироссийскими планами на тему морского судоходства. Об этом со ссылкой на директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Вячеслава Масленникова утром 22 октября пишет РИА Новости

2026-10-22T07:58

2026-10-22T07:58

2026-10-22T08:01

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Высокопоставленный дипломат прокомментировал агентству решение Польши присоединиться к декларации о безопасности на Балтике, в Северной Атлантике и Арктике."В последнее время Запад буквально фонтанирует различными деструктивными антироссийскими инициативами по тематике морского судоходства", — сказал он.Масленников напомнил, что "документ касается вопросов усиления морской безопасности и был инициирован Норвегией в июле этого года на саммите НАТО в Анкаре". Он является политической декларацией о намерениях отдельных европейских стран и Канады нарастить сотрудничество в области обороны, разведки, морского командования и управления, контроля над морскими регионами на севере, свободы навигации и обеспечения безопасности подводных коммуникаций.На саммите НАТО в Анкаре летом текущего года 11 европейских стран и Канада заявили, что будут более тесно сотрудничать в области безопасности в Северной Атлантике, Арктике и Балтийском море. По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре, выдвинувшего идею о морской инициативе, "теперь мы будем еще теснее сотрудничать" в этих вопросах.13 октября министры обороны Норвегии и Польши Торе Сандвик и Владислав Косиняк-Камыш сообщили о присоединении к этой инициативе Польши. Встреча представителей двух стран прошла в рамках Варшавского форума безопасности.В инициативе, прямо направленной против России, в настоящее время участвуют Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. Сотрудничество также координируется с США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261022/mikhail-delyagin-poka-ssha-tayno-skupayut-nash-dizel-a-angliya-prevraschaet-evropu-v-koloniyu-1083975718.html

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