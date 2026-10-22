https://ukraina.ru/20261022/osvobozhdenie-belgrada--perepisyvanie-istorii-po-serbski-1083937394.html

Освобождение Белграда – переписывание истории по-сербски

Освобождение Белграда – переписывание истории по-сербски - 22.10.2026 Украина.ру

Освобождение Белграда – переписывание истории по-сербски

20 октября 1944 года подразделения Красной Армии при символическом участии югославских партизан окончательно освободили Белград. Но роль СССР в освобождении Сербии начали принижать ещё во времена правления Иосифа Броза Тито, и эта традиция сохраняется до сих пор

2026-10-22T08:00

2026-10-22T08:00

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После оккупации Королевства Югославия весной 1941 года войсками нацистской Германии и её союзников, территория этого балканского государства была разделена на несколько частей. Столица Белград и бо́льшая часть Сербии оказалась в немецкой оккупационной зоне. Хорватия, Босния и Герцеговина (БиГ) и север Сербии отошли к "Независимой державе Хорватия", которой правили хорватские фашисты-усташи. Территория Черногории была оккупирована итальянскими войсками, а нынешней Северной Македонии – болгарскими.Хорваты, мусульмане и косовские албанцы в массе своей поддерживали нацистов. Так, из хорватов и мусульман было сформировано две дивизии СС – "Ханджар" и "Кама", из косоваров – дивизия СС "Скандербег". Сербы же на всей территории Югославии сформировали сразу два движения сопротивления: четники во главе с генералом Драже Михайловичем боролись за восстановление монархии и ориентировались на Лондон, а коммунистические партизаны под командованием Иосифа Броза Тито выступали за создание на Балканах своеобразного "мини-СССР". Коллаборационисты среди сербов также были, их лидер генерал Милан Недич возглавил созданное немецкой оккупационной администрацией "Правительство национального спасения Сербии".Уже с лета 1941 года на территории Югославии развернулась гражданская война, успех в которой сопутствовал коммунистам. В ноябре 1942 года их партизанские отряды были преобразованы в Народно-освободительную армию Югославии (НОАЮ).29 ноября 1943 года в городе Яйце (ныне БиГ) состоялась вторая сессия созданного коммунистами Антифашистского веча народного освобождения Югославии (АВНОЮ). Королевскому правительству Югославии в изгнании было запрещено возвращаться в страну, а король Петр II был лишён прав законного правителя. Был сформирован Национальный комитет освобождения Югославии (НКОЮ) во главе с Тито, который стал выполнять функции временного правительства страны.НКОЮ был де-факто признан Советским Союзом. В январе 1944 года Москва направила в штаб Тито военную миссию во главе с генерал-лейтенантом Николаем Корнеевым. В Югославию были переброшены сотни тонн грузов, а когда в мае 1944 года гитлеровцы неожиданно высадили десант из почти тысячи спецназовцев у штаба НОАЮ, именно советские самолёты вывезли Тито и его генералов на базу союзников в Италии.До лета 1944 года активность НОАЮ была сосредоточена в основном на территории нынешних Боснии и Герцеговины и Черногории. Летом 1944 года командование НОАЮ решило перенести основное внимание на Сербию. К началу сентября 1944-го в Сербию прорвались девять дивизий НОАЮ, и к середине месяца они заняли значительную часть страны – но в основном сельскую, большие города и основные коммуникации оставались под контролем оккупантов.21 сентября 1944 Тито прилетел в Москву, где встретился со Сталиным. Позже он вспоминал:"Одной из первых проблем, которую мы обсудили, был вопрос о совместных операциях наших двух армий… Я попросил у него одну танковую дивизию, которая помогла бы нашим частям при освобождении Белграда… Сталин сказал: "Вальтер (так звали меня в Москве), я дам вам не танковую дивизию, а танковый корпус!"Подразделения РККА и НОАЮ должны были входить в столицу вместе. А с освобождением Южной Сербии должны были помочь войска Болгарии, которая к тому времени перешла на сторону антигитлеровской коалиции.На Балканах немцы держали две группы армий – "Ф" под командованием генерал-фельдмаршала Максимилиана фон Вейхса и "Е" генерал-полковника Александра Лёра. В их состав входили 14 полных и 8 неполных немецких дивизий и ещё ряд подразделений общей численностью более 200 тысяч человек.Основными задачами Белградской операции Красной Армии были разгром немецкой армейской группы "Сербия" (часть сил группы армий "Ф"), освобождение Белграда и выход на коммуникации группы армии "Е", чтобы помешать её отходу с юга Балканского полуострова. Кроме того, предусматривалось создание единого фронта советских и югославских войск, что облегчало борьбу НОАЮ за полное освобождение страны, а для войск 3-го Украинского фронта – движение на будапештском направлении.Подразделения НОАЮ играли второстепенную роль – хотя армия Тито к тому времени составляла почти 400 тысяч солдат и офицеров, большинство из них было занято другими операциями.Перед началом Белградской операции бойцам Красной Армии раздали специальную памятку, в которой, в частности, было сказано:"Товарищ боец, сержант и офицер! Ты вступил на территорию родной по духу и крови нам Югославии, вступил для того, чтобы настичь и добить раненого фашистского зверя, уползающего под твоими ударами в свою берлогу. (...) Ты окружён любовью и уважением всего югославского народа. Оказывай содействие и помощь югославскому населению, солдатам и офицерам Народно-освободительной армии".