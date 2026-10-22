Освобождение Белграда – переписывание истории по-сербски
20 октября 1944 года подразделения Красной Армии при символическом участии югославских партизан окончательно освободили Белград. Но роль СССР в освобождении Сербии начали принижать ещё во времена правления Иосифа Броза Тито, и эта традиция сохраняется до сих пор
После оккупации Королевства Югославия весной 1941 года войсками нацистской Германии и её союзников, территория этого балканского государства была разделена на несколько частей. Столица Белград и бо́льшая часть Сербии оказалась в немецкой оккупационной зоне. Хорватия, Босния и Герцеговина (БиГ) и север Сербии отошли к "Независимой державе Хорватия", которой правили хорватские фашисты-усташи. Территория Черногории была оккупирована итальянскими войсками, а нынешней Северной Македонии – болгарскими.
Хорваты, мусульмане и косовские албанцы в массе своей поддерживали нацистов. Так, из хорватов и мусульман было сформировано две дивизии СС – "Ханджар" и "Кама", из косоваров – дивизия СС "Скандербег". Сербы же на всей территории Югославии сформировали сразу два движения сопротивления: четники во главе с генералом Драже Михайловичем боролись за восстановление монархии и ориентировались на Лондон, а коммунистические партизаны под командованием Иосифа Броза Тито выступали за создание на Балканах своеобразного "мини-СССР". Коллаборационисты среди сербов также были, их лидер генерал Милан Недич возглавил созданное немецкой оккупационной администрацией "Правительство национального спасения Сербии".
Уже с лета 1941 года на территории Югославии развернулась гражданская война, успех в которой сопутствовал коммунистам. В ноябре 1942 года их партизанские отряды были преобразованы в Народно-освободительную армию Югославии (НОАЮ).
29 ноября 1943 года в городе Яйце (ныне БиГ) состоялась вторая сессия созданного коммунистами Антифашистского веча народного освобождения Югославии (АВНОЮ). Королевскому правительству Югославии в изгнании было запрещено возвращаться в страну, а король Петр II был лишён прав законного правителя. Был сформирован Национальный комитет освобождения Югославии (НКОЮ) во главе с Тито, который стал выполнять функции временного правительства страны.
НКОЮ был де-факто признан Советским Союзом. В январе 1944 года Москва направила в штаб Тито военную миссию во главе с генерал-лейтенантом Николаем Корнеевым. В Югославию были переброшены сотни тонн грузов, а когда в мае 1944 года гитлеровцы неожиданно высадили десант из почти тысячи спецназовцев у штаба НОАЮ, именно советские самолёты вывезли Тито и его генералов на базу союзников в Италии.
До лета 1944 года активность НОАЮ была сосредоточена в основном на территории нынешних Боснии и Герцеговины и Черногории. Летом 1944 года командование НОАЮ решило перенести основное внимание на Сербию. К началу сентября 1944-го в Сербию прорвались девять дивизий НОАЮ, и к середине месяца они заняли значительную часть страны – но в основном сельскую, большие города и основные коммуникации оставались под контролем оккупантов.
21 сентября 1944 Тито прилетел в Москву, где встретился со Сталиным. Позже он вспоминал:
"Одной из первых проблем, которую мы обсудили, был вопрос о совместных операциях наших двух армий… Я попросил у него одну танковую дивизию, которая помогла бы нашим частям при освобождении Белграда… Сталин сказал: "Вальтер (так звали меня в Москве), я дам вам не танковую дивизию, а танковый корпус!"
Подразделения РККА и НОАЮ должны были входить в столицу вместе. А с освобождением Южной Сербии должны были помочь войска Болгарии, которая к тому времени перешла на сторону антигитлеровской коалиции.
© Фото : Открытый источникЙосип Броз Тито подписывает договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Югославией. Москва, 11 апреля 1945 года
© Фото : Открытый источник
Йосип Броз Тито подписывает договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Югославией. Москва, 11 апреля 1945 года
На Балканах немцы держали две группы армий – "Ф" под командованием генерал-фельдмаршала Максимилиана фон Вейхса и "Е" генерал-полковника Александра Лёра. В их состав входили 14 полных и 8 неполных немецких дивизий и ещё ряд подразделений общей численностью более 200 тысяч человек.
Основными задачами Белградской операции Красной Армии были разгром немецкой армейской группы "Сербия" (часть сил группы армий "Ф"), освобождение Белграда и выход на коммуникации группы армии "Е", чтобы помешать её отходу с юга Балканского полуострова. Кроме того, предусматривалось создание единого фронта советских и югославских войск, что облегчало борьбу НОАЮ за полное освобождение страны, а для войск 3-го Украинского фронта – движение на будапештском направлении.
Подразделения НОАЮ играли второстепенную роль – хотя армия Тито к тому времени составляла почти 400 тысяч солдат и офицеров, большинство из них было занято другими операциями.
Перед началом Белградской операции бойцам Красной Армии раздали специальную памятку, в которой, в частности, было сказано:
"Товарищ боец, сержант и офицер! Ты вступил на территорию родной по духу и крови нам Югославии, вступил для того, чтобы настичь и добить раненого фашистского зверя, уползающего под твоими ударами в свою берлогу. (...) Ты окружён любовью и уважением всего югославского народа. Оказывай содействие и помощь югославскому населению, солдатам и офицерам Народно-освободительной армии".
