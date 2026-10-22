https://ukraina.ru/20261022/ukraina-i-evropa-zashli-v-tupik-a-tramp-prosto-ne-lyubit-zelenskogo-1083976825.html

Украина и Европа зашли в тупик. А Трамп "просто не любит Зеленского"

Украина и Европа зашли в тупик. А Трамп "просто не любит Зеленского" - 22.10.2026 Украина.ру

Украина и Европа зашли в тупик. А Трамп "просто не любит Зеленского"

Несмотря на попытки президента США Дональда Трампа оживить переговоры по украинскому урегулированию, мирный процесс зашел в тупик, и развязка в ближайшем будущем не предвидится, пишут западные СМИ в день встречи Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге

2026-10-22T07:19

2026-10-22T07:19

2026-10-22T07:19

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Москва хочет победыАмериканский телеканал CNN сравнивает переговоры с "двумя театральными представлениями, которые разворачиваются одновременно перед единственным зрителем". По словам журналистов телеканала, европейские союзники Киева изо всех сил пытаются превратить требования и угрозы США в нечто, напоминающее план, который мог бы удовлетворить президента Дональда Трампа.С другой стороны, Кремль разыгрывает свою партию – спецпредставитель Кирилл Дмитриев предлагает возможности для бизнеса, "рассчитанные на меркантильного президента США", чтобы еще больше привязать его к Москве и позволить России продвигаться вперед."Посланники Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, мечутся между двумя сценариями. Однако эти два сюжета по-прежнему существуют отдельно друг от друга и не пересекаются, и развязки не предвидится", – говорится в статье, опубликованной на сайте телеканала.По словам американских журналистов, представление Москвы о мире – это, по сути, победа. Они считают, что президент России Владимир Путин хочет, чтобы Украина отказалась от Донбасса без дальнейших боевых действий, а также чтобы она обещала никогда не вступить в НАТО и согласилась на смену руководства."Таким образом, главный прагматик России сделал Донбасс достижимой целью переговоров, в то время как давление на Киев с целью заставить его пойти на уступки усиливается", – утверждает телеканал.Однако Зеленский не может просто так оставить Донбасс, так как оставшиеся 11% подконтрольной Киеву территории ДНР являются "последней линией обороны", пишут журналисты CNN. Оттуда прямая дорога на Киев, отмечают они, ссылаясь на заявления госсекретаря США Марко Рубио американским СМИ.Реальность двух отдельных мирных "перформансов" в том, что Украина хочет выжить, а "Россия хочет победить и все еще верит, что может это сделать", считают авторы статьи.Трамп просто не любит ЗеленскогоТем временем Politico считает, что США в вопросе конфликта на Украине постепенно смещаются на сторону России, и это сильно пугает европейцев."Ломая голову над тем, чем именно объясняется очередной разворот Трампа прочь от Украины, некоторые европейские чиновники и дипломаты пришли к выводу, что дело не только в политических целях США, но и в личных симпатиях самого президента", – пишет издание.По мнению бывшего британского министра, почетного научного сотрудника лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований Дэвида Лидингтона, дело отчасти в личном отношении. Трамп зациклен на собственной персоне и для него главное стремление открывать новые возможности для американского бизнеса, полагает он.С такой оценкой согласны и чиновники ЕС, с которыми в частном порядке поговорили сотрудники издания."Трамп не любит Зеленского. Не любит — и все тут. Из-за этого добиться от США помощи в мирном урегулировании становится все сложнее. С Трампом всё идет к рациональной деловой сделке — а потом внезапно разваливается", – рассказал газете один правительственный чиновник, который внимательно проанализировал поведение обоих лидеров.Неприязнь Трампа к Зеленскому восходит еще к его первому президентскому сроку, отмечается в статье. В 2019 году американский лидер просил Зеленского посодействовать расследованию в отношении Джо Байдена, впоследствии победившего Трампа на следующих президентских выборах, напоминает издание. Зеленский так и не помог.По словам другого высокопоставленного европейского чиновника, знакомого с ходом переговоров по Украине, мотивы Трампа отчасти диктуются политикой, отчасти – ожиданием выгоды, а отчасти – личными симпатиями."Сейчас в США предстоят выборы, и им нужен козел отпущения, на кого можно свалить вину за рост цен", — пояснил чиновник в интервью американской газете.Как отмечает Politico, многие европейские правительства раздосадованы тем, что Трамп до сих пор демонстративно исключал их из своих переговоров с Путиным. Это даёт основания предположить, что между американцами и русскими идет гораздо более активный диалог, чем европейцы предполагают, резюмирует издание, ссылаясь на мнение опрошенных европейских дипломатов.Что сделает Евросоюз?Реагируя на новый кризис в отношениях между США и Украиной, Европа может предложить России два сценария мирного урегулирования, пишет Financial Times.Если на предыдущие кризисы, возникающие между Трампом и Зеленским, европейские лидеры реагировали попытками найти подход к Трампу, а Зеленского учили, как демонстрировать благодарность и примирительный тон, на сей раз все выглядит по-другому, отмечает газета."В европейских столицах усиливается убеждённость: недопустима ситуация, когда с Путиным беседуют одни только американцы. Каналы общения с русскими уже открыты, и телефонный разговор европейских руководителей с Путиным может состояться уже в скором времени", – утверждается в статье.По мнению авторов издания, среди европейцев усиливается уверенность в том, что попытки найти подход к Трампу становятся всё менее эффективным, в том числе из-за того, что американский лидер занят промежуточными выборами и зол на Европу из-за её отказа помогать ему в Иране."Европейцы также боятся, что США в своей политике руководствуются в основном стремлением заключать сделки с Россией, и что у них отсутствует последовательная концепция безопасности", – подчеркивает американская газета.При этом европейцы как будто бы уверены, что российский лидер Владимир Путин захочет с ними говорить, пишут авторы публикации. Тем временем Путин выдвигает идею трехстороннего саммита, в котором будут участвовать он сам, Трамп и Си Цзиньпин, отмечают они. Такой формат встречи в верхах "сыграет на руку российским притязаниям на статус великой державы, а Украина и самые важные её сторонники не будут допущены к переговорам", опасается газета."Если и когда состоятся переговоры ЕС с Путиным, российскому руководителю, скорее всего, представят два возможных пути к миру. Во-первых, это заморозка конфликта на сегодняшней линии противостояния и предоставление гарантий, что Украина никогда не вступит в НАТО. Второй вариант заключается в том, что Украины уступает оставшуюся часть Донбасса России, но потом вступает в НАТО", – полагают аналитики издания.На Украине оба предложения расценят как предательство, допускают они. Но здесь расчет на то, что Зеленский сумеет продавить тот или иной вариант в своей стране. Гораздо меньше европейцы уверены в том, что на них согласится Путин, отмечает Financial Times.

https://ukraina.ru/20261021/ot-granits-1991-goda-k-75-zelenskiy-soglasilsya-zafiksirovat-poteryu-chetverti-territorii-1083971232.html

https://ukraina.ru/20261021/raspilit-evropu-na-troikh-eksperty-o-perspektivakh-vstrechi-putina-trampa-i-si--1083970428.html

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эксклюзив, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, ес, cnn