Белградская операция началась 28 сентября 1944 года, когда части 57-й армии прорвали гитлеровский оборонительный рубеж на востоке Югославии. 75-й стрелковый корпус 46-й армии 2-го Украинского фронта форсировал Дунай и занял важный плацдарм на территории Югославии.4 октября в штабе 3-го Украинского фронта Тито встретился с генерал-полковником Сергеем Бирюзовым и с представителями Отечественного фронта Болгарии. Решающий вклад в освобождение Югославии внесли как раз части 3-го Украинского фронта, которым командовал маршал Фёдор Толбухин.К 8 октября передовые части Красной армии преодолели Восточно-Сербские горы и вышли в долину реки Моравы. Их поддерживала Дунайская флотилия. 12 октября 4-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус генерал-лейтенанта Владимира Жданова вышел на границу Белграда, к мосту через реку Сава.На другом берегу Савы немцы сосредоточили 40 танков, 170 орудий и миномётов. Жданов запросил подкрепление. Толбухин заверил, что подкрепление будет – скоро подойдут части 1-й армейской группировки НОАЮ во главе с генералом Пеко Дапчевичем. На что командир мехкорпуса сказал, что ему необходимы не партизаны, а воздушная и артиллерийская поддержка.Встреча Жданова и Дапчевича перед мостом через Саву перешла в перепалку. Генерал НОАЮ категорически отказался посылать своих партизан в бой, а Жданов позвонил Толбухину и заявил:"Это их столица. Они хотят её освободить. Я не возражаю. Пусть штурмуют. Я своих людей в бой не пошлю, пока не получу подкрепления".Комфронта передал приказ Сталина – посадить югославов на танки и войти в город вместе с партизанами.После авиационной и артиллерийской подготовки корпус ворвался в Белград и 15 октября значительная часть города была освобождена от нацистов. Кроме того, двумя днями ранее советские танкисты вместе с югославскими партизанами овладели горой Авала, господствующей высотой в окрестностях Белграда. Она имела для сербов не только тактическое, но и символическое значение – здесь находился мемориал в честь павших в Первой мировой войне, в которой Сербия потеряла более четверти населения.Бои в Белграде длились семь дней. Город почти весь заминирован. Советские сапёры разминировали здания, электростанцию, порт, систему коммуникаций – всего 845 различных объектов. Наиболее тяжелые бои шли в районе Старой крепости – Калемегдана. Но к вечеру 20 октября 1944 года столицу Сербии и Югославии очистили от немцев и их союзников. Войскам, участвовавшим в боях за освобождение Белграда, была объявлена благодарность, в Москве в их честь вечером 20 октября прогремел салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Многие части Красной армии позже получили почётное наименование "Белградских".28 октября 1944 года маршал Тито, выступая перед участниками парада югославских войск, заявил:"В боях за Белград воины славной Красной армии и наши воины объединились для совместной борьбы против немцев. Улицы Белграда были политы кровью сынов всех народов Югославии и кровью героев Красной армии, сынов великого Советского Союза".Первый памятник красноармейцам, погибшим в боях за Белград, открыли в сербской столице через месяц после её освобождения. К тому времени Красная Армия продолжила движение на Будапешт и Вену, оставив НОАЮ большое количество вооружения, а также военных специалистов для подготовки кадров новой югославской армии. НОАЮ получила возможность самой покончить с вермахтом и коллаборационистами, но освобождение Югославии войска Тито завершили только 15 мая 1945 года.После жёсткого разрыва Сталина и Тито в 1948 году югославская пропаганда активно занялась возвышением роли НОАЮ и пыталась принизить вклад Красной Армии. В 1951 году памятник красноармейцам был снесён, а со следующего года празднование Дня Победы в Югославии было перенесено с 9 на 15 мая. На открытом 20 октября 1954 года мемориале "Освободителям Белграда" упор был сделан на то, что город освобождали югославские подразделения.После улучшения отношений между Югославией и СССР во времена Хрущёва югославы опять стали праздновать День Победы 9 мая, но роль Советского Союза в борьбе с Германией продолжала восприниматься с пренебрежением. Официальная концепция Белграда сводилась к тому, что Восточный фронт, Африканский, позже Западный фронт и бои в Югославии имели равное влияние на исход Второй мировой войны. Дело дошло до того, что официальная историческая наука всерьез стала утверждать, будто бы Тито "временно пригласил Красную армию в Югославию на своих условиях". Замалчивалось и значение диверсионной и партизанской подготовки, полученной Тито и его соратниками в СССР и Испании под руководством советских инструкторов.Подобный подход исповедуется и в нынешней Сербии. Накануне своей поездки на Парад Победы в Москву в 2025 году тогдашний сербский президент Александр Вучич заявил: "Да, мы получили помощь Красной Армии, но в основном это была наша армия. Помощь была ограниченная". Тито бы одобрил.

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https://ukraina.ru/20260509/provereno--min-net-sovetsko-yugoslavskaya-kinotragediya-o-razminirovanii-belgrada-1078786379.html

https://ukraina.ru/20251019/katastrofa-na-gore-avala-gibel-marshala-biryuzova-1070253585.html

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история, югославия, белград, сербия, иосиф сталин, хрущев, ркка, сс, вторая мировая война, 1944-ый