Белградская операция началась 28 сентября 1944 года, когда части 57-й армии прорвали гитлеровский оборонительный рубеж на востоке Югославии. 75-й стрелковый корпус 46-й армии 2-го Украинского фронта форсировал Дунай и занял важный плацдарм на территории Югославии.
4 октября в штабе 3-го Украинского фронта Тито встретился с генерал-полковником Сергеем Бирюзовым и с представителями Отечественного фронта Болгарии. Решающий вклад в освобождение Югославии внесли как раз части 3-го Украинского фронта, которым командовал маршал Фёдор Толбухин.
© РИА Новости . Юрий Скуратов / Перейти в фотобанкКомандующий Южным фронтом генерал-полковник Фёдор Толбухин выступает на митинге, посвященном освобождению Донбасса
Командующий Южным фронтом генерал-полковник Фёдор Толбухин выступает на митинге, посвященном освобождению Донбасса
К 8 октября передовые части Красной армии преодолели Восточно-Сербские горы и вышли в долину реки Моравы. Их поддерживала Дунайская флотилия. 12 октября 4-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус генерал-лейтенанта Владимира Жданова вышел на границу Белграда, к мосту через реку Сава.
На другом берегу Савы немцы сосредоточили 40 танков, 170 орудий и миномётов. Жданов запросил подкрепление. Толбухин заверил, что подкрепление будет – скоро подойдут части 1-й армейской группировки НОАЮ во главе с генералом Пеко Дапчевичем. На что командир мехкорпуса сказал, что ему необходимы не партизаны, а воздушная и артиллерийская поддержка.
Встреча Жданова и Дапчевича перед мостом через Саву перешла в перепалку. Генерал НОАЮ категорически отказался посылать своих партизан в бой, а Жданов позвонил Толбухину и заявил:
"Это их столица. Они хотят её освободить. Я не возражаю. Пусть штурмуют. Я своих людей в бой не пошлю, пока не получу подкрепления".
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Комфронта передал приказ Сталина – посадить югославов на танки и войти в город вместе с партизанами.
После авиационной и артиллерийской подготовки корпус ворвался в Белград и 15 октября значительная часть города была освобождена от нацистов. Кроме того, двумя днями ранее советские танкисты вместе с югославскими партизанами овладели горой Авала, господствующей высотой в окрестностях Белграда. Она имела для сербов не только тактическое, но и символическое значение – здесь находился мемориал в честь павших в Первой мировой войне, в которой Сербия потеряла более четверти населения.
Бои в Белграде длились семь дней. Город почти весь заминирован. Советские сапёры разминировали здания, электростанцию, порт, систему коммуникаций – всего 845 различных объектов. Наиболее тяжелые бои шли в районе Старой крепости – Калемегдана. Но к вечеру 20 октября 1944 года столицу Сербии и Югославии очистили от немцев и их союзников. Войскам, участвовавшим в боях за освобождение Белграда, была объявлена благодарность, в Москве в их честь вечером 20 октября прогремел салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Многие части Красной армии позже получили почётное наименование "Белградских".
© Фото : "Военный альбом"Выступление командира 4-го гвардейского механизированного корпуса генерал-лейтенанта Владимира Жданова на митинге в честь освобождения Белграда, октябрь 1944 года
Выступление командира 4-го гвардейского механизированного корпуса генерал-лейтенанта Владимира Жданова на митинге в честь освобождения Белграда, октябрь 1944 года
28 октября 1944 года маршал Тито, выступая перед участниками парада югославских войск, заявил:
"В боях за Белград воины славной Красной армии и наши воины объединились для совместной борьбы против немцев. Улицы Белграда были политы кровью сынов всех народов Югославии и кровью героев Красной армии, сынов великого Советского Союза".
Первый памятник красноармейцам, погибшим в боях за Белград, открыли в сербской столице через месяц после её освобождения. К тому времени Красная Армия продолжила движение на Будапешт и Вену, оставив НОАЮ большое количество вооружения, а также военных специалистов для подготовки кадров новой югославской армии. НОАЮ получила возможность самой покончить с вермахтом и коллаборационистами, но освобождение Югославии войска Тито завершили только 15 мая 1945 года.
После жёсткого разрыва Сталина и Тито в 1948 году югославская пропаганда активно занялась возвышением роли НОАЮ и пыталась принизить вклад Красной Армии. В 1951 году памятник красноармейцам был снесён, а со следующего года празднование Дня Победы в Югославии было перенесено с 9 на 15 мая. На открытом 20 октября 1954 года мемориале "Освободителям Белграда" упор был сделан на то, что город освобождали югославские подразделения.
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После улучшения отношений между Югославией и СССР во времена Хрущёва югославы опять стали праздновать День Победы 9 мая, но роль Советского Союза в борьбе с Германией продолжала восприниматься с пренебрежением. Официальная концепция Белграда сводилась к тому, что Восточный фронт, Африканский, позже Западный фронт и бои в Югославии имели равное влияние на исход Второй мировой войны. Дело дошло до того, что официальная историческая наука всерьез стала утверждать, будто бы Тито "временно пригласил Красную армию в Югославию на своих условиях". Замалчивалось и значение диверсионной и партизанской подготовки, полученной Тито и его соратниками в СССР и Испании под руководством советских инструкторов.
Подобный подход исповедуется и в нынешней Сербии. Накануне своей поездки на Парад Победы в Москву в 2025 году тогдашний сербский президент Александр Вучич заявил: "Да, мы получили помощь Красной Армии, но в основном это была наша армия. Помощь была ограниченная". Тито бы одобрил.